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 Суспільство
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Все про:Шабунін (80) Касько (81) Рябошапка Руслан (109) Кент (6)

 "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунін про нове керівництво ГПУ

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін оприлюднив інформацію про те, що Генпрокурор Руслан Рябошпака і його заступник Віталій Касько провели зустріч із колишнім важливим чиновником Держдепу США Джоржем Кентом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка і його перший зам Віталій Касько зустрілися з давнім і відданим другом України Джорджем Кентом (ТОП-посадовець Держдепу).

Я дуже сподіваюся, що їхня співпраця виглядатиме як на другій картинці: Руслан і Віталік фігачитимуть, Джордж їх захищатиме".

Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме, - Шабунін про нове керівництво ГПУ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде затверджено концепцію реформування кримінальної юстиції, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148389
 
   
 Топ коментарі
 
хоть новые лица, хоть старые, а болячки одинаковые
"Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 1431
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Вот это им больше подходит...
"Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 3690
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Ахтунг, ахтунг! Коррупционные активы в долларах в опасности! Евровым приготовиться
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Может сначала кошерных потрясти?
По ходу они больше других украли...

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всегда так гим..О до ги..А всегда притяжением пристает....
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5 лет не боятся готовятся вряд ли кто будет .
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хоть новые лица, хоть старые, а болячки одинаковые
"Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 1431
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Зелёные человечки теперь в Раде . Ихтамнеты .. "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 2571 .
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а с кем воевать то будут? "Руслан і Віталік фігачитимуть, Джордж їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 7966с порохом.трое на одного?
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За одного битого трёх небитых дают "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 5718 Хотя, я бы посмотрел на этот файтинг.
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три богатыря ,мля...из спипозаимствованной сказки и такими же богатырями
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Зебіли підстилкі піндосавскіє!! При Порошенку такого не було!!
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Хто такий Джордж Кент, якщо він вже "бувший"? Чим допомагатиме?
А шабунін - один з тих, хто разом з ситнико і серлещем зливали компромат на Манафорта (проти Трампа)
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то что прокуратура украины в руках сша уже давно не секрет. это подконтрольная байдену организация
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глубокий анус лизинг от рака шабуни "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 2362
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да, новое поколение выбирает новые технологии: фэн-шуй, вай-фай, жуй-х#й...
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Нужно текст разговора, а не домыслы активиста. После ЕвроМайдана все надеялись на помощь США в борьбе с коррупционерами, а на выходе ноль. Зато органов новых три и с немалым бюджетом .
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Если США разблокировала и увеличили военную помощь Украине, значит у них есть уверенность, что деньги не прилипнут к нечистым рукам. И встреча генпрокурора, его зама с Кентом тому подтверждение.
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Т.е. при предыдущих прокурорах уверенность была, ведь не блокировали помощь военную.
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зрадолюбы уже размазывали сопли по пятаку как фбр будет с на*бу сажать кто им не понравился
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Руслан и Виталик - сюжет этой песни
Твоя подсказала гитара
Руслан и Виталик они, если честно,
|Не пара, не пара, не пара
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кучерявому подсвинку порохохряку постройте комфортную будку со шконкой и парашей в углу "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 4371
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Яка зараз мабуть метушня в неляканому соєвому кублі
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Фигачить будут , защищать будет ,, шо за хрень "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 6192 ....?? Иллюзии Шабуни .
"Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунин о новом руководстве ГПУ - Цензор.НЕТ 2127 .
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Дайте вгадаю, той що зліва то людина кретин?
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Шабунин, а Кент какую должност госдепе
Занимает? Или очередной "лижний инструктор"?
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Хотелось бы уже посмотреть, как курочка ряба фигачит!
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Хорошо хоть не Кен (Хорошковский), хотя, ещё не вечер
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просто цікаво, що отримали ЦПКісти, злившись під Зе?
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