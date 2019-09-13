 Розведення сил, "формула Штайнмаєра" і особливий статус Донбасу, - у Кремлі хочуть зафіксувати "залізні домовленості"

Про це заявив на брифінгу помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є три важливі передумови, які, як нам здається, якщо будуть реалізовані, можуть забезпечити успіх зустрічі у верхах", - сказав представник Кремля.

"Зокрема, треба остаточно врегулювати питання з розведенням сил і засобів у трьох так званих пілотних районах - Станиця Луганська, Золоте і Петровське на лінії зіткнення", - зазначив Ушаков.

Він додав, що "це питання досить давно обговорюють помічники лідерів ("Нормандської четвірки" - ред) і в Контактній групі".

Також читайте: Місцеві вибори на окупованому Донбасі - це "троянський кінь Путіна", - Клімкін

"Ми також вважаємо за важливе напередодні саміту зафіксувати письмово у рамках контактної групи так звану формулу Штайнмаєра, яка передбачає, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на тимчасовій основі в день виборів і на постійній основі - після виборів і підсумкової доповіді БДІПЛ ОБСЄ", - зазначив Ушаков.

Помічник президента зауважив: "Ми знаємо, що на зустрічах, які відбувалися раніше, тих же самітах у Берліні і Парижі, було досягнуто певних домовленостей, яких не завжди українська сторона дотримувалася".

"Ми хочемо, щоб уже була залізна домовленість, яка сприяла тому, що потім буде реальні кроки щодо врегулювання кризи зроблено", - наголосив Ушаков.

За його словами, "треба, окрім домовленостей у контактній групі, підготувати текст, який лідери могли б прийняти за підсумками саміту".

Дивіться також: Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

"Це дуже важливо. Наповнення цього саміту має бути зафіксоване на папері", - заявив помічник президента.

Ушаков додав, що "робота відбувається в закритому порядку". "Якщо буде за темами, які обговорюють, успішне просування, це створить умови для успіху на саміті, як нам здається", - підсумував він.

У Кремлі підтримують пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо проведення в Парижі саміту "Нормандської четвірки", але зазначають, що його дата залежатиме від досягнення попередніх домовленостей на рівні помічників. "Шансів на проведення "нормандського" саміту наступного тижня немає. Якщо робота піде, то жовтень виключати не можна", - заявив Ушаков.

Читайте також: Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський