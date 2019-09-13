 Я обіцяв прислати за нею літак, а не автомобіль, - Коломойський про заяви Гонтаревої

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль", - сказав він журналістам у п'ятницю в кулуарах Форуму YES.

Нагадаємо, наприкінці серпня ексголову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

Пізніше Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці й інвалідне крісло.

Також раніше колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що сприймає окремі висловлювання Ігоря Коломойського як особисті погрози з його боку.

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