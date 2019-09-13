EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2226  95
Все про:Ісландія (15) Богдан Андрій (159)

 Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка. ФОТО

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що команда Зеленського наслідувала приклад ісландського коміка Йона Ґнарра, який став мером Рейк'явіка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Богдан зазначив: "Йон Ґнарр - мер Рейк'явіка і комедійний актор. Саме на його прикладі ми робили історію)))"

Богдан заявив, що вони робили історію взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейкявіка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148405
 
   
 Топ коментарі
 
Давайте правду говорити, що перед виборами по усім можливим інформаційним каналам розповсюджувалася та накачувалася ненависть. Тепер ця ненависть залишилася в зевиборцях і починає працювати против нової влади. Цього в Ісландії та її історії не було!
 показати весь коментар
 
В учебниках по психиатрии? Типа "Как, сидя в Хайфе, посредством ТВ и купленных "активистов" заставить мудрый "нарід" избрать табуретку"? Такой себе повод для радости, хабалка черноротая.
 показати весь коментар
 
Що цей монголоїд з кацабською пикою робить в український політиці?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поддерживаю Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 5769 , единственный нормальный президент за всю историю Украины
 показати весь коментар
 
 
Если это нормальный президент(хотя это и не он на фото), тогда что такое вы?
 показати весь коментар
 
 
Историю сделали 73% дебилов, а не тупой Богдан.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть Кошовий замість Богдана виглядів би більш пристойно.
Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 886
 показати весь коментар
 
Предвыборная кампания Зе уже в учебниках
(А я говорила! Говорила!)
 показати весь коментар
 
 
що ти казала? У Зеленського рейтинг був 60% рік тому. Що зробив взагалі Богдан, крім того, що й раніше робив у рамках своєї професії?
 показати весь коментар
 
 
Я говорила ещё в начале апреля что у него офигенная предвыборная кампания
И что она войдёт в историю

Одно «думай...те» чего стоит

Впрочем, кому я
 показати весь коментар
 
 
та отож, дурна свиня пищить, хвалиться, що купу насрала
 показати весь коментар
 
 
А в чем была офигенность компании? Продать очко от унитаза? Дырку от бублика? Как тест на количество долбо*бов - согласен, очень эффективный. Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 5403
 показати весь коментар
 
В учебниках по психиатрии? Типа "Как, сидя в Хайфе, посредством ТВ и купленных "активистов" заставить мудрый "нарід" избрать табуретку"? Такой себе повод для радости, хабалка черноротая.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю у бедного Пороха не было тв , и "активистов"? В придачу ко всему у него ещё и ботофермы были и есть
 показати весь коментар
 
 
Ну это и так очевидно , тут даже ваши бывшие с команды ПО!роха сливают вас "У нього є одна з найбільших у світі "ботаферм", де працюють десятки тисяч "ботів". Через них Порошенко здійснював дискредитацію "Голосу". Далі він заказав таргетовану рекламу не від свого імені, а від різних Facebook-акаунтів", - розповідає Гройсман. https://24tv.ua/batka_svogo_zrikayetsya_groysman_zhorstko_proyshovsya_po_poroshenku_n1181303
 показати весь коментар
 
 
Если Вакарчук а дискредитировали тысячи бота Порошенко, то Порошенко дискредитировали миллионы ботов зе? Вы дебил?
 показати весь коментар
 
 
І ні один не сказав, де ж та КАССА, де платять порохоботам?
Ну як так, 4,5 мільйонів порохоботів, вони ж десь гроші повинні одержувати?
 показати весь коментар
 
А порохоботы ещё говорили что за ЗЕ в основном молодежь и она не придет на участки и они спокойно снова выберут Пороха )
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы - это люди, которым хорошо за
Для них креатив и творческий подход - продажные девки империализма, как для их отцов - генетика и кибернетика

Это кондовое совковое мышление
 показати весь коментар
 
 
а чем тебе не нравились, - продажные девки империализма?
 показати весь коментар
 
 
А ти при совкі був дисидентом? Солженіцина читав, так?
 показати весь коментар
 
Петя и Ко читали Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 9506 уже в заявлениях про диссидентов пошло
 показати весь коментар
 
Ну, тому, що молоді. А вона стара какашка....

 показати весь коментар
 
 
В підручниках по масовому кидалову народу?
 показати весь коментар
 
 
Говорить научилась...Еще б разуму чуток.
 показати весь коментар
 
 
Да говорун он ещё тот...
Его в унитаз спускают а он тут на картинке лестницей угрожает))
 показати весь коментар
 
 
Президент Один Спамс‏ @odinspam 9 часов назад

Почитав промову Зюзі про «українську родину» на YES.
Одразу видно, що людина років з п'ять в Україні не жила, а інфу брала з жартів Квартала
 показати весь коментар
 
 
Червона і завжди нахабно усміхнена пика цього тувинця вже дратує.
 показати весь коментар
 
Достойный пример для подражания

Основанная им «Лучшая партия» позиционирует себя как «анархо-сюрреалистическую» и «открыто коррумпированную», обещая не выполнять своих предвыборных обещаний, среди которых: бесплатные полотенца в бассейнах, белый медведь в зоопарке, «Диснейленд» в аэропорту Рейкьявика, списание всех долгов, а также «парламент, свободный от наркотиков». От своих партнёров в муниципальном совете - Социал-демократического альянса - требовал регулярно смотреть сериал «Прослушка».
В 2010 году, на открытии гей-парада Йон Гнарр появился переодетым в женское цветастое платье. На Гнарре был белокурый парик, губы были выкрашены ярко-красной помадой. Выступая на сцене, мэр заявил, что «сам мэр не смог прийти»[2]. На гей-параде 2012 года Йон проехал по столице Исландии в ярком платье и цветной балаклаве, таким образом он выразил свою поддержку заключенным девушками из группы Pussy Riot[3]. Летом 2013 года выразил намерение разорвать или пересмотреть побратимские отношения с Москвой в связи с российской позицией в отношении ЛГБТ-сообщества[4][5].
 показати весь коментар
 
 
Давайте правду говорити, що перед виборами по усім можливим інформаційним каналам розповсюджувалася та накачувалася ненависть. Тепер ця ненависть залишилася в зевиборцях і починає працювати против нової влади. Цього в Ісландії та її історії не було!
 показати весь коментар
 
 
наш серіал куди крутіший, і це ще не все на поверхню випливло...

Володимир Саркісян
Вчера в 12:45 ·

Отже, поки напередодні другого туру президентських виборів Меркель викручувала руки Порошенку, мовляв, не погодишся з результатами попри всі фальсифікації і порушення закону, знімемо санкції з РФ, її колега з Єлісейського палацу підбодрював Зеленського: "Ми всі тобі допоможемо - ані пари з вуст про будь-який дерибан чи встановлення диктатури. Тільки запам'ятай, що з Путіним треба миритися".
Пам'ятаєте той синхронний візит - один туди, інший сюди?
 показати весь коментар
 
 
Володимир Саркісян
...Не було єдності у бажанні втратити гідність. Олланд не хотів втрачати обличчя. Меркель не хотіла протистояння із США напередодні виборів. Мей, а особливо Кемерон, дотримувалися духу партії.
Сьогодні Меркель не має особистих амбіцій щодо влади (на Німеччину їй начхати, як і усім тамтешнім політикам, що мають зиск з Газпрому). У Великій Британії панують популісти, що консерваторами називаються лише формально (Джонсон - це такий Лєщєнко англійський). Ну а Макрон (тут йдуть матюки) та зелений ідіот, що хоче бути лідером Європи - недоїдків Європи, що їх залишить Росія.
І уся ця шобла об'єдналася під старим гаслом 1980-х: "Не дозволимо американський диктат у Старому Світі!"
 показати весь коментар
 
 
Континентальна , Європа, це ще та повія. Двічі заварювала світові війни, а потім бігла за допомогою до США.
 показати весь коментар
 
 
Чесно кажучи я про це нічого не пам'ятаю. Якщо Вам не важко, то дайте посилання на статті, де написано про ті події.
 показати весь коментар
 
Що цей монголоїд з кацабською пикою робить в український політиці?
 показати весь коментар
 
 
Смотрящий за актёришкой изображающим президента в пользу владельца актёришки.
 показати весь коментар
 
 
Сравнил населения пару десятков тысячь с 40 миллионной страной с войной и самым агрессивных и сильных агрессоров с ножом у нас в печени. Да, ******** пример.
 показати весь коментар
 
 
когда-то мы с Азирова смеялись, а теперь плачем с Богдана.. навыберали..
 показати весь коментар
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
 показати весь коментар
 
Таж ця Прєстайка українською говорить з кацапськими словами й акцентом.Цікаво:і англійською так само?
 показати весь коментар
 
Надо было с Дастина Хоффмана в Милашке брать пример…
 показати весь коментар
 
Кому і який приклад треба брати, якщо ми не маємо демократичної влади?
 показати весь коментар
 
 
А исландский комик Йон Гнарра был на побегушках у исландского мафиози?
 показати весь коментар
 
 
Гребанные делальщики истории. Те кто вас выбрал, те вас и повесят. Просто нужно немножко подождать.
 показати весь коментар
 
 
Андрей Богдан заявил о том, что команда Зеленского наследовала пример исландского комика Йона Гнарра, который стал директором рынка в Рейкьявике.Управление рынком и государством это разные вещи,вот команда доктора Хауса со своими больными до такого не додумалась Богдан заявив, що вони "робили історію" взявши приклад з комедійного актора Ґнарра, який став мером Рейк'явіка - Цензор.НЕТ 109 Источник: https://censor.net.ua/n3148405
 показати весь коментар
 
Навіть є приклад французької революції,
"Стоя перед лицом революционного трибунала, Ж. Дантон с горечью бросил его членам: «Это я приказал учредить ваш подлый трибунал - да простят мне Бог и люди!»

Смысл выражения: логика послереволюционных событий такова, что борьба между самими революционерами становится неизбежной, и обычно люди, которых революция возносит на вершину государственной власти, гибнут первыми" (с)
 показати весь коментар
 
 
******.От ти даєш.Ти ще цьому ЗЄлєбидлу про страту Робесп'єра розкажи.
 показати весь коментар
 
ну и фотка-показалось што наш бурят с охлобыстиным
 показати весь коментар
 
 
А чего не 146%. Я требую чтобы было как у стратегического партнера
 показати весь коментар
 
 
Вони ще досить довго будуть довольни і будуть це говорити. Ніхто з них не схоче визнати себе безмозким лохом і антиукраїнським зебілом, що разом з іншими такими ж поставив під загрозу знищення України як незалежної держави. Навіть зараз: запитайте будь-кого, хто голосував за Януковоща, він і зараз буде захищати свій тодішній вибір.
 показати весь коментар
 
 
Мер Рейкьявика делегировал свои полномочия уже существующей партии "Социал-демократический альянс". Он почти ничем не занимался кроме пиара. Он не пытался устроить своих знакомых на гос должности.
Жители Исландии ничем не рисковали, они уже состоят в НАТО и у них нет агрессивных соседей.
 показати весь коментар
 
 
Это тот момент, когда ты думаешь, шо ты Винни Пух и начинаешь жрать мед, А потом такой в шоке: - А че это у меня диабет?
 показати весь коментар
 
 
"Богдан заявил, что они "делали историю" взяв пример с комедийного актера Гнарра.."

Гнарр - доречі ********. Добре, що ЗЕлені нарешті зізналися.
 показати весь коментар
 
 
Як це?Під час президентських виборів прихильники Зе доказувати,що він такий,як активний американський Рейган!А,насправді,виявляється,що Зе-є пасивний ірландський Гнарр?
 показати весь коментар
 
 
Цей Гнарр такий кумедний у рожевому платтячку на гей-параді, як Барбі. 😂
 показати весь коментар
 
 
irenka,цей ірландець є в тисячу раз чесніший,бо він завжди є сам собою.А що зробив Зе?У воюючій державі,Зе прикрив свою Гнаррівську сутність маскою Рейгана.Waw,яке скотсво.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно, чесніший та прициповий, бо навіть він розірвав дружні стосунки з мАскою, за неповагу до сексменшин.
 показати весь коментар
 
а еще этот умный Богдан с какой-то женщиной фотографировался, которая при некоторых условиях соглашалась показаться без одежды. Короче, не нравится мне этот Богдан
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору