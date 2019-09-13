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 Віце-мера Дніпра Лисенка підозрюють у розкраданні 29 млн грн під час реконструкції мосту, - прокуратура

Стали відомі деякі подробиці обшуків, які проводилися 13 вересня в Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Інформацію про розкрадання 29,5 млн грн озвучив начальник відділу прокуратури області Ігор Голубинський.

У повідомленні зазначається: "13 вересня, в рамках кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) правоохоронними органами проведено ряд обшуків у приміщеннях Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало капітальний ремонту Нового мосту у м. Дніпро. Встановлено коло підозрюваних у скоєнні вказаного злочину, а саме: заступник міського голови, двоє начальників управлінь міської ради, особа, яка здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор та начальник дільниці підприємства-підрядника.

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В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2018-2019 рр. переможцем тендерів на проведення капітального ремонту Нового мосту у місті Дніпрі на суму понад 376 млн грн було визнано ТОВ "Підприємство МАСТ-БУД". Проте під час виконання ремонтних робіт підприємство допустило низку порушень.

Так, за результатами комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судово-економічної експертизи, зразки бетону, відібрані на мосту, не відповідають класу бетону, зазначеному в проектній документації, встановлені металоконструкції також не відповідають проекту, крім того, завищена вартість будівельних матеріалів.

Свідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості у подальшому були внесені до актів виконаних робіт та підписані посадовцями міської ради.

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Таким чином, вступивши у злочинну змову, посадовці Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю спричинили державі збитки у розмірі 29,5 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як зазначив заступник начальника Управління захисту економіки в області Володимир Лавренчук, наразі слідчі дії тривають, будуть проводитись додаткові експертизи та встановлюватись причетність до вказаного злочину інших осіб".

Як пише місцеве видання Інформатор, підозри вручили таким особам:

Михайло Лисенко - заступник міського голови; Олексій Самілик - заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Петро Шматченко - начальник управління інфраструктури департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Василь Самсонов - представник технічного нагляду за договором із ДП "Жилком"; Михайло Беккер - засновник ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд"; Сергій Розбей - директор ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд"; Микита Заволік - начальник ділянки ТОВ "Підприємство "МАСТ-Буд".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148380
 
 
 Топ коментарі
 
а соевым все не так. конечно, вам коррупционеры близки по духу, свинарчуки из вашей шайки
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Им нравилось как петя коррупционерам руки рубал. Покажите хоть отрубленный ноготь коррупционера.
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Черниговский, не хочешь по нашому мосту поскакать?
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старо - слышал уже от тебя пол года назад - все мечтаешь?
та сходи уже туда
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надоело читать ляпы и ошибки рускаваезычной переводной версии цензора?
то вчить мову та читайте українською Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3660
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10 проц от сметы *****@ть- это норма Как то быстро посчитали и обвинили. Месть Филатову за слова на Коломойского?
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ну це ж їхнє віцемеровське шось поцупити . автодори таможня лісівники не відстають
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Открытие моста , уже всё обговорено со стриптизершей, сам руководитель АП кастинг проводил, а тут такое деньги украли...и это всё не шутки...
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Свиньи петины, Филатов вернул украинские флаги на могилы погибших бойцов?
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флаги забрали, так как выборы же в новороссии намечаются, там их на предвыборных участках развесят.
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Бэня пошел вразнос! Хочет Борю уделать!) Момэнто Амэрыка, бэня!) А Україна, тимчасом, ПОНАДУСЕ! Будемо спостерігати. Хто за кого? Я- за Борю! Дєлаєм ставкі, гаспада!)
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С мостом боря уделался так,что никакого бени не нужно .Там на первых ремонтников еще соевая власть завела стольео дел,что сам борька согласился Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6907
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Гадкий вице-мэр, украл под носом мэра миллион баксов.
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идет большой передел пирога - гражданам
не напрягаться - не первый раз та и не касается ето их - к станку >
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Скромненько так. А могли бы и всё слямзить!
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Вообще то там убытков почти лярд....теперь весь цемент долбить и менять на проэктную марку.....
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Бедная Минакович или как там её, все обсуждают мост, а до её возможной обнажёнки никому и дела нет, а ведь как старалась, как хайпила.... Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7049 Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7049 Вице-мэр Днепра Лысенко подозревается в хищении 29 млн грн при реконструкции моста, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7049
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Кажется, обезжиренную свинюшку Филатова ожидают интересные времена...
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почему обезжиренную? там уже сало можно топить.
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Вот Лысенко посадят теперь а собаку его бойцовскую куда? Придется собаке вместе с ним в тюрьме сидеть.
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Следующий Филатов? Нечего на беню кашлять. А Ахмет известный кидало,не поможет.
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Похоже все на заказ кого ? Скорее всего Бени ,уж там вся свора И Аваков ,и Богдан ,и Заля готовая отрабатывать ...
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Утопите их с камнем на шее! Филатову приготовиться.
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Злые вы, может, люди эти украденные деньги в детский дом отдали))
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Но ведь мост же не слямзили! А ведь могли)))
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Как раз Филатов к месту устроил дифирамбы о своей чести и о бесчестии ИВК .Филатов честный вор , а Беня не честный вор . но никто из них на детдома и садики денег не дает .
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"Победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 млн грн было признано ООО "Предприятие МАСТ-БУД"

Садить нужно всех, кто проводил тендер.
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В ГПУ такие же отморозки как и в криворожских подворотнях. Бенины псы. За кресло мать родную порвут. В ДБНе написано - "подрядчик несёт полную ответственность за качество поставляемых материалов". Заказчик подтверждает объёмы!
Безмозглая "прокуратура"/банда гопников - выполняет заказ. Это не проверка - это бандитский наезд.
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Очень яркий пример всей петиной каденции. На волне Майдана вылезла вся гниль и ворье во главе с шоколадным атоманом. Пээровская банда одела вышиванки.
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