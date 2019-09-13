 У мерії Дніпра відбулися обшуки через ремонт моста

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філатов написав на сторінці у Facebook.
"Правоохоронці були в мерії. Вели себе коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане зрозуміло зовсім скоро. Працюємо. Нерви і здоров'я в порядку. І, так, завтра чекаємо Президента на День Міста. З відкритим серцем і відкритими обіймами", - написав Філатов.
"Радіо Свобода" повідомляє, що обшуки відбуваються у зв'язку з порушеннями під час капітального ремонту Центрального моста. За даними прокуратури, деяким посадовцям мерії готують повідомлення про підозру.
Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.
7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального моста і його відкриття.
Ну и лох!
И это после стольких лет работы с Беней !
ржунимагу
Ребята, плюньте вы на эти мосты!
Пусть 76% хоть вплавь, хоть по дну передвигаются,
зато вы целее будете!
Насолоджуйтесь. Новий міністр економіки України Тимофій Милованов, а до цього - викладач в Трускавецькій політичній академії "Слуга народу" про те, як жити і працювати далі в Верховній Раді зеленим чоловічкам.😂
https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/videos/10216781990803244/
ведет лекцию на тему "напиши донос первым!"
вот и настучала за Филатова за 10%
Все кто с ним спорит и выигрывает...будуть пасажени весной!))))
Поднимай Днепр!
Иначе - хана........
Вы это серьезно?...
На нари баригу терміново за це.
мразота!
Я як називався раніше виш що зараз біля аерокосмічного центру?
В ходе обысков о подозрении в разворовывании бюджетных денег сообщили должностным лицам горсовета и предприятия, которое выиграло тендер на ремонт Центрального моста.
По словам начальника отдела прокуратуры Днепропетровской области Игоря Голубинского, речь идет о 29,5 миллионов гривен. Среди подозреваемых в преступлении заместитель городского головы, двое начальников Управления горсовета, лицо, отвечающее за технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка от фирмы-подрядчика - ООО Маст-Буд.https://gorod.dp.ua/news/164251