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 Політика України
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Все про:ВР (5689) розпуск (73) ЦВК (808) Шкрум Альона (5)

 Фракція вирішила, що для перезавантаження влади потрібно 300 голосів, - нардеп Шкрум про те, чому "Батьківщина" проголосувала за розпуск ЦВК

Нардеп від фракції "Батьківщина" Олена Шкрум вважає, що рішення про розпуск Центральної виборчої комісії було неоднозначним, однак фракція вирішила голосувати "за", тому що вважала за потрібне перезавантажити владу.

Про це Шкрум заявила в коментарі Цензор.НЕТ.

"Це дуже неоднозначне рішення. Є рішення, які чорні і білі, а деякі ні чорні, ні білі. Я і на комітеті говорила, що з одного боку, мені дуже хочеться, щоб ми будували незалежні інститути - це і ЦВК, і Антимонопольний комітет... на жаль, ці органи працюють не як належне. Ну, реально, ми не вміємо, як країна, будувати інститути, вони стають завжди політично залежними. І, в тому числі, якщо їх перезавантажувати після кожних виборів, то робляться дуже політично залежними. Тому, в принципі, я б хотіла, щоб ЦВК допрацювала 7 років (їх обирали на 7 років, а вони пропрацювали менше року)", - заявила нардеп.

З іншого боку, вона вважає, що ЦВК не мала довіри, оскільки склад був розширений від 15 до 17 членів.

"Вони (фракція БПП. - Ред.) так само розширили кількість членів ЦВК, щоб там мати свою більшість. За один день внесли закон, другий день проголосували, порушили всі регламентні процедури і всі закони, за третій день підписали і потім вже призначали ЦВК. Зрозуміло, що довіри до такої ЦВК не було. Крім того, до деяких членів питання, що вони дуже пов'язані, скажімо так, з фракцією колишнього президента "Європейська солідарність". Тож, чи можуть вони бути незалежними, я не знаю. Тому, фракція прийняла політичне рішення - для перезавантаження влади потрібно 300 голосів. Стільки голосів було і без нас", - заявила нардепка.

Читайте також: Для нас пріоритетним буде фаховий принцип, - Стефанчук про формування нового складу ЦВК

На запитання про те, чи пропонували "Батьківщині" якусь кількість місць у ЦВК за голоси, Шкрум відповіла: "Згідно із законом президент вносить подання на членів ЦВК і там мають бути пропорційно представлені всі фракції. Навіть якщо "Голос" не голосував, вони повинні мати свого представника. Навіть якщо "ЄС" не голосувала, вони повинні мати свого представника, хіба що вони відмовляються самі. Я очікую, що будуть консультації між фракціями і президент Зеленський внесе представників усіх фракцій. Він це повинен зробити за рекомендацією Ради Європи. Тому це не могло бути розмінною монетою".

На думку нардепа, склад ЦВК також залежатиме від кількості членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленості щодо ЦВК з ОПЗЖ, "Що таке сексот?" і "Не виходьте із зали": про що листувалися нардепи від "Слуги народу" під час засідання Ради. ФОТОрепортаж

"Якщо буде 15, я б хотіла повернутися до 15, нормальним розподілом буде: маленьким фракціям - по одному, "Батьківщині" і ОПЖЗ - по 2, оскільки ми на третьому місці, ну і "Слузі народу", відповідно, те, що залишилося", - заявила Шкрум.

Нагадаємо, Сьогодні Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

За даними Цензор.НЕТ зміна складу ЦВК пов'язана із запланованим Офісом президента проведенням дострокових місцевих виборів у чотирьох містах у грудні 2019 року і чергових місцевих виборів у 2020 році. На думку ексчлена ЦВК Магери: "Зміна складу ЦВК робиться для проведення референдумів, зокрема, можливо, і щодо зміни статусу Донбасу".

Водночас, у "Слузі народу" вже заявили, що мають намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148314
 
 
 Топ коментарі
 
Подстилками были, подстилками и остались, как и все популисты.
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Родіна заслужила на своє представництво в ЦВК.
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Родіна заслужила на своє представництво в ЦВК.
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Простите, а за что гололсовал блок Медведчука и Слуги Народа?
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Подстилками были, подстилками и остались, как и все популисты.
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Хоть и стара Юля бабка а все одно оргазму страсть как хочется...
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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук летали в Турцию в то же время, когда там был на отдыхе будущий украинский президент Владимир Зеленский.

https://www.uaportal.com/news/medvedchuk-i-timoshenko-byili-v-turtsii-vmeste-s-zelenskim-chto-uznal-zhurnalist.htm
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Ти з бульбофюрером своїм розберись, а потім нам , українцям поради давай.
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"РОДИНА" цілком в своєму амплуа...Продасть, обдурить, підставить....
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А що ми? А що ми? Ми за чесність. І для цієї благородної мети не потребуємо навіть нечесними методами.
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Взагалі-то правильно "не погребуємо". Але нічого нового про соєву секту ти не розсказав.
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"Шютки" Зєлєнского перейшли на міжнародний рівень?
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>И, в том числе, если их перезагружать после каждых выборов, то делаются очень политически зависимыми.

поєтому решили перезагрузить...
Источник: https://censor.net.ua/n3148314

>За один день внесли закон, второй день проголосовали, нарушили все регламентные процедуры и все законы, за третий день подписалиИсточник: https://censor.net.ua/n3148314

по меркам зе-мафии это вообще как-то слишком медленно, они за пол дня все принимают
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Баба Юля фишку рубит! -- она в меньшинстве, но премьер ейный...
...подтолкни падающего, как говорится...*)
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Это не власть решила, ТП! Это арифметика такая: для любой хуцпы сегодня достаточно 300 п и д о р а с о в слуг урода народа!
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Забавная, кстати, ***** эта Шкрум! Читаем:

"Окончила Факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (специальности - юрист-международник, переводчик-референт с французского языка), магистратуру по международному экономическому праву в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна и Факультет права в Кембриджском университете.
Во время стажировки принимала участие в подготовке в Лондонском суде дел Бориса Березовского против Романа Абрамовича и Олега Дерипаски против Михаила Черного."
Херасе стажировочка для дипломированной секретутки со знанием французского, да?
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Розумна жінка. Як і всі у Юлі. Що заздриш їй офісний планктоне?
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Кстати, 9 сентября муж Алены был назначен Зеленским главой ГА Лиманского района.
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По теме: вы, идиоты и подписали себе много неприятностей. В следующий раз Юлю в коляске на сцену придется вытягивать тебе.
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здесь было бы интересно выслушать мнение многоуважаемого пользователя "5 копійок", который так сильно уважает деятельность данной партии.
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он порохобот, просто маскируется под юлебота . а когда обвиняют ,то возмущается . Тут нет белого и черного , на то оно и политика .
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Логично,логично Шкрум.Маленькие фракции- это "Голос" и "ЕС".Во как свыней и Борова опустили.
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Прияно, что мы имеем таки коалицию. СН, Родина и ОПЗЖ.
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Партія регіонів і Блок Юлії Тимошенко не домовились про коаліцію. Те, що на так званій «ширці» поставлено крапку, засвідчила сенсаційна заява лідера реґіоналів Віктора Януковича у неділю 7 червня. - а СН, Родина и ОПЗЖ не «ширка»??
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конституционную коалицию
пора назначать тсаря... ура!!!!!!
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Ухвалюється закон про проведення виборів на Донбасі.

Після того, як вони відбудуться, ОБСЄ має зафіксувати, що вони були проведені згідно європейських норм.

Далі вибори будуть визнані, ручним ЦИК дійсними, і регіону буде наданий статус особливого.Нові дві фракції лнр і днр в Раді,Про НАТО,Європу можна забути,як каже зе-гауляйтер зробими їх ще раз.
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Песков назвал санкции "обоюдоострым оружием, котрое не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву". По его словам, Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые слышно из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей".
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За останні 500 років, росія жодного разу не перемогла Україну з допомогою зброї. А лише з допомогою (зе)дебілів.
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Багряний..
звідки новина про заяву Рютте..?

з якого кацапського інтернет-смітника витягнув?

Колися Фракція вирішила, що для перезавантаження влади потрібно 300 голосів, - нардеп Шкрум про те, чому "Батьківщина" проголосувала за розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 269
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Шестёрки газпромовские, это ваш последний "выход в свет". На ближайших выборах вы вылетите на помойку истории, как будто вас никогда и не было.
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щось подібне вже років 10 казали різні персонажі, як наприклад можна згадати чечетова і ляшка.
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Решил приколоться, лахта наемная? Опять палишься на раз! Только кацап может газпром втулить в свой пост, он для вас как священная корова Фракція вирішила, що для перезавантаження влади потрібно 300 голосів, - нардеп Шкрум про те, чому "Батьківщина" проголосувала за розпуск ЦВК - Цензор.НЕТ 2084
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порошенко зробив собі ручне цвк з своєю більшістю коли був президентом. мало того тримав охендовського і ще той склад цвк часів януковича не дивлячись те що вони вже втратили легітимність через закінчення строку їх повноважень, бо домовився з ними. такі чесні і справедливі порохоботи де ви тоді були. рано чи пізно лафа закінчується.
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странная ручная цвк, которая провалила выборы...
вы в самом деле абсолютные идиоты???
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з такою форою не було сенсу щось мутити.
взагалі поки що тільки прибрали порошенковське цвк. побачимо яким буде новий склад і особливо голова. можливо ілюзій будувати не треба але все ж таки треба трохи почекати.
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а что ждать - уже все решено. выборы в ордло под дулами российской армии )))
путин добился своего. украина капитулировала
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а чого ж його "ручне" ЦВК провело двоє виборів де виграв Зе? скажи, ти *******?
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итак конституционная коалиция состоялась
слуга
зажот
юля
все путинские шлюшки...)))
полный реванш
когда яныка вернете????
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