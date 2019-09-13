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 "Азаровщина" замість лібертаріанства: експерт Економічної Експертної Платформи Дубровський розкритикував запропоновані "Слугою народу" податкові реформи

Експерт Економічної Експертної Платформи, старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський вважає, що запропоновані "Слугою народу" податкові реформи для ФОП приведуть до знищення частини малого бізнесу й економічних втрат.

Про це Володимир Дубровський пише в колонці для "Ліга.Бізнес", інформує Цензор.НЕТ.

За словами експерта, податковий пакет від "Слуги народу" може "серйозно попсувати рейтинги влади".

Так, законопроект 1210 пропонує скасувати норму про персональну відповідальність податкового інспектора за те, що він пише в акті.

"На жаль, Верланов на селекторній нараді, про яку з гордістю написав портал ДФС, повторив набір тез, які становлять хребет азаровщини: успіхи податкової і її окремих підрозділів оцінюються за виконанням плану (названого "індикативним", але від того він не поміняв суті); наповнює бюджет, на його думку, податкова (а не платники); розроблені ще за Данилюка, КРІ для податкової, які скасовували азаровщину? Ні, не чули...", - пише Дубровський.

Законопроєкт 1073, покликаний боротися з фальсифікацією фіскальних чеків, передбачає різке розширення використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій. - Ред.). З 2021 року "фіскалізувати продажі" змушені будуть всі, крім 1 групи єдиного податку.

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При цьому, за його словами, експерти МВФ дійшли висновку, що фіскалізація веде до зростання збирання доходів тільки при одночасній реформі податкових органів.

"Вартість фіскалізації - навіть із застосуванням віртуальних РРО - підраховувала ДРС (Державна регуляторна служба. - Ред.). Вона становить 7,6 тис. грн на одного підприємця, або 8,5 млрд грн у масштабах країни. ... Вартість фіскалізації для ФОП все одно вимірюватиметься тисячами, а для суспільства в цілому, відповідно - мільярдами гривень на рік чистих втрат", - стверджує Дубровський.

"Звісно, величезна частина малого бізнесу, який і без того перебуває на межі рентабельності, закриється, а Польща отримає ще пару сот тисяч підприємливих і працьовитих мігрантів. Крім того, державі доведеться викласти кругленьку суму на утримання армії інспекторів, не кажучи вже про системи обробки даних", - припускає економіст.

"Все перераховане вище - пропозиції для дискусії, яка має бути ґрунтовною і експертною. Поспіх у таких питаннях вкрай недоречний. Він видає непрофесіоналізм одних і брудні наміри інших", - підсумував Дубровський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148353
 
   
 Топ коментарі
 
Верной дорогой идет дорогой товарищ главЗебил. Овощ тоже начинал Налоговым Майданом, затем был "Мовний", а на третий - пришлось в Ростов валить
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на смену азаровщине пришла отмена проверок, отмена сертификации и отмена лицензий.

бизнес от этого очень сильно страдал

и поэтому выбрал Владимира Александровича, который всё это вернет обратно.
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путём уменьшения базы налогообложения.

Ты зебил, если не понимаешь таких элементарных вещей.

И выбрали вы, зебилы, управлять страной таких же зебилов, которые тоже не понимают таких элементарных вещей.

Вы страну за полгода в жопу засунете и ты лично, падла зеленосопельная, потом будешь блымать оченятами и рассказывать, шо ты ж не мог знать, как оно случится.
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Понаплодили липовых експертных контор,чтобы защищать интересы алчных барыг.Никуда не денутся и поделятся супердоходами.Разжирели.
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Порох проиграл, но его не оставляют в покое. Почему?
Потому, что борьба идёт не с Порошенко, а с Украиной - Армией, Мовой, Верой!
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Хер"вый эксперд! в тени находится дохрена денег !
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Ничего не понятно, но понятно что все очень плохо.
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