EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  1279  43
Все про:Податковий кодекс (106) Каленков Олександр (49)

 Від запропонованих змін до Податкового кодексу (законопроєкт №1210) бюджет недоотримає 3 мільярди доларів, - президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Каленков

Заплановані зміни в податкове законодавство України, а саме закону №1210 в частині рентних платежів завдадуть збитки для економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, про це заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, підвищення податку може різко скоротити кількість робочих місць на профільних українських підприємствах – Інгулецький ГЗК, Північний ГЗК і Центральний ГЗК.

"Щоб люди уявляли собі масштаби цієї катастрофи. Не кажучи вже про те, що суміжні підприємства, а це фактично на три можна відразу множити. Це обсяг який втратить "Укрзалізниця", порти, які перевалюють наші вантажі. Для економіки країни буде завдано величезної шкоди", - сказав він.

За словами Каленкова, ситуація, яка буде для України ще більш прикра – це те, що ми втратимо свої ринки в Європі на користь російських виробників.

"16 млн тонн йдуть російському "Металоінвест". Що це означає для валютного курсу і для зростання цін ви все можете зрозуміти, тому що це велика цифра – мова йде про близько 3 мільярдів доларів, які країна отримує валютної виручки від експорту залізорудної сировини. Вони будуть під питанням. Більшу частину з них ми втратимо", - підсумував президент "Укрметаллургпрому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бізнес вимагає права вето абсурдних законопроєктів, - Каленков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148362
 
 
 Топ коментарі
 
После плана штанмаера Украине экономика не нужна будет.
 показати весь коментар
 
Спасибо зебилам... вы сделали это вместе.
 показати весь коментар
 
Та якось вже байдуже. Зелене бидло гуляє. ХавайТе!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От предлагаемых изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) бюджет недополучит 3 миллиарда долларов, - президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Каленков - Цензор.НЕТ 5593 Так пока выше сказанные только в вашей команде
 показати весь коментар
 
 
Можливі втрати в металургії компенсуються вилученими гігантськими обсягами контробандних сигарет, що потоком підуть в Україну внаслідок зростання в 2,5 раза акцизів на українські сигарети.
 показати весь коментар
 
Во как Ахметова приплющило от инициатив Коломойши...)))
 показати весь коментар
 
Внаслідок зростання акцизів зменшиться виробництво цигарок і перехід населення на тютюн. А на контрабанду акциз ніяк не вплине. Контрабанда- це ліва контрафактна продукція з якої взагалі ніякий акциз не платився і платитись не буде.
 показати весь коментар
 
После плана штанмаера Украине экономика не нужна будет.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо зебилам... вы сделали это вместе.
 показати весь коментар
 
 
Глашатай Ахметова уполномочен заявить о том, что Рыжий не согласен на увеличение налогов и собирается шантажировать Украину сокращением рабочих мест.
 показати весь коментар
 
 
Скільки вже Ахмєтов заплатив експертам за апаколіксисті розповіді про підняття на 2% рентних платежів?
 показати весь коментар
 
а пишут, что будет в 10 раз больше, чем в раше.
 показати весь коментар
 
Та якось вже байдуже. Зелене бидло гуляє. ХавайТе!
 показати весь коментар
 
 
если ******** не заметила, то уже всех за 5 лет выбросили на самообеспечение, по-этому как-то абсолютно похер, что будет с рыжим тараканом или другим питухом на госдотациях.
 показати весь коментар
 
По словам Каленкова, ситуация, которая будет для Украины еще более обидная - это то, что мы потеряем свои рынки в Европе в пользу российских производителей.

А вот и разгадка почему ЗЕсепар клика спешит с принятием этого закона. Вот именно для этого ЗЕсепар клика колаборантов кремлёвских и принимает этот закон.





 показати весь коментар
 
 
С учетом того,что Беня заинтерсовался металлургией -может просто так пытаются все обанкротить,чтобы Беня все скупил за копейки?
 показати весь коментар
 
Коломойский признался, что Зеленского на выборах поддержали почти все олигархи«В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…», - заявил он в интервью «Украинской правде» и добавил, что Ринат Ахметов - в их числе...
 показати весь коментар
 
Среди производителей продуктов цветной металлургии первое место на рынке Украины попрежнему занимает холдинг Alumeta Group с центральным активом, которым является Броварской алюминиевый завод (BRAZ), это единственное в своей отрасли предприятие в Украине с полным циклом производства алюминия.

Скоро уже не единственное.
 показати весь коментар
 
Прально, сырьё сохраним а ЗЕбилов подсрачниками на улицу выгоним. Пущай зебилоскот травку жуёт...Не волнуйся, ЗЕбилы тебя поймут, ради ЗЕкоманды и сохранниея кучи руды...ЗЕбилы готовы потерпеть.
 показати весь коментар
 
 
да этой бедной железной руды в кривом роге несчитано.
тыщу лет можно копать и не выкопать...
там жила FeO от курска до желтых вод....
)))))))))))))))))))))
ведь ГОКи работают с бедной рудой
так что окатыши это уже не совсем сырье
кстати самый лучший снаряд для рогатки.. как эксперт говорю....
в свое время всегда в карманах имелись)))0
и кстати а почему ни слова про ЮГОК??
их было в кривом роге вроде 4
 показати весь коментар
 
Меньше сырья вывезут за границу по халявной цене - КАКОЕ ГОРЕ !!!

Доходы Ахметки - аж на 2% могут упасть - БЕДА !!!!
 показати весь коментар
 
 
зеленка молодец
он спасает экологию в кривом роге
его маме станет легче дышать
а безработица это проблемы зебилов ))))
 показати весь коментар
 
 
То есть распродавать сырье по дешовке - это хорошо? К стати, то самое сырье, которое принадлежит народу Украины.
Или вы считаете что руда сгниет если её по шурику не продать ?
 показати весь коментар
 
 
ее там на 10000 лет копания..)))
берегите и сосите лапу..)))))))))
тем более бедная руда НИКОМУ НЕ НУЖНА...
только на ГОКи
остановите все гоки в кривом роге ))))) дураки
 показати весь коментар
 
 
А какой понт пэрэсичному отдавать на халяву руду при этом со своих налогов ещё и башлять 20% возврата НДС при экспорте этой говнопродукции на дотациях(жд перевозках в том числе)? Идите на хер бизнесмены херовы.
 показати весь коментар
 
 
бизнесмены?? может проблема в слугах..))) это они хотят остановить гоки... ради зелиной мамы и ее здоровья ))))
 показати весь коментар
 
 
Проблема Украинского бизнеса в том, что он привык зарабатывать на налогах, а не на добавленной стоимости товаров высших переделов. По-этому же в Украине "существуют" *********** с доходностью 1-3% от оборота. Так как основную прибыль приносит не коммерческая деятельность, а ****** НДС.
 показати весь коментар
 
да кто против??? надо остановить гоки...
а это остановит карьеры и.... тд и тп
 показати весь коментар
 
 
пускай останавливаются похер что с ними произойдёт. Ненормально, когда здоровая часть экономики дотирует ресурсный ********** с нулевой рентабельностью.
 показати весь коментар
 
Забыл, там ведь и Фирташ - теряет (не только Ахметка), А Фирташу - совсем катастрофа, в Австрии цены то на все - ог го. !!!

Так что давайте орлы мальдивского мородера, - спасайте бизнес партнера ПАПы.
Рассказывайте что руда - как молоко - сразу не продашь- прокиснет. И потому отдавать её олигархам надо еще и с доплатой.
 показати весь коментар
 
 
бедная руда вообще НИКОМУ НЕ НУЖНА, ОТ СЛОВА СОВСЕМ ))))))))))
 показати весь коментар
 
все правильно. пускай платят. интересно правда, насколько лучше станет простым работягам, которые в большинстве голосовали за Зе.
 показати весь коментар
 
им станет только хуже... их уволят..))) но как раз за это они и голосовали ..)))
 показати весь коментар
 
 
повылазили стада экспёрдов со страшилками от Гудка
 показати весь коментар
 
 
Какое "нищастя",заставляют в стране где собственники(население)? платит ренту за газ украинский 70!!!!!! % ,а уродцы не хотят потерять 2% и вывести в офшор не 19 млрд гр ,а "тоолько"9
 показати весь коментар
 
 
Не знаю что за очередное "объединение" , но тот факт что этот закон одобрил только Коломойский (поддержал в интервью) говорит что он на руку только ему, совпадение?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору