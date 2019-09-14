 Суд не визнавав ліквідацію УПЦ КП незаконною, - ПЦУ

Відповідне роз'яснення юридичної служби ПЦУ опубліковано на сайті Помісної церкви, інформує Цензор.НЕТ.
"12 вересня засоби масової інформації і низка сторінок у соціальних мережах поширили інформацію, що нібито постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2019 року у цій справі визнано протиправним наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року. Перш за все звертаємо увагу суспільства на те, що ця постанова винесена як забезпечення позову, а не за результатами розгляду справи по суті, тобто, має тимчасовий характер. Тому жодного судового рішення, яким наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року був би "визнаний протиправним", а тим більше була б "визнана незаконною" ліквідація Релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ КП" - на сьогодні не існує", - йдеться в роз'ясненні.
У ПЦУ стверджують, що рішення суду про заборону ліквідаційної Київської патріархії проводити будь-які реєстраційні дії щодо майна УПЦ КП по суті є незаконним і буде оскаржено в апеляційному порядку.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.
Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.
Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.
Раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.
Кошерные по заказу ***** - лишили вас законной церкви...
...суд полностью удовлетворил ходатайство Филарета...
И да, это рассматривали только ходатайство в обеспечении иска, а рассмотрение дела по сути будет потом... но любой юрист тебе скажет, если суд начинает удовлетворять такие дебильные ходатайства - то он удовлетворит и решения по сути...
только тянут бабло у веропитеков и из бюджета. Нарик, опять же, вынужден золотить ручку, а попы ему - медальки и свитки с чарами
Все как есть на самом деле .
Потому что люди, думающие иначе чем ты, у тебя либо купленные, либо запуганные.
А ты, просто, пойми, что есть и не такие, как ты.
Ты думаешь, что это круто?
А я считаю, что это - тупо.
Кто из нас прав?
речь поковеркать. А дэбила прэзом сделать - это круто?! Это точно не тупо?! А я всегда права!) И не сомневайся даже.)
Не нужно мне указывать, что мне помнить.
легче написать - признал законной...
Бох песал, ога, ога
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Придя в дом дяди, Иаков сразу же очень полюбил его дочь, прекрасную Рахиль. И вынужден был работать на будущего тестя целых семь лет за обещанную плату: руку и тело любимой девушки. Опять же мы наталкиваемся на некоторые имущественные неувязки, способные поставить в тупик и не таких умных, как мы. И даже не таких глупых. Оказывается, Иаков не имел вена на выкуп невесты. «Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить у тебя семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». (Быт. 29.18). Как же так? Иаков, сын богатого скотовладельца, великого человека, у которого было много золота, скота и рабов, не имел возможности выкупить невесту! Мы помним, что Авраам послал раба с десятью верблюдами, нагруженными подарками, за женой для Исаака. Иаков не бежал тайком из дому. Отец и мать торжественно, с благословением отпустили его. Напутствовали, чтобы взял жену из дома Лавана. Отчего же они не дали ему хотя бы одного верблюда, гружённого золотом и подарками. Ведь Исаак был их единственным наследником. Исав, дважды запнутый младшим братишкой, к тому времени уже имел четырёх жён, причем без всякой отработки. Нет, что ни говорите, но очень часто в Библии концы с концами не сходятся. И что это за невеста такая бриллиантовая, за которую надо отрабатывать долгих семь лет? Разве мало девушек вокруг? Рахиль, дочь Лавана, владеющего стадами и многочисленными рабами, сама пасла несколько овец. Создается впечатление, что библейские *********** не только были бедняками, но и никогда в жизни не встречались с богатыми людьми. Мало того, никогда не любили женщин и не были любимы ими. Иначе не вставили бы в книгу «Бытие» такой дурацкий пассаж:"И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее". (Быт. 29. 20). Все как раз наоборот. Когда ждешь любимую девушку, дни тянутся, как годы! Очень целомудренными были нравы того времени. Семь лет жили молодые люди в одном доме, но любовались друг другом только издали.
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Православная Церковь исповедует, что служитель Церкви руководствуется Святым Духом. Это значит, что он не принимает решения, касающиеся работы Церкви, самостоятельно, а молится, просит Бога подсказать ему,священнику, правильное решение. А Бог через Духа Святого дает ему ответ на интересующий вопрос. Т.е. священник, пусть он хоть 100 раз Патриарх, сам никаких решений принимать не должен, а, помолившись, следовать только воле Божьей. И не иначе.
Но этими своими словами :" Если бы я знал, что так получится, я бы не выдвигал Епифания..." Филарет расписался в том, что он Духом Святым не руководствался, предварительно не молился и воли Бога не испрашивал. Слукавил батюшка, свою волю представил, как волю Бога. Ну, а с лукавыми Бог поступает по лукавству их. Пусть теперь Филарет не жалуется. )