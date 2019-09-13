EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  762  41
Матеріали за темою:
Все про:Пристайко (132) полонені (529)

 Обмін утримуваними особами між РФ і Україною відбудеться найближчим часом, - Пристайко

Робота з підготовки до обміну утримуваними особами між Російською Федерацією та Україною йде цілодобово.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.

"І ця паралельна робота проходить щодо звільнення всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що "всіх на всіх" передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки... Спеціальні групи людей працюють кожен божий день - денно і нощно для того, щоб узгодити і зрушити з місця цей дуже складний, знову-таки ментально несправедливий процес. Але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців", - сказав Пристайко.

Читайте також: Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148398
 
 
 Топ коментарі
 
А що в придачу? Воду в Крим? Визнання формули Штанмайера? Просто всіх на всіх - такого з хуйлом не буває.
 показати весь коментар
 
А коли команда блазнів розповість про таємні домовленості з рашастаном, про які самі розбовкали? Обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6563
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А коли команда блазнів розповість про таємні домовленості з рашастаном, про які самі розбовкали? Обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной состоится в ближайшее время, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6563
 показати весь коментар
 
 
*****, вася, у тебя план?

Ты ж, долбень, пишешь "набежали" вторым!!! ****, вторым!!! комменрарием?

Чи зелёные сопли так баньки залили, что совсем потерялся?
 показати весь коментар
 
 
Да. Именно вторым. От вашей шайки-лейки уже никуда не деться. Надоели до тошноты.
 показати весь коментар
 
Но товарищ майор говорит, хоть обрыгайся, но норму свою на форуме выполни?
 показати весь коментар
 
Лучше сделай доброе дело, тут один из ваших слегка сьехал в паранойю, объясни будь ласка что я и бакс не есть одно и то же лицо/человек. А то я уж устал от психов на форуме.
 показати весь коментар
 
Ой, ***. Тут ВАШИ уже столько раз меня "разоблачали", что я - это чуть ли не половина форумчан, что я на такие мелочи даже внимание не обращаю уже.
 показати весь коментар
 
Дык я ж не за себя или бакса, мне человека жаль, хоть он и к противоположному полит.лагерю принадлежит. Человеколюбие, гуманизм и всё такое, такие возвышенные чувства меня как бы нечасто посещают, может хоть чего-нибудь черкнёшь, а то жалко даже как-то..
 показати весь коментар
 
Да мне пофиг. Тут свободный форум. Каждый сходит с ума по своему.
 показати весь коментар
 
Ну, я как бы не настаиваю, просто это уж какой-то фобией попахивает.
 показати весь коментар
 
Чума коричневая, у них Вальпургиева ночь затянулась.
Настоящие "воины" у них один гадит за тысючу.
Тысячв -за 100 тысяч.
Какао свежее подвезли, походу.
 показати весь коментар
 
 
Судя по тому, КАК гадит зе!лёное "воинство", ничего свежего вам специально не подвозят, чтоб "фонтан" не иссякал.
 показати весь коментар
 
Ну что ж, формула Штанмайера приносит свои плоды. В октябре скоморох подпишет бумагу и приложение к ней. Ну а потом..
 показати весь коментар
 
 
Сегодня вообще Зе сказал что щастя бачити злочинця в тюрмі а ні на мальдивах
 показати весь коментар
 
 
Сгинь ЗЕдаун! Засрал все ветки, троллятина тупорылая
 показати весь коментар
 
 
О..о.о.о написал...
Блевотина коричневая, сайт только для какао?
Со всех щелей лезете ублюдки. Так что закрой свой чоколадный рот. Петенаркоман.
 показати весь коментар
 
на початку війни намагався домовитись... Так... Я теж колись цапів за людей вважав... Але після п'яти років війни домовлятись з ворогом, це державна зрада й шмарклє, та всій зєкаМандє доведеться відповідати, якщо втекти не встигнуть...
 показати весь коментар
 
 
Баюсь спрасить(с)
Кого Україна пропонує на обмін? Невже своїх громадян?
 показати весь коментар
 
 
А що в придачу? Воду в Крим? Визнання формули Штанмайера? Просто всіх на всіх - такого з ****** не буває.
 показати весь коментар
 
 
А можно юзика в списки на обмен включить..?? За него можно двоих потребовать....
А еще есть два свинарчука в зеленом стаде....за этих можно трех требовать...за каждого...
 показати весь коментар
 
 
А ведь хорошая идея - менять по живому весу. Мы всегда в выигрыше будем. они же там наших плохо кормят, а мы,- ****, добрые
 показати весь коментар
 
 
Если эти парни опять вернут украинских граждан, политических заключенных из застенков кремляди - браво!
 показати весь коментар
 
 
Блаа ну не придуривайтесь!!

ЯЯ когда была перед Войной на Бимбасе то ПРОЕЗЖАЛА на Ростов без Всяких ПогранПостов!!!

Даже когда Остановилась раз перед сонным Пограничником то Ое Оживился..Иностранные Номера!!!

Рядом Мужик на Мотоцыкле с Коляской проехал БЕЗ ВСЯКИХ ПОГРАНЦОВ вна Расию!!!
пока Погранец со Мной разбирался и просил на Сщастье 10 евро)))

и это ГРАНИЦА????????
 показати весь коментар
 
Своим постом Вы признаете что есть три отдельныз государственных образования. Первое и второе - понимаю. Третье 0 извините, Вы признаете сепаратизм.
 показати весь коментар
 
Вже шмаркля офіційно визнав Крим російським???
 показати весь коментар
 
 
Опять раньше бэвкнул ! Ну нельзя в таких случаях раньше посадки самолёта на свой аэродром ляпать поносом скроспелым!
 показати весь коментар
 
Не меняйте. Порошкоботы против. Расценки не те.
Курс, так сказать не устраивает.
 показати весь коментар
 
путин никогда ничего не делает просто так. Всех кого хотел уже обменял. Раз будет кого то отдавать, значит что-то очень серьезное берет взамен. Придурок клоун готов ради дешевого пиара всю страну просрать.. Тварь...
 показати весь коментар
 
 
Хватит! Уже и так 35 сценариев для фильма "Родина")
 показати весь коментар
 
как только обменяют, так и сразу на допрос к трубе ))) и в кутузку )))
 показати весь коментар
 
Будете отдавать убийцу, что убила героя Амину Окуеву.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору