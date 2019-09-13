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 Політика України
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Все про:СБУ (4715) скорочення (29) реформи (1658) Баканов Іван (59)

 Штат СБУ скоротять, а зарплати - підвищать, - Баканов

У межах реформи Служби безпеки України заплановано скоротити кількість її співробітників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав глава СБУ Іван Баканов журналістам у кулуарах 16-ї Щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити доволі боляче, тому що в першу чергу штат - це люди. Скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити", - сказав він.

Баканов також розповів про реформи у відомстві, зокрема про роботу над законом щодо СБУ.

"Ми хотіли б передбачити в законі гнучку структуру СБУ і діяти від загроз, а не від функцій, які сьогодні нам пропонуються. Якщо виникає якась загроза, Президент, наприклад, утворює якийсь новий департамент у структурі СБУ. Якщо загрози більше немає, він цей департамент ліквідує. Це було б правильно. Усе змінюється. І якщо, умовно, ще рік тому ми не приділяли стільки уваги кібербезпеці, то зараз це майбутнє", - сказав Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія передала СБУ матеріали про 1600 українців, які загинули в таборах військовополонених у роки Другої світової війни

За його словами, будуть поділені функції між усіма правоохоронними органами.

Голова СБУ зауважив, що цей закон потрібно зробити таким, "щоб він ні в кого не викликав взагалі жодних питань".

Він також пообіцяв, що в СБУ підвищать заробітні плати.

Нагадаємо, СБУ проводить дієву і системну реформу відомства, яка має наблизити службу до стандартів найкращих спецслужб світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148299
 
   
 Топ коментарі
 
Сбу больше не нужно, зеленые приведут фсб.
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Да разогнать их вообще к Бениной матери. Баканов сам порешает Штат СБУ сократят, а зарплаты - повысят, - Баканов - Цензор.НЕТ 7326
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сократят СБУ до 1 человека, а зарплату повысят!
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сократят СБУ до 1 человека, а зарплату повысят!
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Дайте угадаю, у руля в СБУ останется один, и это будет Зе-Зе ,а там... сцарь знает что делает,не перечить сцарю!! Дождались, и в Украине....
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Да разогнать их вообще к Бениной матери. Баканов сам порешает
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Это шоу называется, кто начнет лизать усерднее всех - останется!
Видать СБУ не сильно дружелюбно встретило Баканова, так решили их прорядить и оставить самых сговорчивых, как результат - выгонят тех, кто хоть что то делал и оставят жополизов.

Нет сократить их конечно надо (их там слишком *****), но сокращать такие такие организации как СБК, МВД, ВСУ....надо с умом, тщательно все просчитав, создавая программы переквалификации и т.п. дабы уволенные не пополнили ряды криминалитета. Но думать у Зе совершенно не собираются! Как в том анекдоте "....Зачем думать!? Трясти надо!"
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Иди на Московии у себя попрыгай
"Кто не прыгает тот хатч" так вроде?
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Сбу больше не нужно, зеленые приведут фсб.
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фсб отуда не выходило.

а если беспокоит зеленое,то это к психиатру
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"Если возникает какая-то угроза, президент, например, образует какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует." ............ А если не успеет ???
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Та щось весь час скорочують, а воно лише росте.
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Вот и я думаю , что он будет делать , когда всех уволит ?
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та оставить одного главу с офигенной зарплатой и аркашку пресс-секретарем без зарплаты
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Интернет. Он нам и на куй не нужен, ваш интернет (с) интернет-СБУ. Прально, это же сейчас самая "ненужная" организация.
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Сократят честных и патриотов, повысят зарплаты жополизам готовым продать свою маму за 1000 российских рублей. Кстати, жена этого баклана всё ещё гражданка Ппараши?
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новый тренд - вы отстали от жизни - если жена не имеет гражданство цапии - на должность не назначают
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сокращать спецслужбы и войска во время войны может только полный идиот.
а другие идиоты - поддерживать. Мы обречены.
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Вотето голова. Вот зразу видно - молода ******* прийшла. Взагалі набуя нам то сбу?
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Главное, наволочь рашисткую вычистить, вместе с заробитчанами-крышевателями и прочей сволотой "чегоизволите".
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Такое сбу какое было - и нафиг нам не надо. Все сбу перешло в Крыму к врагу. Сбушник ходаковский воюет против Украины. Все правильно делают.
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А какое тебе надо ? Ху@ло методичку прислал ?
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Которое вычистит рашистов,олигархов и их холуев типа тебя.
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Чаво ты прикидываешься ? Твоя миссия провалена . Штат СБУ скоротять, а зарплати - підвищать, - Баканов - Цензор.НЕТ 6877
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У братков резко возрастет количество шестерок с высшим спец. образованием?
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Молодцы Зедебилоиды идёт капитуляция перед кацапстаном.
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маразм крепчал. Но это к лучшему. Мы - в одних рядах борцов с врагом... Bраг NO PASARAN...народ поддержит. СЛАВА УКРАIНI !!!
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А переименовывать в офис 95го квартала не будут?
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Штат СБУ сократят... -- Баканов.

...как бы, их самих, сокращённые не сократили... -- там, всего-то и надо: один Генерал и с десяток Офицеров.
Диаспора поддержит!
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ждал этой новости....





УСЕ

@YceUa

·1 ч

ЗМІ: у мерії Дніпра обшуки, заступнику Філатова повідомили про підозру
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У нас нет СБУ и прокуратуры . Есть патриоты , которые не взирая на все работают . Слава им .
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оставят только верных слуг зеленой падали?!!ничего это ненадолго...cкоро вся это швали будет на ростове
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А насчет зарплаты... , мы уже имеем опыт , когда немногим позже ту зарплату везвращают на круги своя... Совок рулит, делая вид что платит, а мы делаем вид шо работаем... работа не волк - в лес не убежит... От работы кони дохнут...
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всьо шо нада щас дєлайєт ФСБ, так шо сбу вже і не потрібна. Ширма
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Принимая алкоголь человек проходит 9 стадий опьянения. Но что интересно - бухают все 9 , а утром стыдно только одному. Д.Менделеев.
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то что у баканова зарплата повысится я и не сомневаюсь
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оставить одного начальника и всю денежку ему)))
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В воюющей стране сокращать армию и силовые структуры может только Предатель!

«…- Крестный, как узнать кто предатель?
- Тот, кто первый предложит договариваться с врагом!…»
Марио Пьюзо «Крестный отец»
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Это было решено на встрече с Суркисом или на встрече с Коломойским?
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Це правильно. Можна буде до Суркіса з пристойним подарунком на день народження ходити.
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Ну что ж, вот еще один подарок суркову, недиездатное СБУ.
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А я казав, що якщо президент - уклоніст, то пц державі.
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Кого там цікавить, що якийсь олжік казав? Дурних навколо стільки, що всіх не переслухаєш.
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Хіба Безпеці України хтось загрожує? Он підпишуть, по "формулі штайнмаєра", " норманський мир" з сепарами, і закаіняиться "громадянський конфлікт"
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много было бла бла бла про упразнение депатраментов и управ связаных с экономикой и К. Но похоже начинается замыливание глаз с общим сокращением. НАчинаются какието внутренние аудиты и _анализы работы и т.д. Начинаю разочаровываться
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Вот и начало конца Украины, если зеленая падаль начало уничтожать СБУ то стране смерть, вы сделали это зевылупки!!!
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