 Ми не збираємося проводити фейкові вибори на Донбасі, - Пристайко

Про це міністр заявив в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи свої попередні заяви щодо місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У нас є одна тільки одна Україна, і ми хотіли би, щоб вибори пройшли одночасно на території всієї країни - за нашими правилами... Щоб був допуск партій та медіа, щоб була безпека на дільницях. Щоб люди могли чесно та відкрито зробити свій висновок - хто має представляти їх в локальних місцевих громадах", - наголосив міністр.
Пристайко зазначив, що головне завдання - зробити так, щоб вибори відбулися вже на звільненому Донбасі.
"Наша з вами задача, щоб ці вибори відбулися так, як вони мають відбутися. Якщо ми до 2020 року зможемо зробити, щоб окупант пішов з нашої землі, це і буде той ідеал, про який я сьогодні й казав. Наша задача - зробити так, щоб цей час наблизився. Ми не збираємось проводити ще багато "фейкових виборів", які вже були на тій території, яка все ще знаходиться під контролем окупантів", - підкреслив він.
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
Классика.
А я вот думаю вот эти слухи про впихивание бамбаса не сами же Зе продуцируют?
Сейчас впаривают самый дикий вариант мы это обсуждаем, потом подпишут тоже *****, но не такую дикую и все нет чтоб гнобить за это-фух,ну не совсем же слились.
Зелибобики даже обрадуются - бачте державник!
Реализация "формулы Штайнмайера" для достижения мира на Донбассе обернется катастрофой для Украины. Есть несколько сценариев будущего страны, и все они совсем не радужные.
На условиях России Итак, Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на предстоящей встрече лидеров государств "нормандской четверки". Вслед за Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, которые назвали в качестве условия для проведения саммита необходимость "зафиксировать на бумаге" эту самую формулу. Позиция российской власти по навязыванию "нормализации" не удивляет. Вариант, когда изменения в Конституцию об особом статусе ОРДЛО и выборы должны пройти вместе, а по факту - до выполнения Россией пунктов по безопасности (такая своеобразная трактовка Путиным "Минских соглашений"), Кремль навязывал с самого начала, еще с 2014 года. Но украинская власть тогда переубедила Запад в ошибочности такой логики. Ведь, навязывая именно такой подход, Россия не только хочет избежать ответственности за преступления, но и сохранить свой контроль над этими территориями (в том числе через проведение выборов до выполнения пунктов по безопасности). А дальше - использовать "особый статус" для навязывания федерализации, после чего вопрос с Украиной для Кремля будет решен. А вот позиция новой украинской власти - да, удивляет. Оказалось, что никакого украинского варианта "нормализации" нет, а есть просто готовность действовать в рамках, навязанных Путиным. Следующим пунктом "нормализации", наверняка, станет амнистия, вообще всех. Тут некоторые СМИ, в том числе украинские, уже "прощупывают почву" на предмет возможной реакции общества. Дальше - условия возврата ОРДЛО. И параллельно снятие санкций с России. Иски в международных судах против РФ таким образом потеряют какую-либо актуальность. Вопрос Крыма исторически закрыт, но возобновления поставок воды от Украины все равно будут требовать. Потом Зеленский, которого, видимо, и поддержали многие крупные игроки на выборах под конкретную задачу - завершение войны на условиях РФ и выход России с минимальными потерями (им так выгодней - кому по бизнесу, кому гео/политически) - на волне аплодисментов окончательно уверует в свои возможности как лидера. Потом попытки узурпации власти, и дальше протесты. Или "путинщина" в украинском варианте. Но некоторые процессы уже будут необратимы, независимо от дальнейшего развития событий. Как будто, и не было войны. Ну или там "гражданский конфликт" просто.
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кидается радикальный тезис
пол дня все смотрят реакцию
если не прокатило то сдают назад
так было с обструкцией Геращенко, так было с законом о императивном мандате, так было с законом о мобильной связи. теперь вот так есть по выборам.
хотя утром этот гандон говорил совсем противоположное в т.ч. и по формуле того немецкого *****
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
Як екс-учасник норманд переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено» Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
А шо я говорил!.. ***** мониторят соцсети и поняли, что нужно заходить с другой стороны -ВИБОРИ НА ДОНБАСІ ВІДБУДУТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ І ЗА УКРАЇНСЬКИМИ ЗАКОНАМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ