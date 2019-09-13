 Києвом не може і не повинна керувати одна людина на Хрещатику, - нардеп від "Слуги народу" Ткаченко

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ – місто з населенням 2/3 Ірландії. Одна Троєщина - за населенням - це ціла Ісландія. Таким містом не може і не повинна керувати одна людина з Хрещатику," - вважає Ткаченко.

Депутат пропонує відновити роботу райрад і виконкомів."Усе, що знаходиться на території району (від шкіл і дитсадків до тротуарів) – знаходиться у віданні громади району. Тільки так, отримавши можливості управління, кияни матимуть реальний вплив на усі важливі процеси у місті", - написав він.

Крім того, він виступає за ліквідацію частини міських комунальних підприємств.

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"Частина комунальних підприємств Києва має бути ліквідована, а їхні функції – передані приватним підрядникам. Тоді з'виться можливість надавати якісні послуги киянам, оскільки компанії будуть змагатися на конкурентних засадах. Крім того, це забезпечить створення додаткових робочих місць, а головне – оптимізує витрати і ліквідує низку корупційних ризиків, що пов'язані з нинішньою роботою столичних КП", - стверджує нардеп.

На думку Ткаченка, в підпорядкуванні столичної влади мають залишитися тільки стратегічно важливі підприємства, що займаються енерго- і теплопостачанням, що відповідають за безпеку киян, стратегічні транспортні перевезення і загальний розвиток міста.

"Перезавантаження влади має відбутися вже цього року. Кияни заслуговують на те, щоб повернути собі гордість за місто", - підсумував Ткаченко.



