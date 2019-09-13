 Ми ніколи не домовимося з Путіним до того, що він визнає нас як людей, які хочуть свободи і демократії, - Клімкін

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на каналі "Україна" заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо це військові дії, в результаті яких гинуть наші хлопці, то ми повинні це припинити. Але як це називається? Це називається не "мир", це називається "перемир'я". Ми припинили і досягли якоїсь замороженої ситуації", - сказав він.
"Але війна закінчиться, тільки коли ми повернемо Крим і Донбас, ну як ще війна може закінчитися?!" - додав колишній глава МЗС.
За словами дипломата, на нормандському саміті Україна має бути проактивного і пропонувати свою стратегію.
"Якщо ми будемо піднімати ставки, як Росія піднімає ставки, то тоді у нас є шанс на успіх. Але цей успіх - це успіх на припинення бойових дій і перемир'я. Ми ніколи не домовимося з Путіним про те, що він визнає нас як людей, які прагнуть свободи, Європи і демократії. Він ніколи цього не зробить - ні зараз, ні завтра, ні післязавтра. Він все одно працюватиме над якимось союзом із Білоруссю, з Україною, роздовбуватиме нас", - сказав Клімкін.
"Тому війна закінчиться після повернення всього, а ось до перемир'я і до того, щоб наші хлопці не гинули, ми маємо прагнути", - підсумував дипломат.
С-ситуация...
Зєлєбобікі чекали зниження тарифів ЖКХ (або їх повну відміну), долар по 8, ну, і як пріятний бонус за 73,22%, ковбасу по 2:20.
Зараз у них починаються анальні болі, і вони починають шукати причину, ві чого це.
Підозрюють порохоботів.
Запад большой войны естественно не желает и РФ в КНДР превращать не хочет. Ежедневные обстрелы, погибшие воины - пять лет без изменений.
Зеленский хоть пробует расшевелить ситуацию.
И в рукопашную пойдем, и поляжем, но рабами, как вы, не будем!...
Санкции США и Евросоюза не благодаря Порошенко, а вопреки!
Он своим мародерством, лицемерием, бизнесом и контробандой с путинской РФ дискредитировал постмайданную Украину. Новой администрации с нуля придется завоевывать доверие и подтверждать неизменность курса на демократические реформы.
"Отже, що таке "формула Штайнмаєра" і яким боком вона полізе Україні:
1. "Особливий статус Донбасу" - на 5 років Донбас отримує офіційну і законну "політичну та економічну автономію". Тобто, по факту це визнання і легалізація "ЛДНР".
2. Місцеві вибори на Донбасі: бо ж інтереси терористів мусять бути гідно представлені у Верховній Раді. Окремий момент, який жорстко відкидала попередня влада: оці "вибори" проводяться як є, під дулами російських регулярів і іррегулярів, а заодно місцевих бойовиків (попередній варіант від України: спочатку повне роззброєння і повне виведення російських військ за український кордон, а тоді вже будь-які вибори - не факт, що без попереднього кількарічного карантину).
3. Амністія від України всім бойовикам, незалежно від ступеню нелюдськості і масовості вчинених вбивств і катувань. Вони всі стануть "точно такими ж повноправними громадянами України, як і ви".
4. Повністю знімається тема репарацій і контрибуцій від Росії як агресора й окупанта: Україна зобов'язується своїм коштом відновити все, зруйноване й викрадене Росією (виробництва, соціальну, транспортну й комунальну інфраструктуру - взагалі все), а також бере на утримання бойовиків як "амністованих повноправних громадян України" (субсидії, пенсії, дитячі, інші виплати).
5. ПІСЛЯ отаких виборів під дулами російської зброї РФ починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська.
6. З Росії знімаються всі санкції.
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Тепер, коли ви маєте уявлення, про що взагалі мова, як ви можете оцінити таку ініціативу? https://patrioty.org.ua/blogs/sudiachy-iz-zaiav-ministra-zakordonnykh-sprav-ukrainy-a-takozh-rosiiskoi-storony-ukrainu-diisno-pidvodiat-do-zghody-na-formulu-shtainmaiera--polittekhnoloh-295225.html
«Проблема не имеет военного решения, безальтернативный Минский план, я президент мира, а не войны»
Когда ты говоришь правду?
Или если не выполнять - то они автоматически отменяются?
А тепер, зебіли, ви рішайте, хто ви - патріоти, чи зрадники.
Есть указ
Порошенко лично вёл переговоры и договаривался в соседней комнате
После подписания Минска, к нему привязали санкции
И так далее
Чи, може - все ж таки вороги?
Та ні, писав же я вище, що терпіння потрібне для досягнення мети: ми ж не Хорватія, яка проти Югославії оборонялась...
Значить, все ж таки вороги.
Значить - посилати бабу нах не буду; а от в спам - самий раз.
А против ********** россии
Вообще против этого оскала совка и постклептократического совка и извне и внутри
Савик, с премьерой тебя!
Но, я вообще-то, иначе представлял себе программу с таким названием, как Свобода Слова...
Ты слишком мал, чтобы со мной тягаться в плане троллизма и сарказма...
Пробуй ещё раз! Даю тебе такой шанс
На 112-ом могло бы получится... с настоящей Свободой Слова.
Но, видимо, ахметка хорошо отстегнул...
Не смотрю я 1+1!!!
Про Шария слышал только здесь...
Но, скажу так...
Захожу сюда, чтобы посмотреть на зверинец зраднюков!
Доставляет мне удовольствие потроллить вас, порохоботов никчёмных
Кстати, вангую, что ни один светоч демократии - ни послы ЕС, ни посольство США, ни ОБСЕ, ПАРЕ и т.п. - никто из тех, кто приветствовал самые чистые, прозрачные и демократические выборы 2019, не вякнет ни слова об отстранении состава ЦВК по причине «необ'єктивності й політичної заангажованості».
Сильная независимая Украина не нужна не только РФ. Она не нужна никому, кроме украинцев. Вот только украинцы своих интересов не осознают. Поэтому мы получим в тело две гранаты в виде ОРДЛО с потрохами из терров и наемников и даже будет радоваться наступившему "миру". И возврату в колониальное болото.
Знаете, наверное в этом все дело. В том, что мы не доросли еще до осознания своих интересов. Ведь именно с этого начинается независимость - с осознания интересов, и с понимания, что национальное государство как раз и надо для воплощения интересов нации.»
задолбали эти красивые слова, но при этом не наполненные смыслом.
Люди хотят успеха для своих родных и близких, здоровья, достатка.
А что такое "свобода и демократия"?
За лопухов население считают, ведя как ослов за морковкой, время от времени произнося..."демократия".. "свобода"...свобода...демократия..
приём ведут куда- то в пропасть опять, как большевики раньше разговорами про "равенство и братство"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».