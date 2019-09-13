 Вибори в окупованій частині Донбасу відбудуться після виведення військ РФ і за українськими законами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після виведення російських військ та за українським законодавством. Про це він повідомив на спільній з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд прес-конференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Інформацію про можливість виборів на окупованих територіях я можу прокоментувати тільки після того, як ми домовимося (щодо проведення виборів – ред) у "нормандському форматі", тому що це є частиною мінських домовленостей. Тому зараз про це зарано говорити, це може бути у нас з вами тільки теоретичний діалог", - заявив він.
За словами президента, умови проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу прописані у Мінських домовленостях.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде спочатку виведення військ РФ, а потім вибори, Зеленський сказав: "Так. А що, може бути по-іншому?"
"Ми готуємо план нашої розмови (в "нормандському форматі" - Ред), зараз узгоджуємо просто дату, потім наше суспільство дізнається про всі деталі", - підкреслив він.
"Спочатку – питання обміну людей, потім – питання розведення військ, потім ми говоримо про розведення військ по всі території - це 400 км, тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованій території", - наголосив президент.
Зеленський підкреслив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях можливе лише за українським законодавством.
"Я думаю, що кожен українець вважає, що Донбас – це Україна, то місцеві вибори там повинні бути, але повинні бути за українським законодавством. Всі інші деталі та терміни я не можу з вами зараз обговорювати", - резюмував він.
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Вот ни капли не сомневаюсь, что по украинскому. Зе-команда при ведущем участии Портнова разработает новое "украинское" законодательство по выборам на оккупированной части Донбасса, по этому "украинскому" законодательству "выборы" и проведут. Кто-то сомневается, что послушное стадо зелёных говнюков из "Слуги народа" в Раде проголосует за какую угодно предложенную Портновым хрень и за какое угодно предательство интересов Украины?
А машину то вам никто не собирается отдавать, только будут приезжать заправиться )) а в дальнейшем и за деньгами на запчасти ))
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«В Україні, на мою думку, дві найбільші небезпеки - це Москва і корупція. Невідомо, котра гірша. Тому бажаю звернути увагу на деякі кадрові призначення вашої адміністрації, котрі вказують на хронічну проблему. Не може бути так, як було. На жаль, тим, хто формує кадрову політику у вашій команді, не вдалося уникнути кадрових помилок», - пише Лозинський.
наломанные дрова ментовского солдафона Гелетея и пороха собрать в Иловайске
всё
давно собрали
там подписи двух покойников и каких-то безродных
пора забывать о минских соглашениях.
Громадянам України необхідно вивчити іврит, щоб розуміти мову нового Уряду, обраного 73% електорату «по приколу». На Майдані під кулями Воронезького спецназу з фанерними щитами в руках і під крижаними струменями води при мінус 15, що били з брандспойтів кримського «Беркута», протестували і гинули патріоти України, а у владу прийшли євреi: олигарх Коломойський, двічі судимий рецидивіст Рабинович, мер Харкова хавэр Геннадій Кернес, «метанова принцеса» Капітельман, пан Антон Геращенко і крiворожец українофоб.Зараз <************* и антихрист знищує стовпи, на яких стоїть держава: армія, мова, віра, пресує «ArcelorMittal» i продає Китаю акції оборонного підприємства «Мотор-Сiч».
Олігарх повернувся з Ізраїлю в Україну з однією метою - грабувати її економіку. Під прикриттям шлімазла Халапоротько «смотрящий» тепер буде це робити не соромлячись, відкрито. Механізмів захисту від єврея вже майже немає. Як сказав мер міста Дніпра пан Борис Філатов: «Всё, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».