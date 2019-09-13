 Пропагандист Вишинський заявив, що ліг у лікарню і не приїде на суд до Києва

Про госпіталізацію Вишинський заявив російському інформагентству РИА "Новости", інформує Цензор.НЕТ.

"За його словами, він навряд чи зможе особисто бути присутнім на засіданні суду в Києві у його справі 16 вересня. Він уточнив, що йому необхідний поглиблений медогляд, якого не було впродовж півтора року", - сказано в повідомленні.

Адвокат Вишинського Андрій Доманський заявив агентству, що передав відповідне клопотання до суду.

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Про плани Вишинського бути присутнім на засіданні у справі про держзраду в Києві 16 вересня його адвокат заявив у четвер, 12 вересня. "Він, як і говорив, приїжджатиме на суди. Наступне засідання 16 вересня, він приїде", - сказав тоді його адвокат.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.