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Все про:байкери (31) Латвія (240) суд (5517) найманці РФ (870)

 Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії

Байкер, який входив до складу ДРГ окупантів, постане перед судом у передмісті Риги.

Розгляд справи призначено на 29 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Delfi.

Цю інформацію, не називаючи імені обвинуваченого, підтвердила представник прокуратури Уна Реке. Згідно з рішенням про передачу кримінальної справи в суд, обвинувачений вирушив на схід України, щоб взяти участь у збройному конфлікті. Він приєднався до незаконного формування та увійшов до складу диверсійно-розвідувальної групи.

За даними прокуратури, чоловік брав участь у збройному конфлікті з лютого 2015 року по травень 2016 року. Того ж року його було затримано, і до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни і нагляду поліції. Пізніше ці запобіжні заходи було скасовано.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що обвинуваченого звуть Іварс Келлійс. Свого часу він був президентом товариства "Igora Titova motoklubs". У 2017 році представник мотоклубу Юрій Титов заявив, що не бачив Келлійса кілька років.

Служба державної безпеки передала в прокуратуру кілька кримінальних справ, у рамках яких жителям Латвії інкримінується участь у збройному конфлікті на сході України. Велика частина фігурантів цих справ перебувають у розшуку. СДБ вдалося затримати тільки Іварса Келлійса і уродженця Даугавпілса Артема Скрипника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148390
 
 
 Топ коментарі
 
так это плод любви африканца и отприски окупанта - в этом ублюдке латысшкого только место рождение и не более.
На счёт того ивара, выглядит что латышское фамилие - выясним, узнаем, а потом и поговорим.
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Вполне может быть, думаю, премии везле распространены и не попадают в реальную статистику.
Просто по привычке все перепроверить полез в Гугл.
Ещё раз спасибо за информацию 🤗
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Ох уж эти...байкари Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии - Цензор.НЕТ 2073 Вангую, его не отпустят под залог, не та страна и не та судейская система.
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)...Дельфи вабщето РУССКОЯЗЫЧНЫЙ сайт как и РТР или Спутник!

так что там повернут в сторону Срасии!

как Доказательство Читайте Сами коментарии!.....

https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhitel-latvii-predstanet-pered-sudom-za-uchastie-v-konflikte-v-donbasse.d?id=51459203&com=1&reg=1&no=0&s=1
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В Таллине у вас русский мэр. В латвийской Риге Ушаков тоже русский мэр был. Неудивительно, что настрой у населения соответствующий в комментариях на делфи.
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Я не в Таллинне!
поэтому даже Имя Мэра не знаю!)))

но даже Местных Ватных Бабушек в Расию не отправите!!

Они не Дурочки!
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https://rus.delfi.lv/news/daily/interview/eto-put-k-marginalizacii-russkoyazychnyj-mer-tallina-o-tom-pochemu-nuzhno-zaschischat-shkoly-nacmenshinstv.d?id=51457159
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)))так он КацапоКореец из Бандитов Центристкой партии Саависара Кацапа!)))
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он из Маарду а не из Таллинна!
Баендит в прошлом)))
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Мэр Таллина защищает русскоязычные школы.
Если ещё и в Вильнюсе будет русский мэр, можно говорить о волне обратной русификации стран Балтии.
Шиндец
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Da nebudet Vilniuse mera ruskogo,tam poliakov bolse cem ruskix.Bolsinstvo VIlniuse jest litovcy ,a drugix gorodax vobce necego govorit tam po 2% ruskix zyvut,im odnogo deputata vybrat jest problema,a sto govorit pro mera
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Ja ******* zyvu,tak tut 20 let kak neodnogo ruskogo deputata nevybrali i ruskaja partija bolse cem 1% nepolucala,vsegda stabilno poslednem meste iz mozet 20 partiji
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Понятно 🤔😊
Литва этим очень отличается от Эстонии, а особенно-Латвии
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Tam mnogo ruskix vot v tom problema,tut ix net daze 5% ot vsego naselenyja.
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Vilniuse daze i ruskije vriatly im interesna rosija.Vot danyje po zarplatam Vilniuse tak tam sredneje zarplata 1818 evro,Po sravneniju s rosijej eto ocen xorosyje zarpalty
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Хотел согласиться с Вами, но читаю статистику по Литве. Вижу, что средняя зарплата в размере 1700 евро и более есть лишь у дальнобойщиков. У полицейских зарплата от600 до 800 евро (это без надбавок, если я правильно понимаю).
Медсестра, электрики, продавцы, пожарные, от600 до 800 евро.
Врачи, от 1400 и выше. Это Вильнюс.
Те же специальности в провинции на 50-100 евро меньше.
Это данные 2019 года. Свежие.
Я рад, что вы зарабатываете больше среднего по Литве.
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Ещё нашёл.
Размер средней заработной платы в Литве составляет 936 евро.
В Латвии-1006 евро
В Эстонии - 1291 евро 💶
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V Litve srednem zarplata ne ucytyvaja premiji 1289 evro eto na bumage.Eto oficialnije nasi danyje s nasix statistov.Ja im veriu otkuda vasi danyje ja neznaju Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії - Цензор.НЕТ 7362
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Lithuania €1,289[65]12019-Q2. Vot iz oficialnoj nasej statistiki 2 kvartal 2019 goda.Drugix danix ja neimeju,da nikto i nevedut krome nix
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Neznaju otkuda vy dajiote danyje no ja daju danyje vcerasnyje pro Vilnius,drugix gorodax konecno mense zarplata.Vilniuse 1818 evro no eto zarplata tak nazyvajemaja ucytyvaja premiji,tak casto dajut zarplaty bez premiji,a tut nasi statisti socytali s premijami.I dumaju pravilno poskolku premiji ttoze nado cytat v zarplatu
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Вполне может быть, думаю, премии везле распространены и не попадают в реальную статистику.
Просто по привычке все перепроверить полез в Гугл.
Ещё раз спасибо за информацию 🤗
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Pro medikov tak so sleducego goda u nix budet sredniaja zarplata 3250 evro i nianek 1625 evro,

2020 metų viduryje gydytojų vidutinis darbo užmokestis turėtų siekti 3250 Eur, o slaugytojų - 1625 Eu

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/veryga-viesai-pasizada-2020-metais-mediku-atlyginimai-ispudingai-dides.d?id=79937207
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Nu da osobeno niankam,a to ix zelajucix neocen tak i mnogo rabotat takuju rabotu.Vracy toze dolzny polucat normalno.Ucetelia teper oni 1200 evro polucajet,no im toze podnimet inace opiat budet mitingovat ne pervy raz uze takoje u nix
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Мэр Таллина защищает русскоязычные школы.)))))))))))

а на них и НИКТО и не нападал!!!!!!!!!!!!!

только Кацапы отрихтовали Болтовню Политикоф типа Эстонии)))

Учатся Дети и на Русском БЕЗ ПРОБЛЕМ В ШКОЛАХ!!!

Остальное БРЕД КАЦАПОФ.
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Согласен.
Но у него отец - эстонец, а не кацап.
А мама-кореянка.
Прикол. А мэр он теперь, русский.
Гы
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оно Мне не надо!))кто там МамаПапа!

Бред Кацапоф поддерживают только Центристы из Питера!

типа Тинькофа и ...Пескова с Навкой!)))
Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії - Цензор.НЕТ 4127 Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії - Цензор.НЕТ 8863
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Латыш, воевавший на стороне днр..
хм, нечасто такое встречается. Это ведь не серб, там было бы понятно.
А здесь не очень понятно..
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там ишо и Черный Ленин есть!)))

типа Шария))).....
Наемника, воевавшего на Донбассе, будут судить в Латвии - Цензор.НЕТ 4666
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Да, кого там только нет ))
Но когда туда из русскоязычного на 87% Даугавпилса едут - понятно, или из Резекне.
Непонятно, как туда попал чисто этнический латыш, воевать против Украины.
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ты что генетику проводил, от куда такое уверенность.
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я не проводил генетику. Я читаю то, что здесь написано, и на Делфи.
Иварс Келлийс - это не Коля Сидоров, и не Богдан Глушко
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ну и как на латышском будет эта фамилия писаться?
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я откуда знаю.
Расскажи - как она будет писаться. Что докопался? Неприятно, что латыш воюет на стороне днр против Украины? так это не ко мне вопрос. Я сам не могу понять.
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ну а коль не знаешь - то по каким признакам определил что латыш он?
вот так сруские ублюдки и палитесь, на ровном месте обложаться и не стыдно тебе теперь?
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а латышские ублюдки не палятся, когда вертятся на сковородке, не в силах на людях определиться - воевали за фашистов-гитлеровцев (и убили при этом миллионы украинцев в той войне), или всё же трусливо стреляли в спины и были полицаями в Беларуси и Украине?
Не ублюдки ли это с двойным дном без роду и племени?
Ты то из чьих будешь?
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ну вот консерва - ты и раскрылся - мой дед стрелял окупанта, стрелял - уходил в лес, возвращался и опять стрелял и этого я не стыжусь.
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Я не консерва. Я тебе откровенно говорю - что гоняли мои деды твоих дряблых дедов по лесам, как крыс, а всё что вы могли - это только подло стрелять в спины своим бывшим соседям, под одобрительные похлопывания пощекам со стороны фашистов.
Гонял ваших, как помойных крыс. Жаль только не засох ты на штанах своего отца.
Так и прячешься под чужим именем, как твой дед, крысёныш
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и это, федька, чего имя то себе взял трусливо так не совсем латышское, индеец?
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нет совсем не латышское, даже не представляешь как подгорели задницы твоим соплеменникам, когда я использовал руцкое имя в своем никнейме - это так, а по сути что скажешь лишнехромосомный?
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я тебя, индеец, спросил - сколько украинцев убили твои родители - полицаи, скольких застрелили в спину и сожгли.
Отвечай, сперматозоид полицая.
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мало интересует меня, что ты раб потомственный там пикнул - всё, ты уже неинтересен, раскрылся ты сруская мрязь, теперь иди оботрись, свободен.
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ты *********** вша не звизди здесь, я не скрывался, чтобы мне "раскрываться".
Это ты шкеришься, в страхе, как твои предки - крысы.
вся твоя ветвь - это крысы в прошлом, крыса в настоящем, и остаток ободранной, раздавленной, уничтоженной крысы в будущем.
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так это плод любви африканца и отприски окупанта - в этом ублюдке латысшкого только место рождение и не более.
На счёт того ивара, выглядит что латышское фамилие - выясним, узнаем, а потом и поговорим.
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Этих ********* по всему миру хватает . Всех захватывает " романтика " Че Гевары и Фиделя Кастро , - но реалии в Европейской стране - другие . Жаль , что судить этого " хероя " будут не в Украине .
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это понятно, романтика и все дела.
Но латыш!!! этнический...имя и фамилия латышские.
С другой стороны там 9 мая часть латышей празднует с русскими, потомки тех кто воевал в красной армии против Германии.
Видимо, этот латыш из них. Всё запутанно Найманця, що воював на Донбасі, судитимуть у Латвії - Цензор.НЕТ 3114
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Ничего не запутанно . Человек взял в руки оружие на чужой земле . Вопрос , - зачем ? . Если защищаться , то от кого ? Если нападать , то на кого ? .
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«Гай: Жарти скінчились. Військові все знають, офіс все знає. І зараз, росте нерозуміння у військах.

Після розброєння добровольців певен, що будуть і арешти серед активної проукраїнської спільноти.

Вони не зможуть провернути капітуляцію та здачу українських інтересів без нейтралізації активістів, ветеранів та майданівців.
Нас, українське суспільство, чекають сфабриковані справи, обшуки та арешти.

Вони розуміють, що буде новий Майдан та навіть можлива справжня громадянська війна, а це означає, що треба зачищати.
Будуть вихоплювати поодинці.
І тут, за кожного, хто опинеться у біді, має виходити натовп.
Жарти скінчились.
Іде сдача українських національних інтересів.
І РФ попросить Володимира Олександровича, що б ніхто не заважав їх новій та міцній дружбі.
А коли той на це не піде, то тільки за минулу добу було 23 обстріли, це більше ніж до "Перемир'я".
А коли повідводять війська та здадуть території, приберуть активістів та добровольців, то росія завдасть нового удару.
Сьогодні мав розмову з товаришем, що дуже гарно знає ситуацію, не політичну, військову. Він каже, РФ активно накопичує ГСМ для подальшої агресії. Це такий значний індикатор, а скільки ще їх довкола.
Військові все знають, офіс все знає, уряд все знає…
І зараз, росте нерозуміння у військах, бо вони доповідають про всі загрози, як це і було завжди. Бо армія то інструмент. Та вони не можуть співставити ситуацію на фронті із тим, що відбувається в тилу.
І найгірше, що всі ми опинилися в стані Цухцвангу.
Влаштовувати революцію - це дати ідеальну можливість росіянам остаточно росхитати країну та окупувати правобережну Україну.
Змовчати - це здати всю Україну без бою та відмовитись від майбутнього в Цивілізації.
І жах у тому, що тут битва буде іти за кожне місто, за кожне село. Спочатку на рівні громад, громадських організацій, активістів, ветеранів-добровольців.
І там де програють останні, буде Росія.
Два роки тому в Брюселі мені сказали фразу - Міцне громадянське суспільство в Україні - запорука безпеки в регіоні.
Тоді я її зрозумів, а зараз відчув.
Тож тому весь місяць блукаю по Донбасу, щоб знайти це громадянське, патріотчне суспільство.
Бережи нас Бог.»
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