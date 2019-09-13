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Все про:Одеська область (1066) СБУ (4715) смерть (3536)

 На Одещині загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександр Іваньков. ФОТО

В Одеській області загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександр Іваньков.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Одещині загинув співробітник Центру спеціальних операцій А СБУ Олександр Іваньков 01

"11 вересня Олександр трагічно загинув в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Військовослужбовець Нацгвардії загинув на Донбасі 12 вересня, - пресцентр штабу ООС

На Одещині загинув співробітник Центру спеціальних операцій А СБУ Олександр Іваньков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148386
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуваю рідним та бойовим побратимам!..
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Одесса ,одещина,90 % голосовало за Зе, отстальные 10 за Мертвейчука, тут возможно ,это второй фронт ,сепарни прокацапленной выше крыши.
Соболезнование родным и близким.
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..как такому бойцу можно сгинуть на одещине..??..
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//
он погиб во время крайне сложной тренировки на воде...
что именно случилось, не уточняется: ведется следствие.
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Одесса ,одещина,90 % голосовало за Зе, отстальные 10 за Мертвейчука, тут возможно ,это второй фронт ,сепарни прокацапленной выше крыши.
Соболезнование родным и близким.
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Овца шоколадная, ты хоть иногда голову из ширинки вынимай
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не суди по себе, болезненный.. впрочем, да - продолжай по Фрейду - вещать всему миру о своих ощущениях На Одещині загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександр Іваньков - Цензор.НЕТ 6454
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Может начало реализации легенды для оперативной работы?
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Прямо сердце разрывается, когда слышишь, что погиб еще один самый смелый, самый отчаянный, самый отважный, самый мотивированный Защитник Украинского Государства! И хочется спросить у Господа,ну почему именно эти хорошие молодые ребята и зрелые мужчины, а не какое-то дерьмо собачье мертвечук, бойко, шуфрич и прочая босота из этой когорты???!!!
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Очень,очень,очень жаль ,но этой информации недостаточно чтобы дать объективную оценку этому несчастью ...
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Хорошо знал Сашу с 2014 года.Очень добрый, целеустремленный, храбрый, а, главное, правильный был парень. Сейчас таких мало. Мастер спорта по боксу. Много бывал за границей, где отстаивал честь Украины на международных соревнованиях. В 2016 году пошел служить в ЦСО "А", часто бывал в зоне боевых действий на востоке, где защищал страну. Погиб на учениях под водой. В Коломые осталась мать, отец давно умер. Пусть земля тебе будет пухом, Друг!
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