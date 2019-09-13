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 Суспільство
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Все про:банкомат (41) Приватбанк (293)

 Масштабний збій стався в роботі Приватбанку. У фінустанові кажуть про "труднощі" та обіцяють виправити ситуацію за кілька годин

У п'ятницю, 13 вересня, в роботі ПриватБанку стався масштабний збій.

Користувачі мережі повідомляють, що картки банку не приймають у супермаркетах, ТРЦ і інших закладах.

Зафіксовано проблеми і з банкоматами, де місцями скупчилися великі черги стривожених українців, які сподівалися зняти готівку.

У "Приваті" на відповідний запит підтвердили, що "спостерігаються труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій у банкоматах, POS-терміналах, платежів у Приват24".

Збій у відображенні операцій і роботі системи почався близько 19:00. Також перестали працювати банкомати і термінали ПриватБанку. "Труднощі спостерігаються у зв'язку з різними помилками", - пояснили OBOZREVATEL у банку. При цьому в фінустанові уточнили, що для вирішення проблеми знадобиться близько години.

Раніше подібні збої спостерігалися під час проведення техробіт, про які банк попереджав заздалегідь. Цього разу помилка сталася без відома банку. Контакт-центр через наплив скарг перестав працювати.

О 20:10 OBOZREVATEL у пресслужбі "Привату" повідомили нові подробиці, додавши, що технічні служби відновлюють стабільну роботу процесингу.

"Відновлення роботи процесингу після аварійного збою відбудеться впродовж години. Технічні служби банку здійснюють комплекс заходів для повного відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій. Просимо вибачення наших клієнтів за незручності, пов'язані з аварійною ситуацією", - повідомила Інна Музичук.

Читайте також: Поліція прийшла з обшуками в офіс "Приватбанку" в Дніпрі, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148393
 
 
 Топ коментарі
 
Після зустрічі Зеленського з Коломойським... і далі по тексту...
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куку, болєзниє - с чорной пятніцей..! пора на восстанову лугандона скідавацца...

Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 8711
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Приват знаходиться зараз у власності держави. Хто зараз керує державою?
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Після зустрічі Зеленського з Коломойським... і далі по тексту...
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Коломойский нанял хацкеров чтобы подорвать потужные рехформы Пеци и Гонтаревой!
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Реваншу пророссийских, российских, коломойских, зеленых, красных и прочих сил апокалипсису. Все на Банковую - путч зовет!
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Дай Бог, щоб не початок кінця... Цікаво, виборці Зе ще не почувають себе ошуканими?
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Только что с одним по вафберу переписывался, вот отрывок, дальше логику понять сможешь сам.
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При алкоголике все дешевело : электрика с 20 коп до 2 гривень, газ с 1 до 8,55.

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а при наркомане мне отказали в аптеке в оплате картой, такого пять лет не было
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Вот же беда... Люди Зе поддерживают, все довольны по рейтингам и так по разговорам ясно, а ольгиевские с белорусами успокоиться не могут
. Не пойму зачем вас держат, если результат вы не приносите... Обое выборов с треском провалено, главное чтобы отгавкать шоколадного от камеры? Создать видимость поддержки? Так такое на стадионе было... Когда Петро пригнал людей, а они Зе рукоплескали)
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такие реформы при зелесвине начались, и вот первые результаты. как бы гбр не хапнуло какой-то сервер при обыске
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Сейчас компы включатся и окажется что каждый клиент банка вчера взял кредит в размере 50 000 баксов. А завтра Приват вернут Коломойскому.
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Точніше то був не збій, а перехід банку до нового старого власника.
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Не заню... По міліонах то куЧМО спЄціаліст Масштабный сбой произошел в работе Приватбанка. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 3769
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А чому не по 5? Я хочу назад 2001 рік, коли мені було 17
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как только порохорячина банк к своим рукам прибрала, так приват в отстойник превратился, удивляться нечему
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Приват знаходиться зараз у власності держави. Хто зараз керує державою?
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свинина будкостроительная так успела в привате все развалить, что теперь годы уйдут на восстановление
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Суд в Дэлавере определит кто выводил бабло и отмывал его в Штатах. Не зря Баканов мотался через Атлантику.
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И чего то прибыльным стал до шмарклей, а не дотационным, а тут вдруг обыски, сбои, чистая случайность
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ага, прибыльным, потому, что свинохрчк со своими мародерами только и умеет что с граждан последнюю шкуру снимать, при коломойше все услуги по оплате комуналки были за счет банка, а свиненок со своими мародерами начал деньги за это снимать
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Что то как не Костик так идиот на цензоре. Бедный не знаешь куда уже свинарчуков приткнуть, их если что Беня наградить предлагает.😀 А твои отсутствия комиссии потом докапитализировались за счет НБУ, фактически с твоих же денег, а выведенные 5.5 ярдов это по 500 уе с каждой семьи. Хотя кому я рассказываю.
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идиотов уже оказывается двое, это ты и мохнорылый порохохряк
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Девиз зебилов: обосрался пиши всякую хрень.
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что зебильное, Приват принадлежит сейчас Украине
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куку, болєзниє - с чорной пятніцей..! пора на восстанову лугандона скідавацца...

Масштабный сбой произошел в работе Приватбака. В финучреждении говорят о "трудностях" и обещают исправить ситуацию за несколько часов - Цензор.НЕТ 8711
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А по якій ціні солярку Коломойський тоді продав? Де факти?
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встреча коломойши на банковой -обыски в Днепре в приватбанке -сбой?-да не,то просто совпадение
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Якщо Зеленський обговорює щось з олігархами - народ має знати що. Хочаб для того, яку халепу треба очікувати.
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Чєрнь не повинна знати про що вони гутарять. Чернь повинна тільки голосувати 73-ма відсотками.
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Вірно говоришь. 8% не мають нічого крім слів свого солоденького.
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Не знаю... Тільки що зайшов з телефону на Приват 24, заради проби кинув десятку на рахунок телефону, все працює...
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"Збій у відображенні операцій і роботі системи почався близько 19:00. "

Яка точність Масштабний збій стався в роботі Приватбанку. У фінустанові кажуть про "труднощі" та обіцяють виправити ситуацію за кілька годин - Цензор.НЕТ 2882 О пів на сьому вже не міг поповнити картку через термінал... На щастя, не для платежу, а так, про запас, щоб мати якийсь мінімум коштів на ній). От і не вір після цього в Пт\13. Масштабний збій стався в роботі Приватбанку. У фінустанові кажуть про "труднощі" та обіцяють виправити ситуацію за кілька годин - Цензор.НЕТ 8232
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На странице ПФ в кабинете написано что пенсия за сентябрь выплачена..но пока на приват не пришла..от так.. Я то переживу..все равно тратить не успеваю от пенсии к пенсии..а от зевыборци кто тятнет от пенсии к пенсии..дни считает..вот они уже завыли )))
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Хроника одного Президента ...

13.09.2019 г.

Режим Зеленского буквально бьется в истерике по поводу "Приватбанка", отчаянно пытаясь угрозами и силой получить информацию о юридических фирмах защищающих интересы "Привата" на суде в Делавэре. Обыски в "Привате" и на квартире у отсутствующей Гонтаревой, покушение на саму Гонтареву прекрасно показывают что они осознали весь ужас происходящего.
Мы вам сообщали (* см. 26.06.2019) - вы опоздали, более того ваши действия только усугубляют ситуацию.
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Чего? Уже и Гонтареву покусили? Какой ужас...
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50 млрд коломою треба ж чим то віддавати..!!!
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соевую ботву набирают из псих больниц, где они проходят принудительное лечение.
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Ану поклади смартфон, і халат зніми, зарез санітарів покличу.
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это ты не мне и не обо мне, а само о себе написало.
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ты презренный копеечный соевый бот. это ты не мне и не обо мне, а само о себе написало.
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сказало соевая ботва себе перед зеркалом.
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ты презренный подкацапный копеечный соевый бот. это ты не мне и не обо мне, а само о себе написало.
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