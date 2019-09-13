 Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо це військові дії, в результаті яких гинуть наші хлопці, то ми повинні це припинити. Але як це називається? Це називається не "мир", це називається "перемир'я". Ми припинили і досягли якоїсь замороженої ситуації", - сказав він.

"Але війна закінчиться, тільки коли ми повернемо Крим і Донбас, ну як ще війна може закінчитися?!" - додав колишній глава МЗС.

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За словами дипломата, на нормандському саміті Україна має бути проактивного і пропонувати свою стратегію.

"Якщо ми будемо піднімати ставки, як Росія піднімає ставки, то тоді у нас є шанс на успіх. Але цей успіх - це успіх на припинення бойових дій і перемир'я. Ми ніколи не домовимося з Путіним про те, що він визнає нас як людей, які прагнуть свободи, Європи і демократії. Він ніколи цього не зробить - ні зараз, ні завтра, ні післязавтра. Він все одно працюватиме над якимось союзом із Білоруссю, з Україною, роздовбуватиме нас", - сказав Клімкін.

"Тому війна закінчиться після повернення всього, а ось до перемир'я і до того, щоб наші хлопці не гинули, ми маємо прагнути", - підсумував дипломат.