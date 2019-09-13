 Данилюк і Єрмак відсторонили посольство від підготовки візиту Зеленського в США, - Чалий

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів посол України в США Валерій Чалий, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Зразу, зразу", — сказав посол України в США. Про які саме поради йшлось, Валерій Чалий не відповів. "Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись".

Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.

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"Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною", — сказав Чалий.

Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон посольство України не займається. Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів на себе.

"Думаю, це варто все-таки сказати. В липні, протягом свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомогти посольства і самі будуть займатись підготовкою візиту. І власне з цього періоду підготовкою візиту посольство не займається. Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно поінформував Банкову", — сказав посол.

Валерій Чалий складає свої повноваження 15 вересня. Нового посла України в США ще не призначили.

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