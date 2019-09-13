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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (86) Донбас (12989) Клімкін (1492)

 Місцеві вибори на окупованому Донбасі - це "троянський кінь Путіна", - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що на даний момент немає умов для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Вибори мають відбутися. Але вони можуть відбутися, коли будуть виконані всі умови з безпеки. І вибори повинні бути справжніми, вільними і чесними. Вони не можуть бути ідеальними, але мають бути організовані нашою ЦВК, політичні партії і наші ЗМІ повинні мати повний доступ, інакше це не вибори", - заявив дипломат.

За його словами, станом на зараз немає ні умов безпеки, ні умов для чесних і вільних виборів. "Немає ні того, ні іншого. Просто нуль", - зазначив Клімкін.

"Якщо ми погодимося, що цього не буде, то це буде інкорпорація Донбасу як "троянського коня" на умовах Путіна в Україні", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, а й на окупованому Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі - початок здачі країни, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148327
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский это и есть троянский конь,не нужно пуйлу напрягатся все сделает клоун своими же руками
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Та не. Что он вобще мелит? Выборы должны быть такие же как в крыму - под прицелом войск РФ. ТОлько чтобы на этот раз их украина признала.
А то видишь, что захотел!
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Та не. Что он вобще мелит? Выборы должны быть такие же как в крыму - под прицелом войск РФ. ТОлько чтобы на этот раз их украина признала.
А то видишь, что захотел!
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выборы после освобождения..и то лет через десять..пока мозги на место станут
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Вовочек у нас теперь два - один старшенькой, кремлевский, другой младшенькой - малороссийский
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...я за вовочек не переживаю... -- они ж вышли из Народа и дошли, аж до Народных артистов!
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Артист Зебенський в ролі пуйла. "Принуждения к миру и любви"
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Это троянский конь порошенко, начиная с июля 2015 года.
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у троянцев был выбор-принимать коня или нет...но 73% зелетроянцев решили принять халявный подарок от кацапниданайцев.а фуле?халява-она как мед,за уши не оттянешь...это жеж газ бесплатным будет...
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емм. так а где халява??? А то выборы прошли а чет халявы нэма
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да вот и троянцы до сих пор спрашивают-где?но зато в мировую классику попали,как эталон хмм...доверчивости Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 149
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Порошенко не устраивал выборов на Донбасе. Не переворачивайте все с ног на голову
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Зеленский это и есть троянский конь,не нужно пуйлу напрягатся все сделает клоун своими же руками
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В любом случае инкорпорация Донбасса это троянский конь. Достаточно посмотреть, как проголосовала часть Донбасса на подконтрольной территории Украине. Короче, хана стране...
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норвегии? (хана).
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Нічого в *уйловських зебілів не вийде! Вони тільки й можуть розраховувати на наш розпач. А путєна їм у дупу! І не таких бачили!) Ми просто спостерігаємо. І чекаємо. Шоб потім ніхто не казав, шо такого кошерного хлопчика образили.)))
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А климкину уже давным-давно надо бы завалить своё хлебало!
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Паша мы сами в афиге с этого кардибалета..
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Хто це " ми " Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 3313
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те кто понимают, как зеленые человечки разменивают на рейтинги украинскую государственность.
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Хто такие " мы " ? Шобла коррупционеров , шо зарабатывала на войне
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Дима лубянский, с кем ты там комп делишь? Вы уж как-то договаривайтесь нащьот своих полит. уподобань.) А то вот тут хочецца лайкнуть, а потом как вспомню, что ты зе-юле бот и прям не знаю шо делать.(((
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Уверен что наш Президент Владимир Александрович не станет прислушиваться к личностям типа Климкина и проведет-таки выборы!
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може зі своїм офісом в Донецьк переселятись.
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Якщо до виводу звідти кацапів та повернення контролю за кордоном - то назад, в Україну може не повертатись.
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А зелюки волають, що Клімкін рашист.
Якісь взагалі тупеньки...
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Климкин уже под статьей ходит , потенциальный уголовник и поддельник Порошенко . Как тебе такое , Ксеню ? Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 1449
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за то что Украину кацапам не сдал? кто-б сомневался, что подху№ловцы начнут свою расправу именно с них, а не с гепы-допы, портнова и ко. Но я вас успагою, посмотрите на донбасс, вся элита которая была при Украине вылитела (если успела) как пробка когда пришла россия. Так же будет и с вашим гепо-допой ко.
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Клімкін сказав, що не знаходить цензурних слів.
я так само. вважаю олбодобів ницими та тупими істотами.
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кожний день нове слово..і хто їх оце придумує..
що таке: "олбодобів"??
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ви творча людина, шкода, що це так даремно витрачається творчість.
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цікавий ви.. а куди я можу пристосувати свої "таланти" ?
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Ксеню, здаєцця, шо бот адвокадіг намагаєцця Вас звабити!) Не вірте йому! Воно зебеню любить!)))
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Почему у них умные мыли приходят после того как закончился их срок ))
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Спонсорам слуги ,олигархам ху.ло сделал предложение от которого тяжело отказаться,бабки.Капитуляция ,стоп НАТО,Европа назад в азия-жопу,слава зе-гауляйтеру!
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Как выкинули ,сразу таки вумни стали)))Теперь вся надежда на пучистов петиных с этого форума Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 3496.Мож наконец то вернут своего рыгонала Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 3496
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Разумков глава молодежного крыла партии регионов. Так кто кого вернул Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 2517?
За портнова, за Богдана побазарим?
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Собирайте уже путч,меньше текста Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 9567
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я быстрей чемоданы соберу, чем еще раз за вас на барикады полезу. Отвянь шмакодявка.
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Давай не задерживайся,а то петин охлос как и их кумир,п..т и не краснеют. Местные выборы на оккупированном Донбассе - это "троянский конь Путина", - Климкин - Цензор.НЕТ 8521
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Підписали Мінські домовленості?
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Він вже накатив за медальку тестя за поверненя Криму?нехай почитає шо п"яна морда наваяла у Мінську домовляючись з Пуйлом.
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Альтернативи немає,це слова Пєтьї,чи не так?А ось шо у його Мінську--4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів у відповідності з українським законодавством і Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону.

Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим у відповідності з Законом України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 р.
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Поставлений клоуном Міністр Закордонних Справ - Пристайно заявив , що хоче провести вибори в ОРДЛО
і в формулі Штаймаєра немає нічого страшного

https://zik.ua/news/2019/09/13/prystayko_proponuie_provesty_mistsevi_vybory_po_vsiy_ukraini_zokrema_i_v_1646505

Ну як вам зебіли ??
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Ну дык, в когось Україна понад усе, а в пристайки - гроші від фуйлобені. Всі отримають по ділах їх!
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Правильно пан Климкин каже. З вовками домовлятися - тільки через перехрестя прицілу.
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Які вибори ,невже хтось сподіваєтся ,що там українські партії братимуть участь у виборах? Вибори в лугандоні потрібні росії для легалізації бандформувань ,а ще Україна повина фінансувати і утримувати ці так звані республіки ,тим часом вони будуть руйнувати Україну за московським сценарієм .Чи справді така наївність керіваниками держави ,чи вони діють за сценарієм іншої держави ?
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