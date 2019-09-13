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Все про:моряки (741) Портнов (103) Полозов (303) ДБР (485)

 ДБР за позовом Портнова допитує звільнених українських моряків, - Полозов

Слідчі Державного бюро розслідувань почали допитувати звільнених 7 вересня українських військових моряків у справі про "Керченський інцидент".

Про це у своєму Twitter повідомляє адвокат моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, слідчі ДБР почали допитувати звільнених моряків у справі "Керченського інциденту", яку було відкрито за позовом Андрія Портнова, ексзаступника глави адміністрації Віктора Януковича.

"У ці дні в Києві слідчі ДБР (Державне бюро розслідувань) почали допитувати нещодавно звільнених українських військових моряків у справі про "Керченський інцидент", порушеній за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Портнова А.В." - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Коли Міносвіти надіслало нам дитячі вироби, то словами це не передати", - українські моряки подякували за підтримку. ФОТО

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

ДБР за позовом Портнова допитує звільнених українських моряків, - Полозов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148341
 
   
 Топ коментарі
 
Ну що зебіки, посадимо моряків-провокаторів? ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 5708
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Моряки - враги, ватник украинофоб портнов - патриот (с) 73%
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Хлопцы, из плена вы вернулись не в Украину, а на Планету ЗЕбезян ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 4497
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Наші нові друзі та торгові партнери посилили обстріли. Двоє українських воїнів загинули, одного поранено. Перемир'я триває.
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ТРЕТИЙ МАЙДАН БУДЕТ КАК ТРЕТЕЙСКИЙ СУД !!!
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Скоріше це буде "хоррор ім. Верьовки". Бо треба. Портняку - на гілляку


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Когда вы уже выходить будете балоболы соевые.Хочется посмотреть,как вы вешать будете.Обычно такие вешальщики первые в расход уходя или дальше дивана не выходят.
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Tому що моряків не обміняли, а віддали Дєнісовой "під чесне слово", що вони будуть приймати участь і в судиліщі і надалі, тому ЗЕ раніше і наїхав на Клімкіна, який цю схему раніше заблокував.
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так портнов у нас теперь карающий меч контрреволюции???
у прокуратуры к нему (с перепугу видать) вопросов нет???
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ни у кого нету. Хотя заявы на него пишутся, но Труба тупо игнорит.
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От порохососики возбудились. ЗАЧЕМ послали моряков? ЦЕЛЬ? Не знали что кацапы будут стрелять? Знали! Зачем уроды ПеПовские тогда послали? Провокация? Да,если бы "герои" погибли то как от Боинга "все озабоченное Украиной мировое сообчество сильно озаботилось и в очередной раз и ввело "страшные"санкции против адмиралов кацапов. Зачем посылали на убой без ЧЕТКОГО ПЛАНА?
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А вы их пытками,электрошокерами подвешивайте и снимайте..
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Предлагаешь за вьіполнение "преступного приказа" моряков наказать ? По-твоему Крьім -чей ?
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что бы вас петухов кацапских подразнить и санкции вам впоять)))
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Ротация, к примеру. Это не план? Какой план на Донбассе? Если план тебе неизвестен, значит и пытаться остановить Путина не нужно? Зачем воюют с Путиным на Донбассе? Путин ведь стреляет, а значит не надо с ним воевать и не посылать туда войска? Может пояснишь, о чем речь? Хоть какую-то логику можешь представить?
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Петька хотел военное положение и отмену выборов,но не срослось.Люди для него расходный материал и собственный самопиар.
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Воєнний стан був, зєлібобо... І вибори. В тебе з памяттю як рибки?
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Бее-бее, ти бееекай на своїх кацап'ячих ресурсах. Чи там потрібно знати мову "мее-мее"?
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ЗелЯ мразь и подонок!
со своей кацапской собакой портновым!!!
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скоро мразь і за інтернет візьметься; і бутусов за такі коменти банитиме...
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Теперь их что, тут посадят ? А говорили вроде как квартирьі дали
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Посадять того хто їх послав на смерть.
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Крим окупований росіянцями,і там на Українців зараз чекає смерть,а Порошенко знаючи це послав моряків на убой.
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но виноваты, конечно, моряки и потому их гбр допрашивает?
логика 88lvl
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Зеленский ежедневно посылает на смерть десятки тысяч наших воинов на Восточном фронте !
или я не прав ?
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Чтобы защитить Украину от кацапско-ху****ской ублюдочной мрази
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ага, и про торговлю на крови тоже надо не забыть
а еще свинарчуков пригрел, назначил на теплые места
но все равно он наш любимый зеленский
а не какой-то там Порошенко
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По желанию Портнова. НАРОД, вдумайся, по иску бывшего главы администрации Януковича! Ох доиграетесь в безразличие и пофигизм!
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Какая удивительная работоспособность появилась в ГБР..Сволочи !!!
Хотя бы месяц дали ребятам отдохнуть...
Какая суета сует !
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Освобожденные из России украинские моряки уже дают показания в Госбюро расследований. Следователи ГБР начали их допрашивать по делу о госизмене, попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий, фигурантом которого является экс-президент Петр Порошенко.
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Какая мерзость....
Ну ладно, часть за деньги - деньги не пахнут.
Но остальные....
У них просто гавно вместо крови....
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Если взять за аксиому словосочетание: " Портнов подаёт иски в интересах Коломойского ", тогда все события становятся понятными. И выходит моряков освободили для дачи показаний против Порошенко.
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Уймите эту гниду Портнова! Мало еще ребят таскали по допросам на кацапии,так еще и на родине покоя не дают!
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Нема кому. 73% в захваті від Зе, Портнова...
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Армия сегодня - это "санитары леса". Чем лучше сейчас работает армия на фронте, тем меньше заразы будет ходить по вашим улицам после зеленого примирения. Так что помогайте армии. Фронт работает на перспективу)). чОрный юмор еслишо ГБР по иску Портнова допрашивает освобожденных украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 2190
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Эти моряки действовали в сговоре с мародером Порошенко...а значит доже должны отвечать за провокацию против братского российского государства
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я тя, как россиянина, конечно понимаю
когда Порошенко первым врывался в захваченные россиянские города
и первым делом арестовывал там продуктовые склады,
чтоб наводнить их своей продукцией, изымал тошнотворную продукцию
кондитерки расейского производства - это можно и мародерством назвать.
но выж, расеянцы, после рошенки-то жрали да причмокивали,
значит тоже причастны к такому мародерству...
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и его территориальной целостности ДБР за позовом Портнова допитує звільнених українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 8868
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никто ничего не копает. Они именно этого и добивались.

На самом деле скрытое желание среднестатистического зебила - сесть с размаху на бутылку...
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Ваша шмаркля крутіша за овоча. Через Портнова, екс. замголови офісу хряка, викликає на допит українських моряків. Черговий прогиб перед ****** за "формулою Штайнмаєра".
ДБР за позовом Портнова допитує звільнених українських моряків, - Полозов - Цензор.НЕТ 7963
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Блин может , кто его пристрелит или ранит ( портонова )
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Александр Иванович 866f20ca

Чем же я вас так обидела, что админу нажаловались? Мужик называется !!! )
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Ублюдок,который пять лет прятался от войны,который участвовал в уничтожении армии,приехал на волне победы недоразумения и решил наказать тех,кто организовал оборону,восстановил ВСУ и отстоял страну.Сюр какой-то.ЕХануться можно с этими клоунами!
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Дуже нагадує вакханалію зелених блазнів в наркотичному чаді.
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Що ти вастанавіл? В тебе висока температура? Ти бачив той вкритий соломою бліндаж на який недавно впала міна і вбила тих, що в ньому перебували. Одну з загиблих звали, здається, Яна.
Це ти той бліндаж вастанавіл?
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Це тільки початок.... Вони зробили це разом...
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за потерянный плотик посадят теперь
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Блин, какое позорище! ГБР превратилось в жалкую и послушную шавку Портнова из банды Януковича, рулящего через Богдана всей правоохранительной системой Украины как ему заблагорассудится. Все достижения Майдана уничтожаются не по дням, а по часам, зато к функционерам режима Януковича вообще нет ни каких претензий, наоборот, они теперь на коне. Зе-билы, "ви зробили це разом!".
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О "достижениях Майдана", пажалста, чуть поподробнее.
Що там за 5 років панамські патріоти разом зробили?
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не стану говорить про рост экономики, международную поддержку, модернизацию армии и прочее. Тебе этого в "Сватах" не говорили.

Хочу за безвиз спросить. Тебе его гундосый клован продавил? Или Порох? Или безвиз ты тоже на хлеб не мажешь, зелупосос?

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Моряков опрашивают как потерпевших. Подозреваемый - Порошенко, который ради отмены выборов послал их на смерть.
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Да, да, да, главное - Россия ни при чем. Я правильно понял?
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Моряки это в лучшем случае инструмен Портнова. Но это понимание не для зебилов "мыслящих" , вложенными в них штампами.
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Ну вот и посмотрим, моряки герои или терпилы.
Если терпилы, то пусть ходят и дают себя допрашивать.
Если герои - должны послать ГБР на три буквы и никуда не идти.
ГБР зассыт их арестовывать и приводить на допрос в принудительном порядке так что им ничего не грозит. Были бы яйца.
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Эх, до чего же забористая божья роса пошла! В царстве ЗЕдегенератов дна не существует.
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