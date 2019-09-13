EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3860  138
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4488) Зеленський (2736) Донбас (12989) мінські угоди (1607) нормандська четвірка (561)

 Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав умови проведення виборів в окупованій частині Донбасу. Він нагадав, що ці умови прописані в Мінських домовленостях.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після виведення російських військ та за українським законодавством. Про це він повідомив на спільній з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд прес-конференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Інформацію про можливість виборів на окупованих територіях я можу прокоментувати тільки після того, як ми домовимося (щодо проведення виборів – ред) у "нормандському форматі", тому що це є частиною мінських домовленостей. Тому зараз про це зарано говорити, це може бути у нас з вами тільки теоретичний діалог", - заявив він.

За словами президента, умови проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу прописані у Мінських домовленостях.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде спочатку виведення військ РФ, а потім вибори, Зеленський сказав: "Так. А що, може бути по-іншому?"

Дивіться також: Розпуск ЦВК пов'язаний із виборами на Донбасі, - Порошенко. ВIДЕО

"Ми готуємо план нашої розмови (в "нормандському форматі" - Ред), зараз узгоджуємо просто дату, потім наше суспільство дізнається про всі деталі", - підкреслив він.

"Спочатку – питання обміну людей, потім – питання розведення військ, потім ми говоримо про розведення військ по всі території - це 400 км, тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованій території", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях можливе лише за українським законодавством.

"Я думаю, що кожен українець вважає, що Донбас – це Україна, то місцеві вибори там повинні бути, але повинні бути за українським законодавством. Всі інші деталі та терміни я не можу з вами зараз обговорювати", - резюмував він.

Також читайте: "Ми цього не допустимо", - терорист Ходаковський заявив, що вони не виконуватимуть мінські угоди в частині виборів на окупованих територіях. ВIДЕО



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148368
 
   
 Топ коментарі
 
13 число, п"ятниця. День шута горохового.
 показати весь коментар
 
А воно сьогодні "в ударе". Шутить як в кварталі.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну да ,вам ни кто ничего не должен.Чего ж ваш воен петя за 5 лет срым не отбил.
 показати весь коментар
 
 
"Зеленский подчеркнул, что проведение местных выборов на оккупированных территориях возможно лишь по украинскому законодательству."

Вот ни капли не сомневаюсь, что по украинскому. Зе-команда при ведущем участии Портнова разработает новое "украинское" законодательство по выборам на оккупированной части Донбасса, по этому "украинскому" законодательству "выборы" и проведут. Кто-то сомневается, что послушное стадо зелёных говнюков из "Слуги народа" в Раде проголосует за какую угодно предложенную Портновым хрень и за какое угодно предательство интересов Украины?
 показати весь коментар
 
 
так і я про те ж - але зеботара як сере на (подивись вище)
 показати весь коментар
 
Его спросили журналичты о "войсках РФ", Вовка же не сказал ни слова, он избегает этого, вы слепые? Зачем давать новости такое заглавие, если этот конюх не признает присутствие именно российских войск на Донбассе? Мы воюем с "повстанцами", забыли чтоли, лопухи?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сегодня Зе поддержал продление санкций против кацапья,та еще и выступил по этому поводу.Так шо сегодня двойная зрада.
 показати весь коментар
 
 
Но по так называемой формуле Штайнмайера, довбень. Русские уже требуют письменного закрепления этой формулы. После того, как ты это подпишешь, все. Ты нам больше уже ничего можешь не рассказывать, дороги назад не будет.
 показати весь коментар
 
 
По заголовку статьи выходит такое: у вас угнал машину бандюк , посадил на заднее сиденье военного и приехал к вам требовать что бы вы заправили угнанную машину так как она по документам ваша, а вы такой себе умный говорите: я заправлю машину если этот военный выйдет из моей машины )) Примерно так)
А машину то вам никто не собирается отдавать, только будут приезжать заправиться )) а в дальнейшем и за деньгами на запчасти ))
 показати весь коментар
 
Нова влада в Україні призначає колишніх корупціонерів часів Януковича. Звернути увагу на це просять президента України Володимира Зеленського. Лист йому направив Аскольд Лозинський, який двічі обирався головою Українського Конгресового Комітету США, двічі президентом Світового Конгресу Українців, належить до керівних та наглядових органів американських професійних товариств та організацій.

загрузка...

«В Україні, на мою думку, дві найбільші небезпеки - це Москва і корупція. Невідомо, котра гірша. Тому бажаю звернути увагу на деякі кадрові призначення вашої адміністрації, котрі вказують на хронічну проблему. Не може бути так, як було. На жаль, тим, хто формує кадрову політику у вашій команді, не вдалося уникнути кадрових помилок», - пише Лозинський.
 показати весь коментар
 
Минские соглашения нужны были с одной целью
наломанные дрова ментовского солдафона Гелетея и пороха собрать в Иловайске
всё
давно собрали
там подписи двух покойников и каких-то безродных
пора забывать о минских соглашениях.
 показати весь коментар
 
Повинна бути вивезена військова техніка, або на території РФії, або за р. Дніпро.
 показати весь коментар
 
Они с Пристайко вообще в одной реальности или в параллельных находятся?
 показати весь коментар
 
 
Обычное прощупывание почвы и создание информационного шума, когда время придет, поедет и подпишет документ, в котором будут учтены все кацапские хотелки, с молниеносной ратификацией в ВР, а Зе!лекторату скажет: "А нас никто не спрашивал. Вот такие эти европейцы предатели, поэтому давайте с русскими дружить, ведь они же нам помогли войну на Донбассе остановить".
 показати весь коментар
 
Після спілкування Президента Ігоря Коломойського зі своїми слугами в Києві за чашкою кави, на вітання «СЛАВА УКРАЇНІ» тепер будуть відповідати: «ЄВРЕЯМ СЛАВА!».
Громадянам України необхідно вивчити іврит, щоб розуміти мову нового Уряду, обраного 73% електорату «по приколу». На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: олигарх Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко і крiворожец українофоб.Зараз <************* и антихрист знищує стовпи, на яких стоїть держава: армія, мова, віра, пресує «ArcelorMittal» i продає Китаю акції оборонного підприємства «Мотор-Сiч».
Олігарх повернувся з Ізраїлю в Україну з однією метою - грабувати її економіку. Під прикриттям шлімазла Халапоротько «смотрящий» тепер буде це робити не соромлячись, відкрито. Механізмів захисту від єврея вже майже немає. Як сказав мер міста Дніпра пан Борис Філатов: «Всё, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».

 показати весь коментар
 
 
Учи тюремный жаргон, скоро понадобится тебе знание его.
 показати весь коментар
 
Для Зе сбрехать что на рояле сыграть
 показати весь коментар
 
 
Я рад, что он озвучио наконец-то свою позицию
 показати весь коментар
 
он всегда это говорил, не ведись на методички порохоботов.
 показати весь коментар
 
Перво-наперво нужно зафиксировать, что укрозаконы такое же фуфло и лажа, как и вся укрополитика и укрогосударство. А из этого следует, что находясь в здравом уме, никто не собирается проводить по ним выборы, а уж тем более жить.
 показати весь коментар
 
Порохоботы, шо опять не так? Петя хотел по другому?
 показати весь коментар
 
 
тут підтримаю кловуна , але кацапи ніколи не підуть з Лугандонії . а це означає шо і виборів там не буде .
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору