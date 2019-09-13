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Все про:вокзал (77) Київ (6485) Криклій (10)

 Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв заміну ескалаторів на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене при згадці вокзалу станції Київ-Пасажирський відразу приходить в голову непрацюючий ескалатор. За добу ним користується близько ста тисяч громадян, а нескінченні профілактики викликали тільки скарги. Прийшов час рішучих змін", - написав Криклій.

За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю.

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Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148400
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы скоро начнут говорить чтобы если бы не зебилы мы бы с Киеве до Ялты (потому что Порох бы освободил Крым) на гиперлупе Омеляна за час бы добирались
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Хера се реформа поперла, урну можно заменить еще какую то и прессуху дать по этому поводу
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Так уже полный гиперлуп. Ты доволен? Рюкзаковская шестерка тебе тюльку парит Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 3959
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Порохоботы скоро начнут говорить чтобы если бы не зебилы мы бы с Киеве до Ялты (потому что Порох бы освободил Крым) на гиперлупе Омеляна за час бы добирались
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Виктор Федорович .А вы тоже рюсский,рюсский только нос плюский и глаза узкий,а так совсем рюсский. Не умничайте,да не(за умного сойдёте) ....
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Слушал Зеленского на "Yes", все так радужно, зрады нет. Уже начал верить. Но видя что делают "слуги", кого назначают, как плюют на законы, вспомнил фразу тестя, он нарколог - у шизофреника раздвоение личности, а у наркомана растроение, говорит одно, думает другое, делает третье.
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Так уже полный гиперлуп. Ты доволен? Рюкзаковская шестерка тебе тюльку парит Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 3959
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Порохоботы такую мелочь как эскалаторы и не вспоминали, а вам и замена стекла в вагоне метро уже реформа при Зе
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Та ну да, если учесть что страна движется в сторону сиризации, что сюда заходит настоящая Сирия в 3-де, а кого то гребет єскалатор на жд.Бьіл недавно там, то и не заметил что ескалатор не работают. Он там сто лет не работал. От что с билетами проблемьі, то я заметил, а им ескалатор надо и гипер лупами пугают
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Что за дичь? В Киеве поменяли десятки эскалаторов за годик? Какой тендер для 1 эскалатора? Хотя это ж рюкзаковский, чую потянет эскалатор на второй стеклянный мост Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 9886
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А працювати він не має? Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 9977

За його словами, 13 вересня розпочався відбір виробників ескалаторів, які згодні поставити їх на умовах фінансового лізингу. Пропозиції оцінюватимуться за ціною, дизайном та енергоефективністю. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3148400
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Я не знаю ты может не в курсе. В Киеве ЗА ГОД поставили 5 новых эскалаторов, 2 станции полностью реконструировали. Ты про это слышал? На открытии Святошино Кличко просто прошелся и уж точно центральные СМИ об этом не говорили. И про тендеры на 1 лестницу не объявляли и министры не выступали Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 3316
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Хера се реформа поперла, урну можно заменить еще какую то и прессуху дать по этому поводу
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ну так мэр киева общественные туалеты открывал, а тут целый эскалатор
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Вы что. Сначала тендер, наличие финансовых инструментов и энергоэфективность урны нужно выяснить. Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 6488
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Вот это я понимаю. Нефиг обещать заоблачные горы, пусть приземлённо, но сделают то, что надо здесь и сейчас.
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Каждый год ремонтировались десятки эскалаторов такую хрень даже никто не озвучивал это само собой разумеющееся
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Я, может человек тёмный и дикий, и не понимаю в этих мирехлюндиях. Но, но буду честен и краток: каждый второй раз как приезжаю на жд этот гадский эскалатор не работает. Я не знаю, может это Зеленский виноват, может Порошенко, Путлер, или рептилоиды, но я упорно не понимаю:какого хрена нельзя сделать в главном жд узле столицы нормальный работающий эскалатор?Вот сейчас еду в субботу домой, если и в этот раз работать не будет, то в гробу я видел всё это.
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А там сбоку лестница...две штуки....лично я даже при работающем эскалаторе поднимаюсь по ним.....а не стою в толпе желающих покататься на эскалаторе....
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А ещё можно это...как в Ассасинс Крид, прыжок веры, фигли
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Можно....тут все от желания зависит...и от зеленого министра....
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По-моему, это зависит от конкретного человека. Я, правда, не собираюсь Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 3543 Хай сами юбисофтовцы сигают.
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Про какой конкретно эскалатор речь ведешь?
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Центральный, хай ему грець. Я про тот, что идти к трамваю даже не надеюсь уж
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Если речь про тот что внутри самой станции то насколько я помню он рабочий, там проблема что при совке какие то алени проэктировали станцию и сделали в огромном городе министанцию метро на вокзале с одним входом и маленьким холом и если включить все в час пик то на станции получается полная..опа, она просто не справляется с наплывом людей.
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Хотя...сколько раз я приезжал в Киев....эскалатор всегда работал.... вверх всегда....
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А у меня оно через раз Раз приехал-работает, другой раз-фиг. Рулетка прям какая-то.
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Замена эскалатора это уровень министра?? Он бы еще заменой лампочек похвастался.... Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 8844
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Трассу открывают новую, реконструированную, длиной 644 км
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Автошлях Н 08 - автомобільний шлях національного значення на території України, Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Пологи, Маріуполь. Проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

Это не эскалатор на вокзале....длиной 15 метров....
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Кличко метро строит, мосты, дороги десятками километров в месяц, а рюкзаковцы будут тендеры на 1 эскалатор объявлять Не гиперлуп, но ехать будет, - Криклий пообещал новые эскалаторы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве - Цензор.НЕТ 877
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Кличко сам и строит ? Со своих денег ? А я то думал деньги с налогов идут
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А эскалатор зеленый министр за свои будет менять...что ли..???
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Херня какая-то, а что зебилы сами эскалатор менять будут? Беня скинется? Квартал может, с бабок за концерты в Раиссе?
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Новый Хер, ну не твой сегодня день, пойди еще потренеруйся с аргументами. 😁
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Боюсь потужная еще впереди. Это еще замминистра Клитина не выступала. Не гіперлуп, але їхати буде, - Криклій пообіцяв нові ескалатори на Центральному залізничному вокзалі в Києві - Цензор.НЕТ 2269
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10 метров за секунду, стоимостью в 10 лямов доляров. Респект!!!
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10 лямов это без отката Рюкзакову, так что минимум 30
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О таких вещах в нормальных государствах не говорят)
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В нормальных государствах...нормальные министры...а не зебобики хвастуны...
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Не говори, там про гиперупы даже не заикаются! А тут распоясались..
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они еще его даже не заменили, а пиара уже выше крыши, страшно представить что будет когда они его заменят
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Так там одни понтовщики - грантоеды и смотрящие от Рюкзакова и рыгов.
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