 Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії

Розгляд справи призначено на 29 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Delfi.

Цю інформацію, не називаючи імені обвинуваченого, підтвердила представник прокуратури Уна Реке. Згідно з рішенням про передачу кримінальної справи в суд, обвинувачений вирушив на схід України, щоб взяти участь у збройному конфлікті. Він приєднався до незаконного формування та увійшов до складу диверсійно-розвідувальної групи.

За даними прокуратури, чоловік брав участь у збройному конфлікті з лютого 2015 року по травень 2016 року. Того ж року його було затримано, і до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни і нагляду поліції. Пізніше ці запобіжні заходи було скасовано.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що обвинуваченого звуть Іварс Келлійс. Свого часу він був президентом товариства "Igora Titova motoklubs". У 2017 році представник мотоклубу Юрій Титов заявив, що не бачив Келлійса кілька років.

Служба державної безпеки передала в прокуратуру кілька кримінальних справ, у рамках яких жителям Латвії інкримінується участь у збройному конфлікті на сході України. Велика частина фігурантів цих справ перебувають у розшуку. СДБ вдалося затримати тільки Іварса Келлійса і уродженця Даугавпілса Артема Скрипника.