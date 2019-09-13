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 Політика України
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Все про:Зеленський (2736) США (5392) Чалий (140) Данилюк Олександр (333) Єрмак Андрій (13) Офіс Президента (91)

 Данилюк і Єрмак відсторонили посольство від підготовки візиту Зеленського в США, - Чалий

Якби в Офісі президента дослухались до порад Посольства України в США, то візит Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів посол України в США Валерій Чалий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Зразу, зразу", — сказав посол України в США. Про які саме поради йшлось, Валерій Чалий не відповів. "Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись".

Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.

Також читайте: Чалий: Підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні

"Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною", — сказав Чалий.

Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон посольство України не займається. Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів на себе.

"Думаю, це варто все-таки сказати. В липні, протягом свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомогти посольства і самі будуть займатись підготовкою візиту. І власне з цього періоду підготовкою візиту посольство не займається. Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно поінформував Банкову", — сказав посол.

Валерій Чалий складає свої повноваження 15 вересня. Нового посла України в США ще не призначили.

Читайте також: Зеленський ухвалив рішення про заміну 12 керівників посольств, у т.ч. у США, - Офіс Президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148370
 
 
 Топ коментарі
 
Це все по зебільному. Команда , яка прийшла до влади--гопникі і наперстникі,але світ це бачить--тому і немає ніяких успіхів на міжнародній сцені. Хто буде допомагати тим,хто лягає сам під путіна.
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Не сцыте ребята, зеленскому организует поездку в вашингтон та же кампания, что и организовывала корпоративы с его участием. В конце то концов, не за политикой едит малорос в сша, а за развлекухой пиндосов.
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Если бы в Офисе президента прислушивались к советам Посольства Украины в США, то визит Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации.

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ТЫ СОВЕТЧИК КУЕВ

ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПАРАШЕНКО СДЕЛАЛ ВИЗИТ В АМЕРИКУ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ОБАМОЙ ПОСЛЕ 4 месяцев

А ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ТРАМПА ВСТРЕЧА С ПАРАШЕНКО БЫЛА ЧЕРЕЗ 5 месяцев И ТО МИМОХОДОМ

УЧИТЫВАЯ ШО ЧАЛЫЙ СТАВЛЕННИК ПАРАШЕНКО МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ

ШО ОН НАВЕРНЯКА ПОСТАРАЛСЯ БЫ НАГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ КАК ЭТО ДЕЛАЛИ и ДЕЛАЮТ ВСЕ ШАКАЛАДНЫЕ ХОЛУИ.
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А как бы Вы относились к посольству, когда у президента Штатов такое мнение об Украине и украинском правительстве?
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Це все по зебільному. Команда , яка прийшла до влади--гопникі і наперстникі,але світ це бачить--тому і немає ніяких успіхів на міжнародній сцені. Хто буде допомагати тим,хто лягає сам під путіна.
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Простите но ЗЕпрезидент который хером (наверное на полшестого) херачит по клаве (несуществующей) - вот в таких вот "умных" советах не нуждается - тоже, дипламаты ***
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Не сцыте ребята, зеленскому организует поездку в вашингтон та же кампания, что и организовывала корпоративы с его участием. В конце то концов, не за политикой едит малорос в сша, а за развлекухой пиндосов.
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чалый за. 5 лет бездельничания в добре. тепле.. с плотной жратвой вошел во вкус за деньги украинских налогоплательщиков. Хватит вали домой банда песов ждет
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ну,то есть ты признала,что на загнивающем западе с добром ,теплом,плотной жратвой все нормально Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый - Цензор.НЕТ 2609.в отличие от твоей процветающей скрепной бензоколонки...отсюда и черная зависть .
кацаплянка...не в Америке вам президентов менять надо,и не в Украине-а у себя дома и регулярно.тогда и жизнь наладится
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Розкажу історію старшого товариша з далекого 1950 року, коли він був школярем.

Вчителька на політінформації розказувала про клятих буржуїв з далекої Америти, які вони погані, непрацюють, негрів тероризують і т. д.
Проте голодні школярі слухали цю ф...ню і один запитав, бо був голодний:
- А що їдять кожного дня буржуїни?
Питання збило "учительницу с Востока" з пантелику.
Проте подумавши сказала:
- Мабуть вони їдять кожного дня курку!
І голодні сільські учні Срани Савєтов захотіли в Америку до тієї курки, яку вони їли принаймі раз в місяць.
Ця "курка на щодень" вичистила з юних голівок всю "совєтськую агітацію" на все життя. Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый - Цензор.НЕТ 6445
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Зебіли як то ласкаво звучить,а дебіли-це те що треба.Охвіс з смотрящим Бодьой займається організацієй візиту
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Висший пилотаж - один рулит, а всех тошнит.
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А падати будемо всі! Данилюк и Ермак отстранили посольство от подготовки визита Зеленского в США, - Чалый - Цензор.НЕТ 7785
Пілот як правило завжди втече
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А тепер і ясно про кого сказав Лавруша: "деділи бл...ть"!
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Чалого ніяк не поміняють, хоч і відсторонили від конкретних справ.

А чого не поміняють? А тому що американці не кожному агреман нададуть. Видать, зебільний клован пропонує послом таких, що Помпео від тих кандидатур воротить, перевертає навиворіть... Тут, як звиздить Пристайко з Богданом - візит; а свого посла в США вони не мають. Вчать їх, вчать... Чого вчать? Скоріш за все, що беня хоче в послах бачити свого особистого адвоката...
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Если бы в Офисе президента прислушивались к советам Посольства Украины в США, то визит Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации.

======================================================================

ТЫ СОВЕТЧИК КУЕВ

ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПАРАШЕНКО СДЕЛАЛ ВИЗИТ В АМЕРИКУ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ОБАМОЙ ПОСЛЕ 4 месяцев

А ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ТРАМПА ВСТРЕЧА С ПАРАШЕНКО БЫЛА ЧЕРЕЗ 5 месяцев И ТО МИМОХОДОМ

УЧИТЫВАЯ ШО ЧАЛЫЙ СТАВЛЕННИК ПАРАШЕНКО МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ

ШО ОН НАВЕРНЯКА ПОСТАРАЛСЯ БЫ НАГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ КАК ЭТО ДЕЛАЛИ и ДЕЛАЮТ ВСЕ ШАКАЛАДНЫЕ ХОЛУИ.
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Єслі би вибрали Пітра Аліксєіча прізідєнтом, то Трамп би і дальше продолжал чістіть батінкі сивачоламу гетьману!! А тєпєрь зебіли сталі падстілкамі піндосавскімі!! Прі Парашенку такова небило!!
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