 Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене при згадці вокзалу станції Київ-Пасажирський відразу приходить в голову непрацюючий ескалатор. За добу ним користується близько ста тисяч громадян, а нескінченні профілактики викликали тільки скарги. Прийшов час рішучих змін", - написав Криклій.

За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю.

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