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 Політика України
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Все про:вибори (4488) Донбас (12989) Пристайко (132)

 Ми не збираємося проводити фейкові вибори на Донбасі, - Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде проводити фейкові вибори на окупованих територіях.

Про це міністр заявив в ефірі одного з українських телеканалів, коментуючи свої попередні заяви щодо місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас є одна тільки одна Україна, і ми хотіли би, щоб вибори пройшли одночасно на території всієї країни - за нашими правилами... Щоб був допуск партій та медіа, щоб була безпека на дільницях. Щоб люди могли чесно та відкрито зробити свій висновок - хто має представляти їх в локальних місцевих громадах", - наголосив міністр.

Пристайко зазначив, що головне завдання - зробити так, щоб вибори відбулися вже на звільненому Донбасі.

Читайте також: Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

"Наша з вами задача, щоб ці вибори відбулися так, як вони мають відбутися. Якщо ми до 2020 року зможемо зробити, щоб окупант пішов з нашої землі, це і буде той ідеал, про який я сьогодні й казав. Наша задача - зробити так, щоб цей час наблизився. Ми не збираємось проводити ще багато "фейкових виборів", які вже були на тій території, яка все ще знаходиться під контролем окупантів", - підкреслив він. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148406
 
   
 Топ коментарі
 
Вбросик- реакция народа - ага тут нам могут и люлей дать- та вы не так поняли - придумываем чет новое 😁
Классика.
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"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
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А вы думаете это для Вас? ))Вы любое гауно из их уст сожрете, скажут вам завтра мы же братья, будете бегать и орать.
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"Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад."
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Миротворців на кордон з мордором завели? Ні? Тоді сидіть, і не гавкайте, зебуїни
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Де у Мінській маляві йдеться про миротворців на кордоні?Ти їх читав,письменник?
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Вбросик- реакция народа - ага тут нам могут и люлей дать- та вы не так поняли - придумываем чет новое 😁
Классика.
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На ващі 8%,ніхто не дивиться,вас нема,ви віртуальний люмпен))
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А вы думаете это для Вас? ))Вы любое гауно из их уст сожрете, скажут вам завтра мы же братья, будете бегать и орать.
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Чомусь лайно з дупи Петра,їсте тільки ви,еліта 8%.Щоб він не казав,,як не нахвалював свій шакалад,але він смакує тільки вам,гурманам))
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Зато есть ты, кремлевскеая падла, которая мечтает сдатьУкраину *****. Хватит срать в комментах, предатель зеленоопый, иди лижи зад пуйлу- вот твоя любовь навсегда
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Будете при владі,буде вас 73 %,тоді і пащаку розкриєш,а зараз вас нема,ви ніхто.
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Ти ніколи не замислювався, звиздьожнику, який відсоток Громадян України вийшов на Майдан? Купи калькулятор і підра*уй. І саме ці Громадяни і є ЕЛІТОЮ. А різні там підрижники, даунецькі, недобити коммі, совкодрочери та підкацапники - як були сміттям, так і залишаються. Хоча дехто з них отримав за законом бумерангу. "Врагі сожглі родную хату". Причому неважливо хто саме.
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Ну спробуйте зараз вийти,якщо вас дійсно багато))
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а если выйдем то что? нацгвардию вазелин напустит? ну так коктелю молотова по барабану форма и шевроны.
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Ти навіть жінки не маєш,куди ти вийдеш у дірявих носках,та нестіраних трусах?))
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ну если ты сам не в силах следить за собой то ты черт.
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії‏ @CaledoniA_ua 1 час назад

А я вот думаю вот эти слухи про впихивание бамбаса не сами же Зе продуцируют?
Сейчас впаривают самый дикий вариант мы это обсуждаем, потом подпишут тоже *****, но не такую дикую и все нет чтоб гнобить за это-фух,ну не совсем же слились.
Зелибобики даже обрадуются - бачте державник!
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Державною Мовою будь ласка,а то скавчання не всі Українці розуміють.
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В реальной жизни в таких районах запросто не проводят выборов до 10 лет! Прямое президентское правление или военно-гражданская администрация! И точка! Мировой опыт показывает это. Какой дурак поверит что если провести выборы в Тирасполе то все Молдову выберут? Да наоборот! Мы заработали проблему на десятки лет. И кстати по Молдове. Да если провести референдум в Кишиневе нужен ли Тирасполь нам с утырками местными в придачу?---да кто со списками ходить будет опрашивать заставят списки сожрать! Поезд ушёл, для всех, но в разные стороны. Туда и дорога.
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абсолютно вірно, вибори - не одразу. В Німеччині, в ФРН, перші вибори пройшли в 1949р. через чотири роки після капітуляції.
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Что, Пристайко, визуализировал черенок лопаты и понял, что будет не гуд? Чи чё ты назад сдал?
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Это действительно было уточнение позиции, или вынужденные,,танцы с бубном,, после того, как понюхали чем это пахнет ? В команде Зе даже самый порядочный может переобуться по ходу тела
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Все беды сотворил Пеца,благодаря своей жадности к деньгам
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Да, беды сотворили твои зеленоопые уроды, и ты им тут по кремлевским методичками подгавкиваешь, предательская морда.
Реализация "формулы Штайнмайера" для достижения мира на Донбассе обернется катастрофой для Украины. Есть несколько сценариев будущего страны, и все они совсем не радужные.
На условиях России Итак, Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на предстоящей встрече лидеров государств "нормандской четверки". Вслед за Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, которые назвали в качестве условия для проведения саммита необходимость "зафиксировать на бумаге" эту самую формулу. Позиция российской власти по навязыванию "нормализации" не удивляет. Вариант, когда изменения в Конституцию об особом статусе ОРДЛО и выборы должны пройти вместе, а по факту - до выполнения Россией пунктов по безопасности (такая своеобразная трактовка Путиным "Минских соглашений"), Кремль навязывал с самого начала, еще с 2014 года. Но украинская власть тогда переубедила Запад в ошибочности такой логики. Ведь, навязывая именно такой подход, Россия не только хочет избежать ответственности за преступления, но и сохранить свой контроль над этими территориями (в том числе через проведение выборов до выполнения пунктов по безопасности). А дальше - использовать "особый статус" для навязывания федерализации, после чего вопрос с Украиной для Кремля будет решен. А вот позиция новой украинской власти - да, удивляет. Оказалось, что никакого украинского варианта "нормализации" нет, а есть просто готовность действовать в рамках, навязанных Путиным. Следующим пунктом "нормализации", наверняка, станет амнистия, вообще всех. Тут некоторые СМИ, в том числе украинские, уже "прощупывают почву" на предмет возможной реакции общества. Дальше - условия возврата ОРДЛО. И параллельно снятие санкций с России. Иски в международных судах против РФ таким образом потеряют какую-либо актуальность. Вопрос Крыма исторически закрыт, но возобновления поставок воды от Украины все равно будут требовать. Потом Зеленский, которого, видимо, и поддержали многие крупные игроки на выборах под конкретную задачу - завершение войны на условиях РФ и выход России с минимальными потерями (им так выгодней - кому по бизнесу, кому гео/политически) - на волне аплодисментов окончательно уверует в свои возможности как лидера. Потом попытки узурпации власти, и дальше протесты. Или "путинщина" в украинском варианте. Но некоторые процессы уже будут необратимы, независимо от дальнейшего развития событий. Как будто, и не было войны. Ну или там "гражданский конфликт" просто.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/189321_1568396777
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А якщо проводити вибори на Донбасі одразу після гіпотетичного виводу рашистських військ, то це не фейкові вибори ? Кого оте генетичне сміття ладне обрати окрім очільників бойовиків? Там дерашизацію з позбавленням виборчого права і судами над бойовиками ще проводити років 10 до повного очищення від ординських метастазів
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Зеленое хитроопое кодло у власти, чему тут удивляться.
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Почему Пеца в 14-м году не ввёл военное положение перед угрозой расейского вторжения ?Соевые прихлебатели кто оселит этот вопрос?
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И чтобы это дало в 2014 кроме воя зрадюков что ущимляются их права?
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А шо це дало коли відправили моряків у полон?
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Лаптеногий я же вроде не с тобой разговариваю? Моряки знали на что шли и открыто говорят что сделали бы тоже самое снова, это дало то что трибуналом было подтверждено что это наши территориальные воды с последующими санкциями рашке пока преЗедент не признал их вину в нарушении вод РФ .
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Скудно,очень скудно в соевых с умом ,они ведь не знают что надо всегда в неудачах искать причину а не лишь устранять последствия
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Ти так часто згадуєш якусь таємничу "сою". Ти веган чи якась худобинка типу міні-піга?
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Сою даёт Пеца в чеколяд,от того у тебя малоумие
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Я знаю одного міні-піга - він(вона) живе у кафе-вареничній на вул. Еспланадній. Поцікався чим його (її) годують, може й тобі прийдеться до смаку.
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Судя по манере изложения мыслей слабоумие у тебя.
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Так говорит, что может диктовать условия Донбассу. Последние выборы показали, что в рашке идут необратимые процессы ("Единая Россия почти везде проиграла) и если так будет и дальше продолжаться, то в ближайшие годы к власти придут про коммунистически настроенное правительство и тогда могут начаться процессы, которые могут не понравиться Украине - тогда уж точно в демократию играть не будут.
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я понимаю стратегию зебуинов

кидается радикальный тезис
пол дня все смотрят реакцию
если не прокатило то сдают назад

так было с обструкцией Геращенко, так было с законом о императивном мандате, так было с законом о мобильной связи. теперь вот так есть по выборам.

хотя утром этот гандон говорил совсем противоположное в т.ч. и по формуле того немецкого *****
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А ось ще один снайпер,ти теж воюєш?
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
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Зато прошенко собирался это сделать ещё с 2015 года, наобещав менять Конституцию под Лугандон, вместе с амнистиями и прочей уйнёй. Для этого и закон приняли, бойню устроили под ВР, но сегодня, как бы и не при делах. Верещали, как навиженные: Правильное решение, а то путин нападёт! Это было так патриотично, шо зашибись. Теперь весь этот пораженческий багаж, собранный свинопасом за 5 лет, оно вешает на Зеленского. Свиньи, они и в Африке свиньи.
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не свисти, мАсковская дрянь, ты уже забрехалась, сволочь , в конец. Кремлевским дано задание по методичке- зеля сдает страну раше, а кремлевские уе... воют про вину Порошенко. потому как бубочка зеля путенский любимчик. А вы уроды, так боитесь Пороха, что просто обсираетесь все время от него. Пшел на хрен предатель в рашу. Лижи путену, не отвлекайся и про клована не забудь, А то Украину сдает зеля, а виноват , как всегда Порох. Совсем не палитесь рашисты.
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Типова тактика бздливих зебобіків: гавкнути якусь х-ню і подивитися на реакцію народу. Причому не "73%" - вони вже одноразово використані як туалетний папір та/або презерватив. більше вони "бальшим зебобікам" непотрібні.
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А что вы там собираетесь проводить, балет, а может концерт квартала? Что делать будете с бандитами, которые полезут в муниципальную власть, а затем в Раду? Что будете делать с формулой Штайнмайера? Оккупанты уйдут, бандиты придут. Что с этим будете делать? Может проще и вернее уже ничего не делать, чтобы не вредить еще больше?
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Вопросы к твоему фюреру чиколадному.
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фюрер щоколадный не продал Украину в отличии от твоего кремлевского выкормыша вазелинаи, кремлевская дрянь ты, иди лижи уйлу, не отвлекайся
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Вопросы к Пристайко. К тебе вопросов нет. Все и так очевидно.
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Удивляться не приходится, у нас вместо граждан - недоросы, которые сидя на диване "устали от войны", готовые продать Родину за пайку пожирнее и наивно думая, что им за предательство кто-то что то даст. Ага, пукин им хрен даст, догонит и еще даст стройки вяликой раши и войну в сирии. И зелю к власти привели, чтобы путену отдать Украину, а наше быдлонаселение все думает, что ей кто то прийдет хорошо за просто так делать. клован например. Пришел с международным вором и мошенникоим беней быдлу хорошо делать. Интересно, мозги у этих людей в принципе существуют??? клован еще до всех событий унижался перед уйлом, просил его забрать к себе и называл страну, в которой он живет проституткой. Нет, у людей, которые голосовали за это уе.... нет мозгов или это конченные рашисты, все мечтающие принять от уйла во все места. Наши зеленые человечки стали уже хуже ватников рашиских- ********** им ссыт в глаза, а они орут алилуйя! Им нужна Украина? нет, им нужно жрать, срать, и ржать. Ума на большее не нужно.
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Сначала делается вброс по формуле Штанмайера. Смотрят на реакцию людей и много ли недовольства. Увидели что могут быть проблемы и сразу начинается откат, виляние. Тихая сдача интересов страны продолжается. О погибших никто ничего от этой власти не говорит, а обсуждается раздевание бл...й на мосту в Днепре.
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Kostiantyn Yelisieiev‏ @k_yelisieiev 7 часов назад

Як екс-учасник норманд переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено» Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки.
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ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ВРАТЬ СИНХРОННО-
Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
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Блин, а чем эта формулу Штайнмайєра отличается от минских договоренностей или просто оба варианта не катят?
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Сергей Дорожный 24,45%+‏ @angelys667 5 часов назад

А шо я говорил!.. ***** мониторят соцсети и поняли, что нужно заходить с другой стороны -ВИБОРИ НА ДОНБАСІ ВІДБУДУТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ І ЗА УКРАЇНСЬКИМИ ЗАКОНАМИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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Дайте уточню. Эти "реформаторы" хотят вернуть электорат которому лет пять активно мыли мозги. А до этого в пассивной форме лет так 20. Зачем тянуть. Сразу скажите что Украины нет и никогда не было. И сразу в состав РФ...
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Це метод командИ узеленських. Зробити вкид і дивитись на реакцію людей. Дешеві кловуни.
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