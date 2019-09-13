 Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Богдан зазначив: "Йон Ґнарр - мер Рейк'явіка і комедійний актор. Саме на його прикладі ми робили історію)))"
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Богдан зазначив: "Йон Ґнарр - мер Рейк'явіка і комедійний актор. Саме на його прикладі ми робили історію)))"
(А я говорила! Говорила!)
И что она войдёт в историю
Одно «думай...те» чего стоит
Впрочем, кому я
Ну як так, 4,5 мільйонів порохоботів, вони ж десь гроші повинні одержувати?
Для них креатив и творческий подход - продажные девки империализма, как для их отцов - генетика и кибернетика
Это кондовое совковое мышление
Его в унитаз спускают а он тут на картинке лестницей угрожает))
Почитав промову Зюзі про «українську родину» на YES.
Одразу видно, що людина років з п'ять в Україні не жила, а інфу брала з жартів Квартала
Основанная им «Лучшая партия» позиционирует себя как «анархо-сюрреалистическую» и «открыто коррумпированную», обещая не выполнять своих предвыборных обещаний, среди которых: бесплатные полотенца в бассейнах, белый медведь в зоопарке, «Диснейленд» в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов, а также «парламент, свободный от наркотиков». От своих партнёров в муниципальном совете - Социал-демократического альянса - требовал регулярно смотреть сериал «Прослушка».
В 2010 году, на открытии гей-парада Йон Гнарр появился переодетым в женское цветастое платье. На Гнарре был белокурый парик, губы были выкрашены ярко-красной помадой. Выступая на сцене, мэр заявил, что «сам мэр не смог прийти»[2]. На гей-параде 2012 года Йон проехал по столице Исландии в ярком платье и цветной балаклаве, таким образом он выразил свою поддержку заключенным девушками из группы Pussy Riot[3]. Летом 2013 года выразил намерение разорвать или пересмотреть побратимские отношения с Москвой в связи с российской позицией в отношении ЛГБТ-сообщества[4][5].
Володимир Саркісян
Вчера в 12:45 ·
Отже, поки напередодні другого туру президентських виборів Меркель викручувала руки Порошенку, мовляв, не погодишся з результатами попри всі фальсифікації і порушення закону, знімемо санкції з РФ, її колега з Єлісейського палацу підбодрював Зеленського: "Ми всі тобі допоможемо - ані пари з вуст про будь-який дерибан чи встановлення диктатури. Тільки запам'ятай, що з Путіним треба миритися".
Пам'ятаєте той синхронний візит - один туди, інший сюди?
...Не було єдності у бажанні втратити гідність. Олланд не хотів втрачати обличчя. Меркель не хотіла протистояння із США напередодні виборів. Мей, а особливо Кемерон, дотримувалися духу партії.
Сьогодні Меркель не має особистих амбіцій щодо влади (на Німеччину їй начхати, як і усім тамтешнім політикам, що мають зиск з Газпрому). У Великій Британії панують популісти, що консерваторами називаються лише формально (Джонсон - це такий Лєщєнко англійський). Ну а Макрон (тут йдуть матюки) та зелений ідіот, що хоче бути лідером Європи - недоїдків Європи, що їх залишить Росія.
І уся ця шобла об'єдналася під старим гаслом 1980-х: "Не дозволимо американський диктат у Старому Світі!"
ППО з Ме - https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-39990846
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
"Стоя перед лицом революционного трибунала, Ж. Дантон с горечью бросил его членам: «Это я приказал учредить ваш подлый трибунал - да простят мне Бог и люди!»
Смысл выражения: логика послереволюционных событий такова, что борьба между самими революционерами становится неизбежной, и обычно люди, которых революция возносит на вершину государственной власти, гибнут первыми" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=xfURJ5CG4pw
Жители Исландии ничем не рисковали, они уже состоят в НАТО и у них нет агрессивных соседей.
на Троещине в Киеве больше людей живет
Гнарр - доречі ********. Добре, що ЗЕлені нарешті зізналися.