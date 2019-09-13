EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  174  6
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19832) суд (5517) Валіляєв (10) Бекіров (87)

 Окупанти перенесли на 7 жовтня засідання "суду" у справі Бекірова

Так званий "Центральний районний суд Сімферополя" на 7 жовтня переніс засідання у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова у зв'язку з його лікуванням.

Про це в коментарі громадському об'єднанню "Кримська солідарність" повідомив адвокат Іслям Веліляєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Я надав відповідь з клінічної лікарні Феофанія м.Києва, де зараз перебуває Бекіров. Суд задовольнив подане мною клопотання, переніс засідання на 7 жовтня 2019 року о 9:30, так само пояснивши, що в разі виникнення будь-яких відомостей щодо здоров'я Едема Бекірова, оскільки терміни реабілітації клінікою не встановлено, сторона захисту зобов'язується поінформувати суд про те, чи зможе Бекіров з'явитися на суд і брати участь у процесі особисто. Процес триває, судове слідство не закінчилося", - повідомив адвокат.

Едем Бекіров є інвалідом I групи, він переніс важку операцію на серці. У чоловіка ампутована одна нога, також лікарі діагностували у Бекірова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

Дивіться також: Я у них був як кістка в горлі, - Бекіров про ставлення до нього співробітників кримського СІЗО. ВIДЕО

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів. У тому числі і Едем Бекіров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Основною версією ФСБ у справі Бекірова було виконання ним теракту за дорученням голови Меджлісу, - Чубаров

Окупанти перенесли на 7 жовтня засідання суду у справі Бекірова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148308
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я тебе **** Илловайск и Дебальцево выложу . Баньте тварей порохоботско - козломордых .
 показати весь коментар
 
 
На цензоре мне" нравятся" коменты нулевок .
 показати весь коментар
 
Так. Все правильно. Всі засоби повинні бути змобіліщовпні на будівництво моста імені Зєлєнского у Станиці Луганській. З благородною, до речі метою - робити рекорд вартості будівництва Кримського моста! Покажемо кацапам, чого варта зелена влада! Нє?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору