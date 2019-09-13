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Все про:Вінницька область (373) Житомирщина (454) пам'ятник (530) пам'ять (615) Голокост (49)

 9 меморіалів жертвам Голокосту встановлять у Вінницькій і Житомирській областях

16-19 вересня у Вінницькій і Житомирській областях відкриють 9 меморіалів жертвам Голокосту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 12 вересня на пресконференції повідомили представники Українського центру вивчення історії Голокосту.

Пам'ятники встановлюються в рамках проекту "Захистимо пам'ять", який фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини з 2010 року.

Оснащення і відкриття місць пам'яті реалізується Фондом "Меморіал вбитим євреям Європи" в Берліні і Українським центром вивчення Голокосту.

"Проект "Захистимо пам'ять" має архітектурну, пошукову, дослідницьку та освітню складові. Встановлення меморіалів - це повернення пам'яті про трагедію в маленькі містечка", - зазначив Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту.

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В даний етап акції відкриють місця пам'яті в селищах Плисків (два меморіали), Вахнівка (два меморіали), Чуков, Самгородок, Липовець, Хажин, Бараші.

"Місце поховання - все одно це 100 чи тисяча людей - насамперед потрібно захистити від втручання. Архітектори таким чином передбачили в проекті, що ми ці зони закриваємо - копати там більше неможливо. Є власне пам'ятник, який ми погодили з різними інстанціями, на якому коротко написано, що тут сталося. Третій елемент - інформаційна стела, на якій розміщена інформація більш розгорнута про історію життя єврейської громади, історії загибелі і післявоєнна пам'ять. Інформацію подано трьома мовами - українською, івритом і англійською. І також вказано інформацію про інші об'єкти, пов'язані з історією єврейської громади, - розповів науковий співробітник УЦВІГ Михайло Тяглий.

"Відкриття меморіалів проходитиме за участю вчителів місцевих шкіл, які зі своїми учнями в рамках проекту "Захистимо пам'ять" працюють над дослідженням історії Голокосту у своїх селищах вже кілька років і створюють різноманітні матеріали для подальшого вивчення історії", - зазначив Віталій Бобров, координатор освітніх проектів УЦВІГ.

Він додав, що в рамках акції відбувається також встановлення зв'язків між громадами сіл, в яких встановлюється меморіал, і нащадками жертв Голокосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пам'ятаємо і ніколи не допустимо повторення помилок минулого", - Порошенко звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148371
 
 
 Топ коментарі
 
Жертвам Голодомора уже памятники поставили в этих областях?
Или сначала выплатим деньги израильским пенсионерам ?
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Притом шо сами "жертвы холокоста" голодомор категорически не признают. Как же тяжело строить Украину будучи хохлами малороссами...любой об тебя ноги вытирает как хочет...
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А может жертвам Голодомора надо сначала по всей Украине установить, а потом уже про других думать. Израиль признал Голодомор?
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Жертвам Голодомора уже памятники поставили в этих областях?
Или сначала выплатим деньги израильским пенсионерам ?
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А может жертвам Голодомора надо сначала по всей Украине установить, а потом уже про других думать. Израиль признал Голодомор?
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Тогда, я тоже своим детям буду рассказывать, что холокост это все выдумки
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Холокост не видумка, але цифри загиблих євреї завищували в рази. Прикладом може служити найбільший концтабір у Європі - Аушвіц.
Спочатку єврейські історики назвали цифру у 7 мільонів жертв. Коли почали розбиратися, то виявилось що всіх євреїв загинуло (в тому числі солдат, підпільників і партизан) не більше 6 мільонів (5,5 в останіх дослідженнях), цифру зрізали до 4 мільонів. Потім почалися справжні дослідження і цифра опустилась до 1,5 мільона, з яких євреїв було коло 1,1 мільона.
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Слово «голокост» походить через англ. Holocaust і лат. holocaustum від грец. ὁλόκαυστον. Воно являє собою форму середнього роду іменника ὁλόκαυστος, утвореного від ὅλος - «цілий», або «цілковитий» та καύστος - «спалений», «спопелений» (в контексті ритуального жертвоприношення)[2]. Вимова «голокост» пов'язана із посередництвом англійської мови при запозиченні (у разі запозичення прямо з латини або грецької мало бути «голокавст», «олокавст»); форма «холокост» - з додатковим посередництвом і російської мови. Спочатку слово «голокост» мало релігійний підтекст, але також вживалося протягом сторіч стосовно катастроф та великого лиха переважно пов'язаних із пожежами. До прикладу, крім іншого, його використовували на позначання геноциду вірменів османами 1909 р., для опису великих пожеж в Міннесоті (США), 1918 р тощо.
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Притом шо сами "жертвы холокоста" голодомор категорически не признают. Как же тяжело строить Украину будучи хохлами малороссами...любой об тебя ноги вытирает как хочет...
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Може Зєлю краще не малоросом називати, а хахлом?...
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А нащадки тих, хто разом із москалями влаштували українцям Голодомори-Геноциди теж встановлять меморіали в себе на Ізраїлі ? Має бути якийсь паритет, егеж ?
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Вятровича на них нет!

Он бы поставил жесткие условия евреям: Голодомор за Голокост !
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Богоугодні діяння. Євреї виділяють кошти на меморіали, на догляд за єврейськими кладовищами і т.д Молодці, тримаються один одного. А українці маються десятиліттями в з"ясуванні кількості зради і перемоги. Така собі національна забавка
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Какой-такой холокост??? Нічєго подобного - в Бабьйєм Яру погіблі нє только йєврєйі - із 130 тисяч только 30, а в основном там расстрєляни українці. А також інші народи. Наскільки мені відомо, то якраз такий аргумєнт заявляйєт Ізраїль, відмовляючись визнавати Голодомор, бо мол тоді від голоду мерли не тільки українці
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Треба там висококласними незалежними спеціалістами провести наукову експертизу...стосовно Голодомору величезний фактаж...а Холокост лише суцільні емоції.
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для цього потрібна українська влада та політична воля
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Провел уже исследования какой то деятель. Даже книгу написал, в которой четко с фактами доказывает, что не было никакого холокоста. Так Израиль книгу запретил.
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Євреї виділяють з державного бюджету України кошти на меморіали, на догляд за єврейськими кладовищами і т.д
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Когда уже будут устанавливать памятники украинцам? Гитлер уничтожал в среднем по 600 тысяч в год, а его последователи с 1994 года уничтожают по 800 тысяч украинцев в год.
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Коли в Україні при владі будут українці.
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зюзі, ви молодці
звісно, нашо нам пам'ятники жертвам голодомору, жертвам кацапської агресії на Донбасі?
саме на часі пам'ятники жертвам холокосту
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Закрываем методичку, выходим с проходной Рошена и внимательно читаем:

Памятники устанавливаются в рамках проекта "Защитим память", который финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии с 2010 года.

А на деньги украденные панамскими мародерами можно было памятников до Буркина-Фасо поставить 9 мемориалов жертвам Холокоста установят в Винницкой и Житомирской областях - Цензор.НЕТ 1408
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"Международный проект «Защитим память» Фонда «Мемориал убитым евреям Европы» в тесном сотрудничестве с Украинским центром изучения истории Холокоста имеет целью обустройства мест массовых захоронений еврейских и цыганских жертв немецкой оккупации" - тобто Гітлер воював з євреями та циганами і вони його перемогли?
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