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 Київські новини
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Все про:повітря (27) Київ (6485) пожежа (1791) Поворозник (25)

 За останній місяць біля Києва сталося понад 800 пожеж, що вплинуло на чистоту повітря, - КМДА

За останній місяць біля Києва сталося понад 800 пожеж. Порівняно з минулими місяцями цей показник виріс майже в сім разів. Почастішали випадки підпалів трав'яних настилів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що проблеми екології та чистоти повітря в Києві, як і в будь-якому мегаполісі, викликані низкою факторів. Зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів, зростанням випадків пожеж на території Київської області тощо.

Вирішувати ці проблеми треба комплексно, і влада Києва працює над модернізацією інфраструктурних об'єктів, щоб зменшити їхній вплив на екологію столиці.

"На заводі "Енергія" вже модернізовано три з чотирьох існуючих електрофільтрів, планується установка системи хімічного очищення димових газів", - сказав Поворозник.

Він зазначив, що переважна більшість об'єктів, від яких залежить нормальне функціонування міста, побудовані в 60-80 роках минулого століття, влада Києва поступово оновлює і модернізує їх.

Дивіться також: Задимленість столичних районів Позняки, Осокорки, Харківського масиву зумовлена ​​низкою факторів, - КМДА. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148349
 
 
 Топ коментарі
 
Так дымят, что до прихода в тему порохоботов, вы, два соплячих малороса, уже успели тут друг-дружку облизать.
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Тут согласен. Среди таких , как ты ум - это что-то из извращений.
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Хорошо, что тебе даже сойти за умного не грозит. Даже больше, в твоей среде сойти за умного может быть опасно для здоровья. Береги се... Хотя... Тебе нечего ооасаться, вижу.
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Н-да, "пробзділось щось у королівстві Датськім" (с).
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Порохоботы на говно исходят , вот вам и воздух А еще судя по всему , ахметов новое " вливание " сделал .
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Клавы горят в каждой теме у порохни,вот и задымленность
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Так дымят, что до прихода в тему порохоботов, вы, два соплячих малороса, уже успели тут друг-дружку облизать.
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О элыты подтянулись петины За останній місяць біля Києва сталося понад 800 пожеж, що вплинуло на чистоту повітря, - КМДА - Цензор.НЕТ 7874.Ты себе оценку дай,потом будешь умничать..
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Скажи, гад? Умничаю! В зе!бенином королевстве должны все быть тупыми, как брюхоголовые зе!билы!
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Ум и петекантропы.Вряд ли.Разве ,что среди таких же как и ты
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Тут согласен. Среди таких , как ты ум - это что-то из извращений.
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Молодец.Работай по той же схеме.Глядишь и за умного в элыте сойдешь)))
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Хорошо, что тебе даже сойти за умного не грозит. Даже больше, в твоей среде сойти за умного может быть опасно для здоровья. Береги се... Хотя... Тебе нечего ооасаться, вижу.
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Педальку пучит от предстоящих местных выборов
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Жалуются они...
Вы б торфянички понюхали!
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Я твой быдлосленг не понимаю.
Изволь изъясняться человеческим языком.
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СКОРО ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДЕТ ДЫМА.
ПОЖУХЛАЯ ЗЕЛЕНЬ ЗАДЫМИТСЯ.
І ЦЕ МАБУТЬ БУДЕ ДОБРЕ.
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А то что ветра и дождя не было с месяц, ничо? 30 в тени и не дуновения ветра. Иксперд хренов. Хоть Порошенко с Тимошенко не причём.
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