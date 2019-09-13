 "Руслан і Віталік фігачитимуть, Кент їх захищатиме", - Шабунін про нове керівництво ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Шабунін зазначив: "Вчора генпрокурор Руслан Рябошапка і його перший зам Віталій Касько зустрілися з давнім і відданим другом України Джорджем Кентом (ТОП-посадовець Держдепу).
Я дуже сподіваюся, що їхня співпраця виглядатиме як на другій картинці: Руслан і Віталік фігачитимуть, Джордж їх захищатиме".
По ходу они больше других украли...
спипозаимствованной сказки и такими же богатырями
https://gordonua.com/news/politics/bajden-rasskazal-kak-treboval-ot-poroshenko-i-yatsenyuka-uvolneniya-genprokurora-v-obmen-na-kreditnye-garantii-ot-ssha-228375.html
А шабунін - один з тих, хто разом з ситнико і серлещем зливали компромат на Манафорта (проти Трампа)
Твоя подсказала гитара
Руслан и Виталик они, если честно,
|Не пара, не пара, не пара
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Занимает? Или очередной "лижний инструктор"?