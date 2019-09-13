 США допомагають Україні будувати інфраструктуру для поширення правдивих новин, - представник Держдепу Кент

Про це Радио Свобода розповів заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія – майстер використання дезінформації і фальшивок. На мою думку, найкращий спосіб боротьби з дезінформацією – за допомогою правдивої інформації. І те, що ми робимо тут сьогодні – ми допомагаємо Україні будувати інфраструктуру для поширення актуальних новин серед жителів як окупованої частини Донбасу, так підконтрольних Україні територій, але які раніше мали доступ лише до російської інформації. Точна інформація для громадян – це ключовий елемент демократії", – зазначив він.
За словами Кента, на обладнання виділено близько 1 мільйона доларів США.
Як повідомлялось раніше, Агентство США з міжнародного розвитку – USAID – передало Україні 11 передавачів для цифрового телесигналу, які будуть встановлені на межі з окупованою частиною Донбасу та Криму. Про це на брифінгу повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. За його оцінками, до кінця 2019 року рівень охоплення сигналом українських мовників у Донецькій області у порівнянні з 2014 роком зросте на понад 800 тисяч осіб, у Луганській – на майже півтора мільйона жителів.
Як додала екс-заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппарова, вперше партнери передають Україні саме нове обладнання – передавачі, що передавалися раніше, перед тим вже використовувались в інших країнах. За словами голови відділу телебачення і радіомовлення Концерну РРТ Леоніда Семенченка, Україна вже встановила чотири такі передавачі, вони німецького виробництва.
гомеопатия, знаете ли
Сам ти...педiатр))))
1 ч. ·
Свій. До свого. По своє.
Досвід українців міжвоєнної Польщі з ненасильницького (поки) спротиву пацифікації - це те, що нам зараз треба. Кооперативи, підтримка свого виробника, виробники замовляють рекляму в рекламній агенції свого Романа Шухевича тощо.
Все як тоді, тільки тепер свої - всі розумні люди, які зараз якось дуже виразно оприявнилися за спроможністю бачити причинно-наслідкові зв'язки, і яких треба зберегти.
Звісно, найважче відтворити довоєнні практики сухого закону серед українців для бойкоту польських акцизних зборів на горілку.
Так много новостей про фейковые новости, что начинаешь задумываться - не фейковые ли они?
Как будто читаешь утопическую фантастику.
Вообще то она не была колоний, а полноправной республикой
На один миллион большую площадь не покроешь....
Изволь изъясняться человеческим языком.
Г+Г учавствует в проекте?
и остальная медведчуковская шушера?