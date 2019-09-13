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 Політика України
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Все про:Лінкявічюс (106) полонені (529) Цемах (63)

 Лінкявічюс: Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс скептично оцінив результати обміну утримуваними особами між Україною і Російською Федерацією.

Свою позицію Лінкявічюс озвучив у програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ціна занадто велика. Це як ніби хтось вкрав у когось 1000 доларів, а потім повертає 100 доларів, і всі радіють, що він готовий до співпраці", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, обмін, у рамках якого Росії видали обвинуваченого у справі про збитий терористами над Донбасом "Боїнгу" Володимира Цемаха, вийшов "нерівноправним".

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Крім того, вважає Лінкявічюс, обмін не дає підстав сподіватися на швидке завершення агресії Російської Федерації на Донбасі.

"Звичайно, всі зусилля - дуже важливі, і дай Боже, щоб усе вийшло. Але повірити, що є якийсь перелом на краще, що ситуацію якось буде залагоджено - поки насправді передчасно", - підсумував глава МЗС Литви.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148396
 
   
 Топ коментарі
 
Литовцы умеют называть вещи своими именами.
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Лінкявічус як би натякає що клоун - лошара коломойська.
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См пару постов выше. Родиной торговать нельзя.
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А державні інтереси вище за людей чи ні?
Якшо так, то чому вони (люди) гинуть на сході?
Чому держава повинна поступатись свома інтересами тіко при звільненні полонених?
Чому б не повернути з зони АТО військ, щоб ніхто не гинув?

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неудобные вещи вы пишите , загоняете зебобиков в угол
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да надо сдаться, капитулировать... и распустить армию )))) и флот тоже...)))
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Схоже зробили вже у 1918-20-х,а потім їли дітей і гинули мільйонами.
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браво! а еще главнее - "сойтись интересами с путины посередине Украины"(с)зеленский
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никакой обмен не стоит суверенитета страны...
За суверенитет своих стран гибли миллионы...
Так что, то что хлопцы дома - это не главное...
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Я по своему скудоумию не могу догнать , такие как ты , выше начальных классов или ещё выше ? Или ты таки на зарплате ?
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ну да , Гриб , который поехал к бабе на свиданку в Беларусь прирванен к Прасоловой , которая заложила бомбу и подорвала Хараберюша
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А ведь здорово украинцы Путина спасли. Ведь если б он не отпустил моряков, то там такое началось... Считайте б Россию поставили бы на колени. Но Зеленский очень торопился успеть до дня начала санкций Гааагского трибунала по морскому праву. Если б Россия и Украина поменялись бы местами, то Украина б получила по полные штаны. А тут, Зеленский еще в последний мосент все провернул, как торопился, чтоб Россию не поставить раком)) Украинцы слепы. Ждите новый Майдан через 3 года - он будкт кровопролитней в разы.
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Так и есть! В данном случае, Зе оказал Путину услугу и помог избежать очередных санкций!
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не украинцы , а Зеленский. С майданом -3 будут проблемы , так как ВР также лежит под зеленским. Скинем Зеленского , что дальше ? Все депутаты ВР от Зеленского - нули , они всем обязаны ему. Это тупик.
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Не ссы. После того как скинем Зеленского, Раду возьмем голыми руками - эти свадебные фотографы разбегутся как крысы.
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Интересно, а чего они ждали от штатного сотрудника московской пропаганды? Что он вдруг за Украину начнет радеть?
Они бы еще Соловьева в президенты выбрали! А Скобееву - в премьер-министры.
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Скажу коротко, на тваем сабачем языге - вали на *** падаль кацапская.
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Можно про день начала санкций Гаагского триьунала. Когда бы он начал действовать? Еще ьы пруфов.
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я предлагал другую аналогию, когда в ломбарде взамен сданого серебряного кольца вам предлагают отдать золотое. Нельзя винить Зе за возвращения пленников, но цена явно завышена.
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Ви нічого не зрозуміли з того що він сказав.
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Отчего же завышенная? Россия сбила боинг нидерландов и за 5 лет с явными фактами вины россии в ее адрес нидерланды ни слова. Они вернули россию в пасе. 5 лет мурыжат со скифским золотом отдавать Украине, не отдавать. У нидерландов только свои интересы. Так чего Украина должна жертвовать своими моряками и гражданами в угоду интересов нидерландов? И не факт, что выдав цемаха нидерландам, они бы обьявили россию официльно виновницей. Опять бы щепетильно на долгое время разбирали, что им сказал цемах.
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не "в угоду интересам нидерландов" а "в угоду интересам Украины".
Наркоман помог Пукину сохранить лицо и избежать ответственности по Морскому трибуналу. Нидерланды тут на 10-м месте вообще.
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Как россия клала болт на будопештский договор и на европейские ценности, то так она положила бы и на решение трибунала. Через сколько времени рашка вернет корабли по решению трибунала?
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Болт она может положить, но с 8 сентября ее корабли перестали бы обслуживать в портах США, Европы, Канады и еще нескольких стран. И это было бы катастрофой.
А 7 сентября моряков "обменяли".
Что ж Пукин так спешил это сделать до 8 сентября? Что помешало украинским властям подождать 1 день и посмотреть "положит болт" Раша или нет?
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Когда вернут наши корабли по решению трибунала?
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Украина в лице Зе отказалась от своих требований в Морском трибунале, приняв обмен с РАшей взамен выполнения решения о безусловной выдаче. Какие теперь корабли?
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О каких кораблях ты лепечешь ? О военных ? Интересно , кто осмелится арестовать военный корабль ? Ты даже не знаешь разницы ? Военные - корабли , торговые - судно ( не путай с больничной ) . Так вот , из 1130 судов ,только 430 ходили под рашинскими флагами , и это данные на 2013 год , и с каждым годом их количество уменьшается . Сейчас если что то и осталось , то это суда класса" река-море",которые выйдя с Ростова дай бог дотянут до Турции .О какой катастрофе ты мелишь? Почти все кацапские суда ходят под флагами Либерии, Панамы и других . Кого собрался арестовывать ?
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а зачем так спешили чтобы именно до 8 числа все сделать?
И если Турция перекроет Босфор, то хоть корабль хоть судно - будут плавать в луже пож названием Черное Море. И хваленый расейский Черноморский флот прото превращается в груду ржавых бесполезных лоханок.
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Ты сначала конвенции прочитай в каких случаях и на сколько турки могут перекрыть Босфор .Погугли ! Может на землю опустишся . Им что есть угроза нацбезопастности ?
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Зеленский лох , а те кто за него голосовали лошырики ?
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Свиньи сивочолые, не визжите.
У Литвы очень богатый опыт по обмену заложниками, военнопленными.
Многолетний опыт войны с парашей сказывается.
Так что он дело говорит.
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Как я определяю ватника Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9731 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Русофобия, америка, геополитика...вне контекста и без смысла. Как узнать зевотных Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9731 Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Порошенко, порошенко, порошенко .Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці, - глава МЗС Литви Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 9157 Они тупее ватанов ровно в три раза.
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Как-то недорого он оценил украинских героев.
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а зеле пофигу, то что украдено - не его..
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Линкявичус, спасибо, что Западу сбил спесь сотрудничать с россией. А вот с цемахом ты не прав. Нидерланды не интересуют интересы Украины, так чего Украина должна жертвовать моряками и своими гражданами ради нидерландов.
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Менять убийц, что убивали украинских солдат, на тех кто не сделал не одного выстрела по врагу?
Один повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
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Зришь в корень! У вас в Украине не народ, а зомбяки.
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Это точно! 30 лет сидят как чучундры за веником.
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ну и нахрена Порошенко хотел моряков обменять?
Это хотел сказать?
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Все разговоры о "таких же, как мы, украинцах" направлены на одно: убрать ВСУ с занимаемых ими позиций и открыть "ихтамнетам" путь вглубь страны.
Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЗАИГРЫВАЮТ С АГРЕССОРОМ СКОЛЬКО УБИТЫХ ОТ РУК КАЦАПОВ А ПРИСТАЙКО УЖЕ ОТТЕПЕЛЬ С МОРДОРОМ-
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.

После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление

По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил, что в так называемой "формуле Штайнмайера" нет пункта о выводе войск.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".
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Если бы у нас президентом был Линкявичус... Московиты ползали бы на коленях... но у нас сваты пэрэмоглы...
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Тонкий натяк на змову парашенків і поросенків -заради готовності домовлятися з Заходом ті розіграли "відправку на смерть" з одного боку і "захоплення заручників" з другого без обьяви війни.Безперспективний варіант-у США не беззубий Обмамка-не проведеш-Европа або вирішує це,або погоджуеться на санкції по торгівлі з окупантом.Інакше-розширення формату та ізоляція агресора за порушення міжнардних рубежів з миротворцями на кордонах.
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