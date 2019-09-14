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 Суспільство
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Все про:ліквідація (282) УПЦ КП (207) ПЦУ (438)

 Суд не визнавав ліквідацію УПЦ КП незаконною, - ПЦУ

Православна церква України нагадує, що не існує судового рішення, яке визнавало б незаконною ліквідацію Релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ КП".

Відповідне роз'яснення юридичної служби ПЦУ опубліковано на сайті Помісної церкви, інформує Цензор.НЕТ.

"12 вересня засоби масової інформації і низка сторінок у соціальних мережах поширили інформацію, що нібито постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2019 року у цій справі визнано протиправним наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року. Перш за все звертаємо увагу суспільства на те, що ця постанова винесена як забезпечення позову, а не за результатами розгляду справи по суті, тобто, має тимчасовий характер. Тому жодного судового рішення, яким наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року був би "визнаний протиправним", а тим більше була б "визнана незаконною" ліквідація Релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ КП" - на сьогодні не існує", - йдеться в роз'ясненні.

Читайте також: Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна. ДОКУМЕНТ

У ПЦУ стверджують, що рішення суду про заборону ліквідаційної Київської патріархії проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП по суті є незаконним і буде оскаржено в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148346
 
 
 Топ коментарі
 
Странные попы, как права защищать так в суд идут, как налоги платить так церковь отделена от государства.
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Конечно же Фили, но он уже в маразме, сам не помнит что подписывает Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8543
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я так и не понял из заголовка, Филя в законе или не в законе? Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9945
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А чё там понимать?
Кошерные по заказу ***** - лишили вас законной церкви...
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Петя поддержал создания УПЦ и спасибо ему, а ты, кацап, иди учи чиченский.
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Ты полудурок недоразвитый - читай не интервью попов, то что написал суд в своем решении с целью обеспечения иска Филарета: "решение суда о запрете ликвидационной Киевской патриархии проводить любые регистрационные действия в отношении имущества УПЦ КП"...
...суд полностью удовлетворил ходатайство Филарета...
И да, это рассматривали только ходатайство в обеспечении иска, а рассмотрение дела по сути будет потом... но любой юрист тебе скажет, если суд начинает удовлетворять такие дебильные ходатайства - то он удовлетворит и решения по сути...
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б*же, горе то какое. еще бы все до ноги они исчезли, а не часть попов.
только тянут бабло у веропитеков и из бюджета. Нарик, опять же, вынужден золотить ручку, а попы ему - медальки и свитки с чарами
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ПЦУ пыталась ликвидировать и отжать имущество и деньги УПЦ КП. Ликвидировать могут только сами учредители - то есть Филарет и прихожане. При Порошенко этот беспредел поддерживала власть, сейчас она не вмешивается.
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Суд не признал ликвидацию незаконной т.е. признал ликвидацию законной. не+не=да.
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Заяві кого?Томаса чи Порося?
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Конечно же Фили, но он уже в маразме, сам не помнит что подписывает Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8543
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У него не маразм, а жажда властвовать. Пети была доверена историческая миссия усыпить филину бдилку ради создание единственной украинской православной церкви. И он с ней справился на 5, ведь для этого Бог дал ему такой артистический треп языком.
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По решению того суда что ето не церковь а частная секта оказывающая платные услуги и. Никто их не закрывает. Их только просят сменить вывеску на своем предприятии и поставить кассовый аппарат, так как церковью и тем более украинской они называться не могут.
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Філя сам розписався за її ліквідацію та радів створенню ПЦУ. Звідки ви такі не освідчені лізете?
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Опя-яяять эти попы ... В 2019 какие могут быть попы ? Лучше всех живут страны-атеисты , в которых нет этих дикарей из каменного века .
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Эти шабаши поражают.... Стоят бандюки разные и смиренно со скорбными рожами размахивают руками и бормочут что-то. А после "службы" мчатся на лимузинах дальше воровать и убивать. Попы в золоте, бубнят о скромности и целомудрии, а после сборища - набрасываются на лучшие закуски и бухло.
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Чому Пєйціни Томосоносці воюють проти УПЦ КП,а не з УПЦ МП?Московські попи рулять ПЦУ?
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Потому что УПЦ КП ето дочернее предприятие УПЦ МП. А УПЦ МП ето филиал РПЦ.

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Філарете, відпочинь вже. У твоєму віці вже можна кгб не боятись. Їм зараз не до тебе. Дивуюся, чим можна такого старця підкупити, або застращати? Нормальним же був. Хоча, подивившись на 73%, можна вже не дивуватися. Може мене врятувало те, шо скабєєву з мосійчук не дивлюсь? І тому мене не зомбувала дебільна вофка беня марія христос з зеленого браццтва?
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Ты не поймешь это никогда.
Потому что люди, думающие иначе чем ты, у тебя либо купленные, либо запуганные.
А ты, просто, пойми, что есть и не такие, как ты.
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Да, Ларсен, я понимаю, что есть не такие, как я. Я с ними общаюсь безо всякого снобизма. Мы приносим пользу друг другу. Я даже не пытаюсь до них достучаться. Я понимаю, что нельзя научить кота читать или даже приносить мне тапочки. Да, эти люди и есть представители 73%. Они смотрят сватов с кварталом, на что и расчитывали зелины хозяева. Мне просто очень жаль, что их так похабно поимели лубянские товарищи. И зелю тоже жаль. А Украину НИКТО не поимеет! НИКОГДА!!! Запомни этот пост!)
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Поститесь, поститесь. Обжорство это грех. Благочестивая Мария живет в целомудрии и абсолютной непогрешимости. Вам воздастся за ваши труды.
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Дык, чьож мне постиццо-то? Атеистка я ,батюшко, Новой Церкви,которая Томос имеет. Вот в этом мы с зелей едины. А больше ни в чьом, пожалуй.)
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А зачем ты коверкаешь свою речь?
Ты думаешь, что это круто?
А я считаю, что это - тупо.
Кто из нас прав?
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А вот так, по приколу! Захотелось вот мне
речь поковеркать. А дэбила прэзом сделать - это круто?! Это точно не тупо?! А я всегда права!) И не сомневайся даже.)
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"И зайца можно научить курить" (с) Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 4755
Не нужно мне указывать, что мне помнить.
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какое тяжеловесное заглавие! не признавал незаконной
легче написать - признал законной...
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Да гибридно-непонятный этот Томос. Иначе бы не было всей этой казуистики и волокиты.
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А когда это на в истории не разводили? Тыща лет уже как. И я не особо надеюсь шо это прервется. Ну, разве шо попы соберутся все вместе .... и сожгут себя "заверу заЯхве" Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 7963
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Странные попы, как права защищать так в суд идут, как налоги платить так церковь отделена от государства.
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Я никуя не понял! Где свободная конкуренция? Где антимонопольный комитет? Где цивилизованные рыночные отношения? Потребитель услуг, в т.ч. мистических, должен иметь право выбора. А у них даже рекламы достойной нет. Понабирают попов по объявлениям, велосипед толком освятить не могут.
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Чокнуться можно. Скоро война между попами будет. Нельзя просто единым законом сделать церкви частными предприятиями? Московские церкви МП и КП сделать иностранными агентами и закрыть нах. или обложить налогами чтобы они сами закрылись. Поставить кассовые аппараты. Почему когда попы требуют деньги за свои услуги не выдают чеки?
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Потому что если заклинание не подействовало, лох, то есть покупатель вправе вернуть его попу взад..... Только вот как это сделать то? Нанять другого попа шоб тот прочитал его задом наперед перед недобросовестным попом? Самому прочитать? А как моральный ущерб измерить?
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Честно говоря кроме суда божьего никто не должен лезть в церковные дрязги. Этот долбаный окружной уже и сюда свой пятак всунул.
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Та Афине пофиг эти попы, как слону пофиг какие-то микробы)
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Пусть померяются длиной заклинаний. А Яхве ударит молнией в притон конкурентов. Ну ладно, подкиньте монетку каждая сторона по 10 раз - у кого выпадет 7 к 3 = очень добрый и выиграл бабло и капища конкурентов Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9216
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Граждане попы, скажите а Иисус в которого вы веруете тоже брал с людей деньги или в золотых цепях и крестах ходил?
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Нет, ничего такого оН не делал.... по той же причине, шо этого не делал и Человек-Паук Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 4940
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Вероеды визжат шо Пиплия - 100% правда.... За 5% ошибок и неточностей Пиплии, в таком же по объему труде, ученый с позором вылетает из своего учреждения и идет работать сантехником.

Бох песал, ога, ога Суд не признавал ликвидацию УПЦ КП незаконной, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 6843

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Придя в дом дяди, Иаков сразу же очень полюбил его дочь, прекрасную Рахиль. И вынужден был работать на будущего тестя целых семь лет за обещанную плату: руку и тело любимой девушки. Опять же мы наталкиваемся на некоторые имущественные неувязки, способные поставить в тупик и не таких умных, как мы. И даже не таких глупых. Оказывается, Иаков не имел вена на выкуп невесты. «Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить у тебя семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». (Быт. 29.18). Как же так? Иаков, сын богатого скотовладельца, великого человека, у которого было много золота, скота и рабов, не имел возможности выкупить невесту! Мы помним, что Авраам послал раба с десятью верблюдами, нагруженными подарками, за женой для Исаака. Иаков не бежал тайком из дому. Отец и мать торжественно, с благословением отпустили его. Напутствовали, чтобы взял жену из дома Лавана. Отчего же они не дали ему хотя бы одного верблюда, гружённого золотом и подарками. Ведь Исаак был их единственным наследником. Исав, дважды запнутый младшим братишкой, к тому времени уже имел четырёх жён, причем без всякой отработки. Нет, что ни говорите, но очень часто в Библии концы с концами не сходятся. И что это за невеста такая бриллиантовая, за которую надо отрабатывать долгих семь лет? Разве мало девушек вокруг? Рахиль, дочь Лавана, владеющего стадами и многочисленными рабами, сама пасла несколько овец. Создается впечатление, что библейские *********** не только были бедняками, но и никогда в жизни не встречались с богатыми людьми. Мало того, никогда не любили женщин и не были любимы ими. Иначе не вставили бы в книгу «Бытие» такой дурацкий пассаж:"И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее". (Быт. 29. 20). Все как раз наоборот. Когда ждешь любимую девушку, дни тянутся, как годы! Очень целомудренными были нравы того времени. Семь лет жили молодые люди в одном доме, но любовались друг другом только издали.
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Якби я була цариця,або адвокатом ПЦУ,то я б спитала у Владики Філарета,на основі якого закону він приватизував собі всі православні храми України?Ти ж,Владико,Київський Патріархат створив у 1992.Ось,що ти побудував з того часу-то твоє.А то,що стоїть на українській землі,побудоване до 1992 року-то вже не твоє.Це все є власність Київської Митрополії,тобто,ПЦУ.
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Все верно. Все, что построили ПЦУ - это их. Но ПЦУ вообще ничего не построили, а отжимают чужое и раздают туркам.
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Добре,а власність Київської Митрополії кому йде у спадок?Самопроголошеному Київському Патріархату?Чи може,московському,який є осередком російської церкви в Україні?Хто є спадкоємцем Церкви Володимира,хрещеної у Візантії?
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Ви знаєте,пане Paulo Kit,дискредувати ім'я ПЦУ можуть два персонажі:москаль і українець,хрещений у Київському Патріархаті.Якщо з москалем все ясно:його багатовікова війна з православними Київської Митрополії і з самою Київською Митрополією є описана в книжках історії.Москалю вигідно накрити Митрополію могильною плитою.Я,по суті,до кацапів претензій не маю.Це їхня політика,яка ніколи не мінялася і не зміниться.Від москаля треба мати імунітет.А ось кого я не розумію,так це українця,який з піною в горлі захищає самопроголошений Київський Патріархат!Як можливо,що цей,максимум двадцяти семирічний,релігійний фанатик Київського Патріархату,не спитає своїх батьків:»дорогі мамо і тато,а в якій церкві,Вас хрестили?»І це,явно,не буде Київський Патріархат.
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Отож... На певному етапі КП та УАПЦ були необхідни, щоб відмежуватися від Москви. На данний момент вони свою фунцію виконали. Повернення Україні статуса Київської Метрополії Константинопольского Патріархату -- найвеличезнійша поразка Москви. Шкода, що більшисть не усвідомлює наскільки це історичний момент.
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Аналізуючи ситуацію,так,пане Paulo Kit,Ви маєте рацію:обі структури,Київський Патріархат і Українська Автокефальна Церква стали прихистком для Київської Митрополії.Свої функції вони виконали.Я думаю,що з часом,українці зрозуміють всю велич і древність своєї Київської Митрополії.І навчаться бути глухими до брехливих кацапських маніпуляцій.
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А шо, старые облезлые коты уже разбираются в церковных делах?
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Интересная ситуация...
Православная Церковь исповедует, что служитель Церкви руководствуется Святым Духом. Это значит, что он не принимает решения, касающиеся работы Церкви, самостоятельно, а молится, просит Бога подсказать ему,священнику, правильное решение. А Бог через Духа Святого дает ему ответ на интересующий вопрос. Т.е. священник, пусть он хоть 100 раз Патриарх, сам никаких решений принимать не должен, а, помолившись, следовать только воле Божьей. И не иначе.
Но этими своими словами :" Если бы я знал, что так получится, я бы не выдвигал Епифания..." Филарет расписался в том, что он Духом Святым не руководствался, предварительно не молился и воли Бога не испрашивал. Слукавил батюшка, свою волю представил, как волю Бога. Ну, а с лукавыми Бог поступает по лукавству их. Пусть теперь Филарет не жалуется. )
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Да, и не верю я, что Филарету удасться вернуть все назад. Сюда уже вмешался Вселенский Патриарх. Так, что пусть бы не сожалел он о потерянной власти, а лучше бы о душе своей подумал. Можно сказать, что уже стоит на пороге вечности.
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