 Обмін утримуваними особами між РФ і Україною відбудеться найближчим часом, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.
"І ця паралельна робота проходить щодо звільнення всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що "всіх на всіх" передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки... Спеціальні групи людей працюють кожен божий день - денно і нощно для того, щоб узгодити і зрушити з місця цей дуже складний, знову-таки ментально несправедливий процес. Але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців", - сказав Пристайко.
Ты ж, долбень, пишешь "набежали" вторым!!! ****, вторым!!! комменрарием?
Чи зелёные сопли так баньки залили, что совсем потерялся?
Настоящие "воины" у них один гадит за тысючу.
Тысячв -за 100 тысяч.
Какао свежее подвезли, походу.
Блевотина коричневая, сайт только для какао?
Со всех щелей лезете ублюдки. Так что закрой свой чоколадный рот. Петенаркоман.
Кого Україна пропонує на обмін? Невже своїх громадян?
А еще есть два свинарчука в зеленом стаде....за этих можно трех требовать...за каждого...
ЯЯ когда была перед Войной на Бимбасе то ПРОЕЗЖАЛА на Ростов без Всяких ПогранПостов!!!
Даже когда Остановилась раз перед сонным Пограничником то Ое Оживился..Иностранные Номера!!!
Рядом Мужик на Мотоцыкле с Коляской проехал БЕЗ ВСЯКИХ ПОГРАНЦОВ вна Расию!!!
пока Погранец со Мной разбирался и просил на Сщастье 10 евро)))
и это ГРАНИЦА????????
Курс, так сказать не устраивает.