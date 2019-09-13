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 Києвом не може і не повинна керувати одна людина на Хрещатику, - нардеп від "Слуги народу" Ткаченко

Керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1 + 1" Олександр Ткаченко виступає за децентралізацію влади в столиці, відновлення роботи райрад і виконкомів і ліквідацію частини комунальних підприємств.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ – місто з населенням 2/3 Ірландії. Одна Троєщина - за населенням - це ціла Ісландія. Таким містом не може і не повинна керувати одна людина з Хрещатику," - вважає Ткаченко.

Депутат пропонує відновити роботу райрад і виконкомів."Усе, що знаходиться на території району (від шкіл і дитсадків до тротуарів) – знаходиться у віданні громади району. Тільки так, отримавши можливості управління, кияни матимуть реальний вплив на усі важливі процеси у місті", - написав він.

Крім того, він виступає за ліквідацію частини міських комунальних підприємств.

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"Частина комунальних підприємств Києва має бути ліквідована, а їхні функції – передані приватним підрядникам. Тоді з'виться можливість надавати якісні послуги киянам, оскільки компанії будуть змагатися на конкурентних засадах. Крім того, це забезпечить створення додаткових робочих місць, а головне – оптимізує витрати і ліквідує низку корупційних ризиків, що пов'язані з нинішньою роботою столичних КП", - стверджує нардеп.

На думку Ткаченка, в підпорядкуванні столичної влади мають залишитися тільки стратегічно важливі підприємства, що займаються енерго- і теплопостачанням, що відповідають за безпеку киян, стратегічні транспортні перевезення і загальний розвиток міста.

"Перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто", - підсумував Ткаченко.

Києвом не може і не повинна керувати одна людина на Хрещатику, - нардеп від Слуги народу Ткаченко 01

Києвом не може і не повинна керувати одна людина на Хрещатику, - нардеп від Слуги народу Ткаченко 02
Києвом не може і не повинна керувати одна людина на Хрещатику, - нардеп від Слуги народу Ткаченко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148382
 
 
 Топ коментарі
 
Из Днепра будут управлять, местами из Тель-Авива, иногда из Женевы Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 2471 Киевляне, не томите, нам нужен такой през...ватив как Ткаченко в качестве мера Киевом не может и не должен руководить один человек на Крещатике, - нардеп от "Слуги народа" Ткаченко - Цензор.НЕТ 4739
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Для выборов кака раз и ЦВК поменяли сегодня, весь мир говорил что выборы были честными и притензий у ЦВК нет, а зелени надо еще честнее! Для этого свой ЦВК нужен...
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А.Ткаченко - экскремент Коломойского.
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Точно! З Хрещатику Києвом керувати не можна, та людина має знаходитись на Банковій!
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я шо то пропустил? В Нью Йорке или Мехико по 3 мэра??? Там на Манхеттене 3 Исландии и 33 Монако... Я не защищаю Кличко, просто, если проворовался - докажите и накажите, но я против засланых казачков... Лично я не могу простить Килчку Андреевский спуск и тысячи космолотов... но Все нужно деать по закону! Терпеть не могу ирину геращенко, но не имеют право ей запрещать посещать ВР!!!
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Ткаченко, мабуть, вважає, що Нью-Йорком чи Вашингтоном керує, крім обраного жителями міста мера, ще якийсь американський Богдан від президента Трампа. Ніби така людина як Ткаченко повинна мати клепку і так не ганьбитись.
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Цей послідиш Геббельса не переймається тим що Україною не може керувати один виродок ?!
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а шо Украиной один"зе" может управлять,рабсееей куйло тоже может, в бульбашии "бацька" а в Киеве Виталька не может???Вот Киев "зелепутам" низя отдавать.отдать Киев- отдать Украину....
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А де тут логіка? Вводимо саомоуправління кожного мікрорайону? Досить годувати Печерськ? Борщагівка в альянсі з Жулянами оголошує війну Теремкам? Осокорки вимагають представництва в ООН? Чи просто Києвом та київською землею хочуть управляти напряму з Банкової
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ткаченко виходить на люди - але це не опросничок плюсів ... ткаченко, якщо хтось памятає, нагадайте будь ласка, мав відношення до ізвінєній після Майдану 2004? якщо так , то він нихто й ніщо після того як ліг під наступного рейдера України
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то було, як покаянія зедепутатів , але з трибун повище... Коломойський підібрав собі команду , яка нарешті воплотіт його мрії захватити усю Україну. Бачили фоточку, як він давав їм вказівки в офісі Вовчика - всі з листами для записів - ОКРІМ НЬОГО ...
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Якщо місто повернути киянам, то ЗЕКОманда опинеться десь в пісках Близкого Сходу.
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..и какую только х.йню не готовы нести крипаки Бени, чтобы оправдать диктаторские замашки своего Вошьдя перед зебильным лохторатом
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Сенцов говорил, что русские выбивали из него показания на Кличка, в обмен на 4 года лагерей вместо 20. Щас на Кличка гонят Богданы, Ткаченки и другие зе. Совпадение?
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