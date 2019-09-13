 Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії

Розгляд справи призначено на 29 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Delfi.
Цю інформацію, не називаючи імені обвинуваченого, підтвердила представник прокуратури Уна Реке. Згідно з рішенням про передачу кримінальної справи в суд, обвинувачений вирушив на схід України, щоб взяти участь у збройному конфлікті. Він приєднався до незаконного формування та увійшов до складу диверсійно-розвідувальної групи.
За даними прокуратури, чоловік брав участь у збройному конфлікті з лютого 2015 року по травень 2016 року. Того ж року його було затримано, і до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни і нагляду поліції. Пізніше ці запобіжні заходи було скасовано.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що обвинуваченого звуть Іварс Келлійс. Свого часу він був президентом товариства "Igora Titova motoklubs". У 2017 році представник мотоклубу Юрій Титов заявив, що не бачив Келлійса кілька років.
Служба державної безпеки передала в прокуратуру кілька кримінальних справ, у рамках яких жителям Латвії інкримінується участь у збройному конфлікті на сході України. Велика частина фігурантів цих справ перебувають у розшуку. СДБ вдалося затримати тільки Іварса Келлійса і уродженця Даугавпілса Артема Скрипника.
так что там повернут в сторону Срасии!
как Доказательство Читайте Сами коментарии!.....
https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhitel-latvii-predstanet-pered-sudom-za-uchastie-v-konflikte-v-donbasse.d?id=51459203&com=1®=1&no=0&s=1
поэтому даже Имя Мэра не знаю!)))
но даже Местных Ватных Бабушек в Расию не отправите!!
Они не Дурочки!
Баендит в прошлом)))
Если ещё и в Вильнюсе будет русский мэр, можно говорить о волне обратной русификации стран Балтии.
Шиндец
Литва этим очень отличается от Эстонии, а особенно-Латвии
Медсестра, электрики, продавцы, пожарные, от600 до 800 евро.
Врачи, от 1400 и выше. Это Вильнюс.
Те же специальности в провинции на 50-100 евро меньше.
Это данные 2019 года. Свежие.
Я рад, что вы зарабатываете больше среднего по Литве.
Размер средней заработной платы в Литве составляет 936 евро.
В Латвии-1006 евро
В Эстонии - 1291 евро 💶
Просто по привычке все перепроверить полез в Гугл.
Ещё раз спасибо за информацию 🤗
2020 metų viduryje gydytojų vidutinis darbo užmokestis turėtų siekti 3250 Eur, o slaugytojų - 1625 Eu
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/veryga-viesai-pasizada-2020-metais-mediku-atlyginimai-ispudingai-dides.d?id=79937207
Заздрю!
а на них и НИКТО и не нападал!!!!!!!!!!!!!
только Кацапы отрихтовали Болтовню Политикоф типа Эстонии)))
Учатся Дети и на Русском БЕЗ ПРОБЛЕМ В ШКОЛАХ!!!
Остальное БРЕД КАЦАПОФ.
Но у него отец - эстонец, а не кацап.
А мама-кореянка.
Прикол. А мэр он теперь, русский.
Гы
Бред Кацапоф поддерживают только Центристы из Питера!
типа Тинькофа и ...Пескова с Навкой!)))
хм, нечасто такое встречается. Это ведь не серб, там было бы понятно.
А здесь не очень понятно..
типа Шария))).....
Но когда туда из русскоязычного на 87% Даугавпилса едут - понятно, или из Резекне.
Непонятно, как туда попал чисто этнический латыш, воевать против Украины.
Иварс Келлийс - это не Коля Сидоров, и не Богдан Глушко
Расскажи - как она будет писаться. Что докопался? Неприятно, что латыш воюет на стороне днр против Украины? так это не ко мне вопрос. Я сам не могу понять.
вот так сруские ублюдки и палитесь, на ровном месте обложаться и не стыдно тебе теперь?
Не ублюдки ли это с двойным дном без роду и племени?
Ты то из чьих будешь?
Гонял ваших, как помойных крыс. Жаль только не засох ты на штанах своего отца.
Так и прячешься под чужим именем, как твой дед, крысёныш
Отвечай, сперматозоид полицая.
Это ты шкеришься, в страхе, как твои предки - крысы.
вся твоя ветвь - это крысы в прошлом, крыса в настоящем, и остаток ободранной, раздавленной, уничтоженной крысы в будущем.
На счёт того ивара, выглядит что латышское фамилие - выясним, узнаем, а потом и поговорим.
Но латыш!!! этнический...имя и фамилия латышские.
С другой стороны там 9 мая часть латышей празднует с русскими, потомки тех кто воевал в красной армии против Германии.
Видимо, этот латыш из них. Всё запутанно
ЦЕ ДОБРЕ
Після розброєння добровольців певен, що будуть і арешти серед активної проукраїнської спільноти.
Вони не зможуть провернути капітуляцію та здачу українських інтересів без нейтралізації активістів, ветеранів та майданівців.
Нас, українське суспільство, чекають сфабриковані справи, обшуки та арешти.
Вони розуміють, що буде новий Майдан та навіть можлива справжня громадянська війна, а це означає, що треба зачищати.
Будуть вихоплювати поодинці.
І тут, за кожного, хто опинеться у біді, має виходити натовп.
Жарти скінчились.
Іде сдача українських національних інтересів.
І РФ попросить Володимира Олександровича, що б ніхто не заважав їх новій та міцній дружбі.
А коли той на це не піде, то тільки за минулу добу було 23 обстріли, це більше ніж до "Перемир'я".
А коли повідводять війська та здадуть території, приберуть активістів та добровольців, то росія завдасть нового удару.
Сьогодні мав розмову з товаришем, що дуже гарно знає ситуацію, не політичну, військову. Він каже, РФ активно накопичує ГСМ для подальшої агресії. Це такий значний індикатор, а скільки ще їх довкола.
Військові все знають, офіс все знає, уряд все знає…
І зараз, росте нерозуміння у військах, бо вони доповідають про всі загрози, як це і було завжди. Бо армія то інструмент. Та вони не можуть співставити ситуацію на фронті із тим, що відбувається в тилу.
І найгірше, що всі ми опинилися в стані Цухцвангу.
Влаштовувати революцію - це дати ідеальну можливість росіянам остаточно росхитати країну та окупувати правобережну Україну.
Змовчати - це здати всю Україну без бою та відмовитись від майбутнього в Цивілізації.
І жах у тому, що тут битва буде іти за кожне місто, за кожне село. Спочатку на рівні громад, громадських організацій, активістів, ветеранів-добровольців.
І там де програють останні, буде Росія.
Два роки тому в Брюселі мені сказали фразу - Міцне громадянське суспільство в Україні - запорука безпеки в регіоні.
Тоді я її зрозумів, а зараз відчув.
Тож тому весь місяць блукаю по Донбасу, щоб знайти це громадянське, патріотчне суспільство.
Бережи нас Бог.»