 Шістьох українських воїнів поранено від початку доби 13 вересня. Ворог 11 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Мар'їнки - зі снайперської і стрілецької зброї;
- неподалік Талаківки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Верхньоторецька - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
- поблизу Майорського - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- неподалік Новгородського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів шість військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості".
После выборов украинцы будут убивать украинцев.
Зеленский станет также преЗиком и ОРДЛа и тамошним Главнокомандующим.
Вам не кажется это абсурдным?
Була же в історії України "Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР)"...
"Весело" живём ! 😟
Серед наших втрат і потерь нет, ОБСЕ виясняє звідки і хто вів обстріл
Может и дают, может и адекватный
ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ ЗА ПЕРИОД С 03:00 12 СЕНТЯБРЯ ПО 03:00 13 СЕНТЯБРЯ
Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило - 15 раз.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:
Горловское направление: минометы 120 мм - 1 раз (10 мин); крупнокалиберное стрелковое оружие - 1 раз; стрелковое оружие - 1 раз.
Донецкое направление: минометы 82 мм - 4 раза (48 мин); БТР/БМП - 3 раза (28 выстрелов); РПГ/СПГ - 2 раза (8 гранат); АГС - 3 раза (62 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие - 2 раза; стрелковое оружие - 3 раза.
Мариупольское направление: минометы 82 мм - 3 раза (32 мины); АГС - 1 раз (14 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие - 1 раз; стрелковое оружие - 1 раз.
У Корча инфа прямо от госпитальеров....
Дмитро Корчинський
2 год ·
Сьогодні вже вісім поранених.
З них троє дуже важких.
Перемир'я.
А раньше было наоборот... - орки теряли в среднем людей 3 к 1 в пользу ВСУ...
IgorGirkin
@GirkinGirkin
·2 ч
Сибилев Сергей охоту на укров закончил... 20.10.1969-10.09.2019
Одужання хлопцям...........
лугандонцы готовятся к выборам по формуле "зеленского-хуйла"
Це просто людина яка виконує накази. Це звісно не робить його не винним в усіх злочинах ним скоєних. Але ірраціональності, втрати глузду і попирання законів логіки там нема. Там все чітко і послідовно розраховано і рухається за планом.
Как то не так ...