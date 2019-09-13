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Все про:обстріл (5510) Донбас (12989)

 Шістьох українських воїнів поранено від початку доби 13 вересня. Ворог 11 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 82 мм. Також, з гранатометів різних систем, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
  • поблизу Мар'їнки - зі снайперської і стрілецької зброї;
  • неподалік Талаківки - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • неподалік Опитного - з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Верхньоторецька - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • в районі Зайцевого - з міномета калібру 82 мм;
  • поблизу Майорського - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
  • неподалік Новгородського - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби в результаті ворожих обстрілів шість військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу найманці РФ 23 рази відкривали вогонь на Донбасі, загинув військовослужбовець Нацгвардії, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148384
 
 
 Топ коментарі
 
а кто обстреливает ведь у зе устойчивое перемирие(((((((((((((
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спокойно.
лугандонцы готовятся к выборам по формуле "зеленского-хуйла"
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какой враг, вы сума сошли?! Это же та сторона.
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а кто обстреливает ведь у зе устойчивое перемирие(((((((((((((
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Сейчас война украино-российская.
После выборов украинцы будут убивать украинцев.
Зеленский станет также преЗиком и ОРДЛа и тамошним Главнокомандующим.

Вам не кажется это абсурдным?
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все може статись...
Була же в історії України "Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР)"...
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не может быть губернатор малоросийского федерального округа быть одновременно президентом и главнокомандующим чего-то...
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ЗЕбил вчера говорил нужно быстрее закончить эту войну наши гибнут каждый день поэтому под предлогом и спешит капитулировать
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После выборов наши будут убивать наших.

"Весело" живём ! 😟
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"Ихтамнети" обстріляли "потерьнетов".
Серед наших втрат і потерь нет, ОБСЕ виясняє звідки і хто вів обстріл
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ничего враг не нарушил,он провел 11 атак,так правильней писать
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какой враг, вы сума сошли?! Это же та сторона.
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как говорит Зе-главнокомандующий - "повстанцы"
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Враг просто показывает, как он заинтересован в мире.
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Расстреливая наших воинов как в тире. Снайперов тренируют, суки кацапские. Ну а узурпаторы наши молчат упорно. Уже роту наших положили при этом перемирии, но трындят о мире, выборах, разведении...
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МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРА ДАВАТЬ АДЕКВАТЫЙ ОТВЕТ И ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБСТРЕЛОВ ВООБЩЕ! НО ЗЕ НЕ ПОЙДЕТ НА ТАКОЙ ВАРИАНТ
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Скоро будет адекватный ответ, представители сепарни в ВР.
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Уже готовят - отведение войск, и амнистия коллаборантов.
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МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРА ДАВАТЬ АДЕКВАТЫЙ ОТВЕТ ...

Может и дают, может и адекватный

​​ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ ЗА ПЕРИОД С 03:00 12 СЕНТЯБРЯ ПО 03:00 13 СЕНТЯБРЯ

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило - 15 раз.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 120 мм - 1 раз (10 мин); крупнокалиберное стрелковое оружие - 1 раз; стрелковое оружие - 1 раз.

Донецкое направление: минометы 82 мм - 4 раза (48 мин); БТР/БМП - 3 раза (28 выстрелов); РПГ/СПГ - 2 раза (8 гранат); АГС - 3 раза (62 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие - 2 раза; стрелковое оружие - 3 раза.

Мариупольское направление: минометы 82 мм - 3 раза (32 мины); АГС - 1 раз (14 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие - 1 раз; стрелковое оружие - 1 раз.

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пишут что 8.....
У Корча инфа прямо от госпитальеров....

Дмитро Корчинський
2 год ·

Сьогодні вже вісім поранених.
З них троє дуже важких.
Перемир'я.
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При "мародере" Порохе столько орков мочили в день. Сейчас вообще о потерях лугандонских партнеров молчок...
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Корсунский - мочат и сейчас..., но ВСУ потери несут больше орков....

А раньше было наоборот... - орки теряли в среднем людей 3 к 1 в пользу ВСУ...



IgorGirkin

@GirkinGirkin

·2 ч

Сибилев Сергей охоту на укров закончил... 20.10.1969-10.09.2019

Шістьох українських воїнів поранено від початку доби 13 вересня. Ворог 11 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6764
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Б....... немає слів........
Одужання хлопцям...........
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Ну и сколько ето будет продолжаться? Гдя млять ответка артой? Сколько будете ***** позволять вытирать ноги об Украину?
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надеюсь ранения не тяжелые - скорейшего выздоровления бойцам...
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От снайперов легкие не бывают. К сожалению.
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спокойно.
лугандонцы готовятся к выборам по формуле "зеленского-хуйла"
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окуенно та креативно "по формуле "зеленского-хуйла" ++++++++
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перемирие становится все устойчивее и устойчивее. А по сколько убивать будут когда мир наступит?
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стала даже хуже..как до 'перемирия' от зеЛеной сопли
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Зеленое перемирие это как зеленый коридор под Иловайском .
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ещё месяц такого "перемирия" - и сравняется...
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А я не понял в чем суть перемирия ? В уничтожении украинских солдат ? Зебилы ответте
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Да но большинство атошников тоже голосовало за зебила
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может стоит признать что ни какого перемирия нет, а не менять политические козыри на здоровье воинов?
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зелебоба это иррациональный, сошедший с ума человек, законы логики и совести ему не подвластны, он с выпученными глазами несется к обрыву и не хочет никого слушать
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Ви приписуєте Зеленському невірні атрібути.
Це просто людина яка виконує накази. Це звісно не робить його не винним в усіх злочинах ним скоєних. Але ірраціональності, втрати глузду і попирання законів логіки там нема. Там все чітко і послідовно розраховано і рухається за планом.
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под зелебобами я имел ввиду почитателей из секты зеленца
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А что что там говорит дезертир -уклонист или как там трусливый клоунишка
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)(уйло обміняв полонених на можливість безкарно розстрілювати українських солдатів. А наші йому ще й свідка збиття літака безкоштовно підігнали. А можливо й не безкоштовно. Можливо відробляють фінансування виборів.
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перемирие все укрепляется, сепары проводят учения, минирую что только можно, обстреливают из снайперок и гранатометов, о оно все укрепляется, сначит надо ещё дальше отойти допосередины...
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Лицемерные зебобики называют это перемирием...
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Обстрелы обоюдные. А ответка это, или ответная ответка уже никто точно не скажет.
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все, начиная с этой тетки которая вещала брехню
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оправдываться должен тот кто брешет а не я
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Так что паскуда рашистская, уровень *мышебратства*повышается или понижается?
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Извини, если обидел. Не стоит злиться, это портит карму.
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В Мечникова каждый день почти безнадежные раненные от снайперов. Жуть!
Как то не так ...
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