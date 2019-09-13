 Наступного ріку штат СБУ зменшиться на тисячу осіб, - Баканов

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами 9 вересня було розпочато "функціональне обстеження" ефективності роботи різних підрозділів СБУ, і ця робота триватиме впродовж одного місяця.
"Ми запустили функціональне обстеження, звичайно, в структурі є підрозділи, які дублюють функціонал один одного. Звичайно, в цих питаннях можна скоротитися. Наприклад, наступного року скорочення буде не менше тисячі осіб. Це буде зовсім скоро", - заявив Баканов.
Пеперь армию и СБУ сокращают...
Кстати, незабвенный Виктор Фёдорович начал свою работу на посту президента с сокращения отдела контрразведки по РФ.
Он так видит.
🙃
СКУНС
И настане мир. Бо Путин помре від сміху.
Что то не ладно в нашем государстве.
Или я что то пропустил или к власти пришли не те люди!!!