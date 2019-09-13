 Віце-мера Дніпра Лисенка підозрюють у розкраданні 29 млн грн під час реконструкції мосту, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.
Інформацію про розкрадання 29,5 млн грн озвучив начальник відділу прокуратури області Ігор Голубинський.
У повідомленні зазначається: "13 вересня, в рамках кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) правоохоронними органами проведено ряд обшуків у приміщеннях Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало капітальний ремонту Нового мосту у м. Дніпро. Встановлено коло підозрюваних у скоєнні вказаного злочину, а саме: заступник міського голови, двоє начальників управлінь міської ради, особа, яка здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор та начальник дільниці підприємства-підрядника.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2018-2019 рр. переможцем тендерів на проведення капітального ремонту Нового мосту у місті Дніпрі на суму понад 376 млн грн було визнано ТОВ "Підприємство МАСТ-БУД". Проте під час виконання ремонтних робіт підприємство допустило низку порушень.
Так, за результатами комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судово-економічної експертизи, зразки бетону, відібрані на мосту, не відповідають класу бетону, зазначеному в проектній документації, встановлені металоконструкції також не відповідають проекту, крім того, завищена вартість будівельних матеріалів.
Свідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості у подальшому були внесені до актів виконаних робіт та підписані посадовцями міської ради.
Таким чином, вступивши у злочинну змову, посадовці Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю спричинили державі збитки у розмірі 29,5 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як зазначив заступник начальника Управління захисту економіки в області Володимир Лавренчук, наразі слідчі дії тривають, будуть проводитись додаткові експертизи та встановлюватись причетність до вказаного злочину інших осіб".
Як пише місцеве видання Інформатор, підозри вручили таким особам:
Михайло Лисенко - заступник міського голови; Олексій Самілик - заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Петро Шматченко - начальник управління інфраструктури департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Василь Самсонов - представник технічного нагляду за договором із ДП "Жилком"; Михайло Беккер - засновник ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд"; Сергій Розбей - директор ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд"; Микита Заволік - начальник ділянки ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд".
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та сходи уже туда
то вчить мову та читайте українською
не напрягаться - не первый раз та и не касается ето их - к станку >
Садить нужно всех, кто проводил тендер.
Безмозглая "прокуратура"/банда гопников - выполняет заказ. Это не проверка - это бандитский наезд.