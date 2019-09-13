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 Політика України
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Все про:Мінекономрозвитку (157) Клименко Юлія (2)

 "Прийде дуже хороша людина, він дуже перспективний", - нардеп від "Голосу" Клименко про те, як в МЕРТ просували людей на заступників міністра

Ексзаступник міністра економіки України, нардеп від "Голосу" Юлія Клименко повідомила, що посади заступників міністра в Мінекономрозвитку розподілялися за політичною квотою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

""Давайте прийде дуже хороша людина, він дуже перспективний, просто прекрасний. Він зайде до вас. Нехай він розповість про себе. Можливо, він знадобиться. Можливо, у вас є вакансія там-то". Безумовно, це не було в наказовому порядку. Але розуміючи, що практично всі призначення заступників у міністерстві економіки йдуть через Кабінет міністрів. Тобто Міністерство економіки не впливає на заступників де-факто. Вони призначалися за політичною квотою", - зазначила Клименко.

За її словами, Айварас Абромавичус (ексглава МЕРТ. - Ред.) чітко поставив умову, що в міністерство зайде його команда.

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"Деякий час ця умова дотримувалася, а потім почалися вже... парашутисти", - повідомила нардеп, додавши, що така практика поки що залишається.

Повний текст інтерв'ю з Юлією Клименко читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148348
 
 
 Топ коментарі
 
Ну как вам, соплячие малороссы, бенино "некумовство" на хлеб мазюкается? Нажерлись уже, брюхоголовые?
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там ща новый сезон сватов, давай не это..
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все як завжди. Нічого нового. То ж і результат на виході буде такий же. Якщо не гірше.
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Ну как вам, соплячие малороссы, бенино "некумовство" на хлеб мазюкается? Нажерлись уже, брюхоголовые?
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там ща новый сезон сватов, давай не это..
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Да как-то с бурятом *********** не очень то и приятно не то, что в Сен-Тропе, а и на одном гектаре.
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С ахметовым и коломойским хось на галерах, хоть на рудниках.
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Кацап , хватит впны менять , у тебя уже флаг отпал
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Да ты шо?

Шо ж робить?

Эркюль Пуарэнко меня разоблачил. Це ж теперь с лахты погонят и уже путин -***** не напишешь.
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Ну обычно раньше ваши нанятые Пороохом ольгинские работники просто удаляли коммент , а сейчас держится до последнего "Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра - Цензор.НЕТ 3914 Давай иди на новый акк ставь украинский впн и не меняй больше
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Дурень, у меня тут один аккаунт. Тут все меня знают, окромя таких, как ты. Ты у старшого смены там поспрошай, чтоб идиотом не выглядел.

А по флажку - пиши свои предъявы компании Киевстар, которая теряется в моём местонахождении.
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піріспіктіфним - перехідні туремні гади

"Придет очень хороший человек, он очень перспективный", - нардеп от "Голоса" Клименко о том, как в МЭРТ продвигали людей на заместителей министра - Цензор.НЕТ 4607
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Могу угадать . Сын Луценко или Пашинского .
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Некоторое время это условие соблюдалось, а потом начались уже... парашютисты", - сообщила нардеп, добавив, что данная практика пока что остается.
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какая такая ещё есть партия ГОЛОС!? нет такой...есть единая партия порошенко Е.С.всем же этот трюк ВАКАРЧУКА уже известен. голосуют в унисон всегда.... ох и СЛАВУНЯ..... ХИТРЕЦ ЕЩЁ ТОТ.... ХОТЕЛ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НАПАРИТЬ ЧТО ОНИ МОЛ САМИ ПО СЕБЕ...
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Да без разницы кто кого приводит. Ответственность на КМУ и министре . А эти рассказы офисного планктона можно слушать на перекурах долго .
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