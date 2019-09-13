 Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський планує наступного місяця відвідати Естонію з офіційним візитом.
"Я впевнений, що під час цього візиту, серед іншого, ми зможемо перейняти дуже важливий для України досвід Естонії", - зазначив президент України.
"Ми дуже цінуємо вашу активну і стійку позицію - як особисту, так і державну - щодо підтримки нашого суверенітету, засудження російської агресії проти України і категоричного неприйняття дій Російської Федерації в Криму і на Донбасі", - сказав Зеленський. Також він подякував Естонії за допомогу в різних сферах, а особливо - за лікування і реабілітацію українських військових.
Зі свого боку Кальюлайд підкреслила, що війна на сході України та окупація Криму - це ті речі, які неможливо прийняти. "І ми нагадуватимемо про це знову і знову на міжнародному рівні", - зазначила вона.
Президент Естонської Республіки зазначила, що Україна і міжнародне співтовариство повинні шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, і нещодавнє взаємне звільнення утримуваних осіб може бути "помітним кроком на цьому шляху". "Але це не може статися ціною суверенітету України", - підкреслила Кальюлайд.
Україна ніколи не підписувалася під планом цієї промоскальської хвойди, ніколи не погоджувалася з ним. формула Штайнмайєра - це автономія на постійній основі лЫныры та дыныры, тобто фіксація розвалу України, виконання всіх кацапо-ординських забаганок, кінець України, повна капітуляція! Зелена шмаркля вже лягла та готова?
так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.
МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.
"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?
Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:
На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.
О чем речь?
Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.
Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.
В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.
Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.
Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.
https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
Веселая и Жизнерадостная!
Справедливая!
ну насколько Знаю!))
Встречалась Лично с Ней!
КальюЛайд фамилия переводится как Калью Богатый..Лайд..это скорее Берег))
как то так!))
Эстонский
Dorogoy
Научиться произносить
Kallis
Хеа Пяеваста ТиБлаадь)))