 Зеленський обговорив із Тейлором розблокування військової допомоги США. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент подякував за постійну підтримку з боку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України.
"Вдячний США за розблокування військової допомоги Україні, за постійну підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності", - сказав Зеленський.
Глава держави підкреслив, що США вкотре підтвердили своє стратегічне партнерство з Україною.
1 Вересня 2019
Вашингтон не зменшить військову фінансову допомогу Києву, а можливо навіть її збільшить.
Про це повідомив у Варшаві секретар РНБО Олександр Данилюк, коментуючи появу кілька днів тому в американському виданні Politico інформації про доручення президента США Дональда Трампа переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні, повідомляє Укрінформ.
"Зараз США аналізують ефективність своєї військової фінансової допомоги по всіх сферах. Я думаю, що це питання виникло саме в цьому контексті. Наскільки військова підтримка України відповідає інтересам США? Вона є у прямих інтересах США. Тому я впевнений, що ця підтримка не лише збережеться, а ми можемо говорити про її збільшення", - констатував Данилюк.
Він зауважив, що обговорював це питання під час зустрічі з радником президента США з питань національної безпеки Джоном Болтоном.
Секретар РНБО також звернув увагу, що ця інформація була трактуванням видання Politico, а не прямою цитатою президента Трампа.
Як інформувало Politico, президент США Дональд Трамп у розмовах з помічниками запропонував перевірку Ініціативи безпекової допомоги Україні (Ukraine security assistance initiative), і це може тимчасово заморозити освоєння передбачених бюджетом США на цей рік коштів.
тут либо да либо нет - рыжий сьехал на гнедой кобыле значит -да.
и ни в коем случае не бабками - зеленые все скомуниздят,
они и так все скомуниздят,
но когда не бабками - ето уже сложнее.