 Україна домагається відводу судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу про "скіфське золото"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Суддя Апеляційного суду Амстердама впродовж декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії "Промнефтьстрой" у справі проти ВАТ "НК "ЮКОС", а тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта в рішенні справи на користь "Промнефтьстрой"", - сказано в повідомленні.

Крім того, за даними Мін'юсту, представництво інтересів "Промнефтьстрой" суддя здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які зараз представляють інтереси кримських музеїв і домагаються передачі скіфського золота на окупований півострів.

Україна подала судді клопотання про самовідвід. Але суддя не побачив підстав для самовідводу. Після цього держава Україна подала клопотання про відвід судді в Апеляційний суд Амстердама.

Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року прийняв рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, повинна бути повернена в Україну, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

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