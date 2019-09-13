 На Одещині загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександр Іваньков. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"11 вересня Олександр трагічно загинув в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових", - йдеться в повідомленні.

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