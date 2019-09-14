 "Серцем я думаю, що Зеленський вчинив правильно", - Клімкін про видачу Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера:
"Розумом я розумію, що Цемаха не можна було видавати, але серцем думаю, що Зеленський вчинив правильно. Ми перебуваємо в стані війни. І якщо ми не будемо до останнього боротися за кожного українця. Цей обмін створив нам проблеми, але увесь світ знатиме, що ми будемо боротися за кожного".
кроме кувалды и е.. матери что нить в жизни видели?
Когда Клим был при делах он их всех вертел, не согнется и сейчас
Мирослав Гай
Після розброєння добровольців певен, що будуть і арешти серед активної проукраїнської спільноти.
Вони не зможуть провернути капітуляцію та здачу українських інтересів без нейтралізації активістів, ветеранів та майданівців.
Нас, українське суспільство, чекають сфабриковані справи, обшуки та арешти.
Вони розуміють, що буде новий Майдан та навіть, можливо, справжня громадянська війна, а це означає, що треба зачищати.
Будуть вихоплювати поодинці.
І тут, за кожного, хто опинеться у біді, має виходити натовп.
Жарти скінчились.
Іде сдача українських національних інтересів.
І РФ попросить Володимира Олександровича, що б ніхто не заважав їх новій та міцній дружбі.
А коли той на це не піде, то тільки за минулу добу було 23 обстріли, це більше ніж до "Перемир'я".
А коли повідводять війська та здадуть території, приберуть активістів та добровольців, то росія завдасть нового удару.
Сьогодні мав розмову з товаришем, що дуже гарно знає ситуацію, не політичну, військову. Він каже, РФ активно накопичує ГСМ для подальшої агресії.
Це такий значний індикатор, а скільки ще їх довкола.
Військові все знають, офіс все знає, уряд все знає...
І зараз, росте нерозуміння у військах, бо вони доповідають про всі загрози, як це і було завжди. Бо армія то інструмент. Та вони не можуть співставити ситуацію на фронті із тим, що відбувається в тилу.
І найгірше, що всі ми опинилися в стані Цугцвангу.
Влаштовувати революцію - це дати ідеальну можливість росіянам остаточно росхитати країну та окупувати правобережну Україну.
Змовчати - це здати всю Україну без бою та відмовитись від майбутнього в Цивілізації.
І жах у тому, що тут битва буде іти за кожне місто, за кожне село. Спочатку на рівні громад, громадських організацій, активістів, ветеранів-добровольців.
І там де програють останні, буде Росія.
Я извиняюсь... один нюанс он не магистр. Когда мсье Климкин окончил ВУЗ, тогда не было в МФТИ никаких магистров.)) И по образованию он не то что Вы написали "аэрофизик космических исследований", ну зачем писать такую чушь) Его специальность "прикладная физика и математика" это одна из тех специальностей, на которые надо положить или жизнь, или болт. Климкин положил болт. И очень правильно так как ещё три года проходил обучение в школе КГБ. Именно там и появился его немецкий и английский)
Со стороны выглядишь как идиот.
Вроде бы как МИД возглавлял...
"Состояние войны" у нас чем закреплено?
А то как барыжить -нет войны, как по жопе кирпич летит стазу "аааа у нас война"
Если война, то делаем как завещал великий Черчилль!
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
- они не хотят получить статус международных террористов (ибо это означает экономическую изоляцию, а они в ответ будут кидаться "Калибрами", потому что терять им будет нечего);
- они помнят о судьбе Мухомора Каддафи, который после многих лет кривляний по поводу взорванного над Локерби самолёта таки признал свою вину и создал фонд для компенсаций родственникам жертв, и тем не менее закончил черенком в своей заднице.
А героям СБУ - вечная память; я преклоняюсь перед этими людьми, честно и искренне.
Отпустили фактически серийного убийцу,безнаказанно.
да и не знаем мы всего...
то его надо было использовать.
и давайте никогда не забывать - корень зла не украинский президент с любой фамилией,
корень зла в мацкве.
на выхлопе уже выкукливается маленький фюрерок.
думаю будет кровь...
не смешите
Если даже кто подарит Украине одну бомбу, долбануть ею в ответ по курску?
Так путя только счастлив будет, своих людей он ценит даже меньше чем врагов, тех хоть обменять можно а эти только на нервы действуют. Зато будет повод для полномасштабной атаки. А полного ядерного паритета Украина достичь не сможет. Для этого нужно в НАТО. А в НАТО свое яо не сильно и нужно
своє питання можете переадресувати їм.
від його перемир'я щодня гинуть бійці. снайпери розстрілюють наших, мов ходячих мішененй.
бо ЩО ? не проводяться заходи.
отака ціна життя для твого ЗЕ.
і да, щось не бачу щоденних співчуттів від керманича. певно йому набридло.
Ти знаєш, що вони всі тримають між собою зв'язок, щоб ніяке чмо з Києва не домовилось з фуйлом за їхніми спинами, і не помарнувало їхньої п'ятирічної праці.
Окрема подяка презу за парад.
Он сказал что никакой контрабанды и торговли с оккупантом за годы Парашеправления не было...
Или дурак, или провокатор подпереупоротый шоколадом.
Хто воно таке нині?