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Все про:вибори (4488) Кремль (205) Путін (10772) Росія (19832) Штайнмаєр (174) Донбас (12989) нормандська четвірка (561)

 Розведення сил, "формула Штайнмаєра" і особливий статус Донбасу, - у Кремлі хочуть зафіксувати "залізні домовленості"

У Кремлі наполягають на тому, що новий "нормандський" саміт має завершитися "залізними домовленостями", зафіксованими на папері. Домовитися про них хочуть до проведення саміту.

Про це заявив на брифінгу помічник президента РФ Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є три важливі передумови, які, як нам здається, якщо будуть реалізовані, можуть забезпечити успіх зустрічі у верхах", - сказав представник Кремля.

"Зокрема, треба остаточно врегулювати питання з розведенням сил і засобів у трьох так званих пілотних районах - Станиця Луганська, Золоте і Петровське на лінії зіткнення", - зазначив Ушаков.

Він додав, що "це питання досить давно обговорюють помічники лідерів ("Нормандської четвірки" - ред) і в Контактній групі".

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"Ми також вважаємо за важливе напередодні саміту зафіксувати письмово у рамках контактної групи так звану формулу Штайнмаєра, яка передбачає, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на тимчасовій основі в день виборів і на постійній основі - після виборів і підсумкової доповіді БДІПЛ ОБСЄ", - зазначив Ушаков.

Помічник президента зауважив: "Ми знаємо, що на зустрічах, які відбувалися раніше, тих же самітах у Берліні і Парижі, було досягнуто певних домовленостей, яких не завжди українська сторона дотримувалася".

"Ми хочемо, щоб уже була залізна домовленість, яка сприяла тому, що потім буде реальні кроки щодо врегулювання кризи зроблено", - наголосив Ушаков.

За його словами, "треба, окрім домовленостей у контактній групі, підготувати текст, який лідери могли б прийняти за підсумками саміту".

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"Це дуже важливо. Наповнення цього саміту має бути зафіксоване на папері", - заявив помічник президента.

Ушаков додав, що "робота відбувається в закритому порядку". "Якщо буде за темами, які обговорюють, успішне просування, це створить умови для успіху на саміті, як нам здається", - підсумував він.

У Кремлі підтримують пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо проведення в Парижі саміту "Нормандської четвірки", але зазначають, що його дата залежатиме від досягнення попередніх домовленостей на рівні помічників. "Шансів на проведення "нормандського" саміту наступного тижня немає. Якщо робота піде, то жовтень виключати не можна", - заявив Ушаков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148378
 
 
 Топ коментарі
 
Клиент не созрел. Он изначально был просунут сюда с целью сдачи Украины.
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Формула Штанмаєра - це план Путіна поневолення України. Треба не допустити реалізації цього плану в Україні.
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а вот и подводные камни- на временной основе в день выборов (о которых уже открыто говорят) и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада лаптеногого ОБСЕ))Источник: https://censor.net.ua/n3148378
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Наши рассуждения -гадание на кофейной гуще.Орда сказала,что в сентябре нормандского формата не будет.Включила заднюю,чтобы побороть нетерпеливость Вазелина.И на октябрь орда не хочет нормандского формата.Видно хочет с Трампом поторговаться.
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воффка зеленый должен выполнит домашнюю работу подписать сдать все капитулировать а тогда сама четверка самых лидеров и состоится если нет то норманд встречи не будет это так коротко-либо сдать интересы кацапам причем на бумаге подписать либо не будет встречи а обстрелы усилят
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интересно посмотреть с другой стороны кацапов же-ихтамнет то какого хрена они ставят условия?они же не сторона конфликта пусть нейтральная не соседняя страна арбитром командиром этаким будет что как делать- почему они указывают? вы же лапти не есть стороною конфликта тогда вам похрен должно что там апалченцы типа хатят
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Это уже никому не интересно, ни на западе, ни в штатах. попросту нас слили.
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*****!!!! Идите себе столбы на Хрещатике!!!!; Ваи 73% биомассассы будут сидеть дома, когда мв падаль будем вешать на Хрещатике!!!!
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Только ***** забыл сказать зачем Украине ето надо?
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"Піррова перемога", або Чим заплатить Україна за припинення війни - Арестович

https://www.youtube.com/watch?v=vytIGw9te58
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Есть народная мудрость: Послушай чего хочет враг и сделай все наоборот. Потому что как аксиома- враг хочет только тебе зла.
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Оно и понятно, скоро этот скот уберут, а его слив хотят зафиксировать. Разведение сил, "формула Штайнмайера" и особый статус Донбасса, - в Кремле хотят зафиксировать "железные договоренности" - Цензор.НЕТ 4642
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Формула Штанмайера - конец Украины. Путин по факту получит право вето на законы, связанные с евроинтеграцией и НАТО, отмены безвиза и превращения Украины в Новую Бурятию. Они дальше попрутся к границам Польши, Венгрии. Дальше границы не пойдут, но давить и дестабилизировать у них ситуацию будут. По ходу "скасуют" независимость Украины как явление, а деток зебилов отправят служить в какой-нибудь Забайкальский военный округ. Или организуют новый какой-нибудь "Афган". С них станется, даже не сомневайтесь. Им нужно, чтобы за "величие" Кремля кто-то платил. Вот хохлы ОПЯТЬ будут оплачивать счета за свою глупость. Пока не поумнеют. Думаю, лет 30-40 на "учебу" хватит. Ну а там будут другие проблемы: массовая миграция из-за изменений климата, локальные конфликты на этой почве, драка за ресурсы(воду, землю). Будет "весело".
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вы бы,кацапня,для начала с Вейшнорией договорились бы...а то непонятки какие то Розведення сил, "формула Штайнмаєра" і особливий статус Донбасу, - у Кремлі хочуть зафіксувати "залізні домовленості" - Цензор.НЕТ 290

Розведення сил, "формула Штайнмаєра" і особливий статус Донбасу, - у Кремлі хочуть зафіксувати "залізні домовленості" - Цензор.НЕТ 7948
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Посмотрим что заговорят члены ЦВК после их отставки, если конечно успеют.
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"железные договоренности" с мордвой фиксируются только на лбу, и желательно пулей на вылет. Бумажки подписаны с мордой не годятся даже что бы им подтереться.
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Зеленского используют в темную как и Януковича. Задача ЗЕКОманды не сдать Украину Путину, а спровоцировать третий Майдан и гражданскую войну. Ну а далее приходит Путин как миротворец и Украину расчленяют между Россией и Европой.
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