 Україна ніколи не погоджувалася на "формулу Штайнмаєра", - Єлісєєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Twitter український дипломат, ексзаступник глави АП Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.
"Як ексучасник нормандських переговорів на рівні дипрадників пояснюю: згідно з принципом "нічого не узгоджено, поки все не узгоджено" Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмаєра. Глава держави не міг узгодити те, що вимагає згоди ВРУ. РФ розставляє пастки", - йдеться в його пості.
Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, при якому Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, прийняті Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не вступлять в силу.
Раніше президент Зеленський заявив, що "формула Штайнмаєра" обговорюватиметься лідерами "нормандської четвірки".
Це вкрай дивно, але практично ніхто не говорить що вже незабаром (в жовтні-грудні) Україна піде на автономію Донбасу і амністію бойовиків. Якими будуть наслідки для України?
Фактичну цю формулу Штайнмайєра озвучив Ігор Коломойський Те саме озвучує Макрон, новий міністр закордонних справ Пристайко, голова фракції "Слуга народу" Арахамія та інші. Про що саме йдеться детально: Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ Україна оголошує амністію всім бойовикам Україна Платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти На наступний день після виборів росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська. З Росії знімаються санкції.
13.09.2019 09:05
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Ганебна капітуляція від малороса ЗЕ.
пиши 8000000000000000000000000000000 посаділ
Здесь предлагается дать особый статус на 5 лет , и вступит он в силу только после признания выборов . И ни какое ОБСЕ их не признает если будут бегать ушлепки с автоматами . Соответственно их нужно вывести или разоружить .
Але тепер погодиться.
Можемо посперечатись.
Це був дикий шок, бо ніхто тоді в Європі так іще не говорив - через два місяці Путіна порівняла з Гітлером Даля Грібаускайте, і то це викликало, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію, а тоді це все ще намагались представити як «український внутрішній конфлікт». Я вже можу мемуари писати з того всього, що було пережито за цей час, і якими хвилями вся ця інформвійна йшла. Тому, як тільки чую фразу «Європа від нас втомилася», мені одразу хочеться сказати: «Покажитє своі погони». Тому що нема ніякої єдиної «Європи», це теж путінський «мем»- реакція в різних країнах навіть серед політикуму від самого початку була дуже різною.
В.К.: Більшість лівих європейських інтелектуалів історично зачаровані російською культурою, і вони не вірили, що Путін чи колективний Путін - політичний монстр.
О.З.: Безперечно, бо коли 8 травня 2014 року я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона. Модераторка перелякалася до істерики, сказали, що сталися технічні проблеми, але я таки сказала все, що хотіла сказати, і мене почули. За мною потім цілий день ходили всі німецькі журналісти, з величезним інтересом і вирозумінням записували інтерв'ю, жодне з яких так і не з'явилося друком. Можете говорити все, що завгодно, на Порошенка і на Клімкіна, але вони весь цей час послідовно тримали перед Заходом проукраїнську лінію. Те, що в нас є функціонуюча держава, не «failed state», а держава, яка зупинила й викрила агресора і заявляє світу, що вона є предметом агресії, - це дуже важливе досягнення, і само воно не прийшло." (Оксана Забужко(с) - І знов я влізаю в танк... - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
https://www.svoboda.org/a/30158213.html
......Макрон и Путин, по всему судя, активно готовят сегодня за спиной Украины сделку, которую попытаются навязать Киеву на ближайшей встрече в рамках "Нормандской четверки".
Какая ирония истории! В 1938 году в Мюнхене западные союзники Чехословакии заставили её отдать Судетскую область, чтобы умиротворить агрессора. А через полгода Гитлер захватил всю страну. 81 год спустя в Париже западные союзники собираются заставить Украину "принять обратно" находящиеся под контролем сепаратистов и Кремля территории, создать агрессору плацдарм для подчинения всей страны. А через полгода Путин может...
Внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами
Что же произошло? У всех этих крайне негативных для Украины и нагрянувших как бы вдруг явлений должна быть какая-то одна общая причина. А произошло в точности то, о чем я предупреждал несколько месяцев назад: "Постоянное повторение коллективным Зеленским кремлевской шпаргалки о некоей "партии войны", правившей в Украине предыдущие 5 лет, является предательством сражающейся с агрессором Украины, предательством, нацеленным на подрыв системы ее международных союзов, в тяжелейших условиях созданной украинской дипломатией. Я нахожусь в Вашингтоне и не понаслышке знаю, каких усилий друзьям Украины на Западе стоит каждый шаг, направленный на её поддержку, какие влиятельные силы только и ждут любого предлога и повода, чтобы "сдать" Украину агрессору ради каких-то финансовых или геополитических сделок с кремлевским диктатором. И уж, во всяком случае, Запад никогда не будет более проукраинским, чем украинское руководство. Запад с облегчением откажется от антикремлевских санкций при первых признаках капитуляции украинской власти".
Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порождён самими украинцами. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили его режиму серьёзный ущерб. Но синхронная кампания кремлевских и ведущих украинских телеканалов против придуманной ими "партии войны" преподнесла ему воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как "партию войны", капитулянты представили мировому сообществу само украинское государство в качестве "партии войны" и тем самым сняли с Кремля ответственность за агрессию.
Поддержка Украины со стороны Запада до последнего времени обеспечивалась благодаря принципиальности и самоотверженности таких друзей этой страны, как Курт Волкер, Даля Грибаускайте, Дональд Туск. Но какой же трагической ошибкой украинцев было подарить своему смертельному врагу огромный внешнеполитический успех как раз в тот момент, когда хозяин Кремля в нём отчаянно нуждался - на пороге нарастающего масштабного внутриполитического кризиса в России! Ошибку эту сознательно навязал обществу "коллективный Зеленский". Бороться с тяжелыми для Украины последствиями (или смириться с ними) предстоит физическому Зеленскому. Очень скоро и на глазах всего мира.
Через месяц-полтора в Париже с большой помпой пройдет саммит "Нормандской четверки". С какими же людьми окажется в одном зале Елисейского дворца молодой глава украинского государства? Это президент Франции, с упоением играющий в любимую игру всех французских правителей - Grandeur de France ("Величие Франции"). Непременным атрибутом такой игры на протяжении всего XX века были "особые отношения" с Москвой. Это утомленная Ангела Меркель, не способная более противостоять немецкому бизнесу и своим социал-демократическим партнерам по коалиции, требующим verstehen Putin (понять Путина). Для очистки совести ей, так же как и французскому коллеге, обязательно надо получить от Украины справку о хорошем поведении Путина. Переговоры в такой компании и станут для президента Украины моментом истины, который не читки требует с актера, а полной гибели всерьез.
Андрей Пионтковский - политический эксперт
Більше того, при Порощенку була активно обговорювана ідея введення озброєних миротворців на окупований Донбас з правом розброєння орків і виборів після виведення військ та техніки ворога з окупованої території. Але наразі це обговорення при зекловану - заглохло. Натомість - знову "формулу *****-штанмайєра" реанімували...
Україну злиють за планом Штайнмаєра.
Тільки у Грузії це зробили після військової поразки. А в Україні через надвисоку концентрацію Зебілів на метр квадратний.
А сколько там лет самой Германии, с ФРГ включительно + ГДР? -- всего на 50 лет старше Совка... ...братья-салаги...
Сегодня их все устраивает?
Україна ніколи не підписувалася під планом цієї промоскальської хвойди, ніколи не погоджувалася з ним. формула Штайнмайєра - це автономія на постійній основі лЫныры та дыныры, тобто фіксація розвалу України, виконання всіх кацапо-ординських забаганок, кінець України, повна капітуляція! Зелена шмаркля вже лягла та готова?
так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.
МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.
"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?
Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:
На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.
О чем речь?
Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.
Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.
В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.
Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.
Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.
https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
яка пастка.це капітуляція перед ******.