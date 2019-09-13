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 Події, За кордоном
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Все про:Польща (1932) цигарки (401) українці (1098) заробітчани (248)

 26 громадян України затримано в Польщі за роботу на підпільному виробництві з фасування сигарет

У Польщі групу громадян України звинуватили в участі в організованій злочинній групі і незаконному виробництві тютюнових виробів, а також в ухиленні від сплати акцизу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Під час обшуку будинку і господарських споруд на території маєтку в одному з населених пунктів Лудзького воєводства Польщі було затримано 26 громадян України, які перебували на підпільному виробництві.

У незаконній фабриці вилучено професійні машини для упаковки сигарет, коробки, фольгу, пристрої для придушення сигналів мобільних телефонів і понад 640 тис. готових сигарет і 24 кг тютюну.

За попередніми даними, один із затриманих українців орендував нерухомість, а решта затриманих працювали на нього, пакували вже готові сигарети в пачки. Всі тимчасово проживали на території маєтку. Туди привозили готові партії сигарет і пакували їх у пачки.

За оцінками, під час незаконної діяльності було виготовлено сигарет на суму приблизно 8 млн злотих (1,8 млн євро). Відповідно, збитки державного бюджету Польщі могли становити до 10 млн злотих (2,3 млн євро) за рахунок ухилення від сплати акцизного збору.

32-річного громадянина України звинуватили, серед іншого, в управлінні злочинною групою. Підозрюваним загрожують штрафи і позбавлення волі до 5 років. Лідеру групи загрожує до 10 років польської в'язниці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148403
 
 
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А они может не знали, что предприятие незаконное. 26 граждан Украины задержаны в Польше за работу на подпольном производстве по фасовке сигарет - Цензор.НЕТ 7619
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Больше 50% украинцев в Польше работают нелегально, и все знают, ну кроме самых тупых.
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сами и свою руку прикладывайте, чтоб вам безвиз закрыли
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А чего удивляться, жил какое-то время в Кременчуге, так тамощний волонтёр, работающий инженером по ТБ, так и говорил:ребята приходят на табачку, годик отрабатывают а потом сваливают в Польшу на такого рода заработки. Волонтёр, теперь правда свалил, в Австралию, что ли...но то таке.
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