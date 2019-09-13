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 На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненському загальновійськовому полігоні відбувся конкурс на найкращий підрозділ протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗСУ.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 01

Участь у конкурсі на найкращий підрозділ (розрахунок) протиповітряної оборони брали підрозділи, які посіли перші місця на змаганнях в оперативному командуванні Сухопутних військ, видах Збройних Сил України та Національної Гвардії України.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 02

Конкурс проводився за трьома номінаціями:

  1. Військово-професійна - оцінювалися теоретичні та практичні навички, майстерність у діях при озброєнні і військовій техніці.
  2. Військово-спортивна - оцінювалася фізична витривалість і морально-психологічний стан колективу, вміння володіти озброєнням та стрілецькою зброєю.
  3. Відбиття нападу противника - оцінювалися здатність підрозділу ППО прикрити певні підрозділи бригади від ударів з повітря, здатність підрозділу вести розвідку і вогонь з перенесенням за програмними цілями.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці 17-ї ОТБр стали переможцями змагань на найкращий танковий взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 04

У запеклій і напруженій боротьбі перемогу здобули майбутні офіцери, курсанти факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На Рівненському полігоні визначили найкращий розрахунок протиповітряної оборони ЗСУ 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148331
 
 
 Топ коментарі
 
Не захлебнётся, Грузия за 5 дней сбила 15 штук, волков бояться в лес не ходить ходят упорные слухи, што раша применяла авиацию в горячей фазе.
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На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ - Цензор.НЕТ 2901

Фантаст . однако. Грузия сбила 2 самолета. а еще два или три русские сбили сами из-за бардака
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Лучший расчёт будет сбитый русский самолёт!)
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у Путина их тысячи, нё захлёбнется ли наша ПВО?
ты призываешь воздушные удары, если в сухом остатке. додуматься же до такого На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ - Цензор.НЕТ 6816

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Не захлебнётся, Грузия за 5 дней сбила 15 штук, волков бояться в лес не ходить ходят упорные слухи, што раша применяла авиацию в горячей фазе.
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На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ - Цензор.НЕТ 2901

Фантаст . однако. Грузия сбила 2 самолета. а еще два или три русские сбили сами из-за бардака
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да ему наверное неведомы противорадарные ракеты, РЭБ, да и диверсанты, да и ракеты не всегда попадают и т.д.
Никос такой себе сидит в бункере, нажимает кнопки и ракеты косят рашкинские жестянки сотнями. представляет себе так.
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ты такой умный..а ж страшно!))).. все знаешь про РЭБ и про бункеры!!)))
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По крайней мере мне и не приснится шо совковым говноПВО можно намолотить столько совковых жестянок, сколько в ПВО вообще ракет есть. А ведь оно так и даже хуже - ПВО после залпа часто становится немножко поломанным. это ты же пишешь что мол - ура, засралина, посбиваем их нафиг и Путин испугается На Ривненском полигоне определили лучший расчет противовоздушной обороны ВСУ - Цензор.НЕТ 970
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снимай телогрейку, вася, сами русские признают 6 штук, что естественно звиздешь...
https://deni-didro.livejournal.com/51775.html
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Захлебнётся. Факт.
Но есть и другой факт.
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Лучший расчет с 17 июля 2014 года не могут определить.
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.....поди стреляли с зушек ))))) по стоячим мишеням )))) иль СПРАВДИ с-300 ???!!! по летающим целям ???!!!
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