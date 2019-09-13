 На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

Участь у конкурсі на найкращий підрозділ (розрахунок) протиповітряної оборони брали підрозділи, які посіли перші місця на змаганнях в оперативному командуванні Сухопутних військ, видах Збройних Сил України та Національної Гвардії України.

Конкурс проводився за трьома номінаціями:

Військово-професійна - оцінювалися теоретичні та практичні навички, майстерність у діях при озброєнні і військовій техніці. Військово-спортивна - оцінювалася фізична витривалість і морально-психологічний стан колективу, вміння володіти озброєнням та стрілецькою зброєю. Відбиття нападу противника - оцінювалися здатність підрозділу ППО прикрити певні підрозділи бригади від ударів з повітря, здатність підрозділу вести розвідку і вогонь з перенесенням за програмними цілями.

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У запеклій і напруженій боротьбі перемогу здобули майбутні офіцери, курсанти факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

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