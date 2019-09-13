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Все про:Амстердам (14) золото (64) Крим (7461) Мін'юст (611) Нідерланди (446) суд (5517)

 Україна домагається відводу судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу про "скіфське золото"

Головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама кілька років представляв інтереси російської влади у справі РФ проти "ЮКОСа". Тепер Мін'юст України просить дати йому відвід.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Суддя Апеляційного суду Амстердама впродовж декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", а тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта в рішенні справи на користь "Промнефтьстрой"", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними Мін'юсту, представництво інтересів "Промнефтьстрой" суддя здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які зараз представляють інтереси кримських музеїв і домагаються передачі скіфського золота на окупований півострів.

Україна подала судді клопотання про самовідвід. Але суддя не побачив підстав для самовідводу. Після цього держава Україна подала клопотання про відвід судді в Апеляційний суд Амстердама.

Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року прийняв рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, повинна бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Читайте також: "Скіфське золото має повернутися в Україну", - Нищук відреагував на рішення суду Нідерландів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148325
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это и называют Шприковы. Племя без роду и без мозгов. "Страну на хлеб не намажешь", правда дебил?
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Гейландія займає 2 місце у зовнішній торгівлі Мокшандії в Європі.
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А шо оно стоит , это скифское золото ? Хто в теме ? Если продать , то хватит грошей шоб например обновить оборудование всем пожарникам в Украине Украина добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте" - Цензор.НЕТ 8796
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"жопа куриная", ты о себе говоришь? Ту ты "попал в точку!"
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Вот это и называют Шприковы. Племя без роду и без мозгов. "Страну на хлеб не намажешь", правда дебил?
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То-то я смотрю тебя так штырит. Надышался всякого херни. Ты там осторожнее с травкой, а то последние остатки мозгов просрешь..
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Нідерланди взагалі ведуть себе дуже підозріло. То асоціацію не хотіли з Україною підписувати коли всі підписали, видвигали різні свої вимоги, то розслідуванні у вбивстві козломордими своїх громадян у літаку досі тягнуть з винесення вироку хоча оказів більше ніж достатньо, то наше золото в себе тримають або козломордим хочуть віддати. Мені здається що це дуже ворожа для нас держава. Потрібно піднімати питання в раді Європи про троянського коня в середині евросоюзу і приняти жорсткі міри по економічному тиску на цю країнку.
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Мальчик, ты немножко "вкуриваешь", КТО тут сидит?Тут ходят, временами, "волки", хавающиие ту "срань", которую вы тут "толкаете"... И ваши "темники", жирным шрифтом, читаются "на ура"!!! Даже на "хахлятском языке"...
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Золото теперь будет там же где и Цемах!
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Скотобазная и позорная полоса в нашей новейшей истории с 1991 по 2004г! РФ в первые годы, пусть с 91 по 97 крепко попадала с чеченскими войнами и прочей стрельбой по думе! Что нам мешало тогда? Всё перетащить в музеи Киева, провести инвентаризацию ценностей разных? Так и ЯО сдали и танки перекрасили и в Пакистан сдали а бабло распёрли. И это только часть ничтожная идиотизма! Ну вот пришло время собирать камни. Скифское золото---национальное достояние наше, но находилось в музеях Крыма. Вроде Украина. Ну теперь скорее всего будет храниться у голландцев. Точно не скажу, копнуть надо---юридически выставлять они не могут артефакты, хранить---да. Пока не сдохнет последний коммуняка что носил партбилет---толку не будет! Так устроено к сожалению.
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Запам'ятайте раз і назавжди: поки не здохне останній москаль, до того часу в Україні спокою не буде.
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