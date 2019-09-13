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 Політика України
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Все про:СБУ (4715) Баканов Іван (59)

 Наступного ріку штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов

Керівник Служби безпеки України Іван Баканов заявляє, що в 2020 році планується скорочення штату СБУ майже на тисячу осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами 9 вересня було розпочато "функціональне обстеження" ефективності роботи різних підрозділів СБУ, і ця робота триватиме впродовж одного місяця.

"Ми запустили функціональне обстеження, звичайно, в структурі є підрозділи, які дублюють функціонал один одного. Звичайно, в цих питаннях можна скоротитися. Наприклад, наступного року скорочення буде не менше тисячі осіб. Це буде зовсім скоро", - заявив Баканов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Штат СБУ скоротять, а зарплати - підвищать, - Баканов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148395
 
   
 Топ коментарі
 
Просто часть функций возьмет на себя ФСБ.
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ЗЕбилы уже выиграли войну?
Пеперь армию и СБУ сокращают...
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Залишаться лиш лояльні х...лу, Суркісу і Каломойші.
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Залишаться лиш лояльні х...лу, Суркісу і Каломойші.
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ЗЕбилы уже выиграли войну?
Пеперь армию и СБУ сокращают...
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Ти про що? Немає ніякої ні війни, ні агресора.
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Контрразведку надо сократить всю.

Кстати, незабвенный Виктор Фёдорович начал свою работу на посту президента с сокращения отдела контрразведки по РФ.
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Черт ************ выгонит всех нормальных и оставит шавок
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Не захищаючи Баканова, маю визнати, що в подібних структурах дуже багато людей від яких користі нуль, але на яких виділяються зачні кошти. Часто там продовжують працювати люди які вже вийшли на пенсію, тобто вони вже не військові, але займаютьякісь незрозумілі посади.
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правильно зачем нам сбу, в багдаде все спокойно
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Просто часть функций возьмет на себя ФСБ.
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на следующий год команда беспедельщиков увеличится на 1000 человек.
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Офис преЗедента расширился,СБУ сократится. Зебилы счастливы.
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А этих СБУшников, Ходаковского и Пасечника сократят? Или пусть пока работают?
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На фронте добавится тысяча смелых испытанных бойцов.
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Сократят СБУ на 1000 человек. А зачем? В наше то "мирное время"?
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Ну че, нормальный батальон прохфесионалов на фронт..
🙃
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не для цього бабушка квіточку ростила
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Клавдия,ты новую букву вучила и тридцатый раз за сегодня её тискаешь куда ни попадя ?
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кто же теперь грецкие орехи крышевать будет?
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а бывших посипак будкостроителя порохрячины с ним в одну камеру засадят? На следующий год штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов - Цензор.НЕТ 1577
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Слуга Коломойского Украину ****** Смеясь

СКУНС
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на улицу выйдут люди без зарплаты, которые ничего не умеют кроме как слабых пиз...ть...
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Бедняги, без работы сидят 1000 сбушников, хернёй страдают. Так надо понимать?
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Биканов, може взагалі роспустити?
И настане мир. Бо Путин помре від сміху.
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А потом, ещё через год, снова на тысячу и т.д. и т.д., пока СБУ совсем не станет. Да и зачем она - ФСБ сама прекрасно справится.
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Департамент "К" и "защиты экономики" думаю в каждом по 500 дармоедов будет - гнать всех сраной метлой.
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И все рассеяне тибя паддерживают.Маладець,аднако,гони далее,12-80 твои
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Сокращать СБУ когда агрессия на востоке и украдено часть страны....?
Что то не ладно в нашем государстве.
Или я что то пропустил или к власти пришли не те люди!!!
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останутся одни агенты под прикрытием для празднования юбилеев олигархов
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Значит размер мзды которую они будут брать увеличится....
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Да можно вообще оставить одного "лейтенанта"... Он успешно справится с оперативной работой на корпоративах)
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Бэзальтернатывнэ мыролюбство комедиантов.
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Осталось только заместителей из Мацквы назначить и все ОК
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А чего СБУ вообще не ликвидировать? Зачем они нужны, дармоеды!
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Альо!!! А контробанду хто буде кришувати? Наступного ріку штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов - Цензор.НЕТ 3740
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Сакращать,так сакращать,начинаем с ДСО,пусть Чувак без охраны на лисапеде катит.Не хочет,бздошно наверное?Пусть спецназ СБУ сокращает,а то вдруг в другую сторону огонь откроют.
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Баканову вистачить штатів, щоб кошмарити Арселор Міттал? Бо чим ще ще має займатись наше СБУ?
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Заспокоює одне:після скорочень через пів-року завжди кількість співробітників будь-якої організації виростає.
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из 33 тыс. за год на пенсию и так уйдет тысяча. Запретят прием на работу и через год будет естественное сокращение. Короче замылили сокращение К и ДКЗЭК.
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1000 трутнів відправлять на пенсію, а нових не візьмуть.Ось і все скорочення по БИКановськи!
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