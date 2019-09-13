 Захід "виснажений" через розширення Євросоюзу, - прем'єр Угорщини Орбан

Про це повідомляє Washington Post, інформує Цензор.НЕТ
"Ті, хто на заході, виснажені розширенням", - сказав він, додавши, що якщо б розширення не відбулося, то західній половині континенту було б значно краще.
За словами Орбана, якби такі країни, як Сербія, були частиною ЄС вже під час міграційної кризи 2015 року, "нелегальні мігранти не дісталися б до Німеччини".
Орбан додав, що якби тоді Північна Македонія, Сербія і Чорногорія були в ЄС, мігранти були б зупинені там, після проходу через Грецію.
На улицах голодные обмороки
А Венгрия пусть остаётся
Щось там не так з правлячими кругами.
А при совкє у варшавському договорі ще непогано жили, порівняно з нами зрозуміло ))
ЦЕ ДОБРЕ!
оказалась бы в группе с той же сербией,сев.македонией и черногорией.и с теми же проблемами беженцев.
Угорщина відкинула критику західних країн щодо свого плану направити дипломата до Сирії наступного року. Вперше країна-член ЄС має посилити там свою дипломатичну присутність від початку війни.
ЕС тратит кучу денег на старых дармоедов (Греция, Португалия), и на новых хитрожопых членов, которые глядя на Грецию поняли что ЕС - это способ бесконечно выкачивать деньги с богатых соседей.
Но тут появились мигранты, на которых уходят огромные деньги, и они поняли что ручеек денежек немного пересыхает. Соответственно возмущаются.
И Англия правильно сделала что не хочет в этом борделе быть терпилой.