 У мерії Дніпра відбулися обшуки через ремонт моста

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філатов написав на сторінці у Facebook.

"Правоохоронці були в мерії. Вели себе коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - ​​відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане зрозуміло зовсім скоро. Працюємо. Нерви і здоров'я в порядку. І, так, завтра чекаємо Президента на День Міста. З відкритим серцем і відкритими обіймами", - написав Філатов.

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"Радіо Свобода" повідомляє, що обшуки відбуваються у зв'язку з порушеннями під час капітального ремонту Центрального моста. За даними прокуратури, деяким посадовцям мерії готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, закінчити всі роботи на Центральному мосту Дніпра міська влада обіцяла до 14 вересня - мер Борис Філатов навіть уклав парі з президентом України Володимиром Зеленським.

7 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про закінчення капітального ремонту Центрального моста і його відкриття.