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 Політика України
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Все про:Коломойський (548) погрози (250) Гонтарева (296)

 Я обіцяв прислати за нею літак, а не автомобіль, - Коломойський про заяви Гонтаревої

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував заяву ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої про погрози на її адресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль", - сказав він журналістам у п'ятницю в кулуарах Форуму YES.

Нагадаємо, наприкінці серпня ексголову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

Пізніше Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці й інвалідне крісло.

Також раніше колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що сприймає окремі висловлювання Ігоря Коломойського як особисті погрози з його боку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148333
 
   
 Топ коментарі
 
он только что сказал, что это просто не его манера убийства?
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Да лерка в жалких потугах разжалобить бритов,еще и не такое запоет.
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Кого ты будешь менять ? аха ... ты разве шо трусы свои можешь поменять Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 301
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Та хоча б і на підводному човні, але додому. З щиросердечним розкаяннням .
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нацжон - той же самий зебіл. Який сосе в того же бені
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он только что сказал, что это просто не его манера убийства?
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Конечно....за бюджетные деньги будет заправлен...
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Я вам еще до выборов говорил , шо Коломойский не даст жизни Гонтаревой . Она в списке Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4273
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Позакрывать столько Бениных "пылесосов" и не попасть в список "попить кофе" ? Из области невероятного
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Да лерка в жалких потугах разжалобить бритов,еще и не такое запоет.
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Пани бьються . у холопiв лби трищать .
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По моему Великобритания Коломойского разыскивает...Так чего уж, поменяем...
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Высокий суд Лондона рассматривает три иска против Бени - "Приватбанк", Шульман и Татнефть. По двум последним Беня подан в розыск.
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"Татнєфть" також звинувачує Коломойського, Боголюбова, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка у шахрайстві. У жовтні компанія виграла апеляцію у цій справі і тепер Високий суд Лондона, який раніше відхилив позов компанії "Татнєфть", зобов'язаний розглядати справу про відшкодування шкоди, завданої компанії внаслідок розкрадання грошей, призначених для оплати поставок нафти на Кременчуцький НПЗ у 2007 році.
Нагадаємо, російська Татнєфть подала в суди Москви, Лондона та США позови проти України на 144 мільйони доларів у справі Кременчуцького НПЗ.
Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.
В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".
У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.
Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.
Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.
Як повідомлялося, 19 грудня Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.https://www.epravda.com.ua/news/2017/12/26/632558/

ты видимо что-то путаешь, относительно всемирного ареста активов и объявления в розыск
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Может быть, но даже если Беню разыскивает только Денверовский суд по запросу ФБР - хрен редьки не слаще. Беня все равно невыездной в любую страну Европы и в Англию в том числе. Он не просто так срочно эвакуировался сначала с Женевы, а потом с земли обетованной.
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твой комментарий не означает, что его кто-то разыскивает

Журналисты направили запрос в Федеральное бюро расследований США с вопросом, существует ли в делах бюро расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. И с ФБР пришел оперативный ответ.
Представитель ФБР Тина Джагерсон в письме "Радио Свобода" объяснила, что "в соответствии с политикой Министерства юстиции США Федеральное бюро расследований страны не подтверждает и не отрицает существование любого расследования".https://24tv.ua/ru/fbr_otvetilo_na_zapros_zhurnalistov_po_rassledovaniju_protiv_kolomojskogo_n1138413
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Искать не буду, посмотри сам. Была большая и подробная статья израильского журналиста с подробностями как и почему Беня сбежал сначала с Швейцарии в Израиль, а потом и с риском в Украину. Верить или нет - дело сугубо индивидуальное. Но у Бени в США подгорает очень конкретно
https://biz.nv.ua/amp/kolomoyskiy-50015270.html
https://biz.nv.ua/markets/kolomoyskogo-i-***********-obvinyayut-v-ssha-v-sereznom-prestuplenii-smi-50028530.html
https://zn.ua/internal/test-na-kolomoyskogo-321551_.html
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не будешь искать, ну и не о чем разговаривать тогда, нет не верю)... будут факты, поверю
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хмм. неуловимый Джон? которого никто и не ловил.
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Кого ты будешь менять ? аха ... ты разве шо трусы свои можешь поменять Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 301
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коли цього кучерястика фбр виведе під пухлі рученьки ?
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т.е гонтаревой в аэропорты лучше не соваться? ))))
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коломойша за приват мстить. зебіли ви коли збираєтесь оте лайно виносити яке ви привели на хвилі умопомрачєнія, чи вам треба сочного підсрачника?
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С дивана не упади воен диванный Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 1620.
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оте лайно виносити - хонтариху? с пэпай.
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Катафалк надо присылать. Или хотя бы чёрный воронок. Заслужила.
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Катафалк надо присылать.

Не-не-не , путриотка Гонтарева должна умирать медленно , в этом весь смак Я обещал прислать за ней самолет, а не автомобиль, - Коломойский о заявлениях Гонтаревой - Цензор.НЕТ 4612
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А мы топлива в него зальём на полпути, приедет,загрузиться и станет где-нибудь на полдороги))
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Он и самолета не пожалеет, для такой ПАНИ.
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Они между собой договорятся, может министром каким назначат, чтоб долги отрабатывала
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Коломойский - Герой Украины
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В 2014 он много сделал . Посмотрим как теперь себя поведет .
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особенно лохов развел на 5,5 млрд у.е)))) героя зебилов ему картопляну
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А у самой нет денег на самолёт? Мы и то домой на самолётах летаем.
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И не говори, б/у самолет можно купить от 50 000 долл. разве єто деньги ?
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Такой, чтоб хонтариху *приземлил на дно Атлантики.
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Та неначебто це ж ви на літаках літаєте, вона не збирається, до речі, коли в Англію летіти з України, то політ проходить над "Північним морем", а ваша Атлантика дещо далі, але вам це до лампочки, правда ж ? Вам треба жорсткі , людиноненависні речі ?
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беня, за тобой сша готовы даже авианосец пригнать
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