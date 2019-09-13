 "Прийде дуже хороша людина, він дуже перспективний", - нардеп від "Голосу" Клименко про те, як в МЕРТ просували людей на заступників міністра

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

""Давайте прийде дуже хороша людина, він дуже перспективний, просто прекрасний. Він зайде до вас. Нехай він розповість про себе. Можливо, він знадобиться. Можливо, у вас є вакансія там-то". Безумовно, це не було в наказовому порядку. Але розуміючи, що практично всі призначення заступників у міністерстві економіки йдуть через Кабінет міністрів. Тобто Міністерство економіки не впливає на заступників де-факто. Вони призначалися за політичною квотою", - зазначила Клименко.

За її словами, Айварас Абромавичус (ексглава МЕРТ. - Ред.) чітко поставив умову, що в міністерство зайде його команда.

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"Деякий час ця умова дотримувалася, а потім почалися вже... парашутисти", - повідомила нардеп, додавши, що така практика поки що залишається.

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