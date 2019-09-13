 Місцеві вибори на окупованому Донбасі - це "троянський кінь Путіна", - Клімкін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Вибори мають відбутися. Але вони можуть відбутися, коли будуть виконані всі умови з безпеки. І вибори повинні бути справжніми, вільними і чесними. Вони не можуть бути ідеальними, але мають бути організовані нашою ЦВК, політичні партії і наші ЗМІ повинні мати повний доступ, інакше це не вибори", - заявив дипломат.

За його словами, станом на зараз немає ні умов безпеки, ні умов для чесних і вільних виборів. "Немає ні того, ні іншого. Просто нуль", - зазначив Клімкін.

"Якщо ми погодимося, що цього не буде, то це буде інкорпорація Донбасу як "троянського коня" на умовах Путіна в Україні", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, а й на окупованому Донбасі.

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