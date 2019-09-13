 Віце-мера Дніпра Лисенка підозрюють у розкраданні 29 млн грн під час реконструкції мосту, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Інформацію про розкрадання 29,5 млн грн озвучив начальник відділу прокуратури області Ігор Голубинський.

У повідомленні зазначається: "13 вересня, в рамках кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) правоохоронними органами проведено ряд обшуків у приміщеннях Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало капітальний ремонту Нового мосту у м. Дніпро. Встановлено коло підозрюваних у скоєнні вказаного злочину, а саме: заступник міського голови, двоє начальників управлінь міської ради, особа, яка здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор та начальник дільниці підприємства-підрядника.

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В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2018-2019 рр. переможцем тендерів на проведення капітального ремонту Нового мосту у місті Дніпрі на суму понад 376 млн грн було визнано ТОВ "Підприємство МАСТ-БУД". Проте під час виконання ремонтних робіт підприємство допустило низку порушень.

Так, за результатами комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судово-економічної експертизи, зразки бетону, відібрані на мосту, не відповідають класу бетону, зазначеному в проектній документації, встановлені металоконструкції також не відповідають проекту, крім того, завищена вартість будівельних матеріалів.

Свідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості у подальшому були внесені до актів виконаних робіт та підписані посадовцями міської ради.

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Таким чином, вступивши у злочинну змову, посадовці Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю спричинили державі збитки у розмірі 29,5 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як зазначив заступник начальника Управління захисту економіки в області Володимир Лавренчук, наразі слідчі дії тривають, будуть проводитись додаткові експертизи та встановлюватись причетність до вказаного злочину інших осіб".

Як пише місцеве видання Інформатор, підозри вручили таким особам:

Михайло Лисенко - заступник міського голови; Олексій Самілик - заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Петро Шматченко - начальник управління інфраструктури департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Василь Самсонов - представник технічного нагляду за договором із ДП "Жилком"; Михайло Беккер - засновник ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд"; Сергій Розбей - директор ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд"; Микита Заволік - начальник ділянки ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд".

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