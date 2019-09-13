 Я обіцяв прислати за нею літак, а не автомобіль, - Коломойський про заяви Гонтаревої

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль", - сказав він журналістам у п'ятницю в кулуарах Форуму YES.
Нагадаємо, наприкінці серпня ексголову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.
Пізніше Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці й інвалідне крісло.
Також раніше колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що сприймає окремі висловлювання Ігоря Коломойського як особисті погрози з його боку.
Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви, Лондона та США позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.
Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.
В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".
У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.
Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.
Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.
Як повідомлялося, 19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/26/632558/
ты видимо что-то путаешь, относительно всемирного ареста активов и объявления в розыск
Журналисты направили запрос в Федеральное бюро расследований США с вопросом, существует ли в делах бюро расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. И с ФБР пришел оперативный ответ.
Представитель ФБР Тина Джагерсон в письме "Радио Свобода" объяснила, что "в соответствии с политикой Министерства юстиции США Федеральное бюро расследований страны не подтверждает и не отрицает существование любого расследования".https://24tv.ua/ru/fbr_otvetilo_na_zapros_zhurnalistov_po_rassledovaniju_protiv_kolomojskogo_n1138413
https://biz.nv.ua/amp/kolomoyskiy-50015270.html
https://biz.nv.ua/markets/kolomoyskogo-i-***********-obvinyayut-v-ssha-v-sereznom-prestuplenii-smi-50028530.html
https://zn.ua/internal/test-na-kolomoyskogo-321551_.html
Не-не-не , путриотка Гонтарева должна умирать медленно , в этом весь смак