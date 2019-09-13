 Зустріч із Зеленським, яка потрапила на фото, була першою за 4 місяці, - Коломойський

Про це Коломойський сказав журналістам у кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це був перший раз за 4 місяці. Від моменту інавгурації це був перший раз. У нас зустрічі не за договором - мене запросили, я прийшов. Запросять наступного разу - я ще раз прийду", - сказав Коломойський.

За його словами, на зустрічі у Зеленського "були присутні ті, кому належить, ті, кого стосується енергетичний сегмент економіки".

Бізнесмен спростував інформацію про те, що є радником Зеленського. "Щоб бути радником, потрібно постійно працювати, а раз на 4 місяці - це не робота", - додав він.

10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським.

Згідно з інформацією джерела Цензор.НЕТ, Зеленський останнім часом зустрічався не тільки з Коломойським, але також із Ахметовим і Пінчуком. Фото зустрічей із цими бізнесменами не публікувалися.

Публікацією фотографії зустрічі з Коломойським Зеленський вирішив показати, що Коломойський для нього - один із бізнесменів, стосунки з яким він може не приховувати, оскільки не збирається створювати йому жодних преференцій, стверджує джерело Цензор.НЕТ. Втім, для більшості в суспільстві ефект від фото, очевидно, був абсолютно протилежним задуму.

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