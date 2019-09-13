 Зустріч "нормандської четвірки" закінчиться або нічим, або здачею інтересів України, - Хмара

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" заявив Герой України, дисидент, народний депутат кількох скликань Степан Хмара, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна ще не скоро закінчиться, якщо розуміти, хто наш ворог і чого він хоче. І, на жаль, у світі ситуація поки змінюється не на нашу користь. Тому що так звані наші "західні партнери" фактично є партнерами нашого ворога", - сказав він.
Хмара уточнив, що має на увазі перш за все президента Франції Емманюеля Макрона і керівництво Німеччини.
"Тому дуже важко буде нашому президентові. І якщо відбудеться зустріч "нормандської четвірки", то можливі 2 виходи. Або ця зустріч закінчиться нічим, або вона може початися такою повільної здачею інтересів України, якщо дійсно розглядатиметься план Штайнмаєра", - додав він.
"Я хотів би відразу попередити нашого президента, що ця пропозиція Штайнмаєра має бути взагалі відкинута Україною від обговорення, оскільки це план капітуляції", - підсумував Хмара.
(Дымократы с их "мир без границ" не годны ни в одном формате-у них нет "железного тавра"на лоб "русьгемира")
2)"голубые каски"на админ границе с "ихтамнетами".
(Принять в украинское законодательство невозможность присутствия на оккупированных территориях вооружённых формирований,иностранных граждан с паспортами оккупанта)
3)выборы на оккупированных территориях.
(Государственные Администрации согласно украинского законодательства)
Слаадкие шаКАЛадныя косточки??
Таки вспучить та луснете!
🤣
(с)
Ничего хорошего в лучшем случае, а в худшем -сдача интересов Украины. Элементарно.
Задача Зеленского каким то образом убрать этих друзей Уйла и заменить их на наших гарантов безопасности по Будапештскому меморандуму!
16 ч. ·
По поводу формулы Штайнмайера для Донбасса.
Я удивлен почему некоторые удивлены. Называйте этот план как угодно, но это всё тот же план Помпео-Лаврова, который Трамп, Путин, Меркель и Макрон согласовали давно и о котором я пишу с апреля месяца (и в интервью Голосу Америки и ICTV я о нем рассказывал и вы можете это посмотреть в моей ленте вниз на несколько постов).
Это тот план, о котором Трамп говорил:
"Президент Украины - разумный парень и он заключит сделку с Путиным".
Также я пишу уже с год почему они спешат - окно возможностей пока открыто до ноября 2020 года, так как ни Трамп ни Путин не знают и не уверены будет ли Трамп президентом еще 4 года или нет.
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