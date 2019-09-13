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 Політика України
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Все про:перемовини (1377) Путін (10772) Росія (19832) Клімкін (1492)

 Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін

Війна може закінчитися тільки після повернення під контроль України Криму і Донбасу. А єдине, про що Україна може домовитися з Москвою - це перемир'я.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це військові дії, в результаті яких гинуть наші хлопці, то ми повинні це припинити. Але як це називається? Це називається не "мир", це називається "перемир'я". Ми припинили і досягли якоїсь замороженої ситуації", - сказав він.

"Але війна закінчиться, тільки коли ми повернемо Крим і Донбас, ну як ще війна може закінчитися?!" - додав колишній глава МЗС.

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За словами дипломата, на нормандському саміті Україна має бути проактивного і пропонувати свою стратегію.

"Якщо ми будемо піднімати ставки, як Росія піднімає ставки, то тоді у нас є шанс на успіх. Але цей успіх - це успіх на припинення бойових дій і перемир'я. Ми ніколи не домовимося з Путіним про те, що він визнає нас як людей, які прагнуть свободи, Європи і демократії. Він ніколи цього не зробить - ні зараз, ні завтра, ні післязавтра. Він все одно працюватиме над якимось союзом із Білоруссю, з Україною, роздовбуватиме нас", - сказав Клімкін.

"Тому війна закінчиться після повернення всього, а ось до перемир'я і до того, щоб наші хлопці не гинули, ми маємо прагнути", - підсумував дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148401
 
 
 Топ коментарі
 
Не, ну зелебням это не объяснить...
С-ситуация...
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Зелебобики устали от войны. Зелебобики хотят мира любой ценой. Им такие вещи, как НЕЗАВИСИМОСТЬ, СУВЕРЕНИТЕТ ничего не значат по сравнению с холодильником.
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Климкин ты пять лет подгавкивал всем переговорам с хуйлом
«Проблема не имеет военного решения, безальтернативный Минский план, я президент мира, а не войны»

Когда ты говоришь правду?
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Не, ну зелебням это не объяснить...
С-ситуация...
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Зелебобики устали от войны. Зелебобики хотят мира любой ценой. Им такие вещи, как НЕЗАВИСИМОСТЬ, СУВЕРЕНИТЕТ ничего не значат по сравнению с холодильником.
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Зєлєбобикам на це насрать.
Зєлєбобікі чекали зниження тарифів ЖКХ (або їх повну відміну), долар по 8, ну, і як пріятний бонус за 73,22%, ковбасу по 2:20.
Зараз у них починаються анальні болі, і вони починають шукати причину, ві чого це.
Підозрюють порохоботів.
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Как будешь ставки подымать - танковые сражения, в рукопашную пойдешь, обоюдные терракты? Или просто с дивана ху@йла с большой буквы Х начнешь писать?
Запад большой войны естественно не желает и РФ в КНДР превращать не хочет. Ежедневные обстрелы, погибшие воины - пять лет без изменений.
Зеленский хоть пробует расшевелить ситуацию.
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Иди колхозника своего шевели, стратех!
И в рукопашную пойдем, и поляжем, но рабами, как вы, не будем!...
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Порошенкє вдавалось й ставки підіймати , суди вигравати, і санкції цапи отримали за його участю... А блазень все це просирає...
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Твой высер - из разряда "Сталин войну выграл"
Санкции США и Евросоюза не благодаря Порошенко, а вопреки!
Он своим мародерством, лицемерием, бизнесом и контробандой с путинской РФ дискредитировал постмайданную Украину. Новой администрации с нуля придется завоевывать доверие и подтверждать неизменность курса на демократические реформы.
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Цю хрєнь розповідай на ніч вовє зє, він тобі дозволить шнурки зав'язати на кросівках...
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"Судячи із заяв міністра закордонних справ України, а також російської сторони, Україну дійсно підводять до згоди на "формулу Штайнмаєра", - пише політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", продовжує:
"Отже, що таке "формула Штайнмаєра" і яким боком вона полізе Україні:
1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
--
Тепер, коли ви маєте уявлення, про що взагалі мова, як ви можете оцінити таку ініціативу? https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html
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Для зебилов это пустые слова.. пожрать, сваты и говноквартал.
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Климкин ты пять лет подгавкивал всем переговорам с ******
«Проблема не имеет военного решения, безальтернативный Минский план, я президент мира, а не войны»

Когда ты говоришь правду?
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Он просто не знает, что такое правда...
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Так y порохоботов в голове как-то укладывается то что порося 5 лет назад подписал минские и все время говорил что они безальтернативные , а теперь говорят что минские соглашения это сдача Украины
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Там появилась статья,выше.Разведчик-про капитуляцию.Он тоже порохобот?
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Идем в ту новость.Ты напишешь где ты воевал,я напишу,где-я.По рукам?
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Ау?Я кстати не плохо знаю этого мужика.
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Я нигде не воевал , я уважаю тех кто воевал независимо от того порохобот он или ЗЕленый , но даже среди тех кто воевал за ЗЕ и за пороха поровну
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Ему не нужно говорить правду. Им нужно было не выполнять невыгодные для Украины договорённости. Зебилы все выполнят - предатели и враги Украины.
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А может эти договоренности не нужно было сначала подписывать?
Или если не выполнять - то они автоматически отменяются?
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так вони і не підписані офіційно (колишній Президент - не субєкт підписання договорів). І,навіть не ратифіковані Верховною Радою, як того вимагає українське (та міжнародне) законодавство. Вони - лише затвердженні Радбезом ООН як план по врегулюванню. Те, що рашка не визнає себе стороною процесу, і називає іншою стороною мавп-орків - нічого не міняє по сутті домовленостей. Гаазький трибунал має визнати парашу****** стороною конфлікту (агресором і окупантом) - тоді йому не відвертітись. Да, Гаага - це довго, але іншого способу не існує. Потрібно набратись терпіння (що й демонстрував Порох). Да, існують пороги - а саме, ваша зебільно-клованська зеботара тепер має змогу поміняти домовленості і здати ворогу Україну - але такі гримаси демократії, і демократичної України, яка постала з-за часи президенства Петра.

А тепер, зебіли, ви рішайте, хто ви - патріоти, чи зрадники.
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Кучму уполномочил Порошееко
Есть указ
Порошенко лично вёл переговоры и договаривался в соседней комнате
После подписания Минска, к нему привязали санкции
И так далее
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санкції підвязали, да. Кучма - був уповноваженим, да. Але підписане ним - це не зобовязання України, бо він не був діючим Президентом. І ще раз наглошую: підписане ним називається "протокол". Тобто: "план по виходу з кризи"; називати можна як завгодно, але не міжнародне зобовязання.
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Ну пусть Порошенко официально выступит и заявит, что все его договорённости необязательны для исполнения Украиной
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Подписанный протокол не обязывает страну действовать не в своих интересах, а проводить согласованные действия, составлять по действиям договора и .и.д., что сейчас и продолжает делать новый президент. Это реально навязанные действия 4 х стран Европы, которые присутствовали на подписании в Минске. Ан Мур правильно все сказал, каждое действие по протоколу будет отдельно согласовываться. Почему Минск продолжается? Выгодно или что случилось?
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Какую именно? Что то из Минска по сдачи территории или проведенных выборов, или амнистии боевиков выполнено? Или было сказано что будет выполнено? И какие заявления он должен, как не президент, заявить?
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Зеленский решил продолжить договора? Или пора их закрывать? Меркель не раз говорила, что Минск это ее заслуга, это временные действия по прекращению экскалации боевых действий, по остальным вопросам, отдельные соглашения между представителями сторон.
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блін, ну і дебіли же ви, зебіли...
Чи, може - все ж таки вороги?
Та ні, писав же я вище, що терпіння потрібне для досягнення мети: ми ж не Хорватія, яка проти Югославії оборонялась...

Значить, все ж таки вороги.
Значить - посилати бабу нах не буду; а от в спам - самий раз.
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У меня вопрос возник к самому себе и тебе его задам. Все мы знаем что Путин организатор агрессии против Украины. Почему Украина не может возбудить против Путина уголовное дело по статье 437 Уголовного Кодекса Украины "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". И направить на розыск через Интерпол. И показать тем самым кто виновник трагедии в Украине
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проти діючого президента і премєра, відповідно міжнародного законодавства - це можливо лише за рішенням Гаазького трибуналу. І ніяк інакше. Україна підписала відповідні міжнародні зоьовязання.
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У Украины война не с ******, ну то есть не лично против путена
А против ********** россии
Вообще против этого оскала совка и постклептократического совка и извне и внутри
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Заглянул на СС САВИКА и... дежа вю... прям прямой канал
Савик, с премьерой тебя!
Но, я вообще-то, иначе представлял себе программу с таким названием, как Свобода Слова...
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На ней должны быть сплошные зелебобики с зебуинами, кричать все вместе "Ату пороху, слава зебилу"?
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У психиатра давно был?
Ты слишком мал, чтобы со мной тягаться в плане троллизма и сарказма...

Пробуй ещё раз! Даю тебе такой шанс Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3779
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не,на ней должны быть петерасты и петефилы и орать "Пэтро понад усё!!!"
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На интере или 112 вообще жопа была бы.Передача стала х....
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На Интере - да...
На 112-ом могло бы получится... с настоящей Свободой Слова.
Но, видимо, ахметка хорошо отстегнул...
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Так шо, ви зрозуміли що те чим вас годували на «1+1 і » і у Шарія, зовсім не шоколад, а інша субстанція?

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Слушай сюды, глупышка!
Не смотрю я 1+1!!!
Про Шария слышал только здесь...

Но, скажу так...
Захожу сюда, чтобы посмотреть на зверинец зраднюков!
Доставляет мне удовольствие потроллить вас, порохоботов никчёмных
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Если мы сами себя такими не признаем(по крайней мере серьезная часть общества опустила самих себя на уровень тупых овец), то что требовать от других. Это не значит, что "все". Но начинается сложный этап, с непонятным результатом.
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ЗЕбилы, тупиковая ветвь ватных обезьян
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Ну..как сказать... Они произошли от таких как ты питекантропов. Так что хз. Может эволюцинируют. Вас оставят для археологов.
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«Светлана Самборска
Кстати, вангую, что ни один светоч демократии - ни послы ЕС, ни посольство США, ни ОБСЕ, ПАРЕ и т.п. - никто из тех, кто приветствовал самые чистые, прозрачные и демократические выборы 2019, не вякнет ни слова об отстранении состава ЦВК по причине «необ'єктивності й політичної заангажованості».
Сильная независимая Украина не нужна не только РФ. Она не нужна никому, кроме украинцев. Вот только украинцы своих интересов не осознают. Поэтому мы получим в тело две гранаты в виде ОРДЛО с потрохами из терров и наемников и даже будет радоваться наступившему "миру". И возврату в колониальное болото.
Знаете, наверное в этом все дело. В том, что мы не доросли еще до осознания своих интересов. Ведь именно с этого начинается независимость - с осознания интересов, и с понимания, что национальное государство как раз и надо для воплощения интересов нации.»
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Климкин походу обижен. И как говорят- и тут его понесло. Да несет многих сейчас. Все пропало уже только ленивый не произносил.
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А единственное, о чем Украина может договориться с Москвой - это перемирие. Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5883 Так уже вроде про перемирие договорились. Убитых и раненных уже больше чем при боях
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При порохе погибло около 3000 военных , в среднем , если считать , по 2 человека в сутки , при зеленском за 3 месяца 31 , 0.32 человека в сутки
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"хотят свободы и демократии" (с)

задолбали эти красивые слова, но при этом не наполненные смыслом.
Люди хотят успеха для своих родных и близких, здоровья, достатка.
А что такое "свобода и демократия"?
За лопухов население считают, ведя как ослов за морковкой, время от времени произнося..."демократия".. "свобода"...свобода...демократия..
приём ведут куда- то в пропасть опять, как большевики раньше разговорами про "равенство и братство"
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Ты уже своё отдоговорился и отстремился, Климкин. Отдыхай, жди повестки в суд.
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)задолбали балаболы-дайте свежию идею
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Если бы остался Порошенко раша распалась бы. Она уже плыла как после нокдауна. Поэтому она бросила все силы на дезинформацию. И сейчас пытается остановить свой распад. Не победить Украину, а остановить свой распад путем примирения с Украиной. Но если учесть, что Украина готовилась к этой войне 30 лет, то тут вариантов у раши маловато выжить...
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"Война может кончится только с возвратом Донбасса и Крыма" - цитата лишенная реальности, рашка никогда не отдаст Крым и что будет война на века? А если рашка возьмет да и признает Донбасс и введет туда по просьбе правительства дыр свои регулярные войска и что тогда?
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
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"У какова маладца утром капаєт с конца..?"

Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 485
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