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 Політика України
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 США допомагають Україні будувати інфраструктуру для поширення правдивих новин, - представник Держдепу Кент

Сполучені Штати допомагають Україні зводити потужності для передачі інформації на окуповані території, надаючи нове обладнання для трансляції цифрового ТБ-сигналу.

Про це Радио Свобода розповів заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія – майстер використання дезінформації і фальшивок. На мою думку, найкращий спосіб боротьби з дезінформацією – за допомогою правдивої інформації. І те, що ми робимо тут сьогодні – ми допомагаємо Україні будувати інфраструктуру для поширення актуальних новин серед жителів як окупованої частини Донбасу, так підконтрольних Україні територій, але які раніше мали доступ лише до російської інформації. Точна інформація для громадян – це ключовий елемент демократії", – зазначив він.

За словами Кента, на обладнання виділено близько 1 мільйона доларів США.

Як повідомлялось раніше, Агентство США з міжнародного розвитку – USAID – передало Україні 11 передавачів для цифрового телесигналу, які будуть встановлені на межі з окупованою частиною Донбасу та Криму. Про це на брифінгу повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. За його оцінками, до кінця 2019 року рівень охоплення сигналом українських мовників у Донецькій області у порівнянні з 2014 роком зросте на понад 800 тисяч осіб, у Луганській – на майже півтора мільйона жителів.

Як додала екс-заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппарова, вперше партнери передають Україні саме нове обладнання – передавачі, що передавалися раніше, перед тим вже використовувались в інших країнах. За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири такі передавачі, вони німецького виробництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148342
 
 
 Топ коментарі
 
да мы "95 кварталом" заглушим все РашиТудой !

гомеопатия, знаете ли США помогают Украине строить инфраструктуру для распространения правдивых новостей, - представитель Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 6753
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Кажуть "краще пізно, ніж ніколи", але ви запізнились так сильно, що це пізно, вже рівноцінно- ніколи. На мій, превеликий, жаль
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А неправдивые новости как тогда распространять. Вдруг такая необходимость возникнет.
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А вот это очень даже хорошо. Контрдействик против кремлёвских сливных бачков это в любом случае хорошо.
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да мы "95 кварталом" заглушим все РашиТудой !

гомеопатия, знаете ли США помогают Украине строить инфраструктуру для распространения правдивых новостей, - представитель Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 6753
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Антон Санченко
1 ч. ·

Свій. До свого. По своє.

Досвід українців міжвоєнної Польщі з ненасильницького (поки) спротиву пацифікації - це те, що нам зараз треба. Кооперативи, підтримка свого виробника, виробники замовляють рекляму в рекламній агенції свого Романа Шухевича тощо.
Все як тоді, тільки тепер свої - всі розумні люди, які зараз якось дуже виразно оприявнилися за спроможністю бачити причинно-наслідкові зв'язки, і яких треба зберегти.
Звісно, найважче відтворити довоєнні практики сухого закону серед українців для бойкоту польських акцизних зборів на горілку.
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Серйозно вважаєте, що співпраця з США означає лише страшні борошна для України?
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А я-то думаю, что это в последнее время по новостям сплошной позитивчик!
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Тролль-каратель‏ @trollgnet

Так много новостей про фейковые новости, что начинаешь задумываться - не фейковые ли они?
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Я фигею. Что это вообще значит? Лучше бы с реальной инфраструктурой помогли.
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инфраструктура для распостранения правдивых новостей...

Как будто читаешь утопическую фантастику.
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У Кремлі не виключають можливість нового обміну утримуваними особами між Україною та Росією , так как понимают что шестилетяняя война не Гражданская между Украинским народом и гражданами Украины(советскими гражданами .которые не имеют своей родины),а что это обычная война которая была между Германией и Московией с её колониями в 1941 -1945 годах
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Получается Украину вы относитесь к колония Московии?
Вообще то она не была колоний, а полноправной республикой
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Ну да полноправной колонией Московии и точка,Да ещё и буферным государством,а украинцы для Московии были обычными мешками с песком,которые защищали западные границы Московии от стран НАТО и от США
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Нда....
На один миллион большую площадь не покроешь....
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А ты кому помогаешь? Окурку? И потому не на передовой?
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Я твой быдлосленг не понимаю.
Изволь изъясняться человеческим языком.
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А неправдивые новости как тогда распространять. Вдруг такая необходимость возникнет.
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Кажуть "краще пізно, ніж ніколи", але ви запізнились так сильно, що це пізно, вже рівноцінно- ніколи. На мій, превеликий, жаль
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А ЧТО ДЕЛАЛ ПЕТЯ 5 ЛЕТ? НЕЛЬЗЯ БЫЛО НАЛАДИТЬ ВЕЩАНИЕ? ПОХОДУ ПЕТЯ НАМ РЕАЛЬНО В ГЛАЗА 5 ЛЕТ СЦАЛ В ГЛАЗА А НА ПУБЛИКЕ ВТИРАЛ ДИЧ! И СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЛАТЬ ВБРОСЫ ЛИШЬ БЫ У ЗЕЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
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еще раз - инфраструктуру для распространения правдивых новостей?
Г+Г учавствует в проекте?
и остальная медведчуковская шушера?
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Вопрос в том, что крымские, что слушали новости из Украины, сказали, что сначала был ажиотаж, но все оказалось не интересным. Говорят, что контент хреновый и не профессиональный.
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