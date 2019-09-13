 За останній місяць біля Києва сталося понад 800 пожеж, що вплинуло на чистоту повітря, - КМДА

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що проблеми екології та чистоти повітря в Києві, як і в будь-якому мегаполісі, викликані низкою факторів. Зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів, зростанням випадків пожеж на території Київської області тощо.

Вирішувати ці проблеми треба комплексно, і влада Києва працює над модернізацією інфраструктурних об'єктів, щоб зменшити їхній вплив на екологію столиці.

"На заводі "Енергія" вже модернізовано три з чотирьох існуючих електрофільтрів, планується установка системи хімічного очищення димових газів", - сказав Поворозник.

Він зазначив, що переважна більшість об'єктів, від яких залежить нормальне функціонування міста, побудовані в 60-80 роках минулого століття, влада Києва поступово оновлює і модернізує їх.

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