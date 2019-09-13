 Штат СБУ скоротять, а зарплати - підвищать, - Баканов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав глава СБУ Іван Баканов журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
"Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити доволі боляче, тому що в першу чергу штат - це люди. Скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити", - сказав він.
Баканов також розповів про реформи у відомстві, зокрема про роботу над законом щодо СБУ.
"Ми хотіли б передбачити в законі гнучку структуру СБУ і діяти від загроз, а не від функцій, які сьогодні нам пропонуються. Якщо виникає якась загроза, Президент, наприклад, утворює якийсь новий департамент у структурі СБУ. Якщо загрози більше немає, він цей департамент ліквідує. Це було б правильно. Усе змінюється. І якщо, умовно, ще рік тому ми не приділяли стільки уваги кібербезпеці, то зараз це майбутнє", - сказав Баканов.
За його словами, будуть поділені функції між усіма правоохоронними органами.
Голова СБУ зауважив, що цей закон потрібно зробити таким, "щоб він ні в кого не викликав взагалі жодних питань".
Він також пообіцяв, що в СБУ підвищать заробітні плати.
Нагадаємо, СБУ проводить дієву і системну реформу відомства, яка має наблизити службу до стандартів найкращих спецслужб світу.
Видать СБУ не сильно дружелюбно встретило Баканова, так решили их прорядить и оставить самых сговорчивых, как результат - выгонят тех, кто хоть что то делал и оставят жополизов.
Нет сократить их конечно надо (их там слишком *****), но сокращать такие такие организации как СБК, МВД, ВСУ....надо с умом, тщательно все просчитав, создавая программы переквалификации и т.п. дабы уволенные не пополнили ряды криминалитета. Но думать у Зе совершенно не собираются! Как в том анекдоте "....Зачем думать!? Трясти надо!"
"Кто не прыгает тот хатч" так вроде?
а если беспокоит зеленое,то это к психиатру
а другие идиоты - поддерживать. Мы обречены.
...как бы, их самих, сокращённые не сократили... -- там, всего-то и надо: один Генерал и с десяток Офицеров.
Диаспора поддержит!
УСЕ
@YceUa
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