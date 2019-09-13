 9 меморіалів жертвам Голокосту встановлять у Вінницькій і Житомирській областях

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 12 вересня на пресконференції повідомили представники Українського центру вивчення історії Голокосту.

Пам'ятники встановлюються в рамках проекту "Захистимо пам'ять", який фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини з 2010 року.

Оснащення і відкриття місць пам'яті реалізується Фондом "Меморіал вбитим євреям Європи" в Берліні і Українським центром вивчення Голокосту.

"Проект "Захистимо пам'ять" має архітектурну, пошукову, дослідницьку та освітню складові. Встановлення меморіалів - це повернення пам'яті про трагедію в маленькі містечка", - зазначив Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту.

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В даний етап акції відкриють місця пам'яті в селищах Плисків (два меморіали), Вахнівка (два меморіали), Чуков, Самгородок, Липовець, Хажин, Бараші.

"Місце поховання - все одно це 100 чи тисяча людей - насамперед потрібно захистити від втручання. Архітектори таким чином передбачили в проекті, що ми ці зони закриваємо - копати там більше неможливо. Є власне пам'ятник, який ми погодили з різними інстанціями, на якому коротко написано, що тут сталося. Третій елемент - інформаційна стела, на якій розміщена інформація більш розгорнута про історію життя єврейської громади, історії загибелі і післявоєнна пам'ять. Інформацію подано трьома мовами - українською, івритом і англійською. І також вказано інформацію про інші об'єкти, пов'язані з історією єврейської громади, - розповів науковий співробітник УЦВІГ Михайло Тяглий.

"Відкриття меморіалів проходитиме за участю вчителів місцевих шкіл, які зі своїми учнями в рамках проекту "Захистимо пам'ять" працюють над дослідженням історії Голокосту у своїх селищах вже кілька років і створюють різноманітні матеріали для подальшого вивчення історії", - зазначив Віталій Бобров, координатор освітніх проектів УЦВІГ.

Він додав, що в рамках акції відбувається також встановлення зв'язків між громадами сіл, в яких встановлюється меморіал, і нащадками жертв Голокосту.

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