 Від запропонованих змін до Податкового кодексу (законопроєкт №1210) бюджет недоотримає 3 мільярди доларів, - президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Каленков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.
За його словами, підвищення податку може різко скоротити кількість робочих місць на профільних українських підприємствах – Інгулецький ГЗК, Північний ГЗК і Центральний ГЗК.
"Щоб люди уявляли собі масштаби цієї катастрофи. Не кажучи вже про те, що суміжні підприємства, а це фактично на три можна відразу множити. Це обсяг який втратить "Укрзалізниця", порти, які перевалюють наші вантажі. Для економіки країни буде завдано величезної шкоди", - сказав він.
За словами Каленкова, ситуація, яка буде для України ще більш прикра – це те, що ми втратимо свої ринки в Європі на користь російських виробників.
"16 млн тонн йдуть російському "Металоінвест". Що це означає для валютного курсу і для зростання цін ви все можете зрозуміти, тому що це велика цифра – мова йде про близько 3 мільярдів доларів, які країна отримує валютної виручки від експорту залізорудної сировини. Вони будуть під питанням. Більшу частину з них ми втратимо", - підсумував президент "Укрметаллургпрому".
А вот и разгадка почему ЗЕсепар клика спешит с принятием этого закона. Вот именно для этого ЗЕсепар клика колаборантов кремлёвских и принимает этот закон.
Скоро уже не единственное.
тыщу лет можно копать и не выкопать...
там жила FeO от курска до желтых вод....
)))))))))))))))))))))
ведь ГОКи работают с бедной рудой
так что окатыши это уже не совсем сырье
кстати самый лучший снаряд для рогатки.. как эксперт говорю....
в свое время всегда в карманах имелись)))0
и кстати а почему ни слова про ЮГОК??
их было в кривом роге вроде 4
Доходы Ахметки - аж на 2% могут упасть - БЕДА !!!!
он спасает экологию в кривом роге
его маме станет легче дышать
а безработица это проблемы зебилов ))))
Или вы считаете что руда сгниет если её по шурику не продать ?
берегите и сосите лапу..)))))))))
тем более бедная руда НИКОМУ НЕ НУЖНА...
только на ГОКи
остановите все гоки в кривом роге ))))) дураки
а это остановит карьеры и.... тд и тп
Так что давайте орлы мальдивского мородера, - спасайте бизнес партнера ПАПы.
Рассказывайте что руда - как молоко - сразу не продашь- прокиснет. И потому отдавать её олигархам надо еще и с доплатой.