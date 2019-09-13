 Інформацію, що Цемах у Нідерландах тепер підозрюваний, а не свідок, підтвердити не можу, - Баканов

Про це повідомив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми комунікуємо і, я вважаю, у нас партнерські відносин, зокрема з Нідерландами", - сказав Баканов.

Коментуючи інформацію про те, що Цемах більше не є свідком, а вже є підозрюваним, глава СБУ сказав, що чув цю інформацію лише в ЗМІ і не може її підтвердити.

На запитання про те, чи змогли слідчі допитати Цемаха, Баканов ухилився від прямої відповіді, зазначивши: "Вони зробили всі дії, які могли зробити в тому статусі, який був у цієї людини. Ми були відкриті, надавали будь-яке можливе сприяння у рамках чинного законодавства. Все що могли - ми зробили, вони так само".

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Баканов позитивно оцінив перспективу того, що Росія погодиться на допит Цемаха слідчими з Нідерландів.

"Це багато про що свідчитиме - погодиться чи ні. Я вважаю, що міжнародна коаліція не може бути зруйнована, а лише зміцниться, оскільки всі розуміють, що відбувається. Ми мали повернути наших героїв додому, і ми не мали ніякого морального права затримувати цей обмін", - резюмував глава спецслужби.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха.