 "Серцем я думаю, що Зеленський вчинив правильно", - Клімкін про видачу Цемаха

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера:

"Розумом я розумію, що Цемаха не можна було видавати, але серцем думаю, що Зеленський вчинив правильно. Ми перебуваємо в стані війни. І якщо ми не будемо до останнього боротися за кожного українця. Цей обмін створив нам проблеми, але увесь світ знатиме, що ми будемо боротися за кожного".

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