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 Політика України
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Все про:Лінкявічюс (106) полонені (529) Цемах (60)

 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс скептично оцінив результати обміну утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією.

Свою позицію Лінкявічюс озвучив у програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна занадто велика. Це як ніби хтось вкрав у когось 1000 доларів, а потім повертає 100 доларів, і всі радіють, що він готовий до співпраці", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, обмін, у рамках якого Росії видали обвинуваченого у справі про збитий терористами над Донбасом "Боїнгу" Володимира Цемаха, вийшов "нерівноправним".

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Крім того, вважає Лінкявічюс, обмін не дає підстав сподіватися на швидке завершення агресії Російської Федерації на Донбасі.

"Звичайно, всі зусилля - дуже важливі, і дай Боже, щоб усе вийшло. Але повірити, що є якийсь перелом на краще, що ситуацію якось буде залагоджено - поки насправді передчасно", - підсумував глава МЗС Литви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148396
 
   
 Топ коментарі
 
Литовцы умеют называть вещи своими именами.
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Лінкявічус як би натякає що клоун - лошара коломойська.
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никакой обмен не стоит суверенитета страны...
За суверенитет своих стран гибли миллионы...
Так что, то что хлопцы дома - это не главное...
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Я по своему скудоумию не могу догнать , такие как ты , выше начальных классов или ещё выше ? Или ты таки на зарплате ?
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ну да , Гриб , который поехал к бабе на свиданку в Беларусь прирванен к Прасоловой , которая заложила бомбу и подорвала Хараберюша
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А ведь здорово украинцы Путина спасли. Ведь если б он не отпустил моряков, то там такое началось... Считайте б Россию поставили бы на колени. Но Зеленский очень торопился успеть до дня начала санкций Гааагского трибунала по морскому праву. Если б Россия и Украина поменялись бы местами, то Украина б получила по полные штаны. А тут, Зеленский еще в последний мосент все провернул, как торопился, чтоб Россию не поставить раком)) Украинцы слепы. Ждите новый Майдан через 3 года - он будкт кровопролитней в разы.
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Так и есть! В данном случае, Зе оказал Путину услугу и помог избежать очередных санкций!
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не украинцы , а Зеленский. С майданом -3 будут проблемы , так как ВР также лежит под зеленским. Скинем Зеленского , что дальше ? Все депутаты ВР от Зеленского - нули , они всем обязаны ему. Это тупик.
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Не ссы. После того как скинем Зеленского, Раду возьмем голыми руками - эти свадебные фотографы разбегутся как крысы.
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Скажу коротко, на тваем сабачем языге - вали на *** падаль кацапская.
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Можно про день начала санкций Гаагского триьунала. Когда бы он начал действовать? Еще ьы пруфов.
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я предлагал другую аналогию, когда в ломбарде взамен сданого серебряного кольца вам предлагают отдать золотое. Нельзя винить Зе за возвращения пленников, но цена явно завышена.
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Ви нічого не зрозуміли з того що він сказав.
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Отчего же завышенная? Россия сбила боинг нидерландов и за 5 лет с явными фактами вины россии в ее адрес нидерланды ни слова. Они вернули россию в пасе. 5 лет мурыжат со скифским золотом отдавать Украине, не отдавать. У нидерландов только свои интересы. Так чего Украина должна жертвовать своими моряками и гражданами в угоду интересов нидерландов? И не факт, что выдав цемаха нидерландам, они бы обьявили россию официльно виновницей. Опять бы щепетильно на долгое время разбирали, что им сказал цемах.
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не "в угоду интересам нидерландов" а "в угоду интересам Украины".
Наркоман помог Пукину сохранить лицо и избежать ответственности по Морскому трибуналу. Нидерланды тут на 10-м месте вообще.
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Зеленский лох , а те кто за него голосовали лошырики ?
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Свиньи сивочолые, не визжите.
У Литвы очень богатый опыт по обмену заложниками, военнопленными.
Многолетний опыт войны с парашей сказывается.
Так что он дело говорит.
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Как я определяю ватника Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9731 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Русофобия, америка, геополитика...вне контекста и без смысла. Как узнать зевотных Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9731 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Порошенко, порошенко, порошенко .Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Они тупее ватанов ровно в три раза.
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Как-то недорого он оценил украинских героев.
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а зеле пофигу, то что украдено - не его..
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Линкявичус, спасибо, что Западу сбил спесь сотрудничать с россией. А вот с цемахом ты не прав. Нидерланды не интересуют интересы Украины, так чего Украина должна жертвовать моряками и своими гражданами ради нидерландов.
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