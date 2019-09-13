 Місцеві вибори на окупованому Донбасі - це "троянський кінь Путіна", - Клімкін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".
"Вибори мають відбутися. Але вони можуть відбутися, коли будуть виконані всі умови з безпеки. І вибори повинні бути справжніми, вільними і чесними. Вони не можуть бути ідеальними, але мають бути організовані нашою ЦВК, політичні партії і наші ЗМІ повинні мати повний доступ, інакше це не вибори", - заявив дипломат.
За його словами, станом на зараз немає ні умов безпеки, ні умов для чесних і вільних виборів. "Немає ні того, ні іншого. Просто нуль", - зазначив Клімкін.
"Якщо ми погодимося, що цього не буде, то це буде інкорпорація Донбасу як "троянського коня" на умовах Путіна в Україні", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, а й на окупованому Донбасі.
А то видишь, что захотел!
елетроянцев решили принять халявный подарок от кацапниданайцев.а фуле?халява-она как мед,за уши не оттянешь...это жеж газ бесплатным будет...
Якісь взагалі тупеньки...
я так само. вважаю олбодобів ницими та тупими істотами.
що таке: "олбодобів"??
За портнова, за Богдана побазарим?
Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим у відповідності з Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р.
і в формулі Штаймаєра немає нічого страшного
https://zik.ua/news/2019/09/13/prystayko_proponuie_provesty_mistsevi_vybory_po_vsiy_ukraini_zokrema_i_v_1646505
Ну як вам зебіли ??