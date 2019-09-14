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 Політика України
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Все про:Клімкін (1495) полонені (529) Цемах (63)

 "Серцем я думаю, що Зеленський вчинив правильно", - Клімкін про видачу Цемаха

Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014 р. - серпень 2019 р.), заявив, що як людина вважає правильним обмін Цемаха на українських в'язнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера:

"Розумом я розумію, що Цемаха не можна було видавати, але серцем думаю, що Зеленський вчинив правильно. Ми перебуваємо в стані війни. І якщо ми не будемо до останнього боротися за кожного українця. Цей обмін створив нам проблеми, але увесь світ знатиме, що ми будемо боротися за кожного".

Читайте також: Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148409
 
 
 Топ коментарі
 
моряков нужно было вытягвать по линии морского права и катера возвращать. У нас была сильная позиция с признанием россией агрессором в территориальных водах Украины. Просрано.
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У нас была сильная позиция по будапештскому меморандуму - насрали.Причем все.
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Какое право писано для россии? Очнись. россия признает только право бухнуть за путина..
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моряков нужно было вытягвать по линии морского права и катера возвращать. У нас была сильная позиция с признанием россией агрессором в территориальных водах Украины. Просрано.
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Много навытаскивали. Катера остались, должны вернуть по решению суда. Вот и посмотрим.
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У нас была сильная позиция по будапештскому меморандуму - насрали.Причем все.
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Климкин,это камень в огород пороховатников. "Серцем я думаю, що Зеленський вчинив правильно", - Клімкін про видачу Цемаха - Цензор.НЕТ 1520
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Какое право писано для россии? Очнись. россия признает только право бухнуть за путина..
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интересно, а кому нить из зебилов известно слово "инструмент", а уж тем более специализированный и хорошо заточенный ???
кроме кувалды и е.. матери что нить в жизни видели?
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да срать хотела россия на правила. А мир бы поддакнул - Германии газ покупать, в Италии лобби, Франция тюфяки во власти... Наивная позиция.
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О, кажись Баканов с чертом уже побакланил.
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Вся ЗЕлькина команда этому черту в подметки не годится

Когда Клим был при делах он их всех вертел, не согнется и сейчас
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у этого черта нет подметок, равно как и ума "Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха - Цензор.НЕТ 3257
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У Клима серденько згадало, що воно російське
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Типу після цієї заяви від має Клімкіна відчепитися ДБР?
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Вірно, правильно. На цензорі навіть закрили крутити пусті пости про українських заручників Путіна. Хоча там їх ще біля двухсорт. Нікому не хо сидіти в каталажці.
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Климкину прогиб засчитан ,ждём следующих
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зеля работает на публику, а на последствия ему н-рать
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Большего брехуна чем Пеца не сыскать ,он и АТО закончил за несколько дней,и парад провёл на полуострове и коррупцию победил и т д
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еще одна кремлевская крымса отыскалась- следи за своим масковским гаденышем зелей, тот уже сделал всем покращення уже сегодня- у бени уже все хорошо. кловану видно тоже не погано- он любимая жена у путлера. и ты не отвлекайся, лижи у хозяев запоребриком.

Мирослав Гай
Після розброєння добровольців певен, що будуть і арешти серед активної проукраїнської спільноти.
Вони не зможуть провернути капітуляцію та здачу українських інтересів без нейтралізації активістів, ветеранів та майданівців.
Нас, українське суспільство, чекають сфабриковані справи, обшуки та арешти.
Вони розуміють, що буде новий Майдан та навіть, можливо, справжня громадянська війна, а це означає, що треба зачищати.
Будуть вихоплювати поодинці.
І тут, за кожного, хто опинеться у біді, має виходити натовп.
Жарти скінчились.
Іде сдача українських національних інтересів.
І РФ попросить Володимира Олександровича, що б ніхто не заважав їх новій та міцній дружбі.
А коли той на це не піде, то тільки за минулу добу було 23 обстріли, це більше ніж до "Перемир'я".
А коли повідводять війська та здадуть території, приберуть активістів та добровольців, то росія завдасть нового удару.
Сьогодні мав розмову з товаришем, що дуже гарно знає ситуацію, не політичну, військову. Він каже, РФ активно накопичує ГСМ для подальшої агресії.
Це такий значний індикатор, а скільки ще їх довкола.
Військові все знають, офіс все знає, уряд все знає...
І зараз, росте нерозуміння у військах, бо вони доповідають про всі загрози, як це і було завжди. Бо армія то інструмент. Та вони не можуть співставити ситуацію на фронті із тим, що відбувається в тилу.
І найгірше, що всі ми опинилися в стані Цугцвангу.
Влаштовувати революцію - це дати ідеальну можливість росіянам остаточно росхитати країну та окупувати правобережну Україну.
Змовчати - це здати всю Україну без бою та відмовитись від майбутнього в Цивілізації.
І жах у тому, що тут битва буде іти за кожне місто, за кожне село. Спочатку на рівні громад, громадських організацій, активістів, ветеранів-добровольців.
І там де програють останні, буде Росія.
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вот мне интересно, как свидетель целовал бы Сенцова, зеленский был в какихто потерях....
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Павел Анатольевич фигни не скажет.По образованию он аэрофизик космических исследований и магистр прикладной математики ,а в этой специальности ошибиться смерти подобно.
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Да, а вот образование зебов позволяет им разбираться в политике, в отличие от Климкина...
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Я извиняюсь... в прикланой математике ошибится - "смерти подобно"? "Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха - Цензор.НЕТ 1256
Я извиняюсь... один нюанс он не магистр. Когда мсье Климкин окончил ВУЗ, тогда не было в МФТИ никаких магистров.)) И по образованию он не то что Вы написали "аэрофизик космических исследований", ну зачем писать такую чушь) Его специальность "прикладная физика и математика" это одна из тех специальностей, на которые надо положить или жизнь, или болт. Климкин положил болт. И очень правильно так как ещё три года проходил обучение в школе КГБ. Именно там и появился его немецкий и английский)
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Я дико извиняюсь, - не придирайся к словам и немедленно вернись в палату,санитары очень беспокоятся!)
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Я извиняюсь.... не пиши муйню) "Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха - Цензор.НЕТ 56
Со стороны выглядишь как идиот.
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Я дико извиняюсь, но твою шконку в палате занял Тесак из отделения буйных и санитарам придется на ночь устроить тебе ночлег в сортире, отобрав телефон и привязав к батарее за ересь и непослушание !)
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Я дико извиняюсь... Нет пишите... и пишите больше и чаще! Это во истину показательный пример, какие получаются тексты, если их пишет полный идиот! "Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха - Цензор.НЕТ 9233
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Тю.... это всё??? ахаха "аэрофизик космических исследований" ) "Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха - Цензор.НЕТ 1402
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Не совсем понимаю....
Вроде бы как МИД возглавлял...
"Состояние войны" у нас чем закреплено?
А то как барыжить -нет войны, как по жопе кирпич летит стазу "аааа у нас война"
Если война, то делаем как завещал великий Черчилль!
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Втомилися від війни? Відпочинемо в окупації.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
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сердешный, а что с головой то случилось, если сердцем думать стал?
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Oбмен был правильным, по следующей причине: Украине этот Цемах не нужен (поскольку для Украины нет вопроса в том: чей был Бук и кто стрелял), а Европа сама запустила страну-агрессора в ПАСЕ, и "не замечает" российских войск на Донбассе; так зачем им Цемах ?
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Це все так, але є необхідність свідчити у суді про МН17.
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"Боевой путь" этой лоханки из 53-й бригады заснят и запротоколирован до минуты и до миллиметра. Для Запада всё давно ясно; для Украины уж тем более. А РФ не признает себя виновной никогда и ни при каких обстоятельствах. По двум причинам:
- они не хотят получить статус международных террористов (ибо это означает экономическую изоляцию, а они в ответ будут кидаться "Калибрами", потому что терять им будет нечего);
- они помнят о судьбе Мухомора Каддафи, который после многих лет кривляний по поводу взорванного над Локерби самолёта таки признал свою вину и создал фонд для компенсаций родственникам жертв, и тем не менее закончил черенком в своей заднице.
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І знову кажу, що пряме свідчення Цемаха було необхідним, бо підсилювало би бік звинувачення. Для багатьох людей його свідчення були би рівноцінні визнанню росією своєї вини. Не забувайте, що за Цемаха заплатили життям і здоров'ям працівники СБУ.
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Сам тот факт что РФ забрала к себе Цемаха - это уже признание вины; иначе зачем он им был бы нужен ?
А героям СБУ - вечная память; я преклоняюсь перед этими людьми, честно и искренне.
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Чому росія забрала Цемаха зрозуміло лише деяким, а для більшості знайдуть відмазки штибу - здоров'я, гуманітарних проблем, хунти...
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"серцем", "головою"...? Ще чим можна розуміти? Клімкин дипломат, тому він сказав так, що кожен розуміє це на свою користь😏
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...а серце - в кишені, як у медій ю ей

"Сердцем я думаю, что Зеленский поступил правильно", - Климкин о выдаче Цемаха - Цензор.НЕТ 4497
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шото Климкин расслабился. длинно говорить начал. я бы сформулировал короче: мы будем бороться за каждого и просрем все. не верите? посмотрите на цирк в Раде. если "реформы" и дальше будут идти такими темпами, то воевать будет просто не за что...
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Де серце було-половий орган виріс.Його біографію почитати-не треба у файлах Мюллера копатися,бо якби по американським законам-місце таким разом з Манафортом на кічі.Воно тому і зрозуміло,чому саме у темі продовження Мінська цей "засланий козачок",що підставив Зеленського на обмін не по міжнародному морському трибуналу,саме зараз виліз.ГБР розбереться,а ні-американці при розширеному форматі(чого боїться Клімкін з Прошенком)розставлять крапки над і.Але вже не серцем,а трибуналом.
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Пусть добрым будет ум у вас ,а сердце умным будет.
Отпустили фактически серийного убийцу,безнаказанно.
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но вернули хлопцев, а вообще, конечно, чувства удовлетворенности нет,
да и не знаем мы всего...
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Уверен значимость Цемаха сильно преувеличена и он не стоит свободы 35 наших пленных, некоторые из которых были тяжело больны и вполне моглди умереть в условиях российских тюрем. Кроме того Путин глубоко чихал и на санкции, и на взывания к соблюдению международного права и мнению западной общественности. Тем более, будем откровенны, значительной части этой "общественности" безразличны страдания украинского народа, который идет на большие жертвы, чтобы противостоять российскому империализму!
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Кроме того наблюдая и оценивая действия Зеленского, я все больше прихожу к выводу, что он, в отличие от предыдущей власти, все делает правильно и в интересах Украины.
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именно в етом случае я бы не гавкал на зелю - если ето был единственный вариант обмена,
то его надо было использовать.
и давайте никогда не забывать - корень зла не украинский президент с любой фамилией,
корень зла в мацкве.
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за исключением настоящего случая бениной куклы в аренде у кремля ))))
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согласен - настоящий случай - очердой експеримент украинцев над собой.
на выхлопе уже выкукливается маленький фюрерок.
думаю будет кровь...
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Немедленно надо было возрождать ядерное оружие.
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Это в реальности не так просто. Технологий нет, специалистов нет, с сырьем тоже сложно. Да и США не разрешили бы. Хотя при наличии у Украины ЯО - никакой агрессии 100% бы не было. Ведь путлер ссыклив, и воевать может только с теми, кто слабее
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с сырьем сложно?? при наличии желтых вод )))
не смешите
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Не говоря уже о технической сложности, а что потом с ним делать?
Если даже кто подарит Украине одну бомбу, долбануть ею в ответ по курску?
Так путя только счастлив будет, своих людей он ценит даже меньше чем врагов, тех хоть обменять можно а эти только на нервы действуют. Зато будет повод для полномасштабной атаки. А полного ядерного паритета Украина достичь не сможет. Для этого нужно в НАТО. А в НАТО свое яо не сильно и нужно
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE це одна технологія у нас появилось зебратство і воно вплинуло на 73% слабких на голову
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одной жопой на двух стульях не усидеть...))
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ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ ТАКОЕ ЮЗИКУ И СТЕФАНЧУКУ.
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До речі, всі звільнені хлопці самі сказали, що раді обміну, але не будь-якою ціною.
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Израильтяне обменяли 300 палестинцев - террористов на двоих своих содлат, это большая цена?
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я узагальнила слова наших бранців.
своє питання можете переадресувати їм.
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...а я уточнаяю, какой может быть цена человеческой жизни, которая БЕЗЦЕННА.
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перепитай в свого зе, повторюю.
від його перемир'я щодня гинуть бійці. снайпери розстрілюють наших, мов ходячих мішененй.
бо ЩО ? не проводяться заходи.
отака ціна життя для твого ЗЕ.
і да, щось не бачу щоденних співчуттів від керманича. певно йому набридло.
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наши люди гибнут не от перемирия, а от ********** агресии. Пора бы это понять.
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І армія йому не ВІРИТЬ.
Ти знаєш, що вони всі тримають між собою зв'язок, щоб ніяке чмо з Києва не домовилось з фуйлом за їхніми спинами, і не помарнувало їхньої п'ятирічної праці.
Окрема подяка презу за парад.
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...судя по тому, как голосовала армия, она Порошенко не верила.
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Самое удивительное заявление на "Свободе слова" сделал (и разочаровал) Чийгоз.
Он сказал что никакой контрабанды и торговли с оккупантом за годы Парашеправления не было...
Или дурак, или провокатор подпереупоротый шоколадом.
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З якого дива "думки" цього недоумка досі публікують?!
Хто воно таке нині?
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Только полный дебил не понимает, что выдача украинского гражданина, свидетеля по сбитому Боингу, по ЛЧИНОМУ тербованию *****, это большее доказательство его вины, чем любые другие показания и следстенные действия голлндских планокуров.
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