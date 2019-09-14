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 Події
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 Суд заарештував старшого адміністратора одеського готелю "Токіо Стар", в якому в серпні згоріло 9 осіб

Мати двох дітей Ірина Паровик вирушила в СІЗО як мінімум до 18 жовтня. Вона відповідала в готелі за господарські та кадрові питання, її підпис стоїть на документі ДСНС, що забороняв готелю працювати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Ірині Паровик інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило за собою загибель людей (частина 2 статті 270 Кримінального кодексу України).

Прокурор Євген Антощук заявив у суді, що Паровик як старший адміністратор може впливати на свідків, інших працівників готелю. Всі вони, за словами Антощука, вказують на Паровик як на людину, яка відповідала за кадрові та господарські питання в готелі. Також її підпис є на документі ДСНС - забороні готелю працювати, врученому в 2012 році.

Сама Паровик стверджує, що не пам'ятає такого припису. Вона наполягає, що не наймала людей і не відповідає за пожежну безпеку.

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"Я шукала людей і спілкувалася з ними, але їх брали на роботу в головному офісі", - говорить Паровик. І вона, і її адвокат Ігор Елуашвілі стверджують: жодного документального підтвердження того, що Паровик відповідала за протипожежну безпеку, немає. Вона працювала в готелі з 2009 року, в 2014 році пішла в декрет, хоча де-факто продовжувала працювати. Зараз у неї дві дочки - молодшій півтора року, найстаршій - п'ять.

Саме Паровик дзвонили з компанії, яка обслуговувала пульт пожежної безпеки - вона каже, що залишала їм свій телефон як контактний, а не як уповноваженого з питань протипожежної безпеки.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали. 20 серпня суд відправив його під арешт строком на 60 днів без права виходу під заставу. Чорний назвав рішення суду "політичним замовленням".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148337
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.Источник: https://censor.net.ua/n3148337

суки........
в СИЗО..., до суда....
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Знову стрілочниця,як і у таборі "Вікторія",який відкривав Пєтья.
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Блядь где я живу,это пиздец,страна уродов
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Знову стрілочниця,як і у таборі "Вікторія",який відкривав Пєтья.
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***** где я живу,это ******,страна уродов
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Сейчас у нее две дочери - младшей полтора года, старшей - пять.Источник: https://censor.net.ua/n3148337

суки........
в СИЗО..., до суда....
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А богатых гнид совершивших любое преступление выпускают под залог, может всем украинцам скинуться по 10-100 грв???
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Пешка. Но человек должен отвечать за свои действия, которые могут стоить жизни другим.
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Все они, по словам Антощука, указывают на Паровик как на человека, который отвечал за кадровые и хозяйственные вопросы в отеле. Также ее подпись есть на документе ГСЧС - запрете отелю работать, врученном в 2012 году

Похоже , шо следствие на верном пути . Я б там вообще половину персонала запаковал бы . Это вам не воспитательница из Виктории , на которую все хотели спихнуть .
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мало ли что стадо укразьівает. тут на лицо нечеткое рапределение обязанностей, зафиксированное на бумаге. то что ее телефон там роздан не говорит о ее прямой ответствености по части пожарной безопасности.
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Все очень просто, наши люди на работе подписывают всякую херню и выполняют любые поручения из-за страха быть уволенным. Если бы люди у нас были посознательнее, то работодатели так не наглели бы. А так остаётся только тюрьма.
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при чем тут сознательность? єто не знание законодательства сферьі деятельности.
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"Нашє людє" і в банках пад пісювають.А потім вішаються.
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А "стрелочники" у нас только и отвечают за все, а не истинные виновники. Ей, что надо было уволиться, если хозяин ничего не делал для противопожарной безопасности, имея дух малолетних детей.
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а кормить как єтих малолетних без работьі?
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Это пипец!! Уму непостижимо!. нашли козу отпущения.Вазелин-насмешка над правосудием и здравым смыслом.Как такое возможно в Украине?Разогнать по сетям!!!!Человек,который не может увеличить .зарплату, нанять персонал и потратить лишнюю копейку без указки свыше?.Лучше бомжа с улицы назначить.Где здравый смысл?Как можно жить в Украине с такими карательными органами?
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Родьєну-ні віб"єрають.Завезли вас сюди--сидіть собі,доки...
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Старо ,как мир ..Просто сюжет из ,,Золотого телёнка "Да и ещё в Одессе. Было бы смешно,если бы не было так грустно.Жаль мать двоих детей,не имеющую соответствующего образования,работающую за копейки.Циничное надругательство над здравым смыслом.
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Боюсь спросить - а эта типа цивильная "банка для шпрот" без окон без дверей ей принадлежала, или она типа совладелец и получает с прибыли дивиденды?
Кажись нет, а запрет, ответ прост - владелец (эта ****) 100% сказал - или работаешь дальше или увольняйся нахер! » вот откуда и подпись.
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Я что то упустил ? Хозяин отеля на нарах или где?
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Фамилию судьи, вынесшего решение по поводу ареста до суда матери двоих маленьких детей должна знать вся страна. Денег не дали, ДА ???
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Ну наконец то---нашли! Два месяца искали. Видать корм раздавали правильно. Оно то конечно уборщицу бы---но как то не комильфо! Одесса всё таки! Браво тварям----у вас получается! Скорее всего уговорили молодую на бабло и контроль за детьми. Лет 6 влупят по статье, год по месту близко отсидит, и на удо.
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Часто згадую бідолашного мокшу Дронава з Харрькава.
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