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Все про:місцеві вибори (86) Донбас (12989) Климпуш-Цинцадзе (298) Європейська Солідарність (111)

 Проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі - початок здачі країни, - Климпуш-Цинцадзе

Колишня віцепрем'єр-міністр, депутатка Верховної Ради від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що вибори на окупованих територіях можуть стати початком для здачі України на умовах Кремля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Я говорю, що це початок здачі країни, на жаль", - сказала вона в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

"Я не можу зрозуміти, на яких умовах Україна готова проводити ці вибори на окупованих територіях. Ми наполягали впродовж декількох років, щоб спочатку вирішити компонент безпеки. Спочатку гарантувати людям можливість почуватися в безпеці і брати участь у цих виборах. Цей момент якось опускається", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Вона підкреслила, що розпочате розведення сил у декількох точках безпеку не гарантує і тимчасово переміщені особи назад не повернуться.

"А зараз там проводити вибори, маючи всі війська, - і регулярні російські, і найманців, - у бараках, я не бачу такої можливості. Мене дуже хвилює, що Верховна Рада сьогодні проголосувала за звільнення всіх членів ЦВК. Якщо спочатку я вважала, що це політичні спроби взяти під контроль ЦВК, то зараз я бачу, що у цієї ЦВК буде конкретне завдання оголосити ці вибори на окупованих територіях, провести їх, визнати їх і, як мені здається, на умовах Кремля нібито частково відновлену територіальну цілісність України", - сказала політик.

Нагадаємо, сьогодні Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна хоче провести місцеві вибори не тільки на контрольованій території, а й на окупованому Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148319
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилам не нужна страна им нужны тарыфы и зарплаты , ЛОШАРЫЫЫЫ
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Так все так считают, только зебилы не хотят признавать себя дебилами.
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Знаешь, смысла нету объяснять. Ну нету. Есть только тогда, когда человек хочет сам разобраться, тогда да, подсказать, объяснить можно. Но человек который хочет разобраться, и понять, не будет задавать таких вопросов. А шо тут не так.
Почитай минские, или хотя бы эту стать, только внимательно читай, с 3 абзаца. Может поймёшь. Хотя вряд-ли.
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Ему объясняй-не объясняй - как горохобстену.
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Так все так считают, только зебилы не хотят признавать себя дебилами.
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ПЕСКОВ В ВОСТОРГЕ ОТ КЛОУНА-Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, котрое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей".
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Зебилам не нужна страна им нужны тарыфы и зарплаты , ЛОШАРЫЫЫЫ
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Ещё один путч ? Вы же говорили что путч будет сразу после победы Зеленскокго, когда его никто в мире не признает, $ станет по 100 и армия взбунтуется.
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Я? Я знаю, что никакого путча не будет и никто не взбунтуется. Про путч служанка народа Лиза Богуцкая говорила. Вот я интересуюсь, когда уже наконец?
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никакого путча(только кацапы могли взять такое слово)! Все должны страдать за свои решения!
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"Я не могу понять, на каких условиях Украина готова проводить эти выборы, и будет ли проводить, но главное сделать вброс для порохоботов, а дальше они сделают своё дело"
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Порохоботы считают, что выборы в донецкой и луганской НоРах можно проводить только после вывода от туда кацапни, установке контроля за границей и зачистки обдроченцев. А зелебобики как считают?
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Тоді виникає закономірне питання: чого при мародеру-офшоренко це все не було здійснено... Мабуть тому що, парашенкавідсоси кажуть одне, а роблять зовсім навпаки.
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Оленка, ти на окружній практикувалась?
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Як ця дебільна відповідь, від не меньш дебільного її господаря стосується мого коментаря? Ви топорилі сектанти гнилого шоколаду, хоч трішечки вибирайте з методички - ну щоб по темі було, а не так як ти - пальцем в ...шоколад.
Пи.Си. Якщо твоя мати на окружній практикується, то не думай що всі такі.
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Зато какое окно возможностей. Не для вас, зебилы. Для бени.
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...раздули из Жабака слона... ...через трубочку...
Это всё Операция прикрытия -- ...следите за тарифами, ценами и курсами снаружи, а не внутри -- и будет вам несчастье.
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Иванна!!! Не переживайте!!! Место на столбах на Хрещатике, для Миротворцев найдется!!!
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Вы лично займётесь этой работой? С удовольствием? Опыт есть?
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Без удовольствия и без опыта, но дело нужное.
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Проведение местных выборов на оккупированном Донбассе - начало сдачи страны..

Начало сдачи страны - это когда нашлось 72% кретинов, которые избрали клоуна руководить страной.
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увы это только продолжение. Сдача началась с минской капитуляции, или даже раньше, когда нашлось более 50% кретинов которые выбрали президента в первом туре.
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А чому "Цицкадзе" цього не говорила, коли Порошенко це підписував у Мінську?
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А при Порошенко были местные выборы на окупированых территориях? При зебарана будут. Если раньше мы требовали от параши, выполнения договора, так как там написано. То зебаран сделает все наоборот. Мы выполним свою часть договора, хотя параша должна первой начать выполнять.
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Ну вот, и пошло выполнение Минска-2, который Пэтя лично одобрил и преподносил как своё достижение. Или порохососы думали, что с европейцами если что подписываешь, то это исполнять не обязательно?
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петя його не виконав. для цього знайшли клоуна і 73% дебілів.
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Только ты ошибся зебаран. Порошенко минские не выполнял, а зебаран выполнит.
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А ну ка эксперт скинь пунктик про проведение выборов до вывода оккупационных войск с донбасса и передачи границы под контроль Украины либо миротворцев ООН?
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А они сами то Будапештский меморандум выполнили. Я уж не говорю про россию. Так что - да можно не выполнять
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Счастье это видеть преступника за решеткой , а не на Мальдивских островах".
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поясните этой дуре, шо то благодаря пэтькиным минским. Писец какой то, ну и тввари эти ПЕСы
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Ты хоть читал те минские? Или только методички зебарана? По минским ***** должен вывести все свои войска от туда, потом выборы. Твой хозяин, зебаран, сделает все на оборот.
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Хлебало залепи, пэтечмырь. То все результат пэтиной торговли кровавой, это он придумал и никто ничего нового в минские не добавлял. Все вы, соевые, идиоты до края
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Ой ой ой, как страшно ругается зебаран. Писец у вас зебаранов логика. Петя придумал, Петя виноват, и сонцеликому зебарану приходится теперь выполнять то что придумал Петя.
Тогда пусть зебаран выполняет как придумал Петя, сначало убрать войска *****,да потом выборы. А не как хочет твой хозяин зебаран, сначала выборы а дольше посмотрим.
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Оооо у Зебилья оправдание сдачи страны нашлось)))) И что там в Минске про выборы, скинь почитаем, не помню чтобы Порох собирался выборы проводить до вывода кацапских войск. Ты завтра кадыровца в сраку целовать начнешь и будешь орать что тебя Порох минском заставил, Чучело тупое.
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Самых активных добровольцев и патриотов Порошенко и клептократы уничтожили в котлах, а некоторых закрыли в тюрьмах.Вопрос в том, какие у него,основателя Партии Регионов, соратника Януковича,были причины в откровенной сдаче суверенитета,независимости при подписании Минс. договора?
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Відповіси мені"шановний" а чого тоді при владі ваЗЕліновий 4міс. має владу а не відпустив майже 9 тис добровольців а? яких шоколадний кнур посадив с Аваковим і матіосом! Тим паче не зняла шмаркля мусорило самого главного авакяна ! Так що надо подивитися яка куча гмна вонючіша!
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И на отдых.... в Ростов .... бессрочно.
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Нет-нет, в Ростов уже не получится... Дальше фонарных столбов на Банковой они не уйдут.
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Все петины подстилки такие умные стали.Чего ж вы не орали знала ,когда Петя все это наподписовал надзюрив в свои штанишки.Теперь обтекайте молча.
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Что подписал, Чучело, где там про выборы до отвода войск кацапских и контроля границы?
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Чучело ты видишь каждое утро в зеркале,когда туда смотришь.Едь на козин,там таких заждались.
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Бе бе бе, типичное Зебилье,ноль аргументов. Читай минские соглашения пункт 10 и потом пункт 12,если ты имбицил вообще читать умеешь.
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тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
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і фсьо? а як же - нєправдаівфсьоврьоті!!!!!!!!, зєбобіку?
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Петя не стоит даже того электричества, которое было потрачено на написание этого сообщения
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Так это было понятно с самого начала - когда Зеленскому задавали этот вопрос возврата Донбасса ещё в период президентской кампании, он просто мычал в ответ. После встречи с Макроном и потом с Меркель будучи избранным в президенты, ему поставили задачу помириться с Кремлём при любых обстоятельствах - задачу поставили именно те, кто очень дружит с Путиным. А так, как Зеленский просто комик без нормального образования и нормального опыта работы, то ему похрен какой будет результат - он же сказал нам - я на один срок - перевод: пошли все нахрен, что хочу то и сделаю. Вот он и наделает - помните как Брежнев Лёня шутил :»Если делать - то по- большому». Вот наш презик и старается - все по-большому делает: будут выборы, будет автономия, будет Крым российским. А остальное - все похрен, главное поржать хорошо. Кстати, обмен 35-35 это тоже как то резко и без подготовки, и Бессмертного уже нахрен уволили - это все уже этими большого пути к полной капитуляции - зря наши парни сейчас гибнут там за мир с Россией.
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скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
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выборы на оккупированных территориях соглашаются проводить только коллаборанты..
если зекомандА уже определилась с выборами, то тем хуже для неё..
как донецкий с неоккупированной территории хорошо знаю, что даже там многие (особенно пожилые) люди боятся проявлять свою проукраинскую позицию.. что тогда говорить о жизни в оккупации!
и да.. - зебил, помни: вы сделали это вместе! вместе с овцами безмолвными з-Рады
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сидить така собі жіночка і виносить вироки про здачу країни.
Це ж не жарт - робити такі заяви.
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