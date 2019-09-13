 Зеленський обговорив із Тейлором розблокування військової допомоги США. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент подякував за постійну підтримку з боку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною.