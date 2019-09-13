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 Політика України
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Все про:Зеленський (2736) Естонія (262) Кальюлайд Керсті (28)

 Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі 01

Зеленський планує наступного місяця відвідати Естонію з офіційним візитом.

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"Я впевнений, що під час цього візиту, серед іншого, ми зможемо перейняти дуже важливий для України досвід Естонії", - зазначив президент України.

"Ми дуже цінуємо вашу активну і стійку позицію - як особисту, так і державну - щодо підтримки нашого суверенітету, засудження російської агресії проти України і категоричного неприйняття дій Російської Федерації в Криму і на Донбасі", - сказав Зеленський. Також він подякував Естонії за допомогу в різних сферах, а особливо - за лікування і реабілітацію українських військових.

Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі 02

Зі свого боку Кальюлайд підкреслила, що війна на сході України та окупація Криму - це ті речі, які неможливо прийняти. "І ми нагадуватимемо про це знову і знову на міжнародному рівні", - зазначила вона.

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Президент Естонської Республіки зазначила, що Україна і міжнародне співтовариство повинні шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, і нещодавнє взаємне звільнення утримуваних осіб може бути "помітним кроком на цьому шляху". "Але це не може статися ціною суверенітету України", - підкреслила Кальюлайд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148377
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, купите своему божку лабутены, чтобы этот недоросток был хотя бы на 3 см выше. Ведь фотки получаются будто взрослая тетя пришла в садик к деткам.
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Там вся партия ненавидит Украину и за бабло все продадут, при таких раскладах мы будем в истории очень долго на первом месте. Грузия, размером с одну область Украины не признала ни одной оккупированной территории и отвоевала 80% своих земель. Молдова не признала Преднистровье, мы будем первые, кто сольет целый регион и полуостров, весь мир в шоке, а зеленые выборцы в экстазе, вот такая вот она сила телевизора и отсутствие мозгов.
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Зебилы, купите своему божку лабутены, чтобы этот недоросток был хотя бы на 3 см выше. Ведь фотки получаются будто взрослая тетя пришла в садик к деткам.
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Ой, мелочи. Вот если бы Владимир Александрович был в майке и поиграл своими бицепсами, эта Кальюлайд рядом с ним смотрелась бы попросту жалко.
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якщо вже абсолютно чесно - її тевтонська морда виглядає "аж жалко"
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А тебе, фрезеровщик, который назавжды покынув цэй сайт и навить прыбрав посылання, все бы мужики мышцами играли? Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 5650
Завершение войны не должно произойти за счет потери суверенитета Украины, - Зеленский и Кальюлайд обсудили ситуацию на Донбассе - Цензор.НЕТ 8980
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Нахер лобутены , лучше стринги , скоро встреча в нормадском формате
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не хило ты о своём президенте выражаешься.... Передавай привет Медведчуку
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И это не Президент Украины говорит, а ему говорят. Я худею, господа
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А вы только заметили, что про защиту суверенитета Украины говорят кто угодно только не не первое лицо государства? Он показывает всем своим видом на всех международных встречах, эта тема ему не интересна, её нужно прикрывать.
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Нет, мне все было ясно давно. Просто с каждым днем все круче и круче.
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В мире остался хоть один презендент,на фоне которого это будет смотреться человеком? У племени пигмеев есть презедент?
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Я сегодня слушал его на YES - мне было стыдно что у нас такой президент.
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Там вся партия ненавидит Украину и за бабло все продадут, при таких раскладах мы будем в истории очень долго на первом месте. Грузия, размером с одну область Украины не признала ни одной оккупированной территории и отвоевала 80% своих земель. Молдова не признала Преднистровье, мы будем первые, кто сольет целый регион и полуостров, весь мир в шоке, а зеленые выборцы в экстазе, вот такая вот она сила телевизора и отсутствие мозгов.
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Ну они хотят впехнуть днр/лнр под'особый статус' чтоб контролировать Украину.да зебилы?!
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зб эта эстонка, прямь по живому режет зелемойского, то малое, улыбающийся ошибочка прихоти пьяного отца, так и думает - чего эти Балтийские фошизды меня подставляет и ломает планы.
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що ще за "формула Штайнмайєра"?
Україна ніколи не підписувалася під планом цієї промоскальської хвойди, ніколи не погоджувалася з ним. формула Штайнмайєра - це автономія на постійній основі лЫныры та дыныры, тобто фіксація розвалу України, виконання всіх кацапо-ординських забаганок, кінець України, повна капітуляція! Зелена шмаркля вже лягла та готова?

так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.

МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
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кстати Керсти Супер Женщина!
Веселая и Жизнерадостная!
Справедливая!

ну насколько Знаю!))
Встречалась Лично с Ней!

КальюЛайд фамилия переводится как Калью Богатый..Лайд..это скорее Берег))

как то так!))
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Слышь ты - живешь вроде в Эстоний а язык так и не выучил !!! Кальюлайд это в переводе от слова Калью (kalju)-скала ,а лайд (laid) -островок и тебя наврядли к ней пускали близко, такчто не кизди и учи язык !!!
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Хорошая мысль. Тогда возвращение контроля над территориями на состояние 2013 года И Полное выполнение будапештского договора . Все остальное, сдача государственных интересов, скрытая капитуляция, предательство. Если нет возможности решить это по такой "формуле". То тогда ввод миротворцев стран НАТО на линию соприкосновения с ОРДЛО и Крымом с официальным признанием их оккупированными территориями Украины осуществленные РФ.
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Ганс Христиан, держи краба! Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 1744 (того, который на галерах Завершення війни не повинно статися за рахунок втрати суверенітету України, - Зеленський і Кальюлайд обговорили ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 9079)
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Дошли до того, что президент чужой страны предупреждает нашего Клоуна, чтобы он не добивался мира с парашкой за счет суверенитета своей страны.
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