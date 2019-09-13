 "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунін про нове керівництво ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка і його перший зам Віталій Касько зустрілися з давнім і відданим другом України Джорджем Кентом (ТОП-посадовець Держдепу).

Я дуже сподіваюся, що їхня співпраця виглядатиме як на другій картинці: Руслан і Віталік фігачитимуть, Джордж їх захищатиме".

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