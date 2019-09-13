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 Політика України
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 Потрібно обговорювати не формулу Штайнмаєра, а формулу Зеленського, - Яценюк на YES

"Треба обговорювати не формулу Штайнмаєра, а формулу Зеленського. Тому що саме президент України має представити ту формулу, яка відповідає інтересам української держави".

Про це заявив Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами в кулуарах Форуму Ялтинської європейської стратегії в п'ятницю, 13 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Чи є ця формула у президента? Я сподіваюся, що є. Принаймні він сьогодні чітко заявив, що санкції з Росії знімати не можна. Тобто він цим підтвердив те, що Росія є агресором по відношенню до України, і що він не збирається здавати національні інтереси. Він не може це зробити. Тому що він складав присягу на вірність українському народу", - підкреслив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно можливої підготовки умовного "Мінська-3", Арсеній Яценюк підкреслив: "Якщо переписувати (Мінські домовленості. – Ред.) і знову не виконувати з російського боку, то який зміст їх переписувати?"

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"Російська інтерпретація Мінських угод така: віддайте нам Україну. Росія вже придумала, як це зробити: "Дайте особливий статус (тимчасово окупованим територіям. – Ред.) , проведіть місцеві вибори. Ми вам контроль над кордоном не повернемо. Або повернемо потім, через років десять. Тільки ми хочемо пересунути російський кордон до західних кордонів України". Тому мене не цікавить процес, а мене цікавить результат", - наголосив лідер "Народного фронту".

Сьогодні гра Росії, за словами Арсенія Яценюка, полягає в такому: "Путін зараз на себе одягає костюм миротворця, адже повернув українських заручників": "І це правда. Тому що такі особи, як Сенцов, є заручниками. А такі особи, як Цемах, не є заручниками, вони здійснили злочин і підлягають переслідуванню за міжнародним законодавством. Українці там були заручниками, а тут був російський кримінал".

"Путін через це хоче показати: от уже процес пішов, уже треба знімати санкції, ми вже помирилися, треба менше говорити, що є війна Росії проти України. А ще треба знайти підтримку в окремих країнах-членах Європейського Союзу, щоб вони аплодували і казали, що вже завтра "української проблеми" не буде. Тому що деякі хочуть, щоб українська проблема зійшла зі шпальт світових газет. Деяких наших партнерів інколи цікавить бізнес більше, ніж цінності вільного світу", - підкреслив він.

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Арсеній Яценюк зазначив, що зараз Путін робить усе, аби порушити єдність у ЄС в підтримці України: "В ЄС пройшла низка виборів. Одні лідери пішли, інші прийшли. Одні лідери вже майже ідуть. І незрозуміло, хто на їхнє місце прийде. Нова Європейська комісія і новий Європейський парламент, які поки що ще чітко не заявили, яка їхня позиція. Але міжнародна політика працює таким чином: усі будуть слухати, що скаже президент України. Всі будуть дивитися, яка буде його позиція. Всі будуть слідкувати за його діями. І якщо його позиція буде тверда, - а я сподіваюся, що вона буде тверда, - Захід буде підтримувати цю позицію".

"Тобто зараз у президента надскладне завдання. Йому не можна зараз сідати за стіл із Путіним тет-а-тет. Там карти мічені. Йому треба сідати за стіл, де з одного боку - всі наші західні партнери, а з іншого боку - той, хто порушує міжнародне право і хоче фактично знищити Україну. Його прізвище Путін", - наголосив Арсеній Яценюк.

"Зараз можу сказати президенту Зеленському тільки одне. Путін – це надзвичайно цинічний і досвідчений переговорник. Путін вже розклав десятки пасток. Якщо потрапиш в одну пастку, всі інші також спрацюють. Не можна бігти за швидким результатом. А це те, на що сподівається Путін. Це не спринтерська, а марафонська дистанція. І на цій марафонській дистанції чемпіоном повинна бути Україна", - сказав лідер "Народного фронту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148312
 
   
 Топ коментарі
 
Сєня, звичайно, падлюка, але гарно сказав.
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народ - когда зеля будет сдавать Украину - это будет только его вина - хотя нам будут говорить - шо это не так
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Сєня, звичайно, падлюка, але гарно сказав.
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Почему Вы так решили? Его ближайший соратник в команде Зе.
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формула зеленского:
Нужно обсуждать не формулу Штайнмайера, а формулу Зеленского, - Яценюк на YES - Цензор.НЕТ 6442
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п.с. Наказ зняти державні прапори України у Станиці Луганській надійшов з Офісу президента України. Розпорядження прибрати подалі прапори з очей терористів зробив головний консультант головного департаменту регіональної та кадрової політики Офісу президента України Горбенко Ігор Володимирович. Мотивація - не дратувати зайвий раз російських окупантів.

вот и вся суть "формулы зеленского"
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Сеня, зробив крок в історію і у вічність, коли сказав слова: куля в лоб - так куля в лоб - я з ганьбою жити не буду.
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Сеня..... а шо там с твоей сеткой рабицей?
Или уже как петюня вывез аппаратуру, ты ее уже на своей даче поставил?
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А тебе шо та сетка рябица? Вы падлы-лугандоны каждый день возле нее бегаете на Украинском КПП 😁
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Ты убогое недоразумение хоть мат часть выучи диб-л!
лугандон - это территория Украины, а рабицу яцик ставил на границе с рашкой!
Ой ржу не могу с тебя опозорившегося идиота!!!!!!
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Крутую шмаль куришь, раз так тормозишь и выпал из реальности!
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Розумна, освічена людина. Жаль, що мало хто дослухається до його пропозицій.
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У Зеленського, як і в Путіна, мають бути двійники...Яценюк непоганий варіант...підміну ніхто не помітить...а Зєлєнскій нехай бавиться з роялем...
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Ви що? Як не завважать? ЗЄ - 155см, а Яценюк - 195см
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Зеля -- чисто ******** стайл -- даже пинджачёк такой же... -- двуфалдовый...
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"...именно президент Украины должен представить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства..." - золотые слова!!!!
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Думаю, що формула(партія рояля) вже написана. Чорнила висихають
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Ублюдки мародера раздухарились
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невже самий чесний преЗедент їх ще й досі не пересаджав?? От халепа .. )))
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народ - когда зеля будет сдавать Украину - это будет только его вина - хотя нам будут говорить - шо это не так
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Жри чеколад только нос не испачкай
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Не існує ніякої формули Штайнмайєра. Це - формула Путіна, яку він вклав в уста німецького політика, а той слухняно поширив її нібито від свого імені. Ця формула - хотєлкі Кремля.
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Порохоботы согласны с Яценюком хоть в десна целоваться, если есть возможность, хоть что-то трыздануть в сторону Зе..))
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желание похвальное на самом деле у зеленого...
он может понизить цены на все - тока подписав бумагу - но ето откровенный совок и путь в никуда.
настроить економику так, шо бы не нужно было ничего подписывать и красными флагами махать? - труднее во много раз - посмотрим.
думаю парикмахерши не сумеют - сумеют? - первый похлопаю.
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Сєня, повернись у прем"єри !! А краще - у президенти !
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а план Штанмаеру в Кремле куйло писал,как и сходняк,что в Минске, с немецкой шмарклей он организовал...
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да - и а давайте попробуем так, а не получится вот так - не канает.
в стране живые люди живут - попытка тока одна.
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я сомневаюсь, что зеленка понимает слово "формула"
так что формула зеленки это примерно тоже самое что сухая вода или мокрое солнце
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