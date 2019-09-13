EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2362  84
Матеріали за темою:
Все про:бюджет (658) ВР (5705) Гончарук_Олексій (74)

 Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет

Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду проєкт закону, підписаний як "Проект Закону бюдлт". Швидше за все, йдеться про бюджет на 2020 рік, однак назву документа на сайті написано неправильно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті ВР

У картці законопроєкту говориться, що його ініціатор - Кабмін і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Згідно із законом саме прем'єр має вносити проєкт бюджету.

Тексту документа поки немає.

Читайте також: Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков

Кабмін вніс у Раду Проект Закону бюдлт. Можливо, це законопроєкт про бюджет 01

Кабмін вніс у Раду Проект Закону бюдлт. Можливо, це законопроєкт про бюджет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148404
 
 
 Топ коментарі
 
Бюдлт так бюдлт. Заслужили. Теперь будете жить по бюдлт. Слово исправят, но исправят ли вам мозги? Вопрос непростой.
 показати весь коментар
 
Так спешат воровать, что аж руки трусятся Кабмин внес в Раду "Проект Закона бюдлт". Возможно это законопроект о бюджете - Цензор.НЕТ 3971
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тоже вариант. Может чек в банку соли уронили Кабмин внес в Раду "Проект Закона бюдлт". Возможно это законопроект о бюджете - Цензор.НЕТ 3879
 показати весь коментар
 
 
А мож кого из выпускников Рикоса в роддоме ещё уронили?
 показати весь коментар
 
 
философ права атЪ дебил короче... Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет - Цензор.НЕТ 9628 предрму тоже сойдет вместо Премьер Министра Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет - Цензор.НЕТ 6971
 показати весь коментар
 
У скаженого принтера стали буквы западать.

Во как, говорили что новое лицо, а на деле оказался как старая маразматическая пишущая машинка с западающими буквами Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет - Цензор.НЕТ 5204
 показати весь коментар
 
Так спешат воровать, что аж руки трусятся Кабмин внес в Раду "Проект Закона бюдлт". Возможно это законопроект о бюджете - Цензор.НЕТ 3971
 показати весь коментар
 
 
Этот шоумен, игрок на рояле одним хе...ом и двумя яйц...ми
 показати весь коментар
 
 
Их в Трускавце что даже писать правильно не научили?
 показати весь коментар
 
 
Ликвидация безграмотности СССР. Года так 20е.
 показати весь коментар
 
Просто всмотрись в их лица, форма головы и выражения лица похожи на кацапов, поэтому, меня это и заинтересовало, поскольку такое же незамысловатое, абсолютно не интересующееся интеллектом выражение лица и у нынешних кацапов. И довольно, некрасивые, кроме той кучерявой, которая им что то пытается рассказать, хоть ее взгляд абсолютно безнадежной женщины, по естественным причинам.
 показати весь коментар
 
А чего всматриватся, "Рэволюционеры" будущие, блин
Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет - Цензор.НЕТ 7281
 показати весь коментар
 
Кацапов сравниваешь с революционерами Украины?
 показати весь коментар
 
Таак. Медленно, доходчиво - это фотка времён царской раши. На ней контингент, на который опирался Ленин замутив переворот. Всё.
 показати весь коментар
 
Которых выбрало 73%, я это имею ввиду, если и ты, то я прошу прощения за попытку будущей грубости и провокации.
 показати весь коментар
 
Спасибо, один с двумя мелкими... У меня уже глаз дёргаеться Но вам того же.
 показати весь коментар
 
Бюдлт так бюдлт. Заслужили. Теперь будете жить по бюдлт. Слово исправят, но исправят ли вам мозги? Вопрос непростой.
 показати весь коментар
 
 
Наштамповать (проголосовать) же нужно около 500 до нового года, так что, кто там разбираться будет, что это за хрень.
 показати весь коментар
 
 
сами потом не поймут что за закон и нафига он нужен
 показати весь коментар
 
Ххоспадя! Официанты и шоумэны безграмотные! *****, матросы революционные!
 показати весь коментар
 
 
А на протидію путчу заложили? А то прям переживаю. Может не хватит Кабмин внес в Раду "Проект Закона бюдлт". Возможно, это законопроект о бюджете - Цензор.НЕТ 8966
 показати весь коментар
 
 
Перевтомились. Хай вже спати йдуть.
 показати весь коментар
 
 
Та тут сьогодні (як і завжди) повно зеботів такого ж рівня грамотності... Кабмин внес в Раду "Проект Закона бюдлт". Возможно, это законопроект о бюджете - Цензор.НЕТ 3358
 показати весь коментар
 
 
Я уж думал на Цензоре опечатка....)))Нормально, тяпница же))
 показати весь коментар
 
 
когда занимаешься самоудовлетворением?
 показати весь коментар
 
 
Зебуїнчик, у тебе щось трапилося із зором - ти не впізнаєш своїх однопартійців? Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет - Цензор.НЕТ 3409
 показати весь коментар
 
Зєлєбобик, печатаєт «соя-вальцман-чоколят-ліпєцькі-мальдіви !!!!»
 показати весь коментар
 
 
Це щоб ніхто не здогадався.(Операция ЬІ)
 показати весь коментар
 
 
та ні... не зрада це... просто ще одне підтвердження кого українці вибрали... ДЕБІЛІВ!!!
 показати весь коментар
 
 
Паапрашу не порушувати нові правила українського правопису!ЗЄБІЛИ.
 показати весь коментар
 
 
Це мабуть писала та сама особа, що переплутала дату здачі аналізів Зеленським. Тіпа - какая разніца?!
 показати весь коментар
 
 
Какой дебил придумал эту "Державу у смартфоні"? - чешут где-то репы пара-тройка трускавецких оленей. - А что с Т9 делать?
 показати весь коментар
 
 
Не знаю шо делать с "Державой у смартфоні", а вот на могилу создателя Т9, я б глянул - шо ему, падле, за эпитафию написали?
 показати весь коментар
 
В турборежиме мозг отключается автоматически.
 показати весь коментар
 
 
І що там з моїм " бюдлтом." Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет - Цензор.НЕТ 3913
Коли Бог хоче когось наказати то забирає розум.
 показати весь коментар
 
 
Та ани и за миню кахфэ прагаласуют не маргнув глазам фсе какадин.
 показати весь коментар
 
как всегда, все неугодные удалены и "цензорДА" проводит "мастер-класс" по "свободе слова"...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору