 Наступного року штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами 9 вересня було розпочато "функціональне обстеження" ефективності роботи різних підрозділів СБУ, і ця робота триватиме впродовж одного місяця.
"Ми запустили функціональне обстеження, звичайно, в структурі є підрозділи, які дублюють функціонал один одного. Звичайно, в цих питаннях можна скоротитися. Наприклад, наступного року скорочення буде не менше тисячі осіб. Це буде зовсім скоро", - заявив Баканов.
Пеперь армию и СБУ сокращают...
Кстати, незабвенный Виктор Фёдорович начал свою работу на посту президента с сокращения отдела контрразведки по РФ.
Он так видит.
🙃
СКУНС
И настане мир. Бо Путин помре від сміху.
Что то не ладно в нашем государстве.
Или я что то пропустил или к власти пришли не те люди!!!
зебилы могут спать спокойно - их "красавы" на посту и сами поспят и другим поспать дадут..
Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос моряков ВМС Украины, которые недавно вышли из застенков российских СИЗО. Инициировал дело одиозный экс-юрист Януковича Андрей Портнов. Подробностями нашумевшего дела о моряках поделился в Twitter их адвокат Николай Полозов, передает Диалог.UA. По данным Полозова, в последние дни ГБР уже начало допросы освобожденных моряков по делу о "Керченском инциденте". Оно было возбуждено недавно пособником Януковича Портновым, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189320_1568395413
было по закону 34,5 тысячи
Не стало Донбасса и Крыма
будет 33,5 ???
Якось дуже швидко ці падлюки ***** відпрацьовують. Може вони запланували віддати йому Україну ще до Нового року?