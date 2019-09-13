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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1325) Боїнг-777 Malasia Airli... (392)

 Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі розповів, що його дружина Сандра Рулофс повинна була летіти на "Боїнгу", який збили над Донбасом, але відмовилася від польоту в останній момент.

Про це Міхеіл Саакашвілі розповів в ефірі програми "Свобода Слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Моя дружина майже опинилася на тому літаку, який вони збили. Тому що вона повинна була летіти на конференцію зі СНІДу в Малайзії, в Куала-Лумпурі. Але вона просто через нашого сина, через те, що я тут був, комусь треба було про нього піклуватися, вирішила в останній момент не летіти", - сказав Саакашвілі.

За словами експрезидента Грузії, багато колег його дружини були в цьому літаку і загинули, коли рейс МН17 було збито над Донбасом російськими найманцями.

"Дуже гідні люди, хороші люди. Мами сімей, їхні діти. І те, що їх збили - це величезна людська трагедія. Це не просто якась статистична... Це реально конкретні долі людей дуже гідних", - сказав Саакашвілі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148399
 
   
 Топ коментарі
 
Михо уже не знает как ещё привлечь внимание
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Как я определяю ватника Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7206 Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 305 Русофобия, америка, геополитика...вне контекста и без смысла. Как узнать зевотное Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5805 Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7206 Порошенко, порошенко, порошенко. Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7206 Они тупее ватанов ровно в три раза.
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Ну до пети и ирки геращенко ему далеко 😂😂😂
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Михо уже не знает как ещё привлечь внимание
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Ну до пети и ирки геращенко ему далеко 😂😂😂
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Как я определяю ватника Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7206 Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 305 Русофобия, америка, геополитика...вне контекста и без смысла. Как узнать зевотное Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7206 Порошенко, порошенко, порошенко. Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7206 Они тупее ватанов ровно в три раза.
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Его пригласили,как гостя или он сам напросился?Вопрос был за цемаха.Ему,шо надобыло отморозится?
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Нікому не потрібний засумував без уваги, а до Грузії повертатися не комільфо... Моя жена чуть не попала на самолет, который в 2014 году был сбит над Донбассом, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 343
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При всій повазі до Міхо це занадто сумнівний піар.
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Мама нашего малыша варенья наварила-уххх...
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"Если тебя никто не замечает и ты никому не нужен, плети любую херню чтобы на тебя хоть немного обратили внимание» М. Саакашвили
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Очень даже интересно!
Что в этой новости такого важного, что Цензор решил её разместить?
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Намагався вмовити блазня, але щось пішло не так... Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4473

Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 900

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Ну слава Богу ,а то уж и непонятно живой ли, а тут появление с такой сенсационной новостью, может она ногу в детстве ломала, тоже интересно было бы почитать.
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После того , когда я узнал , что реформы в Грузии провёл вовсе не он ,моё мнение о нём сильно изменилось .
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Миша...какой самолет?? Поезд...твой поезд уже ушел...так что поздно уже бегать по перрону.... Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 51
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...должна была лететь на "Боинге", который сбили над Донбассом, но отказалась от полета в последний момент.

Миша что-то знал.. Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1720
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как покурит и не только такие ведения у него появляется.
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Климкин сейчас говорит о "досягненях " ...
Ничего не изменилось - в студии жулики и трепачи .
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ЗЕбилы, тупиковая ветвь ватных обезьян
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Через год Мишка будет рассказывать, как он одной ногой стоял на трапе этого самолета, но в последний момент передумал... Ох и брехун....
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чуть не попала - это такое странное словосложение.
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а какое отношение его жена имеет к СПИДу, не уж то как экспонат ходящии.
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Тю!
А шо?!
Говорят этот Карлсон на банке варенья может и до Луны сигануть!.
Брешуть, шоле?
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І куди вона летіла? До *******? Так він нажаль не в Малайзії.
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Это все фигня. Я вот билет на "Титаник" тогда в 1911 купил. Правда потом пришлось сдать - дела не дали отплыть. Но пришел знакомых проводить. Смотрю, а тут ди Каприо на борт пробирается. Эх, знал бы он... Хотя в принципе неплохо получилось - Оскар же дали.
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я тэбэ мамой клянус, хател папаст на караблы для прахаждэния пад Кэрчэнскм мастом. Алэксэыч еле угаварил астатся.
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Як нинішній типу безгрішно-справедливо-чистий воєнний прокурор міг в свій час політично вляпатись в оце Міхо...
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Михо. ты достал уже всех. Тебя он в Грузии ждут не дождутся.. Велком домой..
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И ему это удается-вот внимание ваших кацапов лахтинских привлёк нехило.Только их мнение ему и нахрен не упало-просто тролит убийц козлорыпых-шакалами обзывает и к нему прислушиваются-санкции вкручивают оккупантам и их гнидам пороссяным достается 8%-ов.Молоток,Михо!
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Это что Миша, попал бы ты чуть левее, так не Жванию бы завалил, а своего личника Моя дружина ледь не потрапила на літак, який у 2014 році був збитий над Донбасом, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4350
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соевые и кацапы ненавидят Саакашвили. Близнецы-братья.
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