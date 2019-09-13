 На Одещині загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Олександр Іваньков. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"11 вересня Олександр трагічно загинув в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових", - йдеться в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"11 вересня Олександр трагічно загинув в Одеській області, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових", - йдеться в повідомленні.
он погиб во время крайне сложной тренировки на воде...
что именно случилось, не уточняется: ведется следствие.
Соболезнование родным и близким.