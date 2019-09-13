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 Політика України
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Все про:Хмара (7) Штайнмаєр (174) нормандська четвірка (561)

 Зустріч "нормандської четвірки" закінчиться або нічим, або здачею інтересів України, - Хмара

Ситуація у світі змінюється не на користь України, а наші "західні партнери" є партнерами нашого ворога. В таких умовах не можна розраховувати на позитивні для нашої країни результати зустрічі "нормандської четвірки".

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" заявив Герой України, дисидент, народний депутат кількох скликань Степан Хмара, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна ще не скоро закінчиться, якщо розуміти, хто наш ворог і чого він хоче. І, на жаль, у світі ситуація поки змінюється не на нашу користь. Тому що так звані наші "західні партнери" фактично є партнерами нашого ворога", - сказав він.

Хмара уточнив, що має на увазі перш за все президента Франції Емманюеля Макрона і керівництво Німеччини.

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"Тому дуже важко буде нашому президентові. І якщо відбудеться зустріч "нормандської четвірки", то можливі 2 виходи. Або ця зустріч закінчиться нічим, або вона може початися такою повільної здачею інтересів України, якщо дійсно розглядатиметься план Штайнмаєра", - додав він.

"Я хотів би відразу попередити нашого президента, що ця пропозиція Штайнмаєра має бути взагалі відкинута Україною від обговорення, оскільки це план капітуляції", - підсумував Хмара.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148394
 
   
 Топ коментарі
 
А шо ж ты, старая гнида , Пороха валил, Полтаву - водой обливал? Хрень ты заскорузлая. не хватало умишка на пару шагов вперед просчитать ?
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То есть потужна мирова коалиция, о которой 5 лет рохкал Кнур, оказалась такой же брехней как 144 реформы?
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От же ж покидьок. Всі 5 років обливала ланом Президнета Порошенка, долучився разом з кремлядями до приходу до влади малоросійського кодла. А зараз маразматика раптом осінило. Фу, цинічний покидьок.
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Хмара но зато ведь не Порошенко? И то хорошо.
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Вони всі всралися -каламойскій,путін і т.д.,коли побачили,що Порошенко доб'ється миротворців ООН в ОРДЛО.
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Стьопа вже би краще стулив свою мерзотну ЗЕлену пащеку. Ти сдєлал Україну вмєстє с німі.
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1) нужно расширять формат амерами и бритами.
(Дымократы с их "мир без границ" не годны ни в одном формате-у них нет "железного тавра"на лоб "русьгемира")

2)"голубые каски"на админ границе с "ихтамнетами".
(Принять в украинское законодательство невозможность присутствия на оккупированных территориях вооружённых формирований,иностранных граждан с паспортами оккупанта)

3)выборы на оккупированных территориях.
(Государственные Администрации согласно украинского законодательства)
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Судя потому что дезертир уклонист трус нужно готовится к худшему
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Имбецил Хмара- рьяный топитель за Зеленского во время выборов президента. Теперь Хмара лепечет о сдаче интересов! Украина рождает таких олигофренов,которые даже осознать свой имбецилизм не могут.
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в свое время хмара как тучка прикрыл собой советских воров от профсоюзов. если глянуть на его убеждения все коммунисты должны быть расстреляны давным давно. но они все живы...
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ЫкЫкЫкспердов развелося, шо Песиков ..
Слаадкие шаКАЛадныя косточки??
Таки вспучить та луснете!
🤣
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Надо блюсти интересы мирового сообщества.
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«Любая, даже самая сложная, проблема обязательно имеет простое, легкое для понимания, неправильное решение.»
(с)
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Ч"ЇВО ВІ ГАВАРІТІ ЛЄ?Щодня як не вбиті,то поранені "братьємє".
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Она и закончится ничем ,она для этого и будет проведена ,чтобы показать Западу что ***** недоговороспособно ..
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При Порошенкі навіть думки такої не виникало, а тепер навіть до Ільковича дойшло, що можуть здати!
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а как он бочку катил на Порошенко в 2014-2015 году, призывал к полномасштабной войне, причем и сыновей-внуков призывников у него нет, обвинял Пороха во всех грехах! а теперь и до Хмары дошло! что-то не слышно Парасюка с его ногой и Семенченка. так кто сдал и сдает Украину?
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Ну при нем и были прописаны те договорняки, порядок выполнения которых теперь стал камнем преткновения.
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Для меня главное- ребята вернулись и Украина рада.
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Все правильно говорит Хмара. Франция и Германия сейчас на стороне Уйлостана по экономическим причинам. Чего ожидать Украине от этой встречи?
Ничего хорошего в лучшем случае, а в худшем -сдача интересов Украины. Элементарно.
Задача Зеленского каким то образом убрать этих друзей Уйла и заменить их на наших гарантов безопасности по Будапештскому меморандуму!
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Олег Пономарь
16 ч. ·

По поводу формулы Штайнмайера для Донбасса.
Я удивлен почему некоторые удивлены. Называйте этот план как угодно, но это всё тот же план Помпео-Лаврова, который Трамп, Путин, Меркель и Макрон согласовали давно и о котором я пишу с апреля месяца (и в интервью Голосу Америки и ICTV я о нем рассказывал и вы можете это посмотреть в моей ленте вниз на несколько постов).
Это тот план, о котором Трамп говорил:
"Президент Украины - разумный парень и он заключит сделку с Путиным".
Также я пишу уже с год почему они спешат - окно возможностей пока открыто до ноября 2020 года, так как ни Трамп ни Путин не знают и не уверены будет ли Трамп президентом еще 4 года или нет.
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Хмара - типичный Иуда. Так топил за зеленского за 30 серебрянников, а когда все пропил и протрезвел, хочет остаться сухим.
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Будет встреча с хозяином оккупантов, а не в Минске с марионетками . И если Зе сообщит после встречи о кардинальном изменении в отношениях с Россией, а именно , что Россия ведя переговоры о нахождении российских войск на территории Украины, тем самым признает оккупацию, это будет достижение
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Постійно український нарід вибирає собі у владу всяких покидьків... То вибрали таких що віддали нашому одвічному ворогу кацабії ядерну зброю... То вибирають таких, що готові на колінах повзати перед кацабами і віддавати споконвічні українськи землі за порожні обіцянки російських окупантів не вбивати українських хлопців. Цю владу не навчив навіть Іловайськ, що кацабське слово не варте навіть тої бумаги на якій написано.
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А хто заставив ядерну зброю кацабам вiддать? Америкоси. И бомбери Ту 160 попиляли америкоси, и шахти ракетнi повзривали америкоси. И все це апсолютно за просто так. А чього так вийшло? А того шо у Кучми рахунки у америкосiв. И у всiх хто був при владi 30 рокiв включаючи останне непорозумиiння рахунки в Европах-Америках. И шо америкосы йим скажуть те вони й зроблять. I америкосам навiть не потрiбно особливо роскошелюватьсья. Достатньо просто надавить на цих 3.14дорiв и пригрозити конфискациею рахункiв.
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Хмара из тех, кто выступал против каждого украинского президента. Это такая болезнь, называется "боязнь диктатуры"; идет она с времен совка. Она передается информационным путем; в результате страну десятилетиями трясет, политическая ситуация неопределенная, общество балансирует на грани анархии.
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А що, у нас був хоч один президент, який не заслуговував не те що критики, а тюрьми?
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Советские украинцы,которые сейчас у власти могут не продать,а просто сдать,потому что их Родина это ссср им так их родители сказали,ну а Украинский народ сейчас на фронте защищает свою Родину ,независимую от Московии Украину. Как там на России?Зустріч "нормандської четвірки" закінчиться або нічим, або здачею інтересів України, - Хмара - Цензор.НЕТ 4078
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Старый маразматик, либо много пьёт, либо деменция. Нефиг было за наркомана агитировать, а Пороха топить.
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