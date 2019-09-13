 Масштабний збій стався в роботі Приватбанку. У фінустанові кажуть про "труднощі" та обіцяють виправити ситуацію за кілька годин

Користувачі мережі повідомляють, що картки банку не приймають у супермаркетах, ТРЦ і інших закладах.

Зафіксовано проблеми і з банкоматами, де місцями скупчилися великі черги стривожених українців, які сподівалися зняти готівку.

У "Приваті" на відповідний запит підтвердили, що "спостерігаються труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій у банкоматах, POS-терміналах, платежів у Приват24".

Збій у відображенні операцій і роботі системи почався близько 19:00. Також перестали працювати банкомати і термінали ПриватБанку. "Труднощі спостерігаються у зв'язку з різними помилками", - пояснили OBOZREVATEL у банку. При цьому в фінустанові уточнили, що для вирішення проблеми знадобиться близько години.

Раніше подібні збої спостерігалися під час проведення техробіт, про які банк попереджав заздалегідь. Цього разу помилка сталася без відома банку. Контакт-центр через наплив скарг перестав працювати.

О 20:10 OBOZREVATEL у пресслужбі "Привату" повідомили нові подробиці, додавши, що технічні служби відновлюють стабільну роботу процесингу.

"Відновлення роботи процесингу після аварійного збою відбудеться впродовж години. Технічні служби банку здійснюють комплекс заходів для повного відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій. Просимо вибачення наших клієнтів за незручності, пов'язані з аварійною ситуацією", - повідомила Інна Музичук.

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