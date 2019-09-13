 Лінкявічюс: Обмін був схожий на те, як якщо б хтось украв 1000 доларів, потім повернув 100, і всі говорили, що він готовий до співпраці

Свою позицію Лінкявічюс озвучив у програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ціна занадто велика. Це як ніби хтось вкрав у когось 1000 доларів, а потім повертає 100 доларів, і всі радіють, що він готовий до співпраці", - сказав Лінкявічюс.
За його словами, обмін, у рамках якого Росії видали обвинуваченого у справі про збитий терористами над Донбасом "Боїнгу" Володимира Цемаха, вийшов "нерівноправним".
Крім того, вважає Лінкявічюс, обмін не дає підстав сподіватися на швидке завершення агресії Російської Федерації на Донбасі.
"Звичайно, всі зусилля - дуже важливі, і дай Боже, щоб усе вийшло. Але повірити, що є якийсь перелом на краще, що ситуацію якось буде залагоджено - поки насправді передчасно", - підсумував глава МЗС Литви.
Якшо так, то чому вони (люди) гинуть на сході?
Чому держава повинна поступатись свома інтересами тіко при звільненні полонених?
Чому б не повернути з зони АТО військ, щоб ніхто не гинув?
За суверенитет своих стран гибли миллионы...
Так что, то что хлопцы дома - это не главное...
Они бы еще Соловьева в президенты выбрали! А Скобееву - в премьер-министры.
Наркоман помог Пукину сохранить лицо и избежать ответственности по Морскому трибуналу. Нидерланды тут на 10-м месте вообще.
А 7 сентября моряков "обменяли".
Что ж Пукин так спешил это сделать до 8 сентября? Что помешало украинским властям подождать 1 день и посмотреть "положит болт" Раша или нет?
И если Турция перекроет Босфор, то хоть корабль хоть судно - будут плавать в луже пож названием Черное Море. И хваленый расейский Черноморский флот прото превращается в груду ржавых бесполезных лоханок.
У Литвы очень богатый опыт по обмену заложниками, военнопленными.
Многолетний опыт войны с парашей сказывается.
Так что он дело говорит.
Один повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
Это хотел сказать?
Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер», передает ТАСС.
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира. Также дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается использовать это «определенное потепление».
В частности, уточнил Пристайко, сейчас ведется работа по освобождению заключенных в формате «всех на всех».
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Вадима Пристайко в эфире телеканала "Интер"
Дословно Пристайко: "Формула Штайнмайера на самом деле довольно простая.
В ней говорится, каким образом закон об особом статусе этой территории, который сейчас тоже есть и заканчивается в конце этого года, каким образом он вступает в действие...
...Ничего больше в формуле Штайнмайера, никакого вывода войск, нет".
Детали: По словам министра, закон об особом статусе вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами".