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Все про:Євросоюз (2612) Віктор Орбан (5)

 Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що західні країни-члени ЄС виснажені "втомою від розширення" блоку, а нових членів використовують, як цапів-відбувайлів для своїх проблем.

Про це повідомляє Washington Post, інформує Цензор.НЕТ

"Ті, хто на заході, виснажені розширенням", - сказав він, додавши, що якщо б розширення не відбулося, то західній половині континенту було б значно краще.

За словами Орбана, якби такі країни, як Сербія, були частиною ЄС вже під час міграційної кризи 2015 року, "нелегальні мігранти не дісталися б до Німеччини".

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Орбан додав, що якби тоді Північна Македонія, Сербія і Чорногорія були в ЄС, мігранти були б зупинені там, після проходу через Грецію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148387
 
 
 Топ коментарі
 
Пля. Высказался локомотив экономики евросоюза!
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Піляттть....мадярский циган, дає оцінку Європі....це, як наші 73,22%, шо «усталі»...
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Пля. Высказался локомотив экономики евросоюза!
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аГА Запад "истощен" из-за расширения Евросоюза, - премьер Венгрии Орбан - Цензор.НЕТ 93 Жьесткий мадяр. Иди у аннал хангари................
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Не були б хахли такими дурними,не зазирали б у д.пу кацапам,не плекали б комуняк,то й самі були б у ЄС і НАТО і жили б як люди,і мир був би,не гинули б щодня герої.
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Не были б дурные, то и нах тот евросоюз и нато не нужны. По крайней мере, решали сами , насколько нам эти структуры нужны, а так, тупо ищем того, кто наши проблемы за нас решит.
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Дурьниї-ні дурьниї...Кацапам це до д.пи--нападуть варвари криваві і зжеруть-згвалтують-загадять...Без НАТО-ніяк.До ЄС ставлюся з пересторогою через надмірну толерантність та кретинічний ідіотизм ситих бюргерів.
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Та ладно, имели вооружений до х9я и трошки, пром потенциал, аграрный сектор. Хочеш сказать, всё просрали от ума великого? Теперь да, без НАТО никак.
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Выйди на площадь и скажи венграм, что ты хочешь уйти из "истощенного союза". Поглядим, чем это заявление закончится. Такие заявления не делаются просто так лицами такого уровня. Если ты, конечно, не работаешь на ФСБ.
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Кстати а не забывается ли этот мадьяр?Как оценили действия этой страны под руководством Хорти? В частности его мародёрство в Украине.Мало награбили?
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то может мадьярам помочь западу и сдрыснуть из ЕС
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Лучше помочь Орбану здрыснуть
А Венгрия пусть остаётся
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Готові прийняти Угорщину як протекторат Всесвітньої Української Імперії. Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 2549
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Піляттть....мадярский циган, дає оцінку Європі....це, як наші 73,22%, шо «усталі»...
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А ось як кацапня пише про мір в далбассе. Про вивід кацапів з долбасу ні слова немає

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Хто там і "істощьон" так це Угорщина яка будучи в ЄС так і не стала заможною країною Запад "истощен" из-за расширения Евросоюза, - премьер Венгрии Орбан - Цензор.НЕТ 2715
Щось там не так з правлячими кругами.

А при совкє у варшавському договорі ще непогано жили, порівняно з нами зрозуміло ))
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ТОБТО ВІН УГОРЩИНУ НЕ ВВАЖАЄ ЗАХОДОМ.
ЦЕ ДОБРЕ!
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все что знаю о Венгрии это слива венгерка. Фсе!
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ты не слушал высоцкого, а то еще знал бы, что не только кончита, а и "венгерки с бородами и с ружьём"
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згодны - даўно трэба гэтых цыган з Еўразвязу гнаць каб Захад не стаміўся.
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Витька Корбан---так ты выйди с ЕС, помоги истощённым. Пусть хоть поедят чуть больше харчей. Только своих мадьяр тоже всех выведи. Опять зелёного гороха наклепайте ,Глобусом опять назовите---кацапы купят, пердеть станут как и раньше. Вместе и спердитесь!
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Орбан истощьон! Пуйло, дай денех! А то скажем, шо Крым-це Україна!)
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Били у меня в 90-х на службе два венгра срочника, "закарпатских" Сабо и Балог Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 5595 ну курва ленивые, хуже кацапов и валенки тупее нет. Что он там звездит этот "локомотив" Евросоюза!
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С одной стороны говорит, что ЕС истощен из-за расширения, с другой, если были бы раньше Черногория, Сербия, Сев. Македония в ЕС, то Германия не имела бы проблем с нелегалами. Орбан хоть следит за своими мыслями или они независимы от него.
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Не по теме, но как-то вспомнилось, помнится писал диплом, и искали по словарям всей группой как правильно перевести слово Отощитель на украинский (это были ещё те времена, когда интернет был мало у кого). Нашли 2 варианта: опіснювач и спіснювач. Вот до сих пор не знаю какой правильный....)))
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Ви ні па в"єрітє:па сматрєв я у Гуглахь--там так і єсьць.Токьма нє сабач"ємє буквамє.Зазр"я ви ізкалє та.
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Ну, то сейчас, бах-трах-тарарах, и в секунды готов ответ. А тогда то было малость по-другому, говорю же с интернетами было тяжело. Так какой вариант верен?
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Нє,проста цєкава,шьо нє пєрєкладиваїца кацапскєзвучяшьчьїє слова.Я апь єтамь.
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Вот и у меня...вся группа мудохалась. И я вместе с ней
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Хотя...гуголь, он смешной, не знает значения слова копролатрия. И многих других тоже.
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У нас в інституті один з викладачів не міг терпіти,що в Україні є ровер "УкраИна",тому радив би прибрати нашу літеру "Ї" І НАЙ БУЛА Б "и".
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Ну,мало ли кого чему не нравится, у меня колежанка из Конотопа была, не понимала что значит слово Стуло (жила в общаге с полтавчанами, которые это слово применяли). Вот непонятно ей было. Ну то таке.
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"Стуло"-це,либонь, зкацаплений стілець.Була колись Наталка Полтавка.А потім поназвозили кращих представників "братьєфь"...От і маємо незгоди і війну.
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На Тернопіллі найменше "братьєфь!.Тому й зарплати найнижчі(?)Тож завозили чимало,а ВИвозили таки дуже багато.Я народився у холодному Сибіру-сім"ю мами вивезли "братьє",сім"ю тата-теж,хоч він і був на фронті.Татові батьки поховані там,у тайзі...
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Был я в вашему Тернополе. Тихий, сравнительно небольшой городок, работу искал, там на территории комбайнового или какого-то (уж не помню, но довольно большая территория) завода. А ехал назад, так, пока ждал свой поезд, пришла электричка. А тут какой-то дедуган подошёл, сначала закурить, а потом ля-ля, ну как водиться за политику. И, СВОЛОЧЬ, ОН МНЕ ЗА РАШКУ НАЧАЛ ВПАРИВАТЬ!!!!Честно сказал, дед, курва ты така, не доводи до греха, отвали куда подальше, бо я за себя не ручаюсь.
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Пізно дійшло -хто така кацапія і кацапи.У "БРАТЬЄФЬ" ГРАЛИСЯ наші босики.Самі поступки і поразки,здавали нас завжди.Лише Ющенко мав голову.Ну й Порох змушений був.
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Мудель тот Ющенко. Все свои 5 лет просрал на срач с Юлькой, хотя имел немерянный кредит доверия от народа. А порох....я даже комментировать его не хочу, мне тошно.
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13.09.19 21:0013.09.19 21:02 Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан
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ну если бы сегодня произошло разделение ес-венгрия вряд ли попала бы в западную половину Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 7322.
оказалась бы в группе с той же сербией,сев.македонией и черногорией.и с теми же проблемами беженцев.
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Если Запад истощён расширениями, то Венгрии нужно оттуда выйти. Это входит в логику москвофила Орбана. Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 6390
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Кацапсько-циганська підстилка, відрижка татаро монголів.
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дешёвая попытка чурбана развалить Европу.
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Нужно воссоздать союз Речь Посполитая и к этому союзу подвести новые государства,которые являлись бывшими колониями Московии.
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Тогда венгерские подстилки не Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 1789 будут плясать под кремлёвскую балалайку.
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в ширь больше ни-ни, теперь в длину до уральского хребта, остальное достанется китайцам
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Ну так скоро Британія вийде з Євросоюзу і все стане норм.
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Ну в данном случае эта свинья все правильно прохрюкала.
ЕС тратит кучу денег на старых дармоедов (Греция, Португалия), и на новых хитрожопых членов, которые глядя на Грецию поняли что ЕС - это способ бесконечно выкачивать деньги с богатых соседей.
Но тут появились мигранты, на которых уходят огромные деньги, и они поняли что ручеек денежек немного пересыхает. Соответственно возмущаются.
И Англия правильно сделала что не хочет в этом борделе быть терпилой.
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Готовят почву под будущий Савецкий Блок. Как там этот бред назывался? Страны СЭВ? "Варшавского договора"? Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан - Цензор.НЕТ 9783
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Евросоюз устав от шаровика Венгрии. Пользуются Евросоюзом и НАТО, а сосут у *****. Самая гнидная нация.
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