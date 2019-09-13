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 Політика України
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Все про:Нідерланди (446) СБУ (4715) Баканов Іван (59) Цемах (60)

 Інформацію, що Цемах у Нідерландах тепер підозрюваний, а не свідок, підтвердити не можу, - Баканов

У СБУ немає інформації про перекваліфікування в Нідерландах в підозрюваного Володимира Цемаху, що раніше вважався ключовим свідком у справі МН17.

Про це повідомив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми комунікуємо і, я вважаю, у нас партнерські відносин, зокрема з Нідерландами", - сказав Баканов.

Коментуючи інформацію про те, що Цемах більше не є свідком, а вже є підозрюваним, глава СБУ сказав, що чув цю інформацію лише в ЗМІ і не може її підтвердити.

На запитання про те, чи змогли слідчі допитати Цемаха, Баканов ухилився від прямої відповіді, зазначивши: "Вони зробили всі дії, які могли зробити в тому статусі, який був у цієї людини. Ми були відкриті, надавали будь-яке можливе сприяння у рамках чинного законодавства. Все що могли - ми зробили, вони так само".

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Баканов позитивно оцінив перспективу того, що Росія погодиться на допит Цемаха слідчими з Нідерландів.

"Це багато про що свідчитиме - погодиться чи ні. Я вважаю, що міжнародна коаліція не може бути зруйнована, а лише зміцниться, оскільки всі розуміють, що відбувається. Ми мали повернути наших героїв додому, і ми не мали ніякого морального права затримувати цей обмін", - резюмував глава спецслужби.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148392
 
 
 Топ коментарі
 
С чего ты взял что они ничего не делали? КОгда он был в Украине он был вполне легко доступен голандцам. Сейчас когда сепаратисская клика кремля выдала его своим хозяевам ессно что голандцы потеряли к нему всякий доступ. В том собссно и была суть - Хуйлу крайне необходимо замять дело со сбитым Боингом, ну слава Богу что сепаратисская клика ему помогла.
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У друга Сцуркиса спроси
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у вас БЫЛИ партнерские отношения пока вазелин не отдал цемаха хуйлу. идиоты конченые

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
Источник: интервью DW депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири
Дословно: "По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых".
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Одного понять невозможно:
Голландцы как специально ничего не делали, когда цемаха задержали. Стоило его отпустить - эти травокуры тут же нашли повод обвинить в передаче....УКРАИНУ.
Ну не лицемеры? ведь они даже не вызывали его к себе для дачи показаний, а возбудились лишь сейчас.
Трухлявые.
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Голландцы виляют как бы им и дело по боингу закрыть, и с рашей не ссориться.
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С чего ты взял что они ничего не делали? КОгда он был в Украине он был вполне легко доступен голандцам. Сейчас когда сепаратисская клика кремля выдала его своим хозяевам ессно что голандцы потеряли к нему всякий доступ. В том собссно и была суть - ***** крайне необходимо замять дело со сбитым Боингом, ну слава Богу что сепаратисская клика ему помогла.
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как с чего взял? Где протоколы допросов цемаха?
ладно, не протоколы допросов, а сами голландские следователи? сидели сиськи мяли.
Больной вопрос, но выглядит некрасиво со стороны голландцев.
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Извиняюсь, пропустил это.
Ну тогда, выходит, и дело с концом. Чего тогда Нидерландлы докопались до Украины и обвиняют?
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То ще проще:
"Следственные действия" о которых говорит Зеленский - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было". с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха."

Так шо Цемаха хоть и допросили, но пока шо он "включил дурака".
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А з чого ти взяв, що нічого вони не робили? Те що ти не читаєш західної преси це не означає, що ти все знаєш!
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Воно "нє чітатєль".
Воно алєнь тайожний.
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Выглядит так, что рашку боялись злить, а Украину можно и обвинить. Выставить крайней.
Мдо.. (
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не умеют они просто на допросы приглашать, написали бы цемаху, что каждый день перед допросом он будет получать стаканчик конопли, пачку халвы и графин холодного компота, этот цемах сам бы давно прибежал давать показания
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...не можу, бо не знаю, бо дядя Вова не проінформував...
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.... і в загалі то Цемах - то оперативний співробітник СБУ.
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Все отборные малоросы холуи как глава СБУ может быть обьективным ходивши в гости к депутату который ненавидит Украину и практически пятую колонну а глава МИДа что выборы проведем и ненаподконтрольных териториях знаючи что это идет вразрез с законами Украины приравнивается к измене и сдачу интересов страны -а этот клоун конченный постит(новый пост несколько часов назад в фейсбуке) про свою жену счастье и тд да насрать большинству на твою жену пиши лично ей а не на официалн странице фейсбуке президента-это что актуальная тема? может обьясниш что глава МИДа сегодня заявил?-и уже больше 1000 комментов у него восхищаюся им пишут как им повезло что такой президент что он луч надежды что сам бог велел Украине послать такого президента как компенсацию дар за все страдания что вот расцветет итд. не знаю заказные люди или правду шизанутые-https://www.facebook.com/zelenskiy95
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у вас БЫЛИ партнерские отношения пока вазелин не отдал цемаха *****. идиоты конченые

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
Источник: интервью DW депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири
Дословно: "По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых".
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Рашка не выдаст Цемаха. Какая бы Рашка не была мерзкая в смысле подлости но она своих не выдает как Украина.
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Цемах украинец по паспорту, а не россиянин. Его уже отправили из России домой в Снежное.
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нехер по дням рождениям бухать, а работать надо.
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