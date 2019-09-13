 Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет

Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду проєкт закону, підписаний як "Проект Закону бюдлт". Швидше за все, йдеться про бюджет на 2020 рік, однак назву документа на сайті написано неправильно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті ВР
У картці законопроєкту говориться, що його ініціатор - Кабмін і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Згідно із законом саме прем'єр має вносити проєкт бюджету.
Тексту документа поки немає.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148404
Во как, говорили что новое лицо, а на деле оказался как старая маразматическая пишущая машинка с западающими буквами
Коли Бог хоче когось наказати то забирає розум.