 Кабмін вніс у Раду "Проект Закону бюдлт". Можливо, це законопроєкт про бюджет

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті ВР

У картці законопроєкту говориться, що його ініціатор - Кабмін і прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Згідно із законом саме прем'єр має вносити проєкт бюджету.

Тексту документа поки немає.

Читайте також: Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков





