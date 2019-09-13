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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1133) міст (271) Філатов (201)

 У мерії Дніпра відбулися обшуки через ремонт моста

У мерії Дніпра 13 вересня відбуваються обшуки у кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філатов написав на сторінці у Facebook.

"Правоохоронці були в мерії. Вели себе коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - ​​відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане зрозуміло зовсім скоро. Працюємо. Нерви і здоров'я в порядку. І, так, завтра чекаємо Президента на День Міста. З відкритим серцем і відкритими обіймами", - написав Філатов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Богдан обговорив міст у Дніпрі з моделлю Мінюковою, яка обіцяла роздягнутися після його відкриття. ФОТО

"Радіо Свобода" повідомляє, що обшуки відбуваються у зв'язку з порушеннями під час капітального ремонту Центрального моста. За даними прокуратури, деяким посадовцям мерії готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального моста і його відкриття.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148310
 
   
 Топ коментарі
 
Филатов поспорил с ... наперсточниками. В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 3700
Ну и лох!
И это после стольких лет работы с Беней !
ржунимагу
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ЗЕ мелочный...злобный и мстительный!))))
Все кто с ним спорит и выигрывает...будуть пасажени весной!))))
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в свете закона слуг урода - "настучи первым, пока сосед не успел настучать на тебя!"
В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 763
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
ведет лекцию на тему "напиши донос первым!"
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Филатов поспорил с ... наперсточниками. В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 3700
Ну и лох!
И это после стольких лет работы с Беней !
ржунимагу
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Напрасно ржошнимегёш! После стольких лет работы с бенней кто угодно смело сможет спорить с наперсточниками!
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Мосты погубят меров.

Ребята, плюньте вы на эти мосты!
Пусть 76% хоть вплавь, хоть по дну передвигаются,

зато вы целее будете! У мерії Дніпра відбулися обшуки через ремонт моста - Цензор.НЕТ 5300
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в свете закона слуг урода - "настучи первым, пока сосед не успел настучать на тебя!"
В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 763
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
ведет лекцию на тему "напиши донос первым!"
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Филатов, похоже, проиграл. Девка выиграла.
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цнотная такая, раздеваться ей видите ли не захотелось
вот и настучала за Филатова за 10% В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 8691
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так богдан с блондинкой уже договорился...
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искали сисьги Минюковой.. а они с Богданом..
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...похоже, что Минюкова Богдану не дала... -- хорошая девочка! *)
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А почему тогда мы всей страной ее честь защищаем?
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ЗЕ мелочный...злобный и мстительный!))))
Все кто с ним спорит и выигрывает...будуть пасажени весной!))))
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А кого обыскивают? Проститутку по очереди?
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Что-то у нас новости однообразными становятся.
В мэрии Днепра прошли обыски из-за ремонта моста - Цензор.НЕТ 1641
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Филатов, ты авторитет в городе !
Поднимай Днепр!
Иначе - хана........
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Філатов падлюка така. Таки відремонтував міст.
На нари баригу терміново за це.
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Бачив. Поставили відбійники. Добре покриття.
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філатов схоже забув що бєня не джентельмен, і не вміє грати по правилам
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Вы этот мост видели после ремонта что пишите тут баллаболы ?Там трещины монтажной пеной задуты половина моста вся в стыках не заделанных это разводняк от Филатова !!!
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Тут таких "бачивших як Дніпровців" розвелося.
Я як називався раніше виш що зараз біля аерокосмічного центру?
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Я могу даже сказать, почему ремонт первого корпуса ДНУ затянули
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Anton Ivanovich Ага мост просто сказка лучший мост мира.Ты у нас один единственный с Днепра.Я йпу как твой виш називався!))))Но в аерокосмічному центрі я одного разу був дивились САТАНУ коли в ТРКМДНУ вчився на екскурсію ходили групою. Был бы мост нормальный я бы слова не сказал но не я же в этом виноват, что за столько лет такую хрень сделал Филатов?!Хрен с ним с укреплениями развалится так развалится, но хоть бы губы накрасили асфальт положили нормальный и тут надо же обосраться. Спор с Зе, хорошо что он на метро не поспорил то б уже на метро недоделанном катались всем городом ))))))))))))))))))))Хотя зная как наши делают я и в сделанное метро не заходил бы лишний раз.
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В областной прокуратуре провели брифинг относительно обысков в здании Днепровской мэрии, которые происходили сегодня утром.
В ходе обысков о подозрении в разворовывании бюджетных денег сообщили должностным лицам горсовета и предприятия, которое выиграло тендер на ремонт Центрального моста.
По словам начальника отдела прокуратуры Днепропетровской области Игоря Голубинского, речь идет о 29,5 миллионов гривен. Среди подозреваемых в преступлении заместитель городского головы, двое начальников Управления горсовета, лицо, отвечающее за технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка от фирмы-подрядчика - ООО Маст-Буд.https://gorod.dp.ua/news/164251
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