 "Азаровщина" замість лібертаріанства: експерт Економічної Експертної Платформи Дубровський розкритикував запропоновані "Слугою народу" податкові реформи

Про це Володимир Дубровський пише в колонці для "Ліга.Бізнес", інформує Цензор.НЕТ.

За словами експерта, податковий пакет від "Слуги народу" може "серйозно попсувати рейтинги влади".

Так, законопроект 1210 пропонує скасувати норму про персональну відповідальність податкового інспектора за те, що він пише в акті.

"На жаль, Верланов на селекторній нараді, про яку з гордістю написав портал ДФС, повторив набір тез, які становлять хребет азаровщини: успіхи податкової і її окремих підрозділів оцінюються за виконанням плану (названого "індикативним", але від того він не поміняв суті); наповнює бюджет, на його думку, податкова (а не платники); розроблені ще за Данилюка, КРІ для податкової, які скасовували азаровщину? Ні, не чули...", - пише Дубровський.

Законопроєкт 1073, покликаний боротися з фальсифікацією фіскальних чеків, передбачає різке розширення використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій. - Ред.). З 2021 року "фіскалізувати продажі" змушені будуть всі, крім 1 групи єдиного податку.

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При цьому, за його словами, експерти МВФ дійшли висновку, що фіскалізація веде до зростання збирання доходів тільки при одночасній реформі податкових органів.

"Вартість фіскалізації - навіть із застосуванням віртуальних РРО - підраховувала ДРС (Державна регуляторна служба. - Ред.). Вона становить 7,6 тис. грн на одного підприємця, або 8,5 млрд грн у масштабах країни. ... Вартість фіскалізації для ФОП все одно вимірюватиметься тисячами, а для суспільства в цілому, відповідно - мільярдами гривень на рік чистих втрат", - стверджує Дубровський.

"Звісно, величезна частина малого бізнесу, який і без того перебуває на межі рентабельності, закриється, а Польща отримає ще пару сот тисяч підприємливих і працьовитих мігрантів. Крім того, державі доведеться викласти кругленьку суму на утримання армії інспекторів, не кажучи вже про системи обробки даних", - припускає економіст.

"Все перераховане вище - пропозиції для дискусії, яка має бути ґрунтовною і експертною. Поспіх у таких питаннях вкрай недоречний. Він видає непрофесіоналізм одних і брудні наміри інших", - підсумував Дубровський.