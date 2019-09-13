 Данилюк і Єрмак відсторонили посольство від підготовки візиту Зеленського в США, - Чалий

Про це в інтерв’ю Голосу Америки розповів посол України в США Валерій Чалий, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Зразу, зразу", — сказав посол України в США. Про які саме поради йшлось, Валерій Чалий не відповів. "Я не можу їх розкривати. Їх знає найвище керівництво країни. Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись".
Також, на думку посла, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту в Білий дім.
"Буде коротка зустріч протягом Генасамблеї ООН В Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту у Вашингтон до Білого дому. І не тільки зустрічі з президентом США, але й візиту в Конгрес, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто зі всіма тими, хто працює з Україною", — сказав Чалий.
Зараз організацією візиту Зеленського у Вашингтон посольство України не займається. Чалий розповів, що це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі двох президентів на себе.
"Думаю, це варто все-таки сказати. В липні, протягом свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомогти посольства і самі будуть займатись підготовкою візиту. І власне з цього періоду підготовкою візиту посольство не займається. Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно поінформував Банкову", — сказав посол.
Валерій Чалий складає свої повноваження 15 вересня. Нового посла України в США ще не призначили.
Все Посольство под подозрением
кацаплянка...не в Америке вам президентов менять надо,и не в Украине-а у себя дома и регулярно.тогда и жизнь наладится
Вчителька на політінформації розказувала про клятих буржуїв з далекої Америти, які вони погані, непрацюють, негрів тероризують і т. д.
Проте голодні школярі слухали цю ф...ню і один запитав, бо був голодний:
- А що їдять кожного дня буржуїни?
Питання збило "учительницу с Востока" з пантелику.
Проте подумавши сказала:
- Мабуть вони їдять кожного дня курку!
І голодні сільські учні Срани Савєтов захотіли в Америку до тієї курки, яку вони їли принаймі раз в місяць.
Ця "курка на щодень" вичистила з юних голівок всю "совєтськую агітацію" на все життя.
Пілот як правило завжди втече
А чого не поміняють? А тому що американці не кожному агреман нададуть. Видать, зебільний клован пропонує послом таких, що Помпео від тих кандидатур воротить, перевертає навиворіть... Тут, як звиздить Пристайко з Богданом - візит; а свого посла в США вони не мають. Вчать їх, вчать... Чого вчать? Скоріш за все, що беня хоче в послах бачити свого особистого адвоката...
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ТЫ СОВЕТЧИК КУЕВ
ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ПАРАШЕНКО СДЕЛАЛ ВИЗИТ В АМЕРИКУ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ОБАМОЙ ПОСЛЕ 4 месяцев
А ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ ТРАМПА ВСТРЕЧА С ПАРАШЕНКО БЫЛА ЧЕРЕЗ 5 месяцев И ТО МИМОХОДОМ
УЧИТЫВАЯ ШО ЧАЛЫЙ СТАВЛЕННИК ПАРАШЕНКО МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ
ШО ОН НАВЕРНЯКА ПОСТАРАЛСЯ БЫ НАГАДИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ КАК ЭТО ДЕЛАЛИ и ДЕЛАЮТ ВСЕ ШАКАЛАДНЫЕ ХОЛУИ.