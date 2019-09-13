 Проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі - початок здачі країни, - Климпуш-Цинцадзе

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".
"Я говорю, що це початок здачі країни, на жаль", - сказала вона в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.
"Я не можу зрозуміти, на яких умовах Україна готова проводити ці вибори на окупованих територіях. Ми наполягали впродовж декількох років, щоб спочатку вирішити компонент безпеки. Спочатку гарантувати людям можливість почуватися в безпеці і брати участь у цих виборах. Цей момент якось опускається", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Вона підкреслила, що розпочате розведення сил у декількох точках безпеку не гарантує і тимчасово переміщені особи назад не повернуться.
"А зараз там проводити вибори, маючи всі війська, - і регулярні російські, і найманців, - у бараках, я не бачу такої можливості. Мене дуже хвилює, що Верховна Рада сьогодні проголосувала за звільнення всіх членів ЦВК. Якщо спочатку я вважала, що це політичні спроби взяти під контроль ЦВК, то зараз я бачу, що у цієї ЦВК буде конкретне завдання оголосити ці вибори на окупованих територіях, провести їх, визнати їх і, як мені здається, на умовах Кремля нібито частково відновлену територіальну цілісність України", - сказала політик.
Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, а й на окупованому Донбасі.
Почитай минские, или хотя бы эту стать, только внимательно читай, с 3 абзаца. Может поймёшь. Хотя вряд-ли.
Пи.Си. Якщо твоя мати на окружній практикується, то не думай що всі такі.
Это всё Операция прикрытия -- ...следите за тарифами, ценами и курсами снаружи, а не внутри -- и будет вам несчастье.
Начало сдачи страны - это когда нашлось 72% кретинов, которые избрали клоуна руководить страной.
Тогда пусть зебаран выполняет как придумал Петя, сначало убрать войска *****,да потом выборы. А не как хочет твой хозяин зебаран, сначала выборы а дольше посмотрим.
если зекомандА уже определилась с выборами, то тем хуже для неё..
как донецкий с неоккупированной территории хорошо знаю, что даже там многие (особенно пожилые) люди боятся проявлять свою проукраинскую позицию.. что тогда говорить о жизни в оккупации!
и да.. - зебил, помни: вы сделали это вместе! вместе с овцами безмолвными з-Рады
Це ж не жарт - робити такі заяви.