 Наступного року штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами 9 вересня було розпочато "функціональне обстеження" ефективності роботи різних підрозділів СБУ, і ця робота триватиме впродовж одного місяця.

"Ми запустили функціональне обстеження, звичайно, в структурі є підрозділи, які дублюють функціонал один одного. Звичайно, в цих питаннях можна скоротитися. Наприклад, наступного року скорочення буде не менше тисячі осіб. Це буде зовсім скоро", - заявив Баканов.

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