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Все про:Зеленський (2736) США (5392) Тейлор (45)

 Зеленський обговорив із Тейлором розблокування військової допомоги США. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із тимчасовим повіреним у справах США Вільямом Тейлором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив із Тейлором розблокування військової допомоги США 01

Президент подякував за постійну підтримку з боку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України.

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"Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148358
 
 
 Топ коментарі
 
как будто разблокирование от зелебени зависит Зеленский обсудил с Тейлором разблокирование военной помощи США - Цензор.НЕТ 6348.чего с ним обсуждать?
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а заблокировали при свиноте? она тоже не при делах?
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А соєві казали, шо Богдан американцям не подобається. Он сидять рядом і нічого.
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Эмм... А клоун требовал санкций? Когда? Киньте пруф пжлст.
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как будто разблокирование от зелебени зависит Зеленский обсудил с Тейлором разблокирование военной помощи США - Цензор.НЕТ 6348.чего с ним обсуждать?
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а заблокировали при свиноте? она тоже не при делах?
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а как ты думаешь,1 сентября 2019 было при порохе или при зелебене? Зеленский обсудил с Тейлором разблокирование военной помощи США - Цензор.НЕТ 3497

1 Вересня 2019

Вашингтон не зменшить військову фінансову допомогу Києву, а можливо навіть її збільшить.

Про це повідомив у Варшаві секретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи появу кілька днів тому в американському виданні Politico інформації про доручення президента США Дональда Трампа переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні, повідомляє Укрінформ.
"Зараз США аналізують ефективність своєї військової фінансової допомоги по всіх сферах. Я думаю, що це питання виникло саме в цьому контексті. Наскільки військова підтримка України відповідає інтересам США? Вона є у прямих інтересах США. Тому я впевнений, що ця підтримка не лише збережеться, а ми можемо говорити про її збільшення", - констатував Данилюк.
Він зауважив, що обговорював це питання під час зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.
Секретар РНБО також звернув увагу, що ця інформація була трактуванням видання Politico, а не прямою цитатою президента Трампа.
Як інформувало Politico, президент США Дональд Трамп у розмовах з помічниками запропонував перевірку Ініціативи безпекової допомоги Україні (Ukraine security assistance initiative), і це може тимчасово заморозити освоєння передбачених бюджетом США на цей рік коштів.
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долго обсуждали?
тут либо да либо нет - рыжий сьехал на гнедой кобыле значит -да.
и ни в коем случае не бабками - зеленые все скомуниздят,
они и так все скомуниздят,
но когда не бабками - ето уже сложнее.
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При Порохе нам помощь не блокировали.
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мотор сич узкопленочным уже продавать не будут???
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А соєві казали, шо Богдан американцям не подобається. Он сидять рядом і нічого.
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А зачем продажным капитулянтам ЗЕбилам да при капитуляции вообще нужна военная помощь ? Ведь при капитуляции ЗЕилам этим Слугам не украинского народа а кремлёвских оккупантов и кровавых убийц коллаборантов - террористов нужен белый флаг и позорный акт о самой капитуляции?
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Падачькі зєбілам от піндосав!! А раньше Пітро Аліксєєвіч за своі кровниє, всю армію обувал, одєвал и вооружал!!
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