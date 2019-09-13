 Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене при згадці вокзалу станції Київ-Пасажирський відразу приходить в голову непрацюючий ескалатор. За добу ним користується близько ста тисяч громадян, а нескінченні профілактики викликали тільки скарги. Прийшов час рішучих змін", - написав Криклій.
За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю.
За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3148400
Это не эскалатор на вокзале....длиной 15 метров....